Туск: Няма място за илюзии относно позицията на Тръмп за Украйна

Туск: Няма място за илюзии относно позицията на Тръмп за Украйна

25 Септември, 2025 15:53

Полският премиер предупреди, че зад оптимистичните думи на американския президент може да се крие намерение за намалена ангажираност на САЩ

Туск: Няма място за илюзии относно позицията на Тръмп за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Полският премиер Доналд Туск предупреди да не се правят никакви „илюзии“ относно позицията на Доналд Тръмп по отношение на Украйна, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Той направи изказването си, след като президентът на САЩ промени реториката си и изрази увереност, че Киев може да си върне всички територии, окупирани от Русия.

Вчерашните думи на Тръмп предизвикаха облекчение у някои, но и съмнения у други, че той е готов да остави Европа по-скоро сама в подкрепата си за Украйна срещу руската инвазия.

„Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия“, написа Туск в социалната мрежа X.

„Зад този изненадващ оптимизъм се крие обещание за намалено участие на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната към Европа. По-добре истина, отколкото илюзии“, подчерта той.

Националистическият президент на Полша Карол Навроцки пък заяви, че думите на Тръмп са „страхотни“.

И двамата лидери подкрепят помощта за Украйна, но разминаванията им са ясни - Навроцки дава приоритет на отношенията с Белия дом и смята, че ЕС не трябва да се намесва в отбраната, докато Туск настоява, че Европейският съюз трябва да играе активна роля редом с НАТО и Съединените щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😂😂😂😂Харесвам

    8 1 Отговор
    шeгитe нa Tpъмп c EC в ОOH: Щом казвате..., Укpaйнa щe cи въpнe вcички тepитopии cъc cилa, ycпex нa вcички!

    Коментиран от #3

    15:56 25.09.2025

  • 2 си дзън

    2 8 Отговор
    Важното е, че забраната за ползване на далекобойни ракети пада!

    Коментиран от #9

    15:56 25.09.2025

  • 3 си дзън

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "😂😂😂😂Харесвам":

    Песков и Медведев също бяха във възторг от шегите на Тръмпи..

    Коментиран от #7

    15:57 25.09.2025

  • 4 Пич

    6 1 Отговор
    Лелий..... намръщен като Зелю , на фона на оръжията и с военно яке ! И същият еерас !!!

    15:58 25.09.2025

  • 5 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Тръмп ви (ЕС +Украйна) пожела успех в борбата ви срещу Русия:)))

    15:58 25.09.2025

  • 6 1212

    8 1 Отговор
    Ми да! Тръмп посъветва Зелето, че с помощта на Европа ще си върне всичко. Тръмп каза, че ще продава оръжие колкото е нужно. Но ще продава и ще гледа отстрани. Щом има кой да плати всичко е наред.
    Тръмп също каза, че няма да налага санкции на Русия защото ЕС продължава да купува нефт и газ от Русия. Това го дразни. Нефт и газ може да се купува само от Щатите. Сега Европа е на ход!

    Коментиран от #11, #13

    15:59 25.09.2025

  • 7 Мдааа

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Преместиха го от ляво на дясно. И после обратно.

    Коментиран от #10

    15:59 25.09.2025

  • 8 8888

    5 1 Отговор
    Тръмп, Ванс и Путин гледат и се усмихват как се напъват европейците!

    16:01 25.09.2025

  • 9 Атина Палада

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Далекобойните ракети са отдавна в Украйна.Отдавна и забраната е паднала.Обаче нито американци,нито французи,нито англичани се наемат да обстрелват с тях Русия!А Украйна не може .Няма достъп до кодовете а и не е възможно да има!

    16:01 25.09.2025

  • 10 си дзън

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мдааа":

    От местенето по-възрастният се бил изпуснал. Старост...

    Коментиран от #12

    16:01 25.09.2025

  • 11 Краварите

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "1212":

    винаги правят така. Разпалват, интригантстват и като видят зора БЯГАТ и после се присламчват към победителя.
    Справка: ВСВ

    16:01 25.09.2025

  • 12 Мдаа

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Тръмп като Байдън взе да се изпуска. Зор.

    16:02 25.09.2025

  • 13 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "1212":

    Европейците нямат пари,но ще купуват от САЩ оръжие,което САЩ нямат за да въоръжават Украйна,която няма войници:)))Ето,това е на практика...Това беше написал един коментиращ неотдавна тук..

    Коментиран от #14

    16:06 25.09.2025

  • 14 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    За сметка на това расията има пари и бензин...

    Коментиран от #16, #18

    16:11 25.09.2025

  • 15 От ясно по-ясно

    2 0 Отговор
    След като евромераклиите го наричат "Краснов", когато казва че Украйна няма никакъв шанс да си върне каквото и да било и да вдига белия байряк за да не загуби повече, просто му е писнало!!!!
    И е решил: "-ОК ще кажа че Украйна може да си върне всичко, че и отгоре за, да сте доволни. И да видим какво ще се промени!?"
    А Туск все едно е открил топлата вода, като знаем, че Тръмп отдавна заяви че няма да намесва САЩ в този лузърски проект който е само загуба на пари и човешки животи.

    Коментиран от #17

    16:13 25.09.2025

  • 16 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Че ако Расията няма пари,кой тогава ще има?Фалиралата Франция ли? Фалиралата Европа или фалиралите САЩ? В момента кинти има само Китай и Русия .

    16:15 25.09.2025

  • 17 Освен това знае

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "От ясно по-ясно":

    много добре, че мераклиите правят всичко това за да се провали на междинните избори и да си върнат "доброто старо време", без да им пука нито за Украйна , нито за народите си.
    Затова върви и това надхитряване!

    16:18 25.09.2025

  • 18 Гинеколожката

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Да!
    И единствения ни шанс да продължим без да ни изритат е да откраднем руските милиарди

    16:22 25.09.2025

