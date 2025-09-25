Туск: Няма място за илюзии относно позицията на Тръмп за Украйна

Полският премиер Доналд Туск предупреди да не се правят никакви „илюзии“ относно позицията на Доналд Тръмп по отношение на Украйна, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Той направи изказването си, след като президентът на САЩ промени реториката си и изрази увереност, че Киев може да си върне всички територии, окупирани от Русия.
Вчерашните думи на Тръмп предизвикаха облекчение у някои, но и съмнения у други, че той е готов да остави Европа по-скоро сама в подкрепата си за Украйна срещу руската инвазия.
„Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия“, написа Туск в социалната мрежа X.
„Зад този изненадващ оптимизъм се крие обещание за намалено участие на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната към Европа. По-добре истина, отколкото илюзии“, подчерта той.
Националистическият президент на Полша Карол Навроцки пък заяви, че думите на Тръмп са „страхотни“.
И двамата лидери подкрепят помощта за Украйна, но разминаванията им са ясни - Навроцки дава приоритет на отношенията с Белия дом и смята, че ЕС не трябва да се намесва в отбраната, докато Туск настоява, че Европейският съюз трябва да играе активна роля редом с НАТО и Съединените щати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😂😂😂😂Харесвам
2 си дзън
3 си дзън
До коментар #1 от "😂😂😂😂Харесвам":Песков и Медведев също бяха във възторг от шегите на Тръмпи..
4 Пич
5 Атина Палада
6 1212
Тръмп също каза, че няма да налага санкции на Русия защото ЕС продължава да купува нефт и газ от Русия. Това го дразни. Нефт и газ може да се купува само от Щатите. Сега Европа е на ход!
7 Мдааа
До коментар #3 от "си дзън":Преместиха го от ляво на дясно. И после обратно.
8 8888
9 Атина Палада
До коментар #2 от "си дзън":Далекобойните ракети са отдавна в Украйна.Отдавна и забраната е паднала.Обаче нито американци,нито французи,нито англичани се наемат да обстрелват с тях Русия!А Украйна не може .Няма достъп до кодовете а и не е възможно да има!
10 си дзън
До коментар #7 от "Мдааа":От местенето по-възрастният се бил изпуснал. Старост...
11 Краварите
До коментар #6 от "1212":винаги правят така. Разпалват, интригантстват и като видят зора БЯГАТ и после се присламчват към победителя.
Справка: ВСВ
12 Мдаа
До коментар #10 от "си дзън":Тръмп като Байдън взе да се изпуска. Зор.
13 Атина Палада
До коментар #6 от "1212":Европейците нямат пари,но ще купуват от САЩ оръжие,което САЩ нямат за да въоръжават Украйна,която няма войници:)))Ето,това е на практика...Това беше написал един коментиращ неотдавна тук..
14 си дзън
До коментар #13 от "Атина Палада":За сметка на това расията има пари и бензин...
15 От ясно по-ясно
И е решил: "-ОК ще кажа че Украйна може да си върне всичко, че и отгоре за, да сте доволни. И да видим какво ще се промени!?"
А Туск все едно е открил топлата вода, като знаем, че Тръмп отдавна заяви че няма да намесва САЩ в този лузърски проект който е само загуба на пари и човешки животи.
16 Атина Палада
До коментар #14 от "си дзън":Че ако Расията няма пари,кой тогава ще има?Фалиралата Франция ли? Фалиралата Европа или фалиралите САЩ? В момента кинти има само Китай и Русия .
17 Освен това знае
До коментар #15 от "От ясно по-ясно":много добре, че мераклиите правят всичко това за да се провали на междинните избори и да си върнат "доброто старо време", без да им пука нито за Украйна , нито за народите си.
Затова върви и това надхитряване!
18 Гинеколожката
До коментар #14 от "си дзън":Да!
И единствения ни шанс да продължим без да ни изритат е да откраднем руските милиарди
