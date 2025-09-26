Антонио Коща: Агресията на Русия заплашва всяка нация в ООН. Две държави са единственото решение за мира в Близкия изток

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес в речта си пред Общото събрание на ООН, че агресията на Русия заплашва не само Украйна, а и всяка нация в ООН, предаде ООН.



"Ако приемем руската инвазия в Украйна, никоя страна вече няма да бъде в безопасност“, каза той.



По думите му има само една основна причина за тази война – "отказът на Русия да приеме правото на Украйна да избира своето бъдеще.“



"В продължение на повече от три години тази война отне невинни човешки животи, разруши градове и подхрани глобалната несигурност“, изтъкна той в словото си.



"Нашата колективна безопасност е свързана с устойчивостта на Украйна. Европейският съюз твърдо подкрепя Украйна в нейната борба за справедлив и траен мир, в усилията ѝ да сложи край на убийствата и да доведе Русия до масата за преговори“, обяви Коща.



Европейският съюз подкрепя Украйна и по пътя ѝ към пълноправно членство в ЕС, добави председателят на Съвета.



Той подчерта, че ЕС ще продължи да оказва натиск върху Русия.



"Призоваваме за съществени преговори, за незабавно прекратяване на огъня и за справедлив и траен мир. Това не е само борба на Украйна. Това е борба за принципите, които всички ние ценим“, обобщи той.

Коща каза, че договореното решение за две държави - Израел и Палестина, е единственият път към мира в Близкия изток.



"Сигурност за двата народа. Достойнство за двата народа. Това е решението, което търсим“, заяви той и добави, че Европейският съюз е "незаменим партньор в региона.“



Коща обяви, че ЕС е "най-големият доставчик на хуманитарна помощ за палестинците“. "Европейското финансиране поддържа болниците, училищата и институциите“, каза той.



По думите му "през годините ЕС е бил най-големият поддръжник на Палестинската автономия. "Подкрепяхме я в нейната програма за реформи и в усилията ѝ да осигури ефективен контрол над Палестина“, изтъкна Коща.



"Европейският съюз поема изцяло своите отговорности. Но ние сами не можем да спрем тази хуманитарна катастрофа. Мирът в Близкия изток изисква колективна реакция“, посочи председателят на Европейския съвет.



"Трябва да действаме заедно и да изискваме безусловното освобождаване на всички заложници, незабавно прекратяване на огъня, пълен и безпрепятствен достъп на хуманитарни организации, прекратяване на незаконното заселване и ангажимент за решение за съществуването на две държави", заяви Коща.



Той направи изказването си на фона на насилието в Газа и увеличаващия се брой жертви сред мирното население. Миналата седмица комисия на ООН окачестви военната офанзива на Израел в Газа като геноцид, а правозащитни организации призоваха за намеса в анклава, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза там. Израел отхвърля доклада на ООН, като казва, че твърденията в него са лъжливи и офанзивата е насочена срещу “Хамас”, а не срещу цивилни.



Войната в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. групировки, водени от движението “Хамас”, нападнаха Израел и убиха около 1200 души, а около 251 бяха взети за заложници в Газа, сочат израелски данни. До момента според данни на министерството на здравеопазването в Газа в анклава са убити над 64 000 души.



На фона на войната в Газа Израел извърши по-рано този месец въздушен удар в катарската столица Доха, насочен срещу ръководители на “Хамас”, които участваха в преговори за примирие. Ударът предизвика осъждане от страна на ООН и редица арабски държави, включително Катар. Европейският съюз изрази солидарност с Катар, а Израел защити действията си като легитимна самоотбрана.



Коща заяви по-рано тази седмица, че мнозинството от държавите членки на ЕС вече признават палестинската държава. "Има само един път напред – решението с две държави. Сигурна и призната държава Израел. Независима, демократична, жизнеспособна държава Палестина. Живеещи заедно“, коментира той в платформата „Екс“.



По-рано на Общото събрание на ООН няколко държави членки на ЕС, сред които Франция и Белгия, обявиха, че признават съществуването на палестинска държава.

Коща заяви, че ЕС ще продължи да работи с всички партньори в дух на глобална солидарност.

"Европейският съюз знае мястото си. Ние сме проект за мир и социална справедливост. Ние сме и ще останем непоколебими защитници на мултилатерализма, на международния ред, основан на правила, и на Устава на Организацията на обединените нации“, заяви Коща от трибуната на ООН.

Той заяви, че алтернативата на международния ред, основан на правила, е „хаотичен и изпълнен с насилие свят“, и даде за пример конфликтите в Судан, ивицата Газа и Украйна.

"Ние изграждаме мощна глобална мрежа от партньорства. С Африка, Латинска Америка и Карибите, арабския свят, Азия и Тихоокеанския регион“, каза Коща.

По думите му в днешния "многополюсен свят няма Глобален юг или Глобален север“ и Европейският съюз ще продължи да работи с всички партньори.

"В момент, когато мултилатерализмът е застрашен, нека ви дам едно просто обещание: Можете да разчитате на Европейския съюз. Разчитайте на нас да се застъпим за мира“, заключи Коща.