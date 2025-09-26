Новини
"Не играем игрички" - Тръмп наложи с указ смъртно наказание за извършителите на убийства във Вашингтон

26 Септември, 2025 05:23, обновена 26 Септември, 2025 05:28

Администрацията на САЩ се стреми да легализира най-тежката присъда в цялата страна

"Не играем игрички" - Тръмп наложи с указ смъртно наказание за извършителите на убийства във Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща смъртно наказание за обвинените в извършване на убийства във Вашингтон.

Тръмп отбеляза на среща с репортери в Белия дом, че смъртното наказание е в съответствие със статута на Вашингтон като столица. „Не играем игрички“, каза президентът, цитирайки данни, показващи, че през последните четири седмици след разполагането на войските на Националната гвардия в града не са регистрирани убийства.

„Тези, които убиват хора във Вашингтон, са изправени пред смъртно наказание“, подчерта Тръмп, отбелязвайки, че изпълнителната заповед „влиза в сила незабавно“. Главният прокурор Пам Бонди от своя страна отбеляза, че администрацията на САЩ ще се стреми да легализира смъртното наказание в цялата страна.

През последните десетилетия броят на екзекуциите в САЩ рязко намаля на фона на правни спорове, недостиг на смъртоносни инжекционни лекарства и намаляваща обществена подкрепа за наказанието. Повечето щати или са отменили, или са спрели смъртното наказание. След като встъпи в длъжност през януари, Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която възстанови федералното смъртно наказание и нареди на всички щати да осигурят достатъчни доставки на смъртоносни инжекционни лекарства.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 помашки мишок от банкя

    4 2 Отговор
    що народ очистих без укази и закони

    05:31 26.09.2025

  • 2 безделников

    5 1 Отговор
    И тук има нужда... Особено за корупция.,.

    05:31 26.09.2025

  • 3 Перо

    3 3 Отговор
    За джендърията няма лабаво! Пръв ще пробва Указа един от щата Юта!

    05:32 26.09.2025

  • 4 Лулчев

    1 1 Отговор
    Нема право !

    05:34 26.09.2025

  • 5 А хелзинкският комитет

    2 0 Отговор
    а АМНЕСТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЩЕ ТЕ ОБЯВЯТ ЛИ ЗА ДИКТАТОР

    05:48 26.09.2025

  • 6 Ами

    1 0 Отговор
    Казано по нашенски-" На зло куче зъл прът"!

    06:15 26.09.2025

  • 7 Гери

    1 0 Отговор
    Евала! За сега това е начинът да се спрат убйиствата!

    06:29 26.09.2025