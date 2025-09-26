"Не играем игрички" - Тръмп наложи с указ смъртно наказание за извършителите на убийства във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща смъртно наказание за обвинените в извършване на убийства във Вашингтон.

Тръмп отбеляза на среща с репортери в Белия дом, че смъртното наказание е в съответствие със статута на Вашингтон като столица. „Не играем игрички“, каза президентът, цитирайки данни, показващи, че през последните четири седмици след разполагането на войските на Националната гвардия в града не са регистрирани убийства.

„Тези, които убиват хора във Вашингтон, са изправени пред смъртно наказание“, подчерта Тръмп, отбелязвайки, че изпълнителната заповед „влиза в сила незабавно“. Главният прокурор Пам Бонди от своя страна отбеляза, че администрацията на САЩ ще се стреми да легализира смъртното наказание в цялата страна.

През последните десетилетия броят на екзекуциите в САЩ рязко намаля на фона на правни спорове, недостиг на смъртоносни инжекционни лекарства и намаляваща обществена подкрепа за наказанието. Повечето щати или са отменили, или са спрели смъртното наказание. След като встъпи в длъжност през януари, Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която възстанови федералното смъртно наказание и нареди на всички щати да осигурят достатъчни доставки на смъртоносни инжекционни лекарства.