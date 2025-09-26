Желязков пред американския бизнес: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа. Със стратегическо местоположение, конкурентни бизнес условия и разрастваща се иновационна екосистема, страната ни предоставя стабилна и предвидима среда за компании, които искат да установят или разширят дейността си в Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в рамките на участието му в работен обяд, организиран от Делфийския икономически форум и американската организация, насърчаваща диалога между бизнеса и политическите лидери BCIU - Бизнес съвет за международно разбирателство. Това съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.
Премиерът Желязков запозна представителите на американския бизнес с предимствата на България като инвестиционна дестинация. Наред с членството ни в ЕС и НАТО, министър-председателят изтъкна присъединяването ни към Шенгенското пространство и към еврозоната като гаранция за стабилност и предвидимост. Разположена на пресечната точка на Европа, Азия и Близкия изток, България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в региони в непосредствена близост. С пет паневропейски транспортни коридора, четири международни летища, черноморски пристанища и терминали по река Дунав, страната ни предлага бърза и ефикасна свързаност за търговия, вериги за доставки и цифрова инфраструктура, добави Желязков.
Министър-председателят определи данъчната система на България като една от най-атрактивните в Европа - с 10% плосък корпоративен данък и 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Премиерът изтъкна и развитието на национална мрежа от индустриални зони. По думите му ключови сектори със силен инвестиционен потенциал са автомобилостроенето и електрическата мобилност, електрониката и мехатрониката, фармацевтиката, възобновяемата енергия, информационните и комуникационните технологии и интелигентното производство.
Росен Желязков акцентира върху ангажимента на правителството да повиши иновационните резултати на България и да увеличи потенциала на икономиката, основана на знанието, като даде приоритет на интелигентното производство, дигитализацията и научноизследователската и развойна дейност във високотехнологичните сектори.
Премиерът специално открои иновационния потенциал на страната ни в лицето на института INSAIT, изграден с ключовата роля на два от водещите университета в света - Федералния технологичен институт в Цюрих и Политехническия университет в Лозана, както и Софийския университет и в партньорство със световни лидери като Google, Amazon Web Services и DeepMind. В допълнение Желязков изтъкна и суперкомпютъра Discoverer, разположен в София Тех Парк и класиран сред най-производителните изчислителни системи в Централна и Източна Европа. България също така подкрепя развитието на национална инфраструктура за изкуствен интелект, включително собствения си голям езиков модел (BgGPT) и предстоящата фабрика за изкуствен интелект BRAIN++. И двете са част от по-широка правителствена стратегия за засилване на цифровия суверенитет и подкрепа на иновациите от следващо поколение.
1 Премиера мафиот кани гости в новия си
07:43 26.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пешо
Коментиран от #16
07:47 26.09.2025
4 Факт
07:47 26.09.2025
5 Те зер
07:49 26.09.2025
6 горски
07:50 26.09.2025
7 Дедо Онодий.
07:52 26.09.2025
8 Боруна Лом
07:55 26.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Наистина е така
Това ако не е просперитет какво е ? Кражби !? Неее !
😀
08:00 26.09.2025
11 видя се
08:00 26.09.2025
12 МВР служител
08:04 26.09.2025
13 Никой
08:05 26.09.2025
14 Тома
08:08 26.09.2025
15 Ивелин Михайлов
08:09 26.09.2025
16 Мефистофел
До коментар #3 от "пешо":"тоя на какви хапчета е"
Не е на хапчета. На хранилка е.
08:09 26.09.2025
17 Купувач
08:11 26.09.2025
18 Велев
08:12 26.09.2025
19 Гост
08:17 26.09.2025
20 България
08:20 26.09.2025
21 А бе,
08:22 26.09.2025
22 ШЕФА
08:24 26.09.2025
23 Картаген
У нас само политиците и техните празни приказки са евтини.
Бизнесът трева не па се . Тук само биолабораториите на Господаря и мръсното производство на Рейнметал виреят.
Сега този хитрец и полезните изкопаеми тихомълком продаде.
08:26 26.09.2025