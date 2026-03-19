Новини
Свят »
Великобритания »
Бившият британски премиер Джон Мейджър: Губим достойнството си в угодничество пред Тръмп, войната срещу Иран е грешка

19 Март, 2026 05:49, обновена 19 Март, 2026 05:59 917 10

  • джон мейджър-
  • иран-
  • великобритания-
  • сащ-
  • тръмп

Вашингтон няма да получи капитулация от Техеран, целите му в Иран никога не са били ясни и постоянно се променят от началото на конфликта, заяви наследникът на Маргарет Тачър

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Джон Мейджър остро разкритикува американската военна операция срещу Иран.

Бившият лидер на Консервативната партия, който ръководеше правителството от 1990 до 1997 г., направи това изявление по време на реч в Кингс Колидж Лондон.

„Нямаше дипломатически опит да се осигури резолюция на ООН, която да осигури правно основание за войната. Не бяха проведени консултации с никоя държава освен Израел. Това е въпреки факта, че войната със сигурност щеше да има по-широко въздействие върху Близкия изток и отвъд него. Много държави ще платят цена за тази война“, каза 82-годишният политик, цитиран от Sky News.

Според Мейджър враждебността няма да приключи с края на военните действия. „Старите омрази ще останат, ще се родят нови. Нови поколения хора може да се радикализират повече“, предположи той.

„Липсва стратегия. Президентът Тръмп поиска капитулация. Малко вероятно е той да я получи“, каза бившият премиер. Той отбеляза, че целите на операцията в Иран никога не са били ясни и постоянно се променят от началото на конфликта.

Позовавайки се на дискусиите си с президента на САЩ Джордж У. Буш по време на войната в Персийския залив през 1990-1991 г., политикът изрази съжаление, че настоящите западни политици, включително британският премиер Киър Стармър, се опитват „да се движат на пръсти около Тръмп, опитвайки се да не го разстройват“. „Макар че разбирам това, не съм съгласен с него“, отбеляза Мейджър.

„Суверенните държави, които компрометират собственото си достойнство, ще бъдат възприемани като подчинени, а не като съюзници. Тази роля не е за Великобритания. Ако не сме съгласни с политиката на САЩ, трябва да го кажем като приятел, който се грижи за благополучието на съюзник. Политиците правят това насаме, а не публично“, отбеляза бившият премиер.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    17 0 Отговор
    Абсолютно е прав!!!

    06:02 19.03.2026

  • 2 Като се мълчи

    10 0 Отговор
    Така ще е.

    06:07 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Войната

    13 0 Отговор
    е срам и позор за човечеството ни ! Един Тръмп за да угоди на най - големите му приятел Бени , както казва за него , започна нечувани престъпления спрямо човечеството , Земята , развитието и всичко , за което се сетиш с неизмерими последствия .

    06:11 19.03.2026

  • 5 А бре,

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Аланкоолу Украина е Русия, бре !

    06:11 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    сички видяха чи рижата деменския е луд чифуд

    06:33 19.03.2026

  • 9 Бившите

    2 0 Отговор
    имат правото да говорят единствено за собствените си грешки, допуснати по време на тяхното управление.Войната в Персийския залив 1990 - 1991г. и финансовата криза, породена от колосални финансови спекулации, проведени от няколко известни бизнесмени се случват по време на неговото управление.

    06:35 19.03.2026

  • 10 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Нещо почти не ти личат годините, Джон, а си на над 80. Адренохром ли ти е тайната и на теб ?

    06:42 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания