Бившият британски премиер Джон Мейджър: Губим достойнството си в угодничество пред Тръмп, войната срещу Иран е грешка

Бившият британски премиер Джон Мейджър остро разкритикува американската военна операция срещу Иран.

Бившият лидер на Консервативната партия, който ръководеше правителството от 1990 до 1997 г., направи това изявление по време на реч в Кингс Колидж Лондон.

„Нямаше дипломатически опит да се осигури резолюция на ООН, която да осигури правно основание за войната. Не бяха проведени консултации с никоя държава освен Израел. Това е въпреки факта, че войната със сигурност щеше да има по-широко въздействие върху Близкия изток и отвъд него. Много държави ще платят цена за тази война“, каза 82-годишният политик, цитиран от Sky News.

Според Мейджър враждебността няма да приключи с края на военните действия. „Старите омрази ще останат, ще се родят нови. Нови поколения хора може да се радикализират повече“, предположи той.

„Липсва стратегия. Президентът Тръмп поиска капитулация. Малко вероятно е той да я получи“, каза бившият премиер. Той отбеляза, че целите на операцията в Иран никога не са били ясни и постоянно се променят от началото на конфликта.

Позовавайки се на дискусиите си с президента на САЩ Джордж У. Буш по време на войната в Персийския залив през 1990-1991 г., политикът изрази съжаление, че настоящите западни политици, включително британският премиер Киър Стармър, се опитват „да се движат на пръсти около Тръмп, опитвайки се да не го разстройват“. „Макар че разбирам това, не съм съгласен с него“, отбеляза Мейджър.

„Суверенните държави, които компрометират собственото си достойнство, ще бъдат възприемани като подчинени, а не като съюзници. Тази роля не е за Великобритания. Ако не сме съгласни с политиката на САЩ, трябва да го кажем като приятел, който се грижи за благополучието на съюзник. Политиците правят това насаме, а не публично“, отбеляза бившият премиер.