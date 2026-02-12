Новини
Росен Желязков пред Фридрих Мерц: България има потенциала да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия

12 Февруари, 2026 14:28 629 26

Премиерът в оставка разговаря в Лиеж и с италианския министър-председател Джорджа Мелони. Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията, засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, както и подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България има необходимия потенциал да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия, като разшири приноса си в сектора, каза пред германския канцлер Фридрих Мерц премиерът в оставка Росен Желязков. Това съобщиха от Министерския съвет с публикация във фейсбук, предават от БТА.

Двамата разговаряха на неформална среща на лидерите на ЕС в Лиеж, Белгия. Страната ни има капацитета да се превърне от производител на компоненти в създател на високотехнологични разработки, посочи Росен Желязков.

Той отбеляза, че България е отворена за инвестиции към високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, като автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг, благодарение на потенциала в компютърните науки и изкуствения интелект.

Премиерът в оставка разговаря в Лиеж и с италианския министър-председател Джорджа Мелони. Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията, засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, както и подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии.


  • 1 ТОЯ НАВЕДЕНИЯ

    35 0 Отговор
    Още ли е Премиер. Докога ще харчи държавни пари

    Коментиран от #2

    14:39 12.02.2026

  • 2 Хайде по-бързо да идва Гюров!

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЯ НАВЕДЕНИЯ":

    Че тия розови бузки,ни продадоха на Тръмп и Урсула,без капка свян...!

    14:42 12.02.2026

  • 3 ЖЕЛЯЗКОВ

    22 0 Отговор
    ще го запомня само 2 неща. Как се криеше в съседни улички в Брюксел, когато превозвачите протестираха. и как целуваше на Тръмп ..... в надежда да простят на боса от Банкя, че и той хаир да види

    14:42 12.02.2026

  • 4 хехе

    29 0 Отговор
    потенциала ни е в производството на водопади

    Коментиран от #20

    14:42 12.02.2026

  • 5 Гост

    26 0 Отговор
    След 35 г капитализъм, и гайки за джанти не можем да произведем.

    14:43 12.02.2026

  • 6 Епщайн

    16 0 Отговор
    Това е система
    Нови видеа с висши политици - педофилия в Петрохан
    Сандов и Тома Белев- легитимирали това НПО пред Световна организация..
    Пълен съпорт за наблюдение почти на цялата територия на България
    Защо?
    За кого?
    Мексико?
    Епщайн- системата

    14:43 12.02.2026

  • 7 37 ГОДИНИ СТИГА КАПИТАЛИЗЪМ

    22 0 Отговор
    в НАЙ–УРОДЛИВА форма - ДИВ БАНДИТИЗЪМ. И после защо имало Народен съд. И ПАК ЩЕ ИМА! СКОРО

    14:45 12.02.2026

  • 8 Чукча писател

    25 0 Отговор
    Просто думи нямам за следното : "Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията... "
    Псевдопремиерът в оставка се прави на загрижен за бъдещето на страната ?!
    Последната разходка за сметка на народонаслението.

    14:48 12.02.2026

  • 9 Селянин

    22 0 Отговор
    Странно защо тогава заводите за кабели и разни подобни от автомобилната промишленост напуснаха България и се преместиха в Румъния и Турция.
    СлОчаеност....?

    Коментиран от #11

    14:50 12.02.2026

  • 10 Питам:

    19 0 Отговор
    На този в оставката това над раменете му кубе ли е или куха кратуна ?

    14:53 12.02.2026

  • 11 Русенец

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Селянин":

    Не са.
    Заводът за автомобилни ел инсталации, както и заводът за допълнително оборудване в автомобилите, че и онзи - за леене на цилиндрови глави, са си в Русе и си работят.

    14:54 12.02.2026

  • 12 Не, че

    14 0 Отговор
    някой го взема насериозно, че и в Белгия !

    14:55 12.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Рядко

    13 0 Отговор
    лоша енергия излъчва тоя мошеник !

    14:59 12.02.2026

  • 15 Хотел прасета в Космоса

    7 0 Отговор
    Само да питам, свободни стаи има ли вече???

    15:05 12.02.2026

  • 16 дайте да дадем

    9 0 Отговор
    Докато Кочината се тресе от скандали, Хотелиерът не спря да обикаля Европа и да обещава. Двете Големи Прасета се покриха някъде, а шефовете на МВР са в "нелегалност".

    15:15 12.02.2026

  • 17 Кмета

    2 0 Отговор
    Последния да затвори вратата...

    15:17 12.02.2026

  • 18 Георгиев

    3 0 Отговор
    Вижте изреченията над снимката, под заглавието. Абсолютно ала бала. Ние, с най скъпия ток в Европа, представлявани от смешника екскурзиант... Нищо не е казал, просто приказки. И на какъв език го е казал, моля? И с немско говорещите на какъв език комуникира? Като Боко? Никъде не пише какви езици владее

    15:18 12.02.2026

  • 19 Реалист

    4 0 Отговор
    Докога ще ходи да пръска народни пари този наведен пуяк.

    15:20 12.02.2026

  • 20 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Може би става дума за съчетаване на автомобилите с каруци -кеф ти конска тяга кеф ти електрическа!?Имаме все още каруцарски кадри имаме и опит и подходяща работна ръка!? На мен лични ми изглежда много иновативно каруца с реактивен газов двигател-напълно екологично!?И газът ще бъде подходящ -няма да е руски!?

    15:31 12.02.2026

  • 21 Малииии

    5 0 Отговор
    Какви простотии бращолеви тоя. Цялата европейска автомобилна индустрия е на колене и загива, а тоя ще я оправя. Колко завода до сега построихме. Всеки нов на власт по няколко. Само по едно време слагахме гумите на GreatWall в Ловеч. Вместо да си гледаме доматите и краставиците, ние ще правим автомобили. На гол тумбак, чифте пищови!

    15:33 12.02.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    От кога България има автомобилна индустрия?! Първо!
    И второ тоя съвсем ли е изкуфял?!

    15:34 12.02.2026

  • 23 гражданин

    4 0 Отговор
    Държавата гори, а тоя идиот заедно с КъдрАВИЯ СЕ КРИЯТ КАТО МИШОЦИ. уДАРИЛ Я Е НА ЕКСКУРЗИИ. Гьонсурати!

    15:34 12.02.2026

  • 24 Дориана

    3 0 Отговор
    Росен Желязков от подмазване ще вкара във война и България, след което пръв ще се скрие.

    15:35 12.02.2026

  • 25 Тома

    2 0 Отговор
    Този сам не се чува какво говори

    15:36 12.02.2026

  • 26 Шинтири минтири

    1 0 Отговор
    И как го определи този потенциал? С качеството и количеството на инженерите ни? С броя на високотехнологичните производства с голяма добавена стойност? Ако имаше такъв китайците, германците и французите нямаше да правят заводи за автомобили в Унгария, Словакия и Турция.

    15:53 12.02.2026

