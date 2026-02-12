Росен Желязков пред Фридрих Мерц: България има потенциала да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия

България има необходимия потенциал да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия, като разшири приноса си в сектора, каза пред германския канцлер Фридрих Мерц премиерът в оставка Росен Желязков. Това съобщиха от Министерския съвет с публикация във фейсбук, предават от БТА.

Двамата разговаряха на неформална среща на лидерите на ЕС в Лиеж, Белгия. Страната ни има капацитета да се превърне от производител на компоненти в създател на високотехнологични разработки, посочи Росен Желязков.

Той отбеляза, че България е отворена за инвестиции към високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, като автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг, благодарение на потенциала в компютърните науки и изкуствения интелект.

Премиерът в оставка разговаря в Лиеж и с италианския министър-председател Джорджа Мелони. Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията, засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, както и подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии.