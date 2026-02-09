Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Съветът за мир" на Тръмп се събира на 19.2. А България?

9 Февруари, 2026 09:40 2 068 33

Създаденият от Тръмп през януари „Съвет за мира“ се разглежда от много европейски държави като конкуренция на ООН

"Съветът за мир" на Тръмп се събира на 19.2. А България? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент планира първата среща на неговия т.нар. "Съвет за мир" да се състои още този месец. Целта на предвидената за 19 февруари среща във Вашингтон е да се съберат пари за възстановяването на разрушената ивица Газа. Това се казва в писмо, което е било разпратено до всички участници в "Съвета за мира". Агенция Асошейтед Прес разполага с копие на документа, съобщава АРД. Редица други медии в САЩ също информираха за предстоящата среща.

Предвидено е в нея да участват както онези държавни и правителствени ръководители, които през януари приеха поканата на Тръмп за участие в новия орган, така и членове на Изпълнителния комитет за Газа. Този комитет ще трябва да се грижи за конкретните въпроси около управлението, сигурността и възстановяването на разрушената от войната Газа.

Това беше съобщено от двама правителствени представители на САЩ. Все още не е ясно колко държавни и правителствени ръководители ще последват поканата за форума във Вашингтон и дали сред тях ще бъде и представител на България.

Откази от много европейски държави

Създаденият от Тръмп през януари „Съвет за мира“ се разглежда от много европейски държави, сред които и Германия, като конкуренция на ООН и затова се отхвърля. За разлика от първоначалните очаквания, той явно няма да е орган, който да се концентрира единствено и само над контролирането на мирния процес в Газа.

Новинарският портал Axios съобщава, че повечето западни съюзници са отказали да се присъединят към него, защото уставът на организацията дава много широки правомощия, а Тръмп притежава изключително право да налага вето върху решенията ѝ. Сред членовете на "Съвета за мир" на Тръмп са Унгария, Израел, Беларус, Катар, Саудитска Арабия и Турция. България още не е ратифицирала участието си в новия орган.


  • 1 Не разбирам

    43 4 Отговор
    Евреите потрошиха Газа, те да я възстановят и да им преотстъпят Ерусалим. Вън нашествениците на Чърчил от Палестина.

    Коментиран от #26

    09:45 09.02.2026

  • 2 Да бе , да ! 😜

    25 4 Отговор
    Между ООН и Съвета за мир има " голяма разлика " . ООН се дирижира от задкулисието в САЩ , докато Съвета за мир ще се дирижира от президента на САЩ .

    09:45 09.02.2026

  • 3 Ще запчват вноските

    17 1 Отговор
    Събират се да финансово поемане на отговорност.

    09:45 09.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    22 2 Отговор
    Веднага ще го посъветваме бай Дончо! Роско водопада ще го просвети на туй онуй!

    09:46 09.02.2026

  • 5 Временното явление ЕС

    16 4 Отговор
    ОоНЕт0 е организация със затихващи функции.

    09:47 09.02.2026

  • 6 си пън

    30 3 Отговор
    значи освен за осрайна дет я затри сащ, ще даваме и за газа,дет я затри насраел с защита от сащ,видно в клуба на "богатите"ще сме още по бедни

    09:48 09.02.2026

  • 7 Рамбо Силек

    27 2 Отговор
    Последната международна визита на последния премиер на ГЕРБ

    09:49 09.02.2026

  • 8 ДАЙ ПАРИТЕ

    26 1 Отговор
    ЕТО СЕГА СРЕДСТВАТА ОТ ХЕМУС И КТБ ЩЕ ОТИДАТ ПРИ ТРЪМП.ДВАМАТА ВИДНИ ОТВСЯКЪДЕ ПОЛИТИЦИ ДА ОТИВАТ ДА МУ ГИ НОСЯТ , НАЛИ ТЕ ПРАТИХА ЖЕЛЯЗКОВ

    09:49 09.02.2026

  • 9 Питайте

    30 5 Отговор
    За всички световни проблеми са виновни ! . Познайте от третият път......англо-саксонската измет.

    09:50 09.02.2026

  • 10 Факти

    1 11 Отговор
    "Съветът за мир" на Тръмп се събира на 19.2. А България дреме !

    Коментиран от #13, #15

    09:52 09.02.2026

  • 11 Възмутен

    23 1 Отговор
    Нищо по-вредно за България не е съществувало от от продажните евроатлантици Боко, Шиши и тези които ги изпраха от ПП$ДБ - един милиард от парите на българите са готови да подарят на перчема за да размагнитят двама-трима от тях. То и купуването на най-скъпите нелетящи кошници втора употреба Фъ-16 и то беше за да не намагнитят тиквата.

    09:58 09.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Гюров няма да отиде.Сигурно Йотова.

    09:58 09.02.2026

  • 13 Учуден

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Че какъв е Тръмп на България че да се съобразяваме с него - господар на шепа наведени евроатлантици и нищо друго.

    Коментиран от #16

    10:00 09.02.2026

  • 14 УдоМача

    16 0 Отговор
    България както винаги духляви супата и същевременно спонсорира щедро останалите, а собствения й народ бедства...

    10:02 09.02.2026

  • 15 Учуден

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Трябва да се размагнити работодателя на нашите козячета Шиши ли - че така не може да краде качествено и го е страх да изнесе краденото.

    10:03 09.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    0 6 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Борда за мир на Тръмп е новото НАТО и ООН.В него са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.

    Коментиран от #18, #23

    10:03 09.02.2026

  • 17 Боби

    1 11 Отговор
    Сега лека полека ще се присъединят и Румъния и Гърция и други европейски държави за да не ядосват дядо Тръмп и накрая ще излезе че сме постаъпили добре с присъединяването и Тея тука каде реваха Кокорчовци и демократи разни ще пеят друга песен на вазхвалата

    Коментиран от #19

    10:06 09.02.2026

  • 18 Учуден

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    И вие бързате да не изпуснете да се наведете на новите господари на света ли? България какво печели от това че ще подари на Тръмп един милиард - даже глас не са им обещавали.

    Пък и лъжеш че Русия е там.

    10:07 09.02.2026

  • 19 Читател

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Боби":

    "ще се присъединят"

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - типична пропаганда на нашите козячета а всички знаем че зад нея се крие размагнитването на Шиши.

    10:09 09.02.2026

  • 20 Хайо

    8 0 Отговор
    Голямата водна и икономическа сила България ,къде без нея .Сащ дори не знаят ,че съществува такава държава .

    10:11 09.02.2026

  • 21 Това е гнусно

    15 0 Отговор
    Този психар си създава фондации, които да се финансират от други държави в полза на болните амбиции на Тръмп. Нали щеше да бъде финансово независима?
    Който разруши Газа, да си я възстанрвява!
    Желязков ще бъде съден за държавна измяна!

    10:11 09.02.2026

  • 22 градинар

    15 1 Отговор
    на бай дончо му трябват баламурници,като нас,да плащат масрафа

    Коментиран от #25

    10:15 09.02.2026

  • 23 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    "Борда за мир на Тръмп е новото НАТО и ООН"

    Ами нали България е член на ЕС бе и ужким ЕС ще прави собствен военен блок вие защо се натискате на Тръмп или да стане ясно че работите за краварите и против интересите на ЕС и България.

    10:16 09.02.2026

  • 24 Домашен любимец

    11 0 Отговор
    Ще плашате! Като сте подписали, ще плащате! Другите помагат на Николай Младенов, вие се опъвате!? Срам! Снимахте ли се с Тръмп и Младенов - снимахте се! Айде сега, превеждайте по сметката за Газа! И да не забравяме Украйна! Тя защитава нас от агресията! Ляб без сол ще ям, но ще финансирам мира и свободата! В световен план!

    10:18 09.02.2026

  • 25 Далавераджия

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "градинар":

    Ами така се печелят 20-50 милиарда (зависи колко ще се вържат). Правиш си едно НПО, кръщаваш го с някое гръмко заглавие "Съвет за мир" и слагаш такса за вход от 1 милиард обаче в устава му пишеш че ти си пожизнен управител (разбирай и на парите) и колкото повече баламурници успееш да излъжеш толкова по богат ставаш.

    10:25 09.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 8888

    7 0 Отговор
    ясно че първото изречение е превод, а второто е донаписано ама новина с въпросителен, освен за вестник уикенд където всичко е предполагаемо, не върви.
    Иначе е ясно, нашите за да са послушни подписват всичко, въпроса е оръжието да не спира, от там правят милиарди. все пак по този повод беше единственото посещение на Урсула, завод да отваря.

    10:31 09.02.2026

  • 28 Зевзек

    12 0 Отговор
    "Съветът за мир" на Тръмп е като оня виц когато едни организирали семинар на тема "Как да спечелим 1 милион за 1 ден"
    Излиза водещия и казва:
    - Здравийте колко са участниците в семинара
    - Хиляда
    - По колко плати всеки за да участва в него
    - По хиляда
    - Колко прави това
    - Един милион
    - Благодаря ви, семинарът се закрива.

    10:42 09.02.2026

  • 29 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Жиляскоф ще прави кетъринга отХаяшито

    10:46 09.02.2026

  • 30 Зло под слънцето

    5 0 Отговор
    Подбудителите на тази авантюра - Пеевски и Борисов, се надяват новоназначеният служебен премиер да "опере пешкира" и натискат по-скоро да бъде избран. Играят си с държавата и стават все по-нагли!

    11:54 09.02.2026

  • 31 Защо ли му виси на нашият Премиер

    5 0 Отговор
    листа от папката? Може би защото вноската в борда за мир няма да е по силите на българския бюджет. Вместо някое евро за пенсии и социлано слаби ще финансираме поправянето на разрушенията на евреите, после тези в Украйна и най-накрая за нас няма да остане нищо.

    12:08 09.02.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор
    С нашите глупави управници до там стигнахме и те избягаха

    12:33 09.02.2026

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор
    Май ще е нужен нов 9 септември

    12:34 09.02.2026

