"Съветът за мир" на Тръмп се събира на 19.2. А България?

Американският президент планира първата среща на неговия т.нар. "Съвет за мир" да се състои още този месец. Целта на предвидената за 19 февруари среща във Вашингтон е да се съберат пари за възстановяването на разрушената ивица Газа. Това се казва в писмо, което е било разпратено до всички участници в "Съвета за мира". Агенция Асошейтед Прес разполага с копие на документа, съобщава АРД. Редица други медии в САЩ също информираха за предстоящата среща.
Предвидено е в нея да участват както онези държавни и правителствени ръководители, които през януари приеха поканата на Тръмп за участие в новия орган, така и членове на Изпълнителния комитет за Газа. Този комитет ще трябва да се грижи за конкретните въпроси около управлението, сигурността и възстановяването на разрушената от войната Газа.
Това беше съобщено от двама правителствени представители на САЩ. Все още не е ясно колко държавни и правителствени ръководители ще последват поканата за форума във Вашингтон и дали сред тях ще бъде и представител на България.
Откази от много европейски държави
Създаденият от Тръмп през януари „Съвет за мира“ се разглежда от много европейски държави, сред които и Германия, като конкуренция на ООН и затова се отхвърля. За разлика от първоначалните очаквания, той явно няма да е орган, който да се концентрира единствено и само над контролирането на мирния процес в Газа.
Новинарският портал Axios съобщава, че повечето западни съюзници са отказали да се присъединят към него, защото уставът на организацията дава много широки правомощия, а Тръмп притежава изключително право да налага вето върху решенията ѝ. Сред членовете на "Съвета за мир" на Тръмп са Унгария, Израел, Беларус, Катар, Саудитска Арабия и Турция. България още не е ратифицирала участието си в новия орган.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не разбирам
Коментиран от #26
09:45 09.02.2026
2 Да бе , да ! 😜
09:45 09.02.2026
3 Ще запчват вноските
09:45 09.02.2026
4 Лопата Орешник
09:46 09.02.2026
5 Временното явление ЕС
09:47 09.02.2026
6 си пън
09:48 09.02.2026
7 Рамбо Силек
09:49 09.02.2026
8 ДАЙ ПАРИТЕ
09:49 09.02.2026
9 Питайте
09:50 09.02.2026
10 Факти
Коментиран от #13, #15
09:52 09.02.2026
11 Възмутен
09:58 09.02.2026
12 Последния Софиянец
09:58 09.02.2026
13 Учуден
До коментар #10 от "Факти":Че какъв е Тръмп на България че да се съобразяваме с него - господар на шепа наведени евроатлантици и нищо друго.
Коментиран от #16
10:00 09.02.2026
14 УдоМача
10:02 09.02.2026
15 Учуден
До коментар #10 от "Факти":Трябва да се размагнити работодателя на нашите козячета Шиши ли - че така не може да краде качествено и го е страх да изнесе краденото.
10:03 09.02.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Учуден":Борда за мир на Тръмп е новото НАТО и ООН.В него са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.
Коментиран от #18, #23
10:03 09.02.2026
17 Боби
Коментиран от #19
10:06 09.02.2026
18 Учуден
До коментар #16 от "Последния Софиянец":И вие бързате да не изпуснете да се наведете на новите господари на света ли? България какво печели от това че ще подари на Тръмп един милиард - даже глас не са им обещавали.
Пък и лъжеш че Русия е там.
10:07 09.02.2026
19 Читател
До коментар #17 от "Боби":"ще се присъединят"
ЩЕ ЩЕ ЩЕ - типична пропаганда на нашите козячета а всички знаем че зад нея се крие размагнитването на Шиши.
10:09 09.02.2026
20 Хайо
10:11 09.02.2026
21 Това е гнусно
Който разруши Газа, да си я възстанрвява!
Желязков ще бъде съден за държавна измяна!
10:11 09.02.2026
22 градинар
Коментиран от #25
10:15 09.02.2026
23 Европеец
До коментар #16 от "Последния Софиянец":"Борда за мир на Тръмп е новото НАТО и ООН"
Ами нали България е член на ЕС бе и ужким ЕС ще прави собствен военен блок вие защо се натискате на Тръмп или да стане ясно че работите за краварите и против интересите на ЕС и България.
10:16 09.02.2026
24 Домашен любимец
10:18 09.02.2026
25 Далавераджия
До коментар #22 от "градинар":Ами така се печелят 20-50 милиарда (зависи колко ще се вържат). Правиш си едно НПО, кръщаваш го с някое гръмко заглавие "Съвет за мир" и слагаш такса за вход от 1 милиард обаче в устава му пишеш че ти си пожизнен управител (разбирай и на парите) и колкото повече баламурници успееш да излъжеш толкова по богат ставаш.
10:25 09.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 8888
Иначе е ясно, нашите за да са послушни подписват всичко, въпроса е оръжието да не спира, от там правят милиарди. все пак по този повод беше единственото посещение на Урсула, завод да отваря.
10:31 09.02.2026
28 Зевзек
Излиза водещия и казва:
- Здравийте колко са участниците в семинара
- Хиляда
- По колко плати всеки за да участва в него
- По хиляда
- Колко прави това
- Един милион
- Благодаря ви, семинарът се закрива.
10:42 09.02.2026
29 Хасковски каунь
10:46 09.02.2026
30 Зло под слънцето
11:54 09.02.2026
31 Защо ли му виси на нашият Премиер
12:08 09.02.2026
32 Анонимен
12:33 09.02.2026
33 Анонимен
12:34 09.02.2026