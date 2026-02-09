"Съветът за мир" на Тръмп се събира на 19.2. А България?

Американският президент планира първата среща на неговия т.нар. "Съвет за мир" да се състои още този месец. Целта на предвидената за 19 февруари среща във Вашингтон е да се съберат пари за възстановяването на разрушената ивица Газа. Това се казва в писмо, което е било разпратено до всички участници в "Съвета за мира". Агенция Асошейтед Прес разполага с копие на документа, съобщава АРД. Редица други медии в САЩ също информираха за предстоящата среща.

Предвидено е в нея да участват както онези държавни и правителствени ръководители, които през януари приеха поканата на Тръмп за участие в новия орган, така и членове на Изпълнителния комитет за Газа. Този комитет ще трябва да се грижи за конкретните въпроси около управлението, сигурността и възстановяването на разрушената от войната Газа.

Това беше съобщено от двама правителствени представители на САЩ. Все още не е ясно колко държавни и правителствени ръководители ще последват поканата за форума във Вашингтон и дали сред тях ще бъде и представител на България.

Откази от много европейски държави

Създаденият от Тръмп през януари „Съвет за мира“ се разглежда от много европейски държави, сред които и Германия, като конкуренция на ООН и затова се отхвърля. За разлика от първоначалните очаквания, той явно няма да е орган, който да се концентрира единствено и само над контролирането на мирния процес в Газа.

Новинарският портал Axios съобщава, че повечето западни съюзници са отказали да се присъединят към него, защото уставът на организацията дава много широки правомощия, а Тръмп притежава изключително право да налага вето върху решенията ѝ. Сред членовете на "Съвета за мир" на Тръмп са Унгария, Израел, Беларус, Катар, Саудитска Арабия и Турция. България още не е ратифицирала участието си в новия орган.