The Washington Post: Неизвестни дронове прелетяха над военната база, където живеят Рубио и Хегсет

The Washington Post: Неизвестни дронове прелетяха над военната база, където живеят Рубио и Хегсет

19 Март, 2026 06:01, обновена 19 Март, 2026 06:08 891 12

Обсъждала се е евакуацията на двамата политици

The Washington Post: Неизвестни дронове прелетяха над военната база, където живеят Рубио и Хегсет - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неидентифицирани дронове са били забелязани над военната база във Вашингтон, където живеят държавният секретар на САЩ Марко Рубио и шефът на Пентагона Пийт Хегсет, съобщи The Washington Post.

Според източници на изданието „няколко дрона са били забелязани над военната база Форт Макнейр една нощ през последните 10 дни“.

Американските власти „не са определили произхода им“. Изданието отбелязва, че администрацията във Вашингтон се опасява от ответни удари от Иран срещу „длъжностни лица на американска земя“.

Мерките за сигурност бяха засилени в отговор на присъствието на дроновете. Американските власти обмисляха евакуацията на Рубио и Хегсет, но не го направиха.

Потенциалните мерки в отговор на инцидента бяха обсъдени по-късно на среща в Белия дом.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    13 0 Отговор
    ба тия междуконтинетални дронове да прелетят от Персия до обора явно шубето е голЕм страх.

    06:12 19.03.2026

  • 2 Казанлъшкия

    12 0 Отговор
    Абсолютна постановка с цел да обвинят Иран и да си създадат причина да продължат войната ( уж че дроновете са ирански ще изкарат). Иран няма как на 10000 км да изпрати дронове, защото няма как да прелетят океана,нямат такъв обсег. Тръмп обаче вече е сериозно застрашен от импийчмънт и се чуди как да оправдае или отговори защо е нападнал страна ,която ме представлява пряка заплаха за САЩ поради отдалечеността си най-малко.

    06:19 19.03.2026

  • 3 Р. Радев

    11 0 Отговор
    Хвърчилата са мои. От на Боко спалнята са се отклонили.

    06:19 19.03.2026

  • 4 Как

    8 0 Отговор
    така хвърчила над Вашингтонски къщи ?

    06:20 19.03.2026

  • 5 Оня с коня

    5 0 Отговор
    и тия са напълнили яко памперса като уния кравари на самолетоносача

    чак са запушили местната канализация от зор

    06:25 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ники

    7 0 Отговор
    Леле мале , тези в.бункери ли живеят?

    Коментиран от #9

    06:28 19.03.2026

  • 8 ха ха

    5 0 Отговор
    имало е спринтови отсечки да бункерите

    06:31 19.03.2026

  • 9 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ники":

    Всички които подпалва света живеят в бункери

    06:32 19.03.2026

  • 10 ФАЩите

    0 0 Отговор
    Тея взривиха двете кули на Световния търговски център в Ню йок на на 11 септември за да влязат в Афганистан. Сега им трябва пак важна причина за да направят сухопътна операция и продължителна война.

    06:36 19.03.2026

  • 11 голям смях

    2 0 Отговор
    яко осирране от страх е имало във тия бункери

    Коментиран от #12

    06:37 19.03.2026

  • 12 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "голям смях":

    беше, още мирише...

    06:40 19.03.2026