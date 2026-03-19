The Washington Post: Неизвестни дронове прелетяха над военната база, където живеят Рубио и Хегсет

Неидентифицирани дронове са били забелязани над военната база във Вашингтон, където живеят държавният секретар на САЩ Марко Рубио и шефът на Пентагона Пийт Хегсет, съобщи The Washington Post.

Според източници на изданието „няколко дрона са били забелязани над военната база Форт Макнейр една нощ през последните 10 дни“.

Американските власти „не са определили произхода им“. Изданието отбелязва, че администрацията във Вашингтон се опасява от ответни удари от Иран срещу „длъжностни лица на американска земя“.

Мерките за сигурност бяха засилени в отговор на присъствието на дроновете. Американските власти обмисляха евакуацията на Рубио и Хегсет, но не го направиха.

Потенциалните мерки в отговор на инцидента бяха обсъдени по-късно на среща в Белия дом.