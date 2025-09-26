Новини
Българка осъдена в Русия на три години затвор за „оправдание на тероризма“

26 Септември, 2025 08:11 547 8

Росица Георгиева от Волгоградска област е обвинена за коментари в социални мрежи, свързани с войната в Украйна

Българка осъдена в Русия на три години затвор за „оправдание на тероризма“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област, е била задържана и осъдена на три години лишаване от свобода по обвинение в „оправдание на тероризма“. Новината беше съобщена от руския независим правозащитен канал ОВД-Инфо в Telegram, предава News.bg.

Според информацията, срещу Георгиева е образувано наказателно дело заради нейни коментари под публикации, свързани с дейността на „Руския доброволчески корпус“, който воюва на страната на украинската армия. Съобщава се, че коментарите са направени през март и ноември 2024 г.

На 9 септември 2025 г. съд във Волгоград е постановил ефективна присъда - три години в колония от общ режим. По данни на ОВД-Инфо решението все още не е влязло в сила.

Правозащитници уточняват, че не е ясно кога точно е започнало разследването срещу Георгиева. Известно е обаче, че през декември 2024 г. тя е преминала през „серия от арести“:

  • На 9 декември е задържана за 13 денонощия по административно дело за неподчинение на полицията.

  • На 21 декември - за още 10 денонощия по обвинение в дребно хулиганство.


Русия
