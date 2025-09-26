"Тъжен, мрачен и плашещ ден за Америка"

За първи път в историята бивш директор на ФБР е изправен пред съд и то защото президентът на САЩ иска така, пише Карстен Кюнтоп от АРД. Джеймс Коми е обвинен в лъжесвидетелстване пред Конгреса и възпрепятстване на правосъдието.

Тръмп уволни Коми от ФБР през 2017 г., защото беше недоволен от разследването за контактите между неговия предизборен екип и Русия през 2016 г. Оттогава Тръмп многократно е настоявал Коми да бъде изправен пред съда. За последно това се случи преди няколко дни с публикация в Truth Social, адресирана до министърката на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на САЩ.

Коми: "Невинен съм. Не се страхувам."

"Семейството ми и аз знаем от години, че да се изправиш срещу Доналд Тръмп има цена", отговори самият Коми във видео в социалните мрежи, където подчерта, че е невинен. "Няма да живеем на колене. И вие също не трябва да го правите. Човек, когото обичам много, наскоро каза, че страхът е инструмент на тираните. И тя е права. Но аз не се страхувам", каза още бившият директор на ФБР. Коми призова хората да действат и да гласуват.

"За първи път в историята президентът нарежда на главния прокурор да повдигне обвинение срещу враговете му", коментира бившият адвокат на Белия дом Тай Коб. "И вместо да действа независимо, както би следвало, тя отговаря: "Да, сър. Колко бързо мога да го направя за вас?", допълни Коб, който работеше за администрацията на Тръмп тъкмо по отношение на разследването за руската намеса в изборите.

Краят на върховенството на закона в Америка?

Събитията от последните дни часове според Коб са трагични: "Или това е краят на върховенството на закона в Америка, или ще се превърне в повратна точка срещу тези авторитарни действия." Процесът е безпрецедентен. "На всеки студент по право се преподава, че такова нещо е невъзможно - а именно изпълнителната власт да казва на прокурорите кого да обвинят и кого не."

Всъщност обвинението е повдигнато от федералната прокурорка Линдзи Халиган във Вирджиния, която беше назначена от Тръмп само преди няколко дни. Халиган преди това работеше като адвокат на президента. Нейният предшественик на поста отказваше да повдигне обвинение на Коми, защото не смяташе, че има достатъчно доказателства срещу него.

"Това е тъжен, мрачен и наистина плашещ ден за Америка", коментира и сенаторът демократ Ричард Блументал. Тръмп е взел на прицел Коми, критик и политически опонент, с обвинения, които изглеждат неоснователни. "В крайна сметка един прокурор предпочете да се оттегли, вместо да повдигне това обвинение. И само защото Тръмп назначи своя собствена адвокатка за негов наследник, обвинението беше повдигнато."

Това е най-върховата точка от кампанията на Тръмп досега, в която той използва властта си като президент, за да отмъсти на хора, които са го критикували или са го разследвали. И така реализира заплаха, която отправи многократно по време на предизборната кампания.

Автор: Карстен Кюнтоп