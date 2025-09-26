"Тъжен, мрачен и плашещ ден за Америка"

За първи път в историята бивш директор на ФБР е изправен пред съд и то защото президентът на САЩ иска така, пише Карстен Кюнтоп от АРД. Джеймс Коми е обвинен в лъжесвидетелстване пред Конгреса и възпрепятстване на правосъдието.
Тръмп уволни Коми от ФБР през 2017 г., защото беше недоволен от разследването за контактите между неговия предизборен екип и Русия през 2016 г. Оттогава Тръмп многократно е настоявал Коми да бъде изправен пред съда. За последно това се случи преди няколко дни с публикация в Truth Social, адресирана до министърката на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на САЩ.
Коми: "Невинен съм. Не се страхувам."
"Семейството ми и аз знаем от години, че да се изправиш срещу Доналд Тръмп има цена", отговори самият Коми във видео в социалните мрежи, където подчерта, че е невинен. "Няма да живеем на колене. И вие също не трябва да го правите. Човек, когото обичам много, наскоро каза, че страхът е инструмент на тираните. И тя е права. Но аз не се страхувам", каза още бившият директор на ФБР. Коми призова хората да действат и да гласуват.
"За първи път в историята президентът нарежда на главния прокурор да повдигне обвинение срещу враговете му", коментира бившият адвокат на Белия дом Тай Коб. "И вместо да действа независимо, както би следвало, тя отговаря: "Да, сър. Колко бързо мога да го направя за вас?", допълни Коб, който работеше за администрацията на Тръмп тъкмо по отношение на разследването за руската намеса в изборите.
Краят на върховенството на закона в Америка?
Събитията от последните дни часове според Коб са трагични: "Или това е краят на върховенството на закона в Америка, или ще се превърне в повратна точка срещу тези авторитарни действия." Процесът е безпрецедентен. "На всеки студент по право се преподава, че такова нещо е невъзможно - а именно изпълнителната власт да казва на прокурорите кого да обвинят и кого не."
Всъщност обвинението е повдигнато от федералната прокурорка Линдзи Халиган във Вирджиния, която беше назначена от Тръмп само преди няколко дни. Халиган преди това работеше като адвокат на президента. Нейният предшественик на поста отказваше да повдигне обвинение на Коми, защото не смяташе, че има достатъчно доказателства срещу него.
"Това е тъжен, мрачен и наистина плашещ ден за Америка", коментира и сенаторът демократ Ричард Блументал. Тръмп е взел на прицел Коми, критик и политически опонент, с обвинения, които изглеждат неоснователни. "В крайна сметка един прокурор предпочете да се оттегли, вместо да повдигне това обвинение. И само защото Тръмп назначи своя собствена адвокатка за негов наследник, обвинението беше повдигнато."
Това е най-върховата точка от кампанията на Тръмп досега, в която той използва властта си като президент, за да отмъсти на хора, които са го критикували или са го разследвали. И така реализира заплаха, която отправи многократно по време на предизборната кампания.
Автор: Карстен Кюнтоп
1 страхът е инструмент на тираните?
Сега във Виетнам въвели "цифровите сметки" и изтрили другите банкови сметки на над 80 милиона човека... И имало там пари, вече няма... Ама БТВ това няма да ви каже!
Та, какво беше? "страхът е инструмент на тираните.."?
Коментиран от #7, #9, #10, #16
12:38 26.09.2025
2 Читател
Коментиран от #6, #25
12:39 26.09.2025
3 Тръмп
Ще дойде и неговият ред!
Сатрапите все мислят, че са вечни!
12:40 26.09.2025
6 Да, добре е,
До коментар #2 от "Читател":НО който до сега се е изправял срещу тях, не е прокопсвал... Кенеди искаше да им спре частните долари, като въведе ДЪРЖАВНИ долари, независими от хазарската мафия и кво стана?
Ухото на Тръмп? Дори малък ветрец да е имало и щеше да не е само ухото му...
12:42 26.09.2025
Коментиран от #15
12:43 26.09.2025
9 Оди у Русиа
До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":Свобода да видиш.Каска си носи.
До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":Това е руски фейк.
Коментиран от #52
12 Георги
Коментиран от #50
12:47 26.09.2025
13 Читател
До коментар #6 от "Да, добре е,":Абсолютно вярно но това е полужението дано им късмет и силата да се справи той и тези зад него иначе лошо.
12:47 26.09.2025
15 Тоа па?
До коментар #7 от "Дърдорий Насирийски":Кво ме интересува Русия, какво имат там? Не ми пука за други страни, а ЗА НАС!!!
Знаеш ли, че още 1997 г имаше цифрово евро в ЕС? Още тогава купувахме акции и финансови деривати на борсите с цифрови евра. И днес всеки може да плати с телефона, картата или преведе цифрови евра от сметка на сметка с компа или телефона си...
НО, тука става въпрос за ОСОБЕНИ ЦИФРОВИ ЕВРА, които ЕЦБ ще въведе сега, през октомври за ВСИЧКИ в еврозоната. СиБиДиСи е абсолютната тесла. Виж "законите", които ЕС вече е подготвил за това! ЩЕ ти се изправи косата!
Коментиран от #17
12:48 26.09.2025
16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":Други е въпросът защо един пумияр не замина за руският рай.
Коментиран от #32
12:48 26.09.2025
17 Копейка
До коментар #15 от "Тоа па?":А на нас каква ни е далаверата?
Коментиран от #24, #30
12:50 26.09.2025
19 Да кажа
Коментиран от #21
12:51 26.09.2025
21 Така е.
До коментар #19 от "Да кажа":Милион и нещо руски примата дадоха фира.Гледай от хубавата страна на нещата.
Коментиран от #43
12:53 26.09.2025
24 Ха-ха-ха
До коментар #17 от "Копейка":Ква далавера бе? Ти от януари СИ вече в тази зона...
Далаверата е за тях, а за теб? Знаеш каква е....
12:54 26.09.2025
25 Чичо ти дончо живее в тревоги
До коментар #2 от "Читател":Там ония снимки с педофила Епстейн много го смущават и мира му не дават.Кой го знае,дали наистина е агента Краснов.
Коментиран от #35
12:55 26.09.2025
30 Пепи Волгата
До коментар #17 от "Копейка":Викай смело за ЕВРОТО.Аз не се поколебах
Коментиран от #38
12:56 26.09.2025
32 име
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Колко евроатлантически мишки заминаха за Бандеристан да мачкат ушанки? Колко от вас дарифя пари на киевската хунта да си щупят още имоти в САЩ и по света?
Коментиран от #39
12:56 26.09.2025
35 име
До коментар #25 от "Чичо ти дончо живее в тревоги":Ти знаеш за снимките щото си нах, а? Като малко детенце? Много ли ти посягаха чичо епщайн и чичо дончо? Ооо, нама нищо, нали си сменил пола, да не ти пука вече.
12:59 26.09.2025
Коментиран от #40
13:00 26.09.2025
37 Интервю с Матю Хо и подполковник Даниел
Гуд бай Виетнам, Хелоу Афганистан?
"Бодигард на лъжите" нов документален филм,
Интервю с Матю Хо и подполковник Даниел Дейвис.
13:01 26.09.2025
38 Стършел
До коментар #30 от "Пепи Волгата":И послем се дръж за ,, масата"
13:02 26.09.2025
39 Механик
До коментар #32 от "име":Колега рано си почнал с водката.
13:03 26.09.2025
40 Миндьо Шпагата
До коментар #36 от "az СВО Победа80":Усещаш ли ГО?
13:04 26.09.2025
41 Хахаха
Дойче Зеле да влиза в правия път, че може да бъде закрито като медия на теророризма!
13:04 26.09.2025
43 Да кажа
До коментар #21 от "Така е.":Грозно е,когато се радваш за нечия смърт!
13:11 26.09.2025
46 az СВО Победа80
1. След убийството на Кърк, Тръмп минава в атака.
2. Нарочена за разгром е цялата върхушка на ултралибералната паплач в САЩ. Дошло е време, в което всички онези, които работиха срещу президента Тръмп по време на първия му мандат ще трябва да отговарят за делата си. Ще трябва да дават отговори и всички, които продължават да работят срещу президентската администрация на САЩ и в момента. Едни ще бъдат осъдени, други ще се преподчинят на новия господар, за да не загубят всичко, трети ще бъдат принудени да напуснат САЩ.
3. "Тръмп" не е за 4 години както много си мислят и се надяват....
"Тръмп" е за дълго, т.е. посоката, по която елитите на САЩ насочиха страната чрез Тръмп е коренно противоположна на досегашната и връщане назад няма да има, а който пречи или се противопоставя, ще бъде отстраняван от пътя по един или друг начин....
13:26 26.09.2025
47 Жоро
Коментиран от #48
13:28 26.09.2025
48 az СВО Победа80
До коментар #47 от "Жоро":Въобще не чета материала. DW е подчинена точно на ултралибералната върхушка, само като видя заглавието и DW, и вече зная какво цели да внуши автора на материала...
13:33 26.09.2025
50 да напишат
До коментар #12 от "Георги":Но само едно позвъняване и няма да си чешем краста тук.
13:48 26.09.2025
51 А не е ли по-плашещо
13:49 26.09.2025
52 Само да изтъкна,
До коментар #10 от "Изпражнението гайтанджиева":че Гайтайнджиева е единственият български разследващ журналист, който съм чувала да бъде цитиран, при това с голямо уважение, в различни независими американски медии, като "Ридактид" например. Пък вие я обиждайте както намерите за добре, това е ваша работа.
13:52 26.09.2025