"Тъжен, мрачен и плашещ ден за Америка"

26 Септември, 2025

Доналд Тръмп нареди на главната прокурорка на САЩ да повдигне обвинение на бившия шеф на ФБР

За първи път в историята бивш директор на ФБР е изправен пред съд и то защото президентът на САЩ иска така, пише Карстен Кюнтоп от АРД. Джеймс Коми е обвинен в лъжесвидетелстване пред Конгреса и възпрепятстване на правосъдието.

Тръмп уволни Коми от ФБР през 2017 г., защото беше недоволен от разследването за контактите между неговия предизборен екип и Русия през 2016 г. Оттогава Тръмп многократно е настоявал Коми да бъде изправен пред съда. За последно това се случи преди няколко дни с публикация в Truth Social, адресирана до министърката на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на САЩ.

Коми: "Невинен съм. Не се страхувам."

"Семейството ми и аз знаем от години, че да се изправиш срещу Доналд Тръмп има цена", отговори самият Коми във видео в социалните мрежи, където подчерта, че е невинен. "Няма да живеем на колене. И вие също не трябва да го правите. Човек, когото обичам много, наскоро каза, че страхът е инструмент на тираните. И тя е права. Но аз не се страхувам", каза още бившият директор на ФБР. Коми призова хората да действат и да гласуват.

"За първи път в историята президентът нарежда на главния прокурор да повдигне обвинение срещу враговете му", коментира бившият адвокат на Белия дом Тай Коб. "И вместо да действа независимо, както би следвало, тя отговаря: "Да, сър. Колко бързо мога да го направя за вас?", допълни Коб, който работеше за администрацията на Тръмп тъкмо по отношение на разследването за руската намеса в изборите.

Краят на върховенството на закона в Америка?

Събитията от последните дни часове според Коб са трагични: "Или това е краят на върховенството на закона в Америка, или ще се превърне в повратна точка срещу тези авторитарни действия." Процесът е безпрецедентен. "На всеки студент по право се преподава, че такова нещо е невъзможно - а именно изпълнителната власт да казва на прокурорите кого да обвинят и кого не."

Всъщност обвинението е повдигнато от федералната прокурорка Линдзи Халиган във Вирджиния, която беше назначена от Тръмп само преди няколко дни. Халиган преди това работеше като адвокат на президента. Нейният предшественик на поста отказваше да повдигне обвинение на Коми, защото не смяташе, че има достатъчно доказателства срещу него.

"Това е тъжен, мрачен и наистина плашещ ден за Америка", коментира и сенаторът демократ Ричард Блументал. Тръмп е взел на прицел Коми, критик и политически опонент, с обвинения, които изглеждат неоснователни. "В крайна сметка един прокурор предпочете да се оттегли, вместо да повдигне това обвинение. И само защото Тръмп назначи своя собствена адвокатка за негов наследник, обвинението беше повдигнато."

Това е най-върховата точка от кампанията на Тръмп досега, в която той използва властта си като президент, за да отмъсти на хора, които са го критикували или са го разследвали. И така реализира заплаха, която отправи многократно по време на предизборната кампания.

Автор: Карстен Кюнтоп


Германия
  • 1 страхът е инструмент на тираните?

    41 7 Отговор
    Много добре казано. Еврозоната иска да ни затвори в цифров концлагер. "парите" щели да бъдат само цифрови и само посмей нещо да си против: Спират ти веднага парите, изтриват ти банковата сметка и си до тука... В Гърция, какво направиха?
    Сега във Виетнам въвели "цифровите сметки" и изтрили другите банкови сметки на над 80 милиона човека... И имало там пари, вече няма... Ама БТВ това няма да ви каже!
    Та, какво беше? "страхът е инструмент на тираните.."?

    Коментиран от #7, #9, #10, #16

    12:38 26.09.2025

  • 2 Читател

    35 10 Отговор
    Чичо Дончо се е изправил срещу могъщата сила на дълбоката държава.Дано успее ще бъде трудно и опасно но ако успее ще бъде по добре за цел свет.

    Коментиран от #6, #25

    12:39 26.09.2025

  • 3 Тръмп

    10 31 Отговор
    е кандидат Путлер!

    Ще дойде и неговият ред!

    Сатрапите все мислят, че са вечни!

    12:40 26.09.2025

  • 5 Софийски селянин,

    23 6 Отговор
    Този Коми е за Коми в Русия...

    12:42 26.09.2025

  • 6 Да, добре е,

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    НО който до сега се е изправял срещу тях, не е прокопсвал... Кенеди искаше да им спре частните долари, като въведе ДЪРЖАВНИ долари, независими от хазарската мафия и кво стана?
    Ухото на Тръмп? Дори малък ветрец да е имало и щеше да не е само ухото му...

    Коментиран от #13

    12:42 26.09.2025

  • 7 Дърдорий Насирийски

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":

    В Русия преди половин година е въведена дигиталната рубла.Друг е въпросът,че струва 2 стотинки.

    Коментиран от #15

    12:43 26.09.2025

  • 8 Ганьо-Лапнишарански без вода

    32 8 Отговор
    Тъжен и мрачен ден за България, след като позволява на чужди агенти с чуждо финансиране, като DW да си налагат мнението.

    12:43 26.09.2025

  • 9 Оди у Русиа

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":

    Свобода да видиш.Каска си носи.

    12:44 26.09.2025

  • 10 Изпражнението гайтанджиева

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":

    Това е руски фейк.

    Коментиран от #52

    12:47 26.09.2025

  • 11 Търновец

    4 4 Отговор
    Това е конституционна криза в САЩ, един ден някой генерал може да каже че Бай Дончо нарушава конституцията и да откаже да се подчинява. За над е още по лошо защото купуваме все повече морално остаряло оръжие от САЩ и Израел и то на висока цена а сега искат да ни вземат газовите тръби. Конституционната криза в САЩ започна когато Тръмп - според анализатори - престана да се подчинява на федерални съдилища.

    12:47 26.09.2025

  • 12 Георги

    11 2 Отговор
    искате да кажете, че великата американска демокрация се превръща в автократичен диктаторски олигархизъм? Ами напишете го де! Или не ви стиска?

    Коментиран от #50

    12:47 26.09.2025

  • 13 Читател

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да, добре е,":

    Абсолютно вярно но това е полужението дано им късмет и силата да се справи той и тези зад него иначе лошо.

    12:47 26.09.2025

  • 14 Търновец

    0 1 Отговор
    Това е конституционна криза в САЩ, един ден някой генерал може да каже че Бай Дончо нарушава конституцията и да откаже да се подчинява. За над е още по лошо защото купуваме все повече морално остаряло оръжие от САЩ и Израел и то на висока цена а сега искат да ни вземат газовите тръби. Конституционната криза в САЩ започна когато Тръмп - според анализатори - престана да се подчинява на федерални съдилища.

    12:48 26.09.2025

  • 15 Тоа па?

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дърдорий Насирийски":

    Кво ме интересува Русия, какво имат там? Не ми пука за други страни, а ЗА НАС!!!
    Знаеш ли, че още 1997 г имаше цифрово евро в ЕС? Още тогава купувахме акции и финансови деривати на борсите с цифрови евра. И днес всеки може да плати с телефона, картата или преведе цифрови евра от сметка на сметка с компа или телефона си...
    НО, тука става въпрос за ОСОБЕНИ ЦИФРОВИ ЕВРА, които ЕЦБ ще въведе сега, през октомври за ВСИЧКИ в еврозоната. СиБиДиСи е абсолютната тесла. Виж "законите", които ЕС вече е подготвил за това! ЩЕ ти се изправи косата!

    Коментиран от #17

    12:48 26.09.2025

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "страхът е инструмент на тираните?":

    Други е въпросът защо един пумияр не замина за руският рай.

    Коментиран от #32

    12:48 26.09.2025

  • 17 Копейка

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Тоа па?":

    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #24, #30

    12:50 26.09.2025

  • 18 Жоро

    9 1 Отговор
    Хаххахах.Вие сте враг на народа бе пропаганда нещастна!

    12:51 26.09.2025

  • 19 Да кажа

    14 5 Отговор
    Тъжен ,мрачен и плашещ ден беше,когато демократите в САЩ,начело с Байдън,са взели решение да подкокоросат Украйна за война.Резултат --цяло едно поколение унищожено или осакатено,а една просперираща страна разрушена.И продължават плашещите,тъжни и мрачни дни за Европа

    Коментиран от #21

    12:51 26.09.2025

  • 20 Йкйк

    14 1 Отговор
    Горкичкият Коми, колко е репресиран. А като импийчвахте, вадехте от листите, стреляхте и влачехте Тръмп по съдилищата със скалъпени обвинения от п0pно звезди беше добре, нали?

    12:52 26.09.2025

  • 21 Така е.

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "Да кажа":

    Милион и нещо руски примата дадоха фира.Гледай от хубавата страна на нещата.

    Коментиран от #43

    12:53 26.09.2025

  • 22 име

    14 4 Отговор
    Айде, пак сopocоиден рев на дойче ВЦ. Нали правосъдната система е независима в САЩ, кво ви притеснява? Може би че ще има за какво да бъде съде тоя бoклyк? Нещо доказаха ли от фалшивите обвинения за руска намеса? Не, но на всички ни стана ясно ме целта е да се замаже гафа на Килъри Клинтън. Аре ся шефа на ФБР да ти носи отговорността, след като прави такива машинации

    12:53 26.09.2025

  • 23 Мн интересно

    13 3 Отговор
    Цялата медийна среда в България е заразена с либерастия, защо така?

    12:53 26.09.2025

  • 24 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка":

    Ква далавера бе? Ти от януари СИ вече в тази зона...
    Далаверата е за тях, а за теб? Знаеш каква е....

    12:54 26.09.2025

  • 25 Чичо ти дончо живее в тревоги

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Там ония снимки с педофила Епстейн много го смущават и мира му не дават.Кой го знае,дали наистина е агента Краснов.

    Коментиран от #35

    12:55 26.09.2025

  • 28 смешен плач

    8 1 Отговор
    Заради измислените обвинения на Коми /дадени пред сенатска комисия/ , който базирайки се на несъществуващи факти обвини Тръмп за връзки с Русия , вторият мандат на Тръмп беше саботиран и Президент стана (с помощта и на "машинки" и на "поща" ,и на умрели и на много ала-бала) сенилният Байдън . Сега същият пищи ,че щели да го съдят ?! Ами ... какво да го правят ? Да излъжеш в Конгреса на САЩ и то в качеството си на шеф на ФБР , да има тонове документи доказващи , че обвиненията (от 2016 г.) са пълен фарс и , че няма грам доказателство за твърденията ти , да се докаже , че същите са изфабрикувани "на коляно" в (най вероятно) централата на Демократическата партия ... това се наказва и се лежи в затвор и то за мнго години ! Все пак - става дума за САЩ , не за България .

    12:56 26.09.2025

  • 29 Жоро

    5 1 Отговор
    Тоя го шпионира по нареждане на Обама и Клинтън. Доживот ше му е малко на тоя предател!

    12:56 26.09.2025

  • 30 Пепи Волгата

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка":

    Викай смело за ЕВРОТО.Аз не се поколебах

    Коментиран от #38

    12:56 26.09.2025

  • 32 име

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Колко евроатлантически мишки заминаха за Бандеристан да мачкат ушанки? Колко от вас дарифя пари на киевската хунта да си щупят още имоти в САЩ и по света?

    Коментиран от #39

    12:56 26.09.2025

  • 35 име

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чичо ти дончо живее в тревоги":

    Ти знаеш за снимките щото си нах, а? Като малко детенце? Много ли ти посягаха чичо епщайн и чичо дончо? Ооо, нама нищо, нали си сменил пола, да не ти пука вече.

    12:59 26.09.2025

  • 36 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Имам усещането, че ще видим доста хора в оранжеви гащеризони на обекта в Гунтнму....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    13:00 26.09.2025

  • 37 Интервю с Матю Хо и подполковник Даниел

    1 0 Отговор
    Дейвис.
    Гуд бай Виетнам, Хелоу Афганистан?

    "Бодигард на лъжите" нов документален филм,

    Интервю с Матю Хо и подполковник Даниел Дейвис.

    13:01 26.09.2025

  • 38 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пепи Волгата":

    И послем се дръж за ,, масата"

    13:02 26.09.2025

  • 39 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Колега рано си почнал с водката.

    13:03 26.09.2025

  • 40 Миндьо Шпагата

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа80":

    Усещаш ли ГО?

    13:04 26.09.2025

  • 41 Хахаха

    4 0 Отговор
    Сорос и НПО-тата на СОРОС също са под федерално разсекване по закона РИКО за вътрешен и международен тероризъм!
    Дойче Зеле да влиза в правия път, че може да бъде закрито като медия на теророризма!

    13:04 26.09.2025

  • 42 Хихи

    4 0 Отговор
    и за дойчезеле и атлантиците е тъжен, щото бай Дончо им спря кинтите ...

    13:08 26.09.2025

  • 43 Да кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Така е.":

    Грозно е,когато се радваш за нечия смърт!

    13:11 26.09.2025

  • 44 Йиииии

    3 0 Отговор
    Значи Тръмп може да го обвиняват в руски връзки, а фбр слугата не може да го обвинят в лъжесвидетелство. фбр, цру и др. институции изфабрикували руската връзка са невинни?

    13:20 26.09.2025

  • 45 владимир путин !

    0 0 Отговор
    всяко нещо си има и първи път

    13:26 26.09.2025

  • 46 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Накратко:

    1. След убийството на Кърк, Тръмп минава в атака.

    2. Нарочена за разгром е цялата върхушка на ултралибералната паплач в САЩ. Дошло е време, в което всички онези, които работиха срещу президента Тръмп по време на първия му мандат ще трябва да отговарят за делата си. Ще трябва да дават отговори и всички, които продължават да работят срещу президентската администрация на САЩ и в момента. Едни ще бъдат осъдени, други ще се преподчинят на новия господар, за да не загубят всичко, трети ще бъдат принудени да напуснат САЩ.

    3. "Тръмп" не е за 4 години както много си мислят и се надяват....
    "Тръмп" е за дълго, т.е. посоката, по която елитите на САЩ насочиха страната чрез Тръмп е коренно противоположна на досегашната и връщане назад няма да има, а който пречи или се противопоставя, ще бъде отстраняван от пътя по един или друг начин....

    13:26 26.09.2025

  • 47 Жоро

    0 0 Отговор
    Мога ли попитам коя е Карстен Кюнтоп. И защо в българия ни интересува невежето и мислене?

    Коментиран от #48

    13:28 26.09.2025

  • 48 az СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Жоро":

    Въобще не чета материала. DW е подчинена точно на ултралибералната върхушка, само като видя заглавието и DW, и вече зная какво цели да внуши автора на материала...

    13:33 26.09.2025

  • 49 Дойче веле

    2 0 Отговор
    Тъжен е за Агендата, нали?

    13:36 26.09.2025

  • 50 да напишат

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Но само едно позвъняване и няма да си чешем краста тук.

    13:48 26.09.2025

  • 51 А не е ли по-плашещо

    0 0 Отговор
    бивш директор на ФБР да е лъгал пред Конгреса и това да остане безнаказано?

    13:49 26.09.2025

  • 52 Само да изтъкна,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Изпражнението гайтанджиева":

    че Гайтайнджиева е единственият български разследващ журналист, който съм чувала да бъде цитиран, при това с голямо уважение, в различни независими американски медии, като "Ридактид" например. Пък вие я обиждайте както намерите за добре, това е ваша работа.

    13:52 26.09.2025

