Бенямин Нетаняху пред ООН: Признаването на Държавата Палестина изпраща грешно послание, че убийството на евреи се отплаща

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изброи днес в речта си пред ООН победите на Израел срещу "Хамас", Иран и техните поддръжници.

В изказването си той говори и за ужасите, преживени от Израел на 7 октомври 2023 г.

Впечатление направи, че в знак на протест десетки дипломати напуснаха залата на ООН в началото на речта на Нетаняху. Въпреки това той бе бурно аплодиран от израелската делегация, пише БТА.

В речта си израелският премиер отговори на поредицата от дипломатически ходове на водещите съюзници на САЩ, които задълбочиха международната изолация на Израел и признаха Държавата Палестина, включително Белгия, Франция, Великобритания и Канада.

"Тази седмица лидерите на Франция, Великобритания, Австралия, Канада и други страни безусловно признаха съществуването на палестинска държава. Те направиха това след ужасите, извършени от "Хамас" на 7 октомври (2023 г.) – ужаси, които на този ден бяха приветствани от почти 90% от палестинското население", заяви Нетаняху.

"Знаете ли какво послание изпратиха на палестинците лидерите, които признаха Държавата Палестина тази седмица?", попита Нетаняху. "Това е едно много ясно послание: убийството на евреи се отплаща", добави той.

"С течение на времето много световни лидери се пречупиха. Те се пречупиха под натиска на пристрастните медии, радикалните ислямистки организации и антисемитските групи", каза израелският премиер.

"Има една позната поговорка: когато нещата станат трудни, трудни стават и хората. Е, за много от страните тук, когато нещата станаха трудни, вие се предадохте", подчерта Нетаняху.

"Зад затворени врати много от лидерите, които публично ни осъждат, ни благодарят насаме. Те ми казват колко ценят превъзходните разузнавателни служби на Израел, които многократно са предотвратявали терористични атаки в столиците им", каза още той.

Нетаняху направи изказването си на фона на насилието в Газа и увеличаващия се брой жертви сред мирното население. Миналата седмица комисия на ООН окачестви военната офанзива на Израел в Газа като геноцид, а правозащитни организации призоваха за намеса в анклава, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза там. Израел отхвърля доклада на ООН, като казва, че твърденията в него са лъжливи и офанзивата е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилни.

Войната в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. групировки, водени от движението "Хамас", нападнаха Израел и убиха около 1200 души, а около 250 бяха взети за заложници в Газа, сочат израелски данни. До момента според данни на министерството на здравеопазването в Газа в анклава са убити над 65 000 души.

На фона на войната в Газа Израел нанесе по-рано този месец въздушен удар в катарската столица Доха, насочен срещу ръководители на "Хамас", които участваха в преговори за примирие. Ударът предизвика осъждане от страна на ООН и редица арабски държави, включително Катар. Европейският съюз изрази солидарност с Катар, а Израел защити действията си като легитимна самоотбрана.