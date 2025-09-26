Новини
Бенямин Нетаняху пред ООН: Признаването на Държавата Палестина изпраща грешно послание, че убийството на евреи се отплаща

Бенямин Нетаняху пред ООН: Признаването на Държавата Палестина изпраща грешно послание, че убийството на евреи се отплаща

26 Септември, 2025 17:53 905 32

Впечатление направи, че в знак на протест десетки дипломати напуснаха залата на ООН в началото на речта на Нетаняху.

Бенямин Нетаняху пред ООН: Признаването на Държавата Палестина изпраща грешно послание, че убийството на евреи се отплаща - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изброи днес в речта си пред ООН победите на Израел срещу "Хамас", Иран и техните поддръжници.

В изказването си той говори и за ужасите, преживени от Израел на 7 октомври 2023 г.

Впечатление направи, че в знак на протест десетки дипломати напуснаха залата на ООН в началото на речта на Нетаняху. Въпреки това той бе бурно аплодиран от израелската делегация, пише БТА.

В речта си израелският премиер отговори на поредицата от дипломатически ходове на водещите съюзници на САЩ, които задълбочиха международната изолация на Израел и признаха Държавата Палестина, включително Белгия, Франция, Великобритания и Канада.

"Тази седмица лидерите на Франция, Великобритания, Австралия, Канада и други страни безусловно признаха съществуването на палестинска държава. Те направиха това след ужасите, извършени от "Хамас" на 7 октомври (2023 г.) – ужаси, които на този ден бяха приветствани от почти 90% от палестинското население", заяви Нетаняху.

"Знаете ли какво послание изпратиха на палестинците лидерите, които признаха Държавата Палестина тази седмица?", попита Нетаняху. "Това е едно много ясно послание: убийството на евреи се отплаща", добави той.

"С течение на времето много световни лидери се пречупиха. Те се пречупиха под натиска на пристрастните медии, радикалните ислямистки организации и антисемитските групи", каза израелският премиер.

"Има една позната поговорка: когато нещата станат трудни, трудни стават и хората. Е, за много от страните тук, когато нещата станаха трудни, вие се предадохте", подчерта Нетаняху.

"Зад затворени врати много от лидерите, които публично ни осъждат, ни благодарят насаме. Те ми казват колко ценят превъзходните разузнавателни служби на Израел, които многократно са предотвратявали терористични атаки в столиците им", каза още той.

Нетаняху направи изказването си на фона на насилието в Газа и увеличаващия се брой жертви сред мирното население. Миналата седмица комисия на ООН окачестви военната офанзива на Израел в Газа като геноцид, а правозащитни организации призоваха за намеса в анклава, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза там. Израел отхвърля доклада на ООН, като казва, че твърденията в него са лъжливи и офанзивата е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилни.

Войната в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. групировки, водени от движението "Хамас", нападнаха Израел и убиха около 1200 души, а около 250 бяха взети за заложници в Газа, сочат израелски данни. До момента според данни на министерството на здравеопазването в Газа в анклава са убити над 65 000 души.

На фона на войната в Газа Израел нанесе по-рано този месец въздушен удар в катарската столица Доха, насочен срещу ръководители на "Хамас", които участваха в преговори за примирие. Ударът предизвика осъждане от страна на ООН и редица арабски държави, включително Катар. Европейският съюз изрази солидарност с Катар, а Израел защити действията си като легитимна самоотбрана.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТ

    7 7 Отговор
    Питайте най-големия г л пак на планетата ВВП

    17:58 26.09.2025

  • 3 Путин

    5 23 Отговор
    Пуслер страхливия е обхванат от параноя - назначава роднини на най-високи постпве в армията, понеже смята че неговите ще го предадат и о езгшавят за провала с 3-дневната операция.

    Коментиран от #6, #12

    17:59 26.09.2025

  • 4 гост

    21 0 Отговор
    Нетамяху се е хванал за октомври 2023 г.за това спор няма,но конфликта с палестинците не е от вчера нито от завчера....Голански възвишения...Западният бряг...все конфликтни точки...с две думи и Вие не сте много мирни,но ако трябва да избирам пред араби или еврей...избора е един.......

    18:00 26.09.2025

  • 5 бай Даньо

    36 2 Отговор
    ционистите му изтърваха края , почти никой нямаше в залата на речата на тоя ушатия дявол...

    18:01 26.09.2025

  • 6 Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    многоходов съм веее... затова няма бензин по бензиностациите ахаха

    18:02 26.09.2025

  • 7 Ццц

    7 0 Отговор
    И бактериите трепем с антибиотик, но още ги има и стават по-нагли. Всяка прилика с действителни лица и народи не е случайна.

    18:02 26.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор
    аз чакам още мюсюлманския океан , дет щеше да залее Израел ,според копеите тука

    Коментиран от #11

    18:02 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гледащ

    26 1 Отговор
    И какво от това че сте евреи да не сте нещо различно от палестинците не просто все още И мислите че това трябва да означава нещо времето се мени и кокой няма да ви и бръсне скоро.
    Лично на мен не ме вълнува какви сте щом сте на тази земя сте еднакви със останалите не сте нищо по специално

    18:03 26.09.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ама как подскачаха с Укираина за 3 дня-помните ли?

    18:03 26.09.2025

  • 12 Ццц

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Статията е за престъпници, теб пак Путин ти е в главата. 🤣 Да не би да те е употребил и изхвърлил? И пак сам си отговаряш. Заболяването е прогресивно и рецидивно. За съжаление медицината е безсилна. Но Макаров може да те спаси.

    18:06 26.09.2025

  • 13 Жалко че

    16 2 Отговор
    Що Хитлер не е сега на власт…

    18:06 26.09.2025

  • 14 Коло

    17 2 Отговор
    Знаете ли, че убиствата на маладите евреи преди 2 г, на конференцията е допусната като повод за оправдание за евреите, завземане на Газа.

    18:06 26.09.2025

  • 15 Чунчо

    8 2 Отговор
    "добрият евреин е ............"

    18:09 26.09.2025

  • 16 az СВО Победа80

    12 1 Отговор
    Всъщност това е изпълнение на решение на ООН от 1948г.!

    18:10 26.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    5 14 Отговор
    България е признала държавата Палестина още през 1988г. И какво от това? Имат и посолство в София. За да има държава Палестина, палестинците трябва да изградят държава. Те изградиха гето пълно със главорези и терористи. Това не е държава.

    18:15 26.09.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Геноцидът се отплаща

    18:18 26.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    5 8 Отговор
    На времето 200 милиона араби подкрепяни от СССР, обявиха война нс 2млн. евреи. За 6 дни бяха смазани от армията на Израел а голанските възвишения до ден днешен са Израелски.

    18:19 26.09.2025

  • 20 Един

    7 1 Отговор
    Че то си е факт - евреин по-малко си е по-добър свят

    18:24 26.09.2025

  • 21 ИМА ЕВРЕИ

    13 1 Отговор
    ИМА ПРОБЛЕМ

    18:26 26.09.2025

  • 22 Хамас

    6 1 Отговор
    Ся веч с подкрепата на целот свет ке разтурим тая разбойническа банда иСраел!

    18:28 26.09.2025

  • 23 Цвете

    6 1 Отговор
    АКО СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ЩЕ МУ СЕ РАЗМИНЕ, ДЪЛБОК СЪН ГО Е ОБХВАНАЛ. ВИЕ СТЕ НАЙ- ПЛАЧЕЩАТА ДЪРЖАВА. ВЕЧНО НЕДОВОЛНИ И ВСЯКА ГОДИНА ДА ВИ ПРАВИМ МААНЕТА. ОТ КАКЪВ ЗОР???? В КОИ СА ПАРИТЕ НА МУЛТИ,МУЛТИ, ОТ ЦЕЛИЯТ СВЯТ???? СТИГА, ОМРЪЗНАХТЕ И ВТРЪСНАХТЕ. 🏳️‍🌈

    18:29 26.09.2025

  • 24 Тодор

    8 1 Отговор
    Сметката 1200 срещу 65000 хиляди, досега! Не, че нещо но евреите доколкото знам се заселват безогледно на арабска земя е явно не са познали! Ако, някой ми се засели в двора, верваите, няма да го посрещна с хляб и сол!

    18:29 26.09.2025

  • 25 Тодор

    5 1 Отговор
    Сметката 1200 срещу 65000 хиляди, досега! Не, че нещо но евреите доколкото знам се заселват безогледно на арабска земя е явно не са познали! Ако, някой ми се засели в двора, верваите, няма да го посрещна с хляб и сол!

    18:30 26.09.2025

  • 26 Цвете

    5 1 Отговор
    АКО СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ЩЕ МУ СЕ РАЗМИНЕ, ДЪЛБОК СЪН ГО Е ОБХВАНАЛ. ВИЕ СТЕ НАЙ- ПЛАЧЕЩАТА ДЪРЖАВА. ВЕЧНО НЕДОВОЛНИ И ВСЯКА ГОДИНА ДА ВИ ПРАВИМ МААНЕТА. ОТ КАКЪВ ЗОР???? В КОИ СА ПАРИТЕ НА МУЛТИ,МУЛТИ, ОТ ЦЕЛИЯТ СВЯТ???? СТИГА, ОМРЪЗНАХТЕ И ВТРЪСНАХТЕ. 🏳️‍🌈

    18:30 26.09.2025

  • 27 Цвете

    5 1 Отговор
    АКО СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ЩЕ МУ СЕ РАЗМИНЕ, ДЪЛБОК СЪН ГО Е ОБХВАНАЛ. ВИЕ СТЕ НАЙ- ПЛАЧЕЩАТА ДЪРЖАВА. ВЕЧНО НЕДОВОЛНИ И ВСЯКА ГОДИНА ДА ВИ ПРАВИМ МААНЕТА. ОТ КАКЪВ ЗОР???? В КОИ СА ПАРИТЕ НА МУЛТИ,МУЛТИ, ОТ ЦЕЛИЯТ СВЯТ???? СТИГА, ОМРЪЗНАХТЕ И ВТРЪСНАХТЕ. 🏳️‍🌈

    Коментиран от #31

    18:30 26.09.2025

  • 28 Гост

    5 1 Отговор
    Бенямин Нетаняху показа за първи път на цялото човечество истинското лице на евреите, всъщност колко са зли, себични и нарцистични, това не е разправа с терористи, а геноцид спрямо цял народ!
    Холокост е пълни измишльотина!

    Коментиран от #30

    18:43 26.09.2025

  • 29 руззззНаци

    2 2 Отговор
    Абсолютно прав е. И ми се ще да видя какво ще говорят путинолюбивите, ако го няма Израел и паплачта обърне взор към Европа. Коя ли е първата държава, граничеща с муслимското море на пътя им?

    18:47 26.09.2025

  • 30 Въх

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Арабите ни са народ а терористично племе.

    18:50 26.09.2025

  • 31 Не бот

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    . Е, за много от страните тук, когато нещата станаха трудни, вие се предадохте", подчерта Нетаняху.

    18:50 26.09.2025

  • 32 Гост

    0 0 Отговор
    "...офанзивата е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилни."- за това от 60 хиляди жертви 50 хиляди са ДЕЦА, жени и абсолютно безобидни хора?!🤥

    18:53 26.09.2025