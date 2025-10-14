Хората в Газа: изправени пред руини и неясно бъдеще

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Израел постепенно се изтегля от ивицата Газа, а много палестинци се връщат по домовете си. Но там се сблъскват със страшната действителност: изправени пред руини и неясно бъдеще.

Несрин Хамад е в трескаво очакване на новини от съпруга си. Тя и трите им деца все още са в убежище в централната част на ивицата Газа, докато съпругът ѝ е тръгнал към град Газа, където е била къщата им. „Знаехме, че е бомбардирана, но да го видиш със собствените си очи е още по-болезнено", казва тя пред ДВ. Къщата е изцяло разрушена, голяма част от квартала е изравнена със земята.

Съпругът на Несрин е сред десетките хиляди палестинци, завръщащи се у дома, след като в петък Израел обяви примирие. От видеокадрите може да се види почти безкрайна върволица от хора, тръгнали предимно пеша по крайбрежието към северната част на ивицата Газа.

Крехкото споразумение за примирие

Миналата седмица след интензивни непреки преговори Хамас и Израел одобриха предложения от САЩ план от 20 точки. Споразумението трябва да сложи окончателен край на продължаващата две години война между Израел и Хамас.

Детайлите по много от точките в амбициозния американски план тепърва трябва да се изясняват. В рамките на първата фаза Хамас освободи останалите живи 20 заложници, а Израел пусна почти 2 000 палестински затворници, много от които не са имали обвинения. Предстои и предаването на телата на 28-те мъртви заложници.

Войната започна на седми октомври 2023 година, когато Хамас - организацията, определяна като терористична от САЩ, ЕС и други - нападна множество израелски села, военни бази и музикалния фестивал „Нова" близо до ивицата Газа. По данни на израелските власти са били убити около 1 200 души, а 250 бяха взети за заложници.

"Превърнали сме се в психически развалини"

Хамад казва, че е облекчена от прекратяването на израелските бомбардировки. Но загубата на къщата е само един от болезнените спомени от отминалите две години - за това време тя е била прогонвана цели 17 пъти.

„Слава Богу, войната свърши, но едва след като уби всичко в нас. Тя уби приятелите, роднините и съседите, разсипа Газа. Превърна ни в психически развалини. Поболяхме се, защото нямаше медикаменти, защото ни гонеха, а войната замърси и природата", казва Хамад.

По преценки на ООН, от началото на войната около две трети от сградите в Газа са били повредени или разрушени. Здравното министерство в Газа, което е под контрола на Хамас, съобщава, че за двете години война са били убити над 67 000 души - предимно цивилни. Независимата разследваща комисия на ООН за окупираните палестински територии определя войната като геноцид - упрек, който Израел решително отхвърля.

"Всичко е заради Хамас и Израел"

Не всички обаче са последвали призивите за евакуация на израелските военни. Махмуд Афиф, баща на шест деца, не е можел да си позволи да ги транспортира и да им осигури убежище в южната част на ивицата Газа. „Местехме се постоянно в западната част на град Газа и, слава Богу, децата ми и аз оцеляхме."

Неговата къща обаче е изравнена със земята. „Загубих къщата си, която цял живот съм строил заедно с братята си - и всичко това заради Хамас и Израел", казва той. „Всичко, което се случи през последните две години в Газа, не доведе до нищо. Точно обратното - Газа се върна назад, а Израел си създаде врагове за години."

Израелската армия се е изтеглила частично до договорената за първата фаза от споразумението линия. Въпреки това тя продължават да контролира най-малко 53 процента от района. Военен говорител заяви, че палестинците продължават да нямат право на достъп до много области, предимно на север, изток и юг, и че доближаването до тези райони може да бъде опасно за живота им.

"Адът продължава"

Младата палестинка Фатен Лубад е намерила убежище със семейството си в килия на бивш затвор в Хан Юнис, в централната част на ивицата Газа. Въпреки опасностите, те първоначално искали да останат близо до дома си в северната част на ивицата, но настъплението на израелската армия през септември не им оставило никакъв избор - затова избягали на юг.

Лубад изглежда изтощена и съсипана. Не вижда за себе си никакво бъдеще в град Газа. „Да се връщаме на север е безсмислено, тъй като сме изгубили домовете си. Можем да живеем там временно, докато получим нови паспорти, за да се спасим от ада в Газа." Младата жена смята да тръгне към Египет или към друга страна. „Войната в Газа може да е свършила, но адът продължава."

Изправени пред мрачно бъдеще

Мнозина в Газа изпитват съмнения относно трайността на примирието. В средата на март Израел едностранно наруши предишното примирие и боевете бяха подновени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплашва да направи това отново, ако Хамас не сложат оръжие.

Заради разрушенията много хора не виждат никакво бъдеще. Родители като Несрин Хамад се тревожат и за обучението и за здравето на децата си - те от две години не са ходили на училище. Големи части от здравната система в ивицата Газа са съсипани. И макар споразумението да предвижда помощи, не е ясно каква част от тях ще бъде допусната от Израел през границата.

Междувременно възниква и въпросът кой ще управлява в ивицата Газа в бъдеще. Планът предвижда технократска администрация под палестинско ръководство, която да бъде контролирана от международна група начело с американския президент Доналд Тръмп и с ключова роля на бившия британски премиер Тони Блеър.

Желанията на местните жители са били до голяма степен пренебрегнати. „Не искам нито Хамас, нито някоя друга палестинска групировка", казва Несрин Хамад. „Всяка международна организация, която би могла да ни управлява и да възстанови ивицата Газа, ще е добре дошла."

Мнението на Махмуд Афиф е сходно. „Не знам кой ще управлява в ивицата Газа, но знам, че не искам никого от предишната ера." Той има предвид най-вече Хамас - групировката, която през 2007 година прогони Палестинската автономна власт от ивицата Газа и завзе властта. „Надявам се за децата си. Който и да поведе народа, трябва да предложи по-добро бъдеще на хората", казва Афиф.