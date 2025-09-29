Доналд Тръмп: Израел е много близо до мирно споразумение в ивицата Газа! Нетаняху се извини на Катар за ракетния удар

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Израел и други страни са "много близо" до постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп, който се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, каза още, че споразумението ще включва арабските страни и трябва да допринесе за постигането на по-широк мир в Близкия изток.

Белият дом обяви малко преди това мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ в Белия дом израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че подкрепя мирното предложение на Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна по-рано в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да го притисне да подкрепи мирно предложение за Газа, спасяването на заложниците и прекратяване на почти двегодишната война, съобщава "Ройтерс".

Разговорите в Белия дом се провеждат, като в същото време израелски танкове навлязоха все по-дълбоко в сърцето на град Газа. Израел започна една от най-големите си офанзиви във войната този месец, като Нетаняху заяви, че се стреми да унищожи Хамас в последните му укрепления.

Посрещането на Нетаняху е в рязък контраст с хладния прием, когато той говори в петък пред Общото събрание на ООН, където десетки делегати напуснаха в знак на протест.

Запитан за перспективите за мирно споразумение, Тръмп каза пред репортери: "Много съм уверен."

Това е четвъртото посещение на Нетаняху, откакто Тръмп се завърна на поста през януари.

Десният израелски лидер се стреми да укрепи най-важните отношения на страната си, след като редица западни лидери официално приеха палестинската държавност миналата седмица.

Тръмп остро критикува действията за признаване като награда за палестинската групировка Хамас.

Това бележи засилени дипломатически усилия от президент, който обеща по време на президентската кампания през 2024 г. бързо да приключи конфликта и оттогава многократно заявява, че сделката е близо.

Миналата седмица Вашингтон представи мирен план от 21 точки на арабските и мюсюлманските държави в кулоарите на Общото събрание на ООН, а основната цел на Тръмп в понеделник беше да се опита да преодолее оставащите празнини с Нетаняху.

Въпреки че Нетаняху хвали Тръмп като най-близък съюзник на Израел, има признаци на скептицизъм относно предложението, както и някои резерви сред арабските държави. Очевидното отсъствие на Хамас от преговорите също повдигна въпроси.

Планът, изготвен от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и съветника на Тръмп за Близкия изток, Джаред Къшнър, предвижда споразумение за прекратяване на огъня, последвано от освобождаването в рамките на 48 часа на всички останали заложници, държани от Хамас, и постепенното изтегляне на израелските сили от Газа.

Той също така призовава за нов диалог между Израел и палестинците за "мирно съжителство" и липса на по-нататъшни израелски атаки срещу Катар, заяви служител на Белия дом, пожелал анонимност. Израел разгневи Катар, съюзник на САЩ, и предизвика критики от Тръмп за въздушен удар срещу лидерите на Хамас в Доха на 9 септември.

Предишните усилия за прекратяване на огъня, подкрепени от САЩ, се провалиха поради неуспех да се преодолее пропастта между Израел и Хамас, а Нетаняху обеща да продължи да се бори, докато Хамас не бъде напълно разбит.

Войната започна през октомври 2023 г., когато бойци на Хамас нападнаха Израел, убивайки около 1200 души и пленявайки 251 заложници. Според Нетаняху 48 заложници остават в Газа, 20 от които са живи. Израелската офанзива е причинила смъртта на над 66 000 палестинци, а 2,3 милиона жители на анклава са изправени пред тежка хуманитарна криза.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, в който участва и американският президент Доналд Тръмп, никога повече да не атакува Катар, съобщи в изявление катарското външно министерство, предаде Ройтерс.

Израелският лидер също така се извини на катарското правителство за атаката срещу ръководството на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, отбелязаха днес израелски медии, съобщи ДПА.

"Канал 12" на израелската телевизия предаде, че Нетаняху се е извинил за нарушаването на суверенитета на Катар в телефонния разговор с катарския премиер, който изпълнява функциите и на външен министър.

В същото време Нетаняху е изразил съжаление за смъртта на катарски служител по сигурността по време на атаката.

Израелският новинарски сайт ynet също информира за телефонния разговор на Нетаняху с катарския премиер по време на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

Говорител на Нетаняху не е отговорил още на искането на ДПА за коментар.

Преди около три седмици Израел предприе първа по рода си атака в Катар, насочена срещу лидерите на "Хамас" там.

Катар е важен съюзник на САЩ в района на Персийския залив. Емирството посредничи в конфликта в ивицата Газа заедно с Египет и САЩ.

Доха осъди остро атаката на Израел, като критики имаше и от американското правителство.