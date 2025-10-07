Новини
Кибуц Кфар Аза: Травмата на Израел от 7 октомври 2023

Кибуц Кфар Аза: Травмата на Израел от 7 октомври 2023

7 Октомври, 2025 17:42

Обиколката до голяма степен прилича на посещение в призрачен град, обяснява германската обществена медия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ралф Левинсон оцелява в убежище, но всичките му съседи са избити от терористите на Хамас. Днес израелецът развежда посетители из празния кибуц и се опитва да преодолее травмата от 7 октомври 2023 година.

Ралф Левинсон приветства малка група посетители от Мичиган. Той е застанал в центъра на кибуца Кфар Аза – или по-скоро сред онова, което е останало от него. Някои сгради са изгорени, други са целите в следи от изстрели. Две години след терористичната атака на Хамас Кфар Аза е почти изцяло изоставен, разказва АРД.

"Тук вече няма нищо"

Левинсон е израснал в Намибия, преди 55 години идва да живее в кибуца в непосредствена близост до границата с ивицата Газа. С носталгия си спомня са хубавия предишен живот със съседите, който вече го няма. „От сто процента на нула. Тук вече няма нищо – нито магазин, нито клиника, нито автобус. Затова е много трудно да се живее тук. И деца вече няма.“

Скоро след терористичната атака на Хамас на 7 октомври 2023 година Левинсон започва да развежда групи от посетители из Кфар Аза. Обиколката до голяма степен прилича на посещение в призрачен град, обяснява германската обществена медия.

По вратите на полуразрушените къщи са изписани числа – това е броят на загиналите хора, които са били намерени след нападението на 7 октомври. Левинсон показва една от къщите, където е било избито цялото семейство.

Самият той имал голям късмет в деня на атаката. Терористите на Хамас избили съседите му, но неговата къща останала незасегната. Той успял да се скрие в убежището, където останал повече от ден заедно с жена си.

Страхът от завръщането

В момента 73-годишният мъж живее в кибуц, който се намира на 25 км от Кфар Аза. Завръщането винаги е болезнено. „Бях готов да се върна, но не и съпругата ми. Тук е много безлюдно. Има цели редици къщи, в които не живее никой. И постоянно си мислиш – и тук избиха хора, и тук също, ето там имаше изнасилване, а на онова място къщата беше отнесена от водата. Доста травмиращо е да се живее тук, а и постоянно се чуват експлозии – особено през нощта“, споделя Левинсон пред АРД.

Бомбардировките в ивицата Газа са постоянни

И по време на обиколката с групата от Мичиган постоянно се чуват бомбардировките от ивицата Газа, която е само на няколко километра от кибуца. Левинсон успокоява групата – няма от какво да се страхуват. Бомбардировките се извършват от израелската армия, обяснява той.

Ивицата Газа е обект на атаки вече от две години. Районът, в който преди живееха два милиона палестинци, е до голяма степен в развалини. Десетки хиляди са убити, стотици хиляди са напуснали родните си домове.

"Това е много брутална култура"

Левинсон не изпитва твърде голямо състрадание към палестинските си съседи – твърде травматичен е споменът от случилото се на 7 октомври преди две години.

„Изпитвам известно съчувствие“, отбелязва той пред АРД. Но не бива да се забравя, че по време на терористичното нападение нямаше никой, който да каже – оставете хората на мира. „Те биеха, удряха, плюеха заложниците, а местното палестинско население изобщо не направи никакъв опит за освобождаване на заложниците – нито един. Това е изключително брутална култура“, казва той.

Обиколката продължава с преминаването през улица, където са живели предимно млади хора. Почти всички къщи са разрушени. На това място са били убити над 60 жители на кибуца, други са били отвлечени.

"Невероятно е, че едни хора са в състояние да причинят това на други"

Една от жените в групата е в Израел за първи път. Обиколката с Левинсон из кибуца я разтърсва, тя се изпълва с размисли. „Ужасно е, че толкова млади хора са изгубили живота си тук. Невероятно е, че хора са в състояние да сторят такова нещо на други.“

Чрез обиколките, които организира в кибуца, Ралф Левинсон се опитва да преодолее собствената си травма. Все още остава открит въпросът как ще се развие кибуцът в бъдеще, какво ще се случи с Кфар Аза. „Някои хора искат да сложат паметници пред всички жилища, в които е имало жертви, други казват – не искаме паметници, не искаме да живеем на гробище. Всичко е много сложно и много емоционално.“


  • 1 Бай той Толстой

    5 3 Отговор
    Те арабите ще ви оправят.Ще ви дадат още една травма.

    Коментиран от #5

    17:46 07.10.2025

  • 2 обективен

    5 2 Отговор
    За евреите всичко е пари .За атракциона сигурно им взема по сто евра !!

    17:47 07.10.2025

  • 3 Израел си ги избиха повечето

    5 3 Отговор
    И това на всички е ясно. После пък за около 4 месеца самоубиха и около 50 оцелели които можеха да свидетелстват за случилото се ...

    17:51 07.10.2025

  • 4 голем дебил

    4 5 Отговор
    Всичко щеше да е различно ако я нямаше тази дата през 2023г.Както казваме ние,Да бе мирно седяло,не би чудо видяло.И мое мнение:Смелите хамасци да не се крият сред мирното население.Заради това има много цивилни жертви.Нали никой не си е мислил че Израел няма да защити народа си?

    17:52 07.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъъъъъ....

    6 2 Отговор
    („Те биеха, удряха, плюеха заложниците, а местното палестинско население изобщо не направи никакъв опит за освобождаване на заложниците – нито един. Това е изключително брутална култура“)....... брутална ционистка наглост .....

    17:53 07.10.2025

  • 7 Моше

    5 4 Отговор
    Нападението на "хамаз" срещу Израел е организирано от самият Израел, а целта на това мероприятие винаги е една и съща, да бъдат избити палестинците, а Газа да бъде завзета от народа на сатаната израел.
    Както започна американската коалиция на желаещите войната в Югославия, войната в Ирак, войната в Либия и... да не забравяме и тези по-рано като във Виетнам, Лаос, Камбоджа, войни започнати с провокации от самите нападатели. Това не ви ли напомня Хитлер, който направи същото за да нападне Полша.
    Наследниците на Хитлер Израел и Запада вярно следват стъпките му и възраждат Нацизма и Фашизма вече без да се крият.

    Коментиран от #10

    17:54 07.10.2025

  • 8 Никакво престъпление

    5 2 Отговор
    Не може да оправдае групово наказание и геноцид. Не ни пишете глупости моля! ... а относно случилото се на 7 октомври 2023 г. в маслиновата горичка и паркинга на фестивала на 99% от убитите са от израелската армия и хеликоптерите им Апачи от въздух и това е доказано. Както и обстрела с танкове по къщи със заложници.... и имената даже на израелските войници които са го извършили бяха публикувани в израелските медии даже

    18:01 07.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 изкукалкуку

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Моше":

    Напиши първото ти изречение на плакат,и излез с него пред посолството на Израел.Много искам да видя реакцията им.Но ти си мишка зад клавиатурата,и надали ти стиска да го направиш.А развъдника Палестина на бъдещи терористи,си получава заслуженото.

    18:03 07.10.2025

  • 11 Ама верно ли

    0 0 Отговор
    Скоро след терористичната атака на Хамас на 7 октомври 2023 година тоя Левинсон е започнал да развежда групи от посетители из Кфар Аза ? И за това сигурно нито разследващи от ООН, нито журналисти, нито дори евродепутати не бяха допуснати нали? Тиражираме абсолютни фейкове и си мислим че това е журналистика? А ние доматите с колците ги ядем нали?....

    18:06 07.10.2025

  • 12 Луд

    0 0 Отговор
    Този за един ден е получил травма, а какво да кажат палестинците които от как е създадена държавата Израел с всеки ден живеят все по голяма травма от предишният ден. Добра пропаганда , долу нацизма и геноцида на хора и доживотни присъди на всички престъпници от Израел.

    18:10 07.10.2025