Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази S4 милиарда, предвидени за чуждестранна помощ

Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, отпуснати от Конгреса.

„Решението за отсрочка, прието от мнозинството днес, преустановява действието на съдебното решение за предоставянето на чуждестранна помощ. В резултат на това средствата няма да бъдат доставени на предвидените за тях получатели“, гласи решението на съдията от Върховния съд на САЩ Елена Каган.

Искането беше подадено от администрацията на Тръмп, след като апелативен съд във Вашингтон отказа да се произнесе в нейна полза на 5 септември.

Според решението на по-долната инстанция, администрацията на Тръмп е имала срок до 30 септември, края на текущата фискална година, да похарчи най-малко 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, предварително одобрени от Конгреса.