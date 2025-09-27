Новини
Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази S4 милиарда, предвидени за чуждестранна помощ

27 Септември, 2025 03:42, обновена 27 Септември, 2025 03:49 370 7

Тези средствата няма да стигнат до предвидените за тях получатели

Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази S4 милиарда, предвидени за чуждестранна помощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, отпуснати от Конгреса.

„Решението за отсрочка, прието от мнозинството днес, преустановява действието на съдебното решение за предоставянето на чуждестранна помощ. В резултат на това средствата няма да бъдат доставени на предвидените за тях получатели“, гласи решението на съдията от Върховния съд на САЩ Елена Каган.

Искането беше подадено от администрацията на Тръмп, след като апелативен съд във Вашингтон отказа да се произнесе в нейна полза на 5 септември.

Според решението на по-долната инстанция, администрацията на Тръмп е имала срок до 30 септември, края на текущата фискална година, да похарчи най-малко 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, предварително одобрени от Конгреса.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нещо за камбоджа да кажете как е там?

    0 0 Отговор
    слабо ме вълнува какво станало у краварника

    03:53 27.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 CТАМАТ МАГАPЕТО

    0 0 Отговор
    КЪPЛЕЖИТЕ ТЪPТЕЙТЕ ПИЯВИЦИТЕ КАТО ВАЛЬОглухия, са паразити на обществото,които смучат кръвта от трудещия се народ , трябва да бъдат лишени от тези блага.

    03:54 27.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    Имам мечта! Тази вечер Козлодуй да е пуkнал! ДА СЕ Е НАДУЛ И РАЗЛОЖИЛ ТРУПА МУ, Да се отърве България от един телкаджия /oбществен паразит/ който цял живот живее на гърба на народа! Който казва че е в неравностойно положение но иска равностойно обслужване! А ние не сме виновни че родителите му не са го удавили когато са видели че е дефектен

    03:56 27.09.2025

  • 6 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Добре глобалисти сега сте сами в покрайнините.Всичко е ваше.Победете Русия

    04:02 27.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Грантаджиите увиснаха.

    04:03 27.09.2025