След разговори с президента на балканската република, Съединените щати отложиха налагането на санкции срещу НИС с още осем дни, до 8-9 октомври. Според предишното решение санкциите трябваше да влязат в сила в сряда, 1 октомври.

Вучич по-рано заяви, че американските санкции срещу НИС ще влязат в сила на 1 октомври, което, според него, ще създаде сериозни трудности за икономиката и енергийния сектор на страната. Той подчерта, че Белград се превръща в „странична щета в противопоставянето между САЩ и Русия“ и предупреди, че цената за Сърбия ще бъде „изключително висока“.

Държавният глава отбеляза, че властите на републиката винаги са се стремели да бъдат цивилизовани както с руските, така и с американските партньори, но санкциите биха могли да усложнят изпълнението на задълженията към служителите и да повлияят на текущите операции на компанията. Той призна, че „някакво чудо“ може да се случи преди 1 октомври, но предупреди за трудни времена и сурова зима, които предстоят.

Intelligence, компания със седалище в Санкт Петербург, управлявана от Gazprom Capital, преди това придоби 11,3% дял в сръбската компания NIS от Gazprom. Делът на Gazprom в NIS намаля от 11,3% на една акция, докато делът на Intelligence се увеличи от нула на 11,3%. Сделката е сключена въз основа на споразумение за безвъзмездно прехвърляне на акции в акционерното дружество. Според Единния държавен регистър на юридическите лица (USRLE), Intelligence се управлява от Gazprom Capital. Gazprom Neft притежава още 44,85% от акциите на NIS, Сърбия притежава 29,87%, а миноритарните акционери държат останалия дял.

В началото на януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу Gazprom Neft, нейния изпълнителен директор Александър Дюков и сръбската NIS. Оттогава NIS е получила шест 90-дневни отмени на санкции от САЩ, но в средата на септември Вучич изрази загриженост, че САЩ няма да се съгласи на друго удължаване на отмяната след 26 септември.

NIS е една от най-големите вертикално интегрирани енергийни системи в Югоизточна Европа. Тя се занимава с проучване и производство на нефт и газ, маркетинг на петролни продукти, производство и търговия с електроенергия и нефтохимически проекти. Основните ѝ производствени мощности се намират в Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Румъния и Унгария.