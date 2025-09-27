Новини
Свят »
Сърбия »
САЩ отново отложиха санкциите срещу най-голямата енергийна компания на Сърбия заради руското участие в нея

САЩ отново отложиха санкциите срещу най-голямата енергийна компания на Сърбия заради руското участие в нея

27 Септември, 2025 04:16, обновена 27 Септември, 2025 04:25 608 1

  • сърбия-
  • сащ-
  • вучич-
  • санкции-
  • енергийна компания-
  • русия

Според президента Вучич, те ще създадат "сериозни трудности за икономиката и енергийния сектор на страната"

САЩ отново отложиха санкциите срещу най-голямата енергийна компания на Сърбия заради руското участие в нея - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати за пореден път отложиха налагането на санкции срещу най-голямата енергийна компания на Сърбия, НИС (Нефтена индустрия Србије), до 8-9 октомври след разговори с президента Александър Вучич, съобщи Радио и телевизия Сърбия.

След разговори с президента на балканската република, Съединените щати отложиха налагането на санкции срещу НИС с още осем дни, до 8-9 октомври. Според предишното решение санкциите трябваше да влязат в сила в сряда, 1 октомври.

Вучич по-рано заяви, че американските санкции срещу НИС ще влязат в сила на 1 октомври, което, според него, ще създаде сериозни трудности за икономиката и енергийния сектор на страната. Той подчерта, че Белград се превръща в „странична щета в противопоставянето между САЩ и Русия“ и предупреди, че цената за Сърбия ще бъде „изключително висока“.

Държавният глава отбеляза, че властите на републиката винаги са се стремели да бъдат цивилизовани както с руските, така и с американските партньори, но санкциите биха могли да усложнят изпълнението на задълженията към служителите и да повлияят на текущите операции на компанията. Той призна, че „някакво чудо“ може да се случи преди 1 октомври, но предупреди за трудни времена и сурова зима, които предстоят.

Intelligence, компания със седалище в Санкт Петербург, управлявана от Gazprom Capital, преди това придоби 11,3% дял в сръбската компания NIS от Gazprom. Делът на Gazprom в NIS намаля от 11,3% на една акция, докато делът на Intelligence се увеличи от нула на 11,3%. Сделката е сключена въз основа на споразумение за безвъзмездно прехвърляне на акции в акционерното дружество. Според Единния държавен регистър на юридическите лица (USRLE), Intelligence се управлява от Gazprom Capital. Gazprom Neft притежава още 44,85% от акциите на NIS, Сърбия притежава 29,87%, а миноритарните акционери държат останалия дял.

В началото на януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу Gazprom Neft, нейния изпълнителен директор Александър Дюков и сръбската NIS. Оттогава NIS е получила шест 90-дневни отмени на санкции от САЩ, но в средата на септември Вучич изрази загриженост, че САЩ няма да се съгласи на друго удължаване на отмяната след 26 септември.

NIS е една от най-големите вертикално интегрирани енергийни системи в Югоизточна Европа. Тя се занимава с проучване и производство на нефт и газ, маркетинг на петролни продукти, производство и търговия с електроенергия и нефтохимически проекти. Основните ѝ производствени мощности се намират в Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Румъния и Унгария.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малиии

    3 3 Отговор
    Давам 10 000 рубли се снимам с Путич и Вучин ...в цял ръст ..

    04:44 27.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания