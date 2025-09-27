Новини
Свят »
Русия »
МВнР на Русия: Няма да се присъединим към никакви изявления или документи срещу съюзника ни Северна Корея

27 Септември, 2025 04:29, обновена 27 Септември, 2025 05:39 620 9

  • русия-
  • северна корея-
  • ядрени оръжия

От ведомството обясниха отказа на страната да участва в 14-ата конференция за улесняване на влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити

МВнР на Русия: Няма да се присъединим към никакви изявления или документи срещу съюзника ни Северна Корея - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия няма да се присъедини към каквито и да е антикорейски изявления или документи. Това се посочва в изявление на руското външно министерство, обясняващо причините за отказа на Русия да участва в 14-ата конференция за улесняване на влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.

„Текстът на заключителния документ на 14-ата конференция не съответства на нашите подходи. Не можем да приемем обвиненията, съдържащи се в тази декларация, срещу нашия съюзник, Корейската народнодемократична република. Москва някога е помагала на Пхенян в отблъскването на агресията на обединения Запад, а сега нашите съюзници са направили безценен принос за защитата на териториалната цялост на Руската федерация. В тази връзка не считаме за възможно да се присъединим към каквито и да е антикорейски изявления или документи. Освен това отбелязваме, че подобни политически мотивирани атаки не са съвместими с целите и задачите на конференцията“, заявиха от министерството.

Дипломатическото министерство подчерта, че основната причина за невлизането в сила на Договора е „обструкционистката позиция на Съединените щати по него“. „Именно американските администрации не са положили никакви усилия да ратифицират Договора в продължение на близо тридесет години. В тази ситуация смятаме за абсолютно неприемливо да обвиняваме КНДР за невъзможността Договорът да се превърне в истински функциониращ международен правен механизъм. Позицията на тази страна е обусловена от безпрецедентния натиск, упражняван върху нея от Съединените щати и техните съюзници“, се казва в изявлението. „Всичко това прави невъзможно да подкрепим окончателната декларация на 14-ата Конференция за улесняване на влизането в сила на Договора и обезсмисли участието ни в това събитие, дори като наблюдател.“

Руското външно министерство също така подчерта, че Москва остава ангажирана с ценностите на Договора. „Ярък пример за това е завършването на 14 декември 2023 г. на изграждането на руския сегмент (вторият по големина в света) на Международната система за мониторинг – ключов компонент на механизма за проверка на договора. Русия възнамерява да продължи да улеснява влизането на договора в сила. Дали тази цел ще бъде постигната обаче не зависи от нас“, добави министерството.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун разпореди всички ресурси на Северна Корея да бъдат използвани в подкрепа на ядрената програма на страната, за да бъдат защитени националния суверенитет и сигурност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА.

Ким се срещна със служители и учени от институтите за разработки на ядрени оръжия в Северна Корея в петък, след което заяви, че по-нататъшното развитие на ядрената отбранителна позиция на страната му е „основен приоритет”.

„Другарят Ким Чен-ун заяви, че трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, които могат надеждно да гарантират националния суверенитет, сигурността и интересите, както и правото на развитие”, предаде КЦТА.

Северна Корея от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно, заяви в четвъртък президентът на Южна Корея И Дже-мьон.

Според южнокорейския държавен глава Пхенян разполага с достатъчно ядрени оръжия за „оцеляването на режима“, както и че е почти в последния етап от разработването на междуконтинентална балистична ракета, способна да достигне територията на Съединените щати.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малиии

    7 2 Отговор
    Ким Чо гобара по клифора ...

    04:41 27.09.2025

  • 2 Правилно👍

    8 3 Отговор
    Диктаторите трябва да се подкрепят помежду си,

    04:47 27.09.2025

  • 3 Тов. Членин

    0 0 Отговор
    Айде лека , таваришчи .. оставям го на ВаЗ ...

    05:02 27.09.2025

  • 4 Тов. Членин

    4 0 Отговор
    Допълнение - лигавете го , колкото си искате ..

    05:08 27.09.2025

  • 5 Мнението ми

    9 2 Отговор
    Две гнycни, подли джуджета които трябва да бъдат в AДА възможно най-скоро.

    Коментиран от #6

    05:13 27.09.2025

  • 6 Европеец

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Мнението ми":

    Имаш предвид зеления наркос и урсулата вероятно....

    05:16 27.09.2025

  • 7 Гориил

    5 12 Отговор
    И това е само тъжно начало за Европа (единственият континент, който няма стратегическа дълбочина и е уязвим за пълно унищожение от ядрени оръжия).Русия е безразлична към европейската сигурност. Удари срещу Европа ще бъдат предприети веднага след като първият руски самолет бъде свален над неутрални води (няма да има турски вариант).

    Коментиран от #8, #9

    05:20 27.09.2025

  • 8 Хапчетата или 112 спешна помощ

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    После при психиатър

    05:33 27.09.2025

  • 9 Абе, ти на всяка манджа мерудия ли си?

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    За умен ли се мислиш? В голяма заблуда си,

    05:44 27.09.2025

Новини по държави:
