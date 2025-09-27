МВнР на Русия: Няма да се присъединим към никакви изявления или документи срещу съюзника ни Северна Корея

Русия няма да се присъедини към каквито и да е антикорейски изявления или документи. Това се посочва в изявление на руското външно министерство, обясняващо причините за отказа на Русия да участва в 14-ата конференция за улесняване на влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.

„Текстът на заключителния документ на 14-ата конференция не съответства на нашите подходи. Не можем да приемем обвиненията, съдържащи се в тази декларация, срещу нашия съюзник, Корейската народнодемократична република. Москва някога е помагала на Пхенян в отблъскването на агресията на обединения Запад, а сега нашите съюзници са направили безценен принос за защитата на териториалната цялост на Руската федерация. В тази връзка не считаме за възможно да се присъединим към каквито и да е антикорейски изявления или документи. Освен това отбелязваме, че подобни политически мотивирани атаки не са съвместими с целите и задачите на конференцията“, заявиха от министерството.

Дипломатическото министерство подчерта, че основната причина за невлизането в сила на Договора е „обструкционистката позиция на Съединените щати по него“. „Именно американските администрации не са положили никакви усилия да ратифицират Договора в продължение на близо тридесет години. В тази ситуация смятаме за абсолютно неприемливо да обвиняваме КНДР за невъзможността Договорът да се превърне в истински функциониращ международен правен механизъм. Позицията на тази страна е обусловена от безпрецедентния натиск, упражняван върху нея от Съединените щати и техните съюзници“, се казва в изявлението. „Всичко това прави невъзможно да подкрепим окончателната декларация на 14-ата Конференция за улесняване на влизането в сила на Договора и обезсмисли участието ни в това събитие, дори като наблюдател.“

Руското външно министерство също така подчерта, че Москва остава ангажирана с ценностите на Договора. „Ярък пример за това е завършването на 14 декември 2023 г. на изграждането на руския сегмент (вторият по големина в света) на Международната система за мониторинг – ключов компонент на механизма за проверка на договора. Русия възнамерява да продължи да улеснява влизането на договора в сила. Дали тази цел ще бъде постигната обаче не зависи от нас“, добави министерството.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун разпореди всички ресурси на Северна Корея да бъдат използвани в подкрепа на ядрената програма на страната, за да бъдат защитени националния суверенитет и сигурност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА.

Ким се срещна със служители и учени от институтите за разработки на ядрени оръжия в Северна Корея в петък, след което заяви, че по-нататъшното развитие на ядрената отбранителна позиция на страната му е „основен приоритет”.

„Другарят Ким Чен-ун заяви, че трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, които могат надеждно да гарантират националния суверенитет, сигурността и интересите, както и правото на развитие”, предаде КЦТА.

Северна Корея от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно, заяви в четвъртък президентът на Южна Корея И Дже-мьон.

Според южнокорейския държавен глава Пхенян разполага с достатъчно ядрени оръжия за „оцеляването на режима“, както и че е почти в последния етап от разработването на междуконтинентална балистична ракета, способна да достигне територията на Съединените щати.