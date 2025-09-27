Обвинения в умишлено убийство и изтезания! Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

Съд в Сирия издаде задочно заповед за арест на бившия президент на арабската република Башар Асад, съобщава ТАСС, като се позовава на съобщение на агенция SANA, пише Фокус.



"Беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дераа през 2011 г.“, съобщава съдията. Според него това решение "отваря пътя за международно преследване“.



На бившия президент на Сирия са повдигнати "обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“. Заповедта е издадена въз основа на иск, подаден от роднини на жертвите на събитията в Дераа, които се случиха през 2011 г.



През 2011 г. в провинция Дераа започнаха антиправителствени протести. По време на операциите по потушаване на въстанията в провинцията загинаха десетки хора. Протестите постепенно прераснаха във въоръжен конфликт, в хода на който страната стана уязвима за терористични групировки.

Дълго време едноименният административен център на провинцията и съседните населени места бяха под контрола на терористичната групировка "Джебхат ан-Нусра“.