Новини
Свят »
Сирия »
Обвинения в умишлено убийство и изтезания! Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад
  Тема: Сирия

Обвинения в умишлено убийство и изтезания! Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад

27 Септември, 2025 15:42 634 8

  • башар асад-
  • сирия-
  • дераа-
  • джебхат ан-нусра

Заповедта е издадена въз основа на иск, подаден от роднини на жертвите на събитията в Дераа, които се случиха през 2011 година

Обвинения в умишлено убийство и изтезания! Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съд в Сирия издаде задочно заповед за арест на бившия президент на арабската република Башар Асад, съобщава ТАСС, като се позовава на съобщение на агенция SANA, пише Фокус.

"Беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дераа през 2011 г.“, съобщава съдията. Според него това решение "отваря пътя за международно преследване“.

На бившия президент на Сирия са повдигнати "обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“. Заповедта е издадена въз основа на иск, подаден от роднини на жертвите на събитията в Дераа, които се случиха през 2011 г.

През 2011 г. в провинция Дераа започнаха антиправителствени протести. По време на операциите по потушаване на въстанията в провинцията загинаха десетки хора. Протестите постепенно прераснаха във въоръжен конфликт, в хода на който страната стана уязвима за терористични групировки.

Дълго време едноименният административен център на провинцията и съседните населени места бяха под контрола на терористичната групировка "Джебхат ан-Нусра“.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    4 9 Отговор
    Башарчо е отровен от приятелите си в Москва.

    15:47 27.09.2025

  • 2 Анонимен

    12 2 Отговор
    А за водене на АлКайда от сегашния президент - гробна тишина.

    15:47 27.09.2025

  • 3 Хаха

    14 1 Отговор
    Кой съд? Този на терористичните на Киларито Хилтън и Обоко Обама???

    15:53 27.09.2025

  • 4 а бе

    8 0 Отговор
    Ако не друго, тези поне ни карат да се смееме.😄

    15:58 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ал Джолани

    1 6 Отговор
    Дочаках !

    16:04 27.09.2025

  • 7 Спецназ

    4 3 Отговор
    Какво им пречи на Шерифите на И.лямска Държава със
    заповед в ръцете си да

    отидат в Москва и да го арестуват??

    Не рискуват нищо- отиват при девичките ако НЕЩО,
    иначе цел живот се точиш докато пасеш козичките... това па мани..

    И

    16:07 27.09.2025

  • 8 !!!?

    3 1 Отговор
    Айде..е..е..,скоро Путлер ще трябва да избира дали да жертва сатрапа Асад или военните бази в Сирия...!!!?

    16:14 27.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания