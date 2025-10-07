Всеобхватно примирие! Властите в Дамаск и сирийските кюрди договориха пълно сваляне на оръжията

Правителството в Дамаск обяви всеобхватно примирие с кюрдите за територията на цяла Сирия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Примирието бе договорено на среща днес между сирийския президент Ахмед аш Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, в присъствието и на американски пратеници. Разговорите последваха вчерашните сблъсъци между правителствени сили и кюрди в Алепо, отнели живота на двама души.
По-рано сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че се е срещнал с Мазлум Абди и са се споразумели за всеобхватно примирие по всички военни направления и точки в северната и североизточната част на Сирия, което влиза в сила незабавно.
В понеделник вечерта в Алепо избухнаха сблъсъци между два квартала с преобладаващо кюрдско население и зоните, контролирани от правителствените сили, които приключиха призори с локално примирие.
Тези два квартала се контролират от местни кюрдски отряди, свързани със Сирийските демократични сили (СДС). СДС отрекоха да са атакували правителствените сили и обвиниха последните, че са обсадили кюрдските квартали и са се опитали да навлязат с танкове.
През последните месеци в други райони на Северна Сирия избухваха спорадични сражения между кюрдски сили, от една страна, и правителствени части или протурски формирования, от друга.
През март Дамаск и СДС подписаха споразумение за интегриране на кюрдите в държавните институции. Значителни различия между двете страни обаче забавяха изпълнението на това споразумение.
Според източници, цитирани от АФП, днес Ахмед аш Шараа и Мазлум Абди са обсъдили "механизмите за интегриране на СДС в сирийската армия". Главнокомандващият американските сили в Близкия изток адмирал Брад Купър и американският пратеник Том Барак са присъствали на срещата като посредници.
1 сирийските кюрди
Коментиран от #3, #5
18:35 07.10.2025
2 До вчера яко се тепали
18:38 07.10.2025
3 πРат
До коментар #1 от "сирийските кюрди":Все още е в сила думите на някого дето от година все казва "Можем да дойдем внезапно".
Търпението му може да свърши.
Минута е много.
Коментиран от #8
18:50 07.10.2025
4 Хайде да се договорим
18:52 07.10.2025
5 Араба
До коментар #1 от "сирийските кюрди":Кюрдите като цифра от сирийския народ са около 10%(1/10).
Окупирали са 1/1 от територията на Сирия.
Но това е 1/2(половината) от обработваемата територия на Сирия.
Голямата част от енергетиката и водоемите също.
За петрола няма какво да споменавам всички залежи. се ограбват заедно с батковците им от запад.
19:00 07.10.2025
6 Араба
Окупирали са 1/3 от територията на Сирия.
Но това е 1/2(половината) от обработваемата територия на Сирия.
Голямата част от енергетиката и водоемите също.
За петрола няма какво да споменавам всички залежи. се ограбват заедно с батковците им от запад.
19:02 07.10.2025
7 Копейка
19:15 07.10.2025
8 Да бе да, така е
До коментар #3 от "πРат":Ердоган към Гърция: Можем да дойдем внезапно една вечер, това е основен принцип....
19:21 07.10.2025
9 Гориил
19:27 07.10.2025
11 Ъхъъъъъ....
19:36 07.10.2025