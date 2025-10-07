Новини
Свят »
Сирия »
Всеобхватно примирие! Властите в Дамаск и сирийските кюрди договориха пълно сваляне на оръжията
  Тема: Сирия

Всеобхватно примирие! Властите в Дамаск и сирийските кюрди договориха пълно сваляне на оръжията

7 Октомври, 2025 18:03 1 070 11

  • сирия-
  • дамаск-
  • кюрди-
  • башар асад-
  • ахмед аш шараа-
  • мазлум абди

През последните месеци в райони на Северна Сирия избухваха спорадични сражения между кюрдски сили, от една страна, и правителствени части или протурски формирования, от друга

Всеобхватно примирие! Властите в Дамаск и сирийските кюрди договориха пълно сваляне на оръжията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Правителството в Дамаск обяви всеобхватно примирие с кюрдите за територията на цяла Сирия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Примирието бе договорено на среща днес между сирийския президент Ахмед аш Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, в присъствието и на американски пратеници. Разговорите последваха вчерашните сблъсъци между правителствени сили и кюрди в Алепо, отнели живота на двама души.

По-рано сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че се е срещнал с Мазлум Абди и са се споразумели за всеобхватно примирие по всички военни направления и точки в северната и североизточната част на Сирия, което влиза в сила незабавно.

В понеделник вечерта в Алепо избухнаха сблъсъци между два квартала с преобладаващо кюрдско население и зоните, контролирани от правителствените сили, които приключиха призори с локално примирие.

Тези два квартала се контролират от местни кюрдски отряди, свързани със Сирийските демократични сили (СДС). СДС отрекоха да са атакували правителствените сили и обвиниха последните, че са обсадили кюрдските квартали и са се опитали да навлязат с танкове.

През последните месеци в други райони на Северна Сирия избухваха спорадични сражения между кюрдски сили, от една страна, и правителствени части или протурски формирования, от друга.

През март Дамаск и СДС подписаха споразумение за интегриране на кюрдите в държавните институции. Значителни различия между двете страни обаче забавяха изпълнението на това споразумение.

Според източници, цитирани от АФП, днес Ахмед аш Шараа и Мазлум Абди са обсъдили "механизмите за интегриране на СДС в сирийската армия". Главнокомандващият американските сили в Близкия изток адмирал Брад Купър и американският пратеник Том Барак са присъствали на срещата като посредници.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сирийските кюрди

    1 0 Отговор
    До сега със кой воюваха да ми припомните само ако може?

    Коментиран от #3, #5

    18:35 07.10.2025

  • 2 До вчера яко се тепали

    1 1 Отговор
    От днес щели да ги интегрират в сирийската армия..... голяма хубост ще стане

    18:38 07.10.2025

  • 3 πРат

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "сирийските кюрди":

    Все още е в сила думите на някого дето от година все казва "Можем да дойдем внезапно".
    Търпението му може да свърши.
    Минута е много.

    Коментиран от #8

    18:50 07.10.2025

  • 4 Хайде да се договорим

    1 1 Отговор
    И бащата на някаква Саяна да спре да обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:52 07.10.2025

  • 5 Араба

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "сирийските кюрди":

    Кюрдите като цифра от сирийския народ са около 10%(1/10).

    Окупирали са 1/1 от територията на Сирия.

    Но това е 1/2(половината) от обработваемата територия на Сирия.

    Голямата част от енергетиката и водоемите също.

    За петрола няма какво да споменавам всички залежи. се ограбват заедно с батковците им от запад.

    19:00 07.10.2025

  • 6 Араба

    2 2 Отговор
    Кюрдите като цифра от сирийския народ са около 10%(1/10).

    Окупирали са 1/3 от територията на Сирия.

    Но това е 1/2(половината) от обработваемата територия на Сирия.

    Голямата част от енергетиката и водоемите също.

    За петрола няма какво да споменавам всички залежи. се ограбват заедно с батковците им от запад.

    19:02 07.10.2025

  • 7 Копейка

    1 0 Отговор
    Още един наш провал! Ох! Губим!

    19:15 07.10.2025

  • 8 Да бе да, така е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "πРат":

    Ердоган към Гърция: Можем да дойдем внезапно една вечер, това е основен принцип....

    19:21 07.10.2025

  • 9 Гориил

    2 1 Отговор
    Сближаването с антисемитска Турция не вещае нищо добро за лидерите на сирийската групировка Джабхат ан-Нусра. Западът подкрепя кюрдите и това е очевидна причина за отлагане на тържествата за по-добри времена.

    19:27 07.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъхъъъъъ....

    0 0 Отговор
    сблъсъците между "правителствени сили" и кюрдите в Алепо предвещават голяма хубост и интеграция ши знайте ...

    19:36 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания