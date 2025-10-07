Всеобхватно примирие! Властите в Дамаск и сирийските кюрди договориха пълно сваляне на оръжията

Правителството в Дамаск обяви всеобхватно примирие с кюрдите за територията на цяла Сирия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Примирието бе договорено на среща днес между сирийския президент Ахмед аш Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, в присъствието и на американски пратеници. Разговорите последваха вчерашните сблъсъци между правителствени сили и кюрди в Алепо, отнели живота на двама души.

По-рано сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че се е срещнал с Мазлум Абди и са се споразумели за всеобхватно примирие по всички военни направления и точки в северната и североизточната част на Сирия, което влиза в сила незабавно.

В понеделник вечерта в Алепо избухнаха сблъсъци между два квартала с преобладаващо кюрдско население и зоните, контролирани от правителствените сили, които приключиха призори с локално примирие.

Тези два квартала се контролират от местни кюрдски отряди, свързани със Сирийските демократични сили (СДС). СДС отрекоха да са атакували правителствените сили и обвиниха последните, че са обсадили кюрдските квартали и са се опитали да навлязат с танкове.

През последните месеци в други райони на Северна Сирия избухваха спорадични сражения между кюрдски сили, от една страна, и правителствени части или протурски формирования, от друга.

През март Дамаск и СДС подписаха споразумение за интегриране на кюрдите в държавните институции. Значителни различия между двете страни обаче забавяха изпълнението на това споразумение.

Според източници, цитирани от АФП, днес Ахмед аш Шараа и Мазлум Абди са обсъдили "механизмите за интегриране на СДС в сирийската армия". Главнокомандващият американските сили в Близкия изток адмирал Брад Купър и американският пратеник Том Барак са присъствали на срещата като посредници.