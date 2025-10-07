Новини
Сирия гласува за бъдещето след Асад! Първите резултати показват малък дял на законодатели жени и представители на малцинствата
7 Октомври, 2025 00:13 557 3

Парламентът при бившия президент Башар Асад имаше малко повече места - 250, от които две трети се заемаха от неговата партия Баас

Сирия гласува за бъдещето след Асад! Първите резултати показват малък дял на законодатели жени и представители на малцинствата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Сирия публикува предварителните резултати от непреките избори за нов парламент - ключова стъпка, която обаче предизвиква опасения за политическото приобщаване на отделните общности и прозрачността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на вчерашния вот около 6000 души, които са членове на регионалните избирателни колегии, гласуваха за кандидати от предварително одобрени списъци - част от процеса за запълване на близо две трети от местата в 210-местния сирийски парламент.

По-късно президентът на Сирия Ахмед аш Шараа ще назначи оставащата една трета от законодателите.

В дните, предшестващи вота, анализатори и някои сирийски граждани изразиха опасения, че процесът за избор на нов парламент е твърде централизиран и отмяната на изборите в някои региони, които са извън контрола на правителството, означава, че не всички общности ще бъдат справедливо представени.

Според предварителните резултати, оповестени днес, вече са избрани 119 законодатели. Сирийската избирателна комисия не уточни какъв брой гласове са получили те, но съобщи, че кандидатите, които не са били избрани, са имали право да обжалват до 17 ч. местно време днес (и българско).

Шест от новоизбраните депутати в сирийския парламент са жени, съобщиха наблюдатели на изборния процес пред Ройтерс. Те казаха още, че четирима от новоизбраните законодатели са представители на религиозни малцинства - включително християнин, исмаилски мюсюлманин и двама алауити - религиозната общност, от която произхождаше Асад.

Други шестима са от етнически малцинства - трима туркмени и трима кюрди, една от които е жена.

Един от наблюдателите описа новия парламент като преобладаващо съставен от мюсюлмани сунити, които са мъже. Той добави, че краткият период за обжалване силно ограничава възможността за подаване на възражения и това подкопава целостта на процеса.

Властите заявиха, че са прибегнали до непряка система на избори, вместо до всеобщо гласуване, заради липсата на надеждни данни за населението след войната, по време на която бяха убити стотици хиляди сирийци, а милиони бяха разселени.

Позовавайки се на съображения за сигурност и политически причини, властите отмениха изборите в районите, които не се контролират от правителството - включително контролираните от кюрдите северна и северозападна част на Сирия, както и провинция Суейда, контролирана от малцинството на друзите.

Заради отменените избори в тези райони 21 депутатски места ще останат незапълнени. Засега не е ясно кога там ще бъдат произведени избори.

Анализаторите заявиха, че 70-те законодатели, които ще бъдат назначени от Аш Шараа, ще имат решаващо значение за нивото на разнообразие и приобщаване на различните общности в първия парламент след падането на Асад.

Парламентът при бившия президент имаше малко повече места - 250, от които две трети се заемаха от неговата партия Баас.

Последните парламентарни избори в Сирия бяха произведени през 2024 г., но бяха определени като "фарс" от опонентите на Асад. Представителството на жените по време на неговото управление, както и по времето на баща му Хафез Асад, също беше ниско. Жените законодателки съставляваха едва от 6 процента до 13 процента в съставите на парламентите от 1981 г. до свалянето на Башар Асад, съобщи Междупарламентарният съюз, който води статистически данни за парламентите по света.


  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Руските военни бази остават независимо коя терористична групировка спечели т.н.демократични избори в Сирия.Неслучайно Ал Джулиани беше на килимчето в Кремъл

    00:24 07.10.2025

  • 2 Урсула

    0 0 Отговор
    Тази система ми харесва. Ще приложа за изборите на ЕП.
    Само дето ще е предимно от жени, защото жените сме по-миролюбиви.

    00:33 07.10.2025

  • 3 Ха Ха

    0 0 Отговор
    С отявлени терористи начело, подкрепяни от атлантическия Запад, Сирия (след Асад) ще следва пътя на развитие на Афганистан

    00:54 07.10.2025

