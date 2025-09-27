Кметът на Портланд за войските, пратени от Тръмп: Не се нуждаем от тях, тук няма беззаконие ВИДЕО

Кметът на Портланд - демократът Кийт Уилсън, заяви, че градът не се нуждае от войските, разположени там от президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Президентът Тръмп изпрати „всички необходими войски“ в Портланд, Орегон. Броят на необходимите войски е нула, нито в Портланд, нито в който и да е друг американски град“, каза Уилсън в изявление.
Кметът добави, че САЩ помнят „актове на потисничество“ и че в Портланд няма „беззаконие или насилие“, освен ако ръководителят на Белия дом „не възнамерява да ги извърши“.
В събота Тръмп нареди на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет да осигури войски за защита на „разкъсаните от война“ съоръжения на Портланд от движението Антифа, което той преди това определи като терористична организация.
Смята се, че Портланд е дом на голям брой поддръжници на Антифа, включително такива с леви и крайнолеви възгледи.
Във вторник Тръмп подписа изпълнителна заповед, определяща движението като терористична организация. Както съобщиха местни медии, в пушката, която вероятно е била използвана за убийството на консервативния активист и поддръжник на американския президент Чарли Кърк, са открити куршуми, гравирани с логото на Антифа.
През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.
Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 си дзън
Коментиран от #34, #59, #102, #104
19:06 27.09.2025
4 оня с големия
📘ЕПЩАЙН ЦИО. ЗАТВОРНИЧЕСТВО: НАТО, ЕС, Световна банка, МВФ, „Израел“, извратена Япония, Британска общност, окупираните САЩ.
💀НЯМА трети избор.
Коментиран от #32, #111
19:07 27.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соваж бейби
19:08 27.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 факуса
Коментиран от #103
19:09 27.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Деметриус Валънтайн
Също би било полезно ако тия войски дойдат из родните географски ширини.И обикновения български данъкоплатец иска поне проектозакон, позволяващ правно притежание и използване на оръжие за защита на имота от кражба срещу тия безполезни индийци.По селата Бог високо, Цар далеко.Няма ли някаква статистическа вероятност няколко заблудени Израелски или Руски ракети да се отклонят от първоначалната си траектория и да паднат в ,,процъфтяващи,, квартали като Столипиново, Факултета или Максуда и техтните им производни?! Тия бангладешки индигота станаха повече от нас. Само права, без задължения. Би било облекчаващо за Българския данъкоплатец..Скоро може и да се превърнем в предградията на Париж.
19:11 27.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 777
До коментар #4 от "оня с големия":От къде насъбра толкова много мозък, или някой ти диктува какво да пишеш.
19:13 27.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соваж бейби
До коментар #3 от "си дзън":На такива като тебе все Русия и руснаците виновни 🤣!
Там е голяма мизерия много клошари и наркомани по улиците, социално слаби с покрив но без пари .И всички с оръжие, защо им е руснаците да им пуска интрига? С една шепа мулти милионери живеещи в скъпо охраняеми квартали.Стига им само бедняците да ги нападне с взлом в богатите квартали ...
19:13 27.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 мошЕто
Коментиран от #55, #58, #72
19:17 27.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Петричката леля
До коментар #3 от "си дзън":Нещо ти дрънка в кратуната!
19:19 27.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Соваж бейби
До коментар #50 от "мошЕто":Щом е станало дума да попитам ,в България излъчваха ли този хубав народ как са в училище и д.градини ?Големите са с машина като в Съдебната палата за оръжие и полицаи на входа с прозрачни раници.А малките деца с бронирани раници и научени да се крие зад раницата в случай на стрелба.Тука по Бе еф ем тв ги даваха.
19:22 27.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 У РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ Е ТАКА
19:26 27.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Атина Палада
До коментар #3 от "си дзън":Не руснаците а финансовият капитал .В САЩ битката е жестока между демократите,които са представители на същият този финансов капитал и републиканците зад които седи индустриалният .
Какви руснаци сънуваш ти?
20:06 27.09.2025
103 Атина Палада
До коментар #14 от "факуса":Ти вярно ли смяташ,че Тръмп изпраща националната гвардия за бандите ? Я се събуди..
20:10 27.09.2025
104 ганев
До коментар #3 от "си дзън":РАЗБРА..ЛИ...малкят....ТАКА ТРЯБВА...ЕТО ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯ
20:48 27.09.2025
105 Гориил
20:54 27.09.2025
106 ФАКТ
21:39 27.09.2025
107 алоооу фактиии
21:41 27.09.2025
108 Уса
01:30 28.09.2025
109 Браво
05:07 28.09.2025
110 Ляволиберал
06:32 28.09.2025
111 Явно големия
До коментар #4 от "оня с големия":не е акъла ти
07:27 28.09.2025