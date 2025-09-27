Кметът на Портланд за войските, пратени от Тръмп: Не се нуждаем от тях, тук няма беззаконие ВИДЕО

Кметът на Портланд - демократът Кийт Уилсън, заяви, че градът не се нуждае от войските, разположени там от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Президентът Тръмп изпрати „всички необходими войски“ в Портланд, Орегон. Броят на необходимите войски е нула, нито в Портланд, нито в който и да е друг американски град“, каза Уилсън в изявление.

Кметът добави, че САЩ помнят „актове на потисничество“ и че в Портланд няма „беззаконие или насилие“, освен ако ръководителят на Белия дом „не възнамерява да ги извърши“.

В събота Тръмп нареди на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет да осигури войски за защита на „разкъсаните от война“ съоръжения на Портланд от движението Антифа, което той преди това определи като терористична организация.

Смята се, че Портланд е дом на голям брой поддръжници на Антифа, включително такива с леви и крайнолеви възгледи.

Във вторник Тръмп подписа изпълнителна заповед, определяща движението като терористична организация. Както съобщиха местни медии, в пушката, която вероятно е била използвана за убийството на консервативния активист и поддръжник на американския президент Чарли Кърк, са открити куршуми, гравирани с логото на Антифа.

През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.

Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.