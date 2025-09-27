Новини
Кметът на Портланд за войските, пратени от Тръмп: Не се нуждаем от тях, тук няма беззаконие ВИДЕО

Кметът на Портланд за войските, пратени от Тръмп: Не се нуждаем от тях, тук няма беззаконие ВИДЕО

27 Септември, 2025 19:57, обновена 28 Септември, 2025 06:16

Те трябва да се справят с "вътрешните терористи", заяви американският президент

Кметът на Портланд за войските, пратени от Тръмп: Не се нуждаем от тях, тук няма беззаконие ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Портланд - демократът Кийт Уилсън, заяви, че градът не се нуждае от войските, разположени там от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Президентът Тръмп изпрати „всички необходими войски“ в Портланд, Орегон. Броят на необходимите войски е нула, нито в Портланд, нито в който и да е друг американски град“, каза Уилсън в изявление.

Кметът добави, че САЩ помнят „актове на потисничество“ и че в Портланд няма „беззаконие или насилие“, освен ако ръководителят на Белия дом „не възнамерява да ги извърши“.

В събота Тръмп нареди на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет да осигури войски за защита на „разкъсаните от война“ съоръжения на Портланд от движението Антифа, което той преди това определи като терористична организация.

Смята се, че Портланд е дом на голям брой поддръжници на Антифа, включително такива с леви и крайнолеви възгледи.

Във вторник Тръмп подписа изпълнителна заповед, определяща движението като терористична организация. Както съобщиха местни медии, в пушката, която вероятно е била използвана за убийството на консервативния активист и поддръжник на американския президент Чарли Кърк, са открити куршуми, гравирани с логото на Антифа.

През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.

Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.


САЩ
  • 3 си дзън

    5 33 Отговор
    В момента руснаците дестабилизират САЩ. Дано му светне на агент Краснов и да ги изгони.

    Коментиран от #34, #59, #102, #104

    19:06 27.09.2025

  • 4 оня с големия

    27 7 Отговор
    Третата световна война идва, изберете своята страна. 🟥СВОБОДНИЯТ СВЯТ: Русия, Китай, Иран, КНДР, Венецуела, AES
    📘ЕПЩАЙН ЦИО. ЗАТВОРНИЧЕСТВО: НАТО, ЕС, Световна банка, МВФ, „Израел“, извратена Япония, Британска общност, окупираните САЩ.
    💀НЯМА трети избор.

    Коментиран от #32, #111

    19:07 27.09.2025

  • 8 Соваж бейби

    30 3 Отговор
    Кога ще избухва гражданска война там ?В очакване с нетърпение, готови са за екшън всички с оръжие за какво им е полиция на тези хора не знам .Сами ще се довършат не им трябва външен враг.

    19:08 27.09.2025

  • 14 факуса

    20 4 Отговор
    новата гражданска война в ход а тръмпича се бори с наркобанди

    Коментиран от #103

    19:09 27.09.2025

  • 23 Деметриус Валънтайн

    24 2 Отговор
    Чичо Дончо от село Трън да вземе да изпрати малко от тия войски из Европа, да разчистят Стария Континент от тия инженери и лекари, дето безчинстват, изнасилват, и крещят из улиците,че Европейската култура нищо не струва в сравнение с тяхната.
    Също би било полезно ако тия войски дойдат из родните географски ширини.И обикновения български данъкоплатец иска поне проектозакон, позволяващ правно притежание и използване на оръжие за защита на имота от кражба срещу тия безполезни индийци.По селата Бог високо, Цар далеко.Няма ли някаква статистическа вероятност няколко заблудени Израелски или Руски ракети да се отклонят от първоначалната си траектория и да паднат в ,,процъфтяващи,, квартали като Столипиново, Факултета или Максуда и техтните им производни?! Тия бангладешки индигота станаха повече от нас. Само права, без задължения. Би било облекчаващо за Българския данъкоплатец..Скоро може и да се превърнем в предградията на Париж.

    19:11 27.09.2025

  • 32 777

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "оня с големия":

    От къде насъбра толкова много мозък, или някой ти диктува какво да пишеш.

    19:13 27.09.2025

  • 34 Соваж бейби

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    На такива като тебе все Русия и руснаците виновни 🤣!
    Там е голяма мизерия много клошари и наркомани по улиците, социално слаби с покрив но без пари .И всички с оръжие, защо им е руснаците да им пуска интрига? С една шепа мулти милионери живеещи в скъпо охраняеми квартали.Стига им само бедняците да ги нападне с взлом в богатите квартали ...

    19:13 27.09.2025

    23 0 Отговор
    Много изтрити коментари днес , що ли ?! Да не смее човек да си каже мнението ....

    Коментиран от #55, #58, #72

    19:17 27.09.2025

  • 59 Петричката леля

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Нещо ти дрънка в кратуната!

    19:19 27.09.2025

  • 72 Соваж бейби

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "мошЕто":

    Щом е станало дума да попитам ,в България излъчваха ли този хубав народ как са в училище и д.градини ?Големите са с машина като в Съдебната палата за оръжие и полицаи на входа с прозрачни раници.А малките деца с бронирани раници и научени да се крие зад раницата в случай на стрелба.Тука по Бе еф ем тв ги даваха.

    19:22 27.09.2025

  • 90 У РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ Е ТАКА

    13 1 Отговор
    Войската по улиците.

    19:26 27.09.2025

  • 102 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Не руснаците а финансовият капитал .В САЩ битката е жестока между демократите,които са представители на същият този финансов капитал и републиканците зад които седи индустриалният .
    Какви руснаци сънуваш ти?

    20:06 27.09.2025

  • 103 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "факуса":

    Ти вярно ли смяташ,че Тръмп изпраща националната гвардия за бандите ? Я се събуди..

    20:10 27.09.2025

  • 104 ганев

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    РАЗБРА..ЛИ...малкят....ТАКА ТРЯБВА...ЕТО ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯ

    20:48 27.09.2025

  • 105 Гориил

    4 0 Отговор
    Лично аз познавам Портланд като най-северния град в Съединените щати, където можеш да видиш тропически палми.

    20:54 27.09.2025

  • 106 ФАКТ

    8 1 Отговор
    САЩ СА НА РЪБА НА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА СВЕТА ЩЕ МИ ОПРАВЯТ

    21:39 27.09.2025

  • 107 алоооу фактиии

    11 0 Отговор
    ко е тва триене бе дее свободата на словото

    21:41 27.09.2025

  • 108 Уса

    5 1 Отговор
    Ще има чистка а не гражданска война.Който мисли нормално се досеща,какво или кого ще чистим.Останалите изкуствени интелекти на сорос гледайте по телевизията

    01:30 28.09.2025

  • 109 Браво

    1 3 Отговор
    Чичо Дончо действа твърдо срещу престъпността,нарко трафика и разврата

    05:07 28.09.2025

  • 110 Ляволиберал

    1 1 Отговор
    Националната гвардия ще пази хората от обратните участници на онзи прайд.

    06:32 28.09.2025

  • 111 Явно големия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с големия":

    не е акъла ти

    07:27 28.09.2025