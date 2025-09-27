Новини
Свят »
Унгария »
Орбан към Зеленски: Без ЕС и НАТО Украйна нямаше да я има, спрете да ни тормозите!
  Тема: Украйна

Орбан към Зеленски: Без ЕС и НАТО Украйна нямаше да я има, спрете да ни тормозите!

27 Септември, 2025 21:42, обновена 27 Септември, 2025 20:53 685 28

  • унгария-
  • украйна-
  • орбан-
  • зеленски-
  • война-
  • русия

Премиерът на Унгария с поредно остро изказване по темата за войната

Орбан към Зеленски: Без ЕС и НАТО Украйна нямаше да я има, спрете да ни тормозите! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Виктор Орбан направи ново остро изказване относно войната в Украйна, предаде ФОКУС.

"Унгария е член на НАТО и ЕС. Украйна отдавна щеше да се разпадне без подкрепата на тези две организации. Президент Володимир Зеленски, с цялото ми уважение, спрете да ни тормозите", написа Орбан в платформата Х.

Неведнъж Орбан е заявявал и, че е против влизането на Украйна в ЕС, посочвайки като причини войната с Русия и икономическите фактори. Според него, изпращането на оръжия удължава войната.

Още новини от Украйна


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Снимката

    5 12 Отговор
    ,За къде бях тръгнал ?"

    20:56 27.09.2025

  • 2 Мдаааааа

    15 7 Отговор
    Така е.

    20:57 27.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 13 Отговор
    тоз ма н га л ли е ЕС?

    20:59 27.09.2025

  • 4 Бен Вафлек

    10 11 Отговор
    По скоро ще изритаме русоподлогите от ЕС, отколкото Украйна да изчезне.

    Коментиран от #11

    20:59 27.09.2025

  • 5 Дааа,

    7 10 Отговор
    Гнусен. Точка. Като не ти харесва, вън от ЕС.

    Коментиран от #20

    20:59 27.09.2025

  • 6 дончичо

    6 1 Отговор
    и каква беше новината,инфото ,де
    ае бе ай м....

    20:59 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Орбанчо ...

    7 12 Отговор
    Самите унгарци скоро ще ти видят сметката...КОЙ те тормози крадец?

    21:00 27.09.2025

  • 9 Роберт Бровди - Мадяр

    6 8 Отговор
    Има един унгарец - майор Роберт Бровди... Орбане беги в Кремъл при Янукович, че Мадяр идва да освободи Унгария!

    21:00 27.09.2025

  • 10 Атина Палада

    11 3 Отговор
    Орбан,кажи го ясно точно както го мислиш.
    Зеленски,спрете да ни "цоцате" ! Зеленски не ви притеснява,той Ви обезкости! Обезкости целият ЕС!
    Зеленски фалира ЕС....

    21:01 27.09.2025

  • 11 дончичо

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Вафлек":

    Е,пробвайте де

    21:01 27.09.2025

  • 12 Междузвездни войни

    2 0 Отговор
    Орбан на снимката без грим и костюми веднага може да получи роля в Междузвездни войни!

    21:02 27.09.2025

  • 13 БлуΔницата УкраИна

    5 1 Отговор
    До 1991-ва уКраИна е била с 42 милиона население, с развита тежка и средна промишленост и БВП по-голямо от това на ФРГ !
    А сега заради интересите на колективния западНАЛ са останали има-няма 25-30 милиона и разсипана територия 😁

    21:03 27.09.2025

  • 14 Майна

    2 5 Отговор
    Орбан и той не знае накъде да вземе...
    Не може да подкрепяш Нетаняху пък да си против Зеленски
    Жена му на Орбан е еврейка и децата му всички са с юдейски имена..
    Трябва да вземеш страна Орбан..
    Не става- и тако , и вали..

    Коментиран от #22

    21:03 27.09.2025

  • 15 Удължава войната

    2 6 Отговор
    присъствието на Унгария в ЕС и НАТО!

    21:03 27.09.2025

  • 16 БОЗА

    6 1 Отговор
    Странна работа-на продънения ЕС,Украйна му е по-важна от самия ЕС...което показва насоки и навежда на размисли... ;-))))

    21:04 27.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ебегеш

    0 4 Отговор
    Унгария е тежка рецесия,затова Орбан се оправдава с Украйна !А засмука милиарди чрез ветото !

    21:05 27.09.2025

  • 19 Анонимен

    2 1 Отговор
    Той прозря истината,която не е ясна на мнозина.ЕС се дои като крава от шестолъчката.Това му е в природата,крушата не пада по далеч от дървото.

    21:06 27.09.2025

  • 20 ФрексиΔ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дааа,":

    За Унгария не знам,
    но франсетата – саздателите на
    временното явление ЕС
    май искат да правят frexid 😁

    21:06 27.09.2025

  • 21 Гост

    1 2 Отговор
    Единствената причина Украйна да не е желана в ЕС, е уникалната и брутална украинска Корупция, която е без прецедент в световен мащаб, не им отива на украинците да имат високи претенции, но идващи от най- крумпираната държава в Света...😐

    Коментиран от #24

    21:06 27.09.2025

  • 22 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Че той е взел страна.Толкова ясно се вижда,че е на страната на Тръмп . Знае Орбан чия страна да вземе..

    21:06 27.09.2025

  • 23 Без НАТО и ЕС

    2 0 Отговор
    Унгария на Орбан щеше да е една изпаднала държава по-зле и от Сърбия.

    Коментиран от #28

    21:07 27.09.2025

  • 24 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Най бруталната корупция е в ЕС (БрУсел)
    Украйна по корупция спрямо БрУсел е в детската градина:)

    21:08 27.09.2025

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ОРБАН НАЯСНО ЛИ Е ..................... КОЙ КОГО ТОМОZИ И (УБИВА) .....................

    21:08 27.09.2025

  • 26 К.О.т.а.Р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Орбан ми е антипатичен,
    чак ми се развали настроението
    да поредното съботно влакчЕ парти
    ауууууууу.....ужасен.

    21:09 27.09.2025

  • 27 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Не разбирам, защо му се моли на зеленияпор вместо директно да му тегли една?

    21:10 27.09.2025

  • 28 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без НАТО и ЕС":

    Без НАТО и ЕС Унгария беше Империя .С НАТО и ЕС се вижда каква е Унгария....Коментара е излишен!

    21:10 27.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания