Орбан към Зеленски: Без ЕС и НАТО Украйна нямаше да я има, спрете да ни тормозите!

Лавров пред ООН: Обсебената от желание да нанесе поражение на Русия Европа позволява всичко на Киев

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция" ...