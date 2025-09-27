Орбан към Зеленски: Без ЕС и НАТО Украйна нямаше да я има, спрете да ни тормозите!

Премиерът на Унгария Виктор Орбан направи ново остро изказване относно войната в Украйна, предаде ФОКУС.
"Унгария е член на НАТО и ЕС. Украйна отдавна щеше да се разпадне без подкрепата на тези две организации. Президент Володимир Зеленски, с цялото ми уважение, спрете да ни тормозите", написа Орбан в платформата Х.
Неведнъж Орбан е заявявал и, че е против влизането на Украйна в ЕС, посочвайки като причини войната с Русия и икономическите фактори. Според него, изпращането на оръжия удължава войната.
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 23 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Снимката
20:56 27.09.2025
2 Мдаааааа
20:57 27.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:59 27.09.2025
4 Бен Вафлек
Коментиран от #11
20:59 27.09.2025
5 Дааа,
Коментиран от #20
20:59 27.09.2025
6 дончичо
ае бе ай м....
20:59 27.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Орбанчо ...
21:00 27.09.2025
9 Роберт Бровди - Мадяр
21:00 27.09.2025
10 Атина Палада
Зеленски,спрете да ни "цоцате" ! Зеленски не ви притеснява,той Ви обезкости! Обезкости целият ЕС!
Зеленски фалира ЕС....
21:01 27.09.2025
11 дончичо
До коментар #4 от "Бен Вафлек":Е,пробвайте де
21:01 27.09.2025
12 Междузвездни войни
21:02 27.09.2025
13 БлуΔницата УкраИна
А сега заради интересите на колективния западНАЛ са останали има-няма 25-30 милиона и разсипана територия 😁
21:03 27.09.2025
14 Майна
Не може да подкрепяш Нетаняху пък да си против Зеленски
Жена му на Орбан е еврейка и децата му всички са с юдейски имена..
Трябва да вземеш страна Орбан..
Не става- и тако , и вали..
Коментиран от #22
21:03 27.09.2025
15 Удължава войната
21:03 27.09.2025
16 БОЗА
21:04 27.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ебегеш
21:05 27.09.2025
19 Анонимен
21:06 27.09.2025
20 ФрексиΔ
До коментар #5 от "Дааа,":За Унгария не знам,
но франсетата – саздателите на
временното явление ЕС
май искат да правят frexid 😁
21:06 27.09.2025
21 Гост
Коментиран от #24
21:06 27.09.2025
22 Атина Палада
До коментар #14 от "Майна":Че той е взел страна.Толкова ясно се вижда,че е на страната на Тръмп . Знае Орбан чия страна да вземе..
21:06 27.09.2025
23 Без НАТО и ЕС
Коментиран от #28
21:07 27.09.2025
24 Атина Палада
До коментар #21 от "Гост":Най бруталната корупция е в ЕС (БрУсел)
Украйна по корупция спрямо БрУсел е в детската градина:)
21:08 27.09.2025
25 ЕДГАР КЕЙСИ
21:08 27.09.2025
26 К.О.т.а.Р.А.К 🐱
чак ми се развали настроението
да поредното съботно влакчЕ парти
ауууууууу.....ужасен.
21:09 27.09.2025
27 ти да видиш
21:10 27.09.2025
28 Атина Палада
До коментар #23 от "Без НАТО и ЕС":Без НАТО и ЕС Унгария беше Империя .С НАТО и ЕС се вижда каква е Унгария....Коментара е излишен!
21:10 27.09.2025