Москва не можа да си върне мястото в съвета на авиационната агенция на ООН

Русия не успя да спечели достатъчно подкрепа в събота, за да бъде избрана в управителния съвет на авиационната агенция на ООН, което е поредният израз на укор към Москва за действията, предприети с нахлуването в Украйна през 2022 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия не успя да получи необходимата подкрепа, за да си върне мястото в управителния съвет на Международната организация за гражданска авиация (МОГА/ICAO), състоящ се от 36 държави, по време на събранието на агенцията, което се провежда до 3 октомври в Монреал.

През 2022 г., след нахлуването в Украйна, Русия загуби мястото си в съвета, в който влизат държави като Китай, Бразилия, САЩ и Австралия като "държави с основно значение за въздушния транспорт".

Руският представител незабавно призова за "повторно гласуване".

МОГА определя глобалните стандарти за безопасност за гражданската авиация, като управителният съвет играе решаваща роля в този процес.

В допълнение към войната в Украйна, Русия е изправена пред осъждане от съвета за смущаване на сигналите, използвани в навигацията, Глобалната навигационна спътникова система и Глобалната система за позициониране, обвинения, които Москва отрича.

"Те са най-агресивните нарушители и нарушители на международните споразумения и международните норми", заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи по телефона пред Ройтерс по-рано тази седмица. "Как можем да допуснем някой да влезе в световна организация, който наистина прави въздушното пространство по-опасно, а не по-безопасно?“