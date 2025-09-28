Новини
Москва не можа да си върне мястото в съвета на авиационната агенция на ООН

28 Септември, 2025 05:37, обновена 28 Септември, 2025 04:40

Това е поредният израз на укор към Русия за действията, предприети с нахлуването в Украйна през 2022 г.

Русия не успя да спечели достатъчно подкрепа в събота, за да бъде избрана в управителния съвет на авиационната агенция на ООН, което е поредният израз на укор към Москва за действията, предприети с нахлуването в Украйна през 2022 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия не успя да получи необходимата подкрепа, за да си върне мястото в управителния съвет на Международната организация за гражданска авиация (МОГА/ICAO), състоящ се от 36 държави, по време на събранието на агенцията, което се провежда до 3 октомври в Монреал.

През 2022 г., след нахлуването в Украйна, Русия загуби мястото си в съвета, в който влизат държави като Китай, Бразилия, САЩ и Австралия като "държави с основно значение за въздушния транспорт".

Руският представител незабавно призова за "повторно гласуване".

МОГА определя глобалните стандарти за безопасност за гражданската авиация, като управителният съвет играе решаваща роля в този процес.

В допълнение към войната в Украйна, Русия е изправена пред осъждане от съвета за смущаване на сигналите, използвани в навигацията, Глобалната навигационна спътникова система и Глобалната система за позициониране, обвинения, които Москва отрича.

"Те са най-агресивните нарушители и нарушители на международните споразумения и международните норми", заяви американският министър на транспорта Шон Дъфи по телефона пред Ройтерс по-рано тази седмица. "Как можем да допуснем някой да влезе в световна организация, който наистина прави въздушното пространство по-опасно, а не по-безопасно?“


  • 1 Неизбежно е!

    14 8 Отговор
    Международната изолация на фашистка Русия ще става все по-голяма.

    04:50 28.09.2025

  • 2 Гонят ги

    14 6 Отговор
    С шутове ги гонят отвсякъде. Северна Корея им остана само.

    04:52 28.09.2025

  • 3 ЩЕ СИ ГО ПРЕМЕСТИ Р

    7 9 Отговор
    ГОЛЯМА ЗАГУБА ЗА АГЕНЦИЯТА !!!

    04:53 28.09.2025

  • 4 Баш Балък

    6 6 Отговор
    ООН още веднъж доказа че обслужва нечии интереси. Тази организация е лицемерие.

    05:01 28.09.2025

  • 5 Варненец

    5 4 Отговор
    Трябва да патентоват дворните кенефи, тогава ще ги признае целия свят 🤣

    05:10 28.09.2025

  • 6 Съветник

    5 2 Отговор
    Да благодарят на Путлера за това !

    05:15 28.09.2025

  • 7 ООО, МИ ДААААА

    4 3 Отговор
    НЕОДОБНИТЕ ИМ ПРЕЧАТ , НЕ САМО ТАМ А НАВСЯКЪДЕ . КАКВО ДА СЕ ПРАВИ -СТИЛ ," ИНТЕЛЕГЕНТНОСТ "НА РАБОТА . НОРМАЛНО , КОЙ ИСКА НЯКОЙ ДА ЗНАЕ И МОЖЕ ПОВЕЧЕ ОТ НЕГО.
    УРСУЛАТА ИСКАЛИ ОРБАН ?? НА ТАКИВА СА !!

    05:17 28.09.2025