Миккрофонът на Бербок заглъхна, докато представя делегацията на Русия, ООН се оправда с технически проблем

28 Септември, 2025 05:12, обновена 28 Септември, 2025 05:18 617 10

Според Мария Захарова или микрофонът на Бербок е бил изключен, когато е казала „Руска федерация, или тя сама го е заглушила

Миккрофонът на Бербок заглъхна, докато представя делегацията на Русия, ООН се оправда с технически проблем - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Секретариатът на ООН потвърди, че прекъсването на микрофона на Аналена Бербок, председател на 80-то Общо събрание на ООН, по време на представянето на руската делегация се дължи на технически проблем.

„Нашият офис се свърза със Секретариата на ООН, който се занимава с проблеми с оборудването в залата на Общото събрание, и те потвърдиха, че проблемът е с част от техническото оборудване. Технически проблеми възникнаха през цялата седмица на високо ниво и днес не беше изключение“, каза Ла Найс Колинс, говорител на офиса на председателя на 80-то Общо събрание на ООН.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова Секретариата на ООН да разследва причината за прекъсването на микрофона на Бербок по време на представянето на руската делегация. Според Захарова или микрофонът на Бербок е бил изключен, когато е казала „Руска федерация“, или самата тя го е изключила.

На 23 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп имаше технически проблеми в централата на ООН. Първо, ескалаторът, разположен на входа, спря да работи точно когато американският президент и първата дама Мелания Тръмп стъпиха върху него. Той така и не потегли, така че те трябваше да се качат пеша. По време на речта си Тръмп каза, че телесуфлерът му не работи от известно време и че няма да има нищо против да произнесе речта без него.

След речта на Тръмп ООН заяви, че инцидентът с ескалатора е причинен от механизъм за безопасност, вероятно задействан от оператора. Тръмп обаче нарече спирането на ескалатора саботаж и призова за разследване и арест на отговорните.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майки

    12 0 Отговор
    Тая Бербок не харесваше ли преди време едни други "микрофони" ... питам за един за един прЕятел?

    Коментиран от #5

    05:25 28.09.2025

  • 2 Kaлпазанини

    1 1 Отговор
    Арест за спрян ескалатор ,🤔🤔🤔🤔🤔 то да видиш а за блокиран асансьор смъртни присъди ли да очакваме

    05:32 28.09.2025

  • 3 Буха ха

    5 1 Отговор
    Бербок е прекалено тъпа за да изключи сама микрофона

    05:36 28.09.2025

  • 4 Сандо

    5 0 Отговор
    Където и да я поставят тая аналена,там кретенизма се появява пред света.Заради нея и подобните и ставам орещ привърженик на немската максима,че жените трябва да се ограничат до трите "К".

    05:42 28.09.2025

  • 5 Мефистофел

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майки":

    "Тая Бербок не харесваше ли преди време едни други "микрофони" ... питам за един за един прЕятел?"

    Точно така е, и не преди време, а и сега. Потърси в мрежата "откровенията" на африканския професионален жиголо. За съжаление препратките (линковете) тук не са разрешени, но има много източници с видео интервюто.

    Коментиран от #10

    05:56 28.09.2025

  • 6 Проблемът

    2 0 Отговор
    се нарича фашизъм.

    05:57 28.09.2025

  • 7 Шекелка

    3 0 Отговор
    И тая е тъпа и нагла, като родните шорошпии!

    Коментиран от #9

    05:57 28.09.2025

  • 8 Герге ,

    0 0 Отговор
    Миккрофонът ли бе ... 🤭😁

    06:00 28.09.2025

  • 9 Рубльовсски

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шекелка":

    Пошёл ..

    06:02 28.09.2025

  • 10 Майки

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мефистофел":

    Знам, видях и точно за това написах този коментар.

    06:03 28.09.2025