Секретариатът на ООН потвърди, че прекъсването на микрофона на Аналена Бербок, председател на 80-то Общо събрание на ООН, по време на представянето на руската делегация се дължи на технически проблем.

„Нашият офис се свърза със Секретариата на ООН, който се занимава с проблеми с оборудването в залата на Общото събрание, и те потвърдиха, че проблемът е с част от техническото оборудване. Технически проблеми възникнаха през цялата седмица на високо ниво и днес не беше изключение“, каза Ла Найс Колинс, говорител на офиса на председателя на 80-то Общо събрание на ООН.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова Секретариата на ООН да разследва причината за прекъсването на микрофона на Бербок по време на представянето на руската делегация. Според Захарова или микрофонът на Бербок е бил изключен, когато е казала „Руска федерация“, или самата тя го е изключила.

На 23 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп имаше технически проблеми в централата на ООН. Първо, ескалаторът, разположен на входа, спря да работи точно когато американският президент и първата дама Мелания Тръмп стъпиха върху него. Той така и не потегли, така че те трябваше да се качат пеша. По време на речта си Тръмп каза, че телесуфлерът му не работи от известно време и че няма да има нищо против да произнесе речта без него.

След речта на Тръмп ООН заяви, че инцидентът с ескалатора е причинен от механизъм за безопасност, вероятно задействан от оператора. Тръмп обаче нарече спирането на ескалатора саботаж и призова за разследване и арест на отговорните.