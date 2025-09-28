Трима убити и осем ранени при стрелба на яхтено пристанище в САЩ ВИДЕО

Трима души са убити, а осем други са ранени при стрелба в Саутпорт, Северна Каролина, предаде WECT.
Каналът съобщи по-рано, че инцидентът е станал в събота около 22:00 часа местно време в яхтено пристанище в града.
Причината за инцидента все още не е обявена. В момента правоохранителните органи разпитват заподозрения.
