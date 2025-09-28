Новини
Трима убити и осем ранени при стрелба на яхтено пристанище в САЩ ВИДЕО

28 Септември, 2025 06:29, обновена 28 Септември, 2025 07:19 1 387 20

  • стрелба-
  • сащ-
  • пострадали-
  • яхтено пристанище

Инцидентът е станал в град Саутпорт, северна Каролина

Трима убити и осем ранени при стрелба на яхтено пристанище в САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са убити, а осем други са ранени при стрелба в Саутпорт, Северна Каролина, предаде WECT.

Каналът съобщи по-рано, че инцидентът е станал в събота около 22:00 часа местно време в яхтено пристанище в града.

Причината за инцидента все още не е обявена. В момента правоохранителните органи разпитват заподозрения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    И да обявим всеобща мобилизация ли сега и да събираме помощи ли ?????това трябва да новината на деня за добро утро

    06:40 28.09.2025

  • 2 Дедо ви Гошо

    8 1 Отговор
    Веднъж и аз открих огън в двора на комшийката. Питам я - Какъв е тоя огън ма, бабо Пено? Пък тя ми отговаря - Спокойно дядо Гошо ще пека чушки, че така стават по-хубави отколкото с чушкопека.

    Коментиран от #4

    06:40 28.09.2025

  • 3 да питам

    1 7 Отговор
    Братушки пострадали има ли ?!

    Коментиран от #11

    06:43 28.09.2025

  • 4 ДЕДЕ ,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви Гошо":

    Напрай ли нещо лошо , на баба Пена ?

    Коментиран от #5

    06:45 28.09.2025

  • 5 Дедо ви Гошо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДЕДЕ ,":

    Не, аз правя само хубави неща. Изчаках я да изпече чушките на открития от мен огън. После им сложи олио, оцет и сол. После наряза и малко сиренце, извади готовите вече пържоли от фурната където ги държеше да са топли ....айде стига...отивам за салфетка да се избърша.

    Коментиран от #6, #9, #15, #20

    06:58 28.09.2025

  • 6 ДЕДЕ ,

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо ви Гошо":

    Кажи най-важното , де .. мъчиш ме ..

    07:08 28.09.2025

  • 7 Иван

    5 0 Отговор
    Милене, Джордж Галауей е замесен.

    Коментиран от #16

    07:23 28.09.2025

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор
    Един хубав ден за световната демокрация Горещата фаза на Гражданската война започва Утре ще обявят фалита Вече не могат да го крият Да пожелаем успех на Тръмп и Путин да му помага

    07:24 28.09.2025

  • 9 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо ви Гошо":

    Емануел Макрон има салфетки.

    07:25 28.09.2025

  • 10 Pyccкий Карлик 😄

    4 6 Отговор
    Нападната е яхтата на Лукашенко, пълна с картофи за Русия 😁👍

    Коментиран от #12, #13

    07:25 28.09.2025

  • 11 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "да питам":

    Имало е скандирания Слава Украине.

    07:27 28.09.2025

  • 12 Стига бе

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Картофи от САЩ , за розсия ли бе ?

    07:28 28.09.2025

  • 13 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Само Нарко Рубио да не се е докосвал до тези картофи.

    07:30 28.09.2025

  • 14 Маша , Медведья и Жребеца

    1 5 Отговор
    Мы с вами ..

    07:35 28.09.2025

  • 15 И накрая не казваш...!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо ви Гошо":

    Че,като се напъна,вместо да тр@цне6...си напълни гащите...!

    Коментиран от #18

    07:42 28.09.2025

  • 16 НЕ БЕ...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Путин...,самият Путин е виновен...!

    07:43 28.09.2025

  • 17 Ами ще се стрелят в щатите я...!

    3 1 Отговор
    Като цялото внимание на Тръмп е да спре стрелянето в Украйна,а заряза стрелянето в собствената си страна...!

    07:46 28.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Грижата за кожата

    0 0 Отговор
    За кожената кожа

    07:49 28.09.2025

  • 20 Друг дъртак

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо ви Гошо":

    Слага се и съвсем малко чесън... 🌶️

    08:08 28.09.2025