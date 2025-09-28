Новини
В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога, Полша вдигна изтребители
  Тема: Украйна

В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога, Полша вдигна изтребители

28 Септември, 2025 07:04, обновена 28 Септември, 2025 07:20 1 492 33

В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога, Полша вдигна изтребители - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога заради излитане на МиГ-31 и заплаха от ракетни удари. Това съобщи Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на актуалната карта на въздушните тревоги.

„В столицата е обявена въздушна тревога заради излитане на руски МиГ-31К, способна да носи ракета „Кинжал“. Молим всички жители на столицата незабавно да се отправят към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата“, гласи съобщение на Киевската градска военна администрация.

В Киев са нанесени щети по редица жилищни и нежилищни сгради при руска атака. Двама души са пострадали и са хоспитализирани. Това съобщи в „Телеграм“ началникът на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко.

Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство заради руското нападение срещу Украйна. „Във връзка с действията на далекобойната авиация на Руската федерация, която нанася удари по територията на Украйна, полски и съюзнически самолети започнаха да действат в нашето въздушно пространство“, заяви армията в пост в Екс. Тя определи действията като превантивни и насочени към защитата на въздушното пространство и сигурността на гражданите.

Междувременно руската ПВО свали 41 украински дрона в нощта срещу неделя

Руските войски са отблъснали четири украински контраатаки в сектора Суми, "изтласквайки врага обратно" към първоначалните му позиции, съобщиха руските сили за сигурност пред ТАСС.

„Врагът предприе четири контраатаки в сектора Суми: две близо до Алексеевка и по една близо до Степовое (Ленинское) и Кондратовка. Атаките бяха отблъснати с всеобхватна огнева мощ, изтласквайки врага обратно към първоначалните му позиции“, казаха те.

Почти всички войници от украинските въоръжени сили, обкръжени в гора близо до Синелниково на Харковския фронт, са елиминирани, съобщиха руските сили за сигурност пред РИА Новости.

„Унищожаването на подразделения от 57-ма отделна мотострелкова бригада и 127-ма отделна механизирана бригада, блокирани в гората, продължава; настоящата им численост е около две дузини“, каза източникът на агенцията.

По време на боевете в гората близо до Синелниково някои подразделения с размерите на рота от 57-ма отделна мотострелкова бригада и 127-ма отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили бяха блокирани и сатнаха обект на нападения. Една рота на украинските въоръжени сили, в зависимост от мисията си, наброява между 80 и 200 войници.

В четвъртък силите за сигурност съобщиха, че подразделенията „Шквал“ на 92-ра бригада на украинските въоръжени сили, сформирани от бивши военнопленници, са били почти напълно унищожени в Харковска област.

Карантинният остров, където се намира квартал Корабел в Херсон, е поставен под пълен огневи контрол, каза губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

„Карантинният остров е напълно в обсега на нашите позиции – това е факт. Държим го под контрол, но врагът продължава да използва острова като плацдарм за изолирани военни операции. Малки групи проникват в него през нощта, крият се в къщи и промишлени сгради и изстрелват дронове“, каза Салдо.

Губернаторът добави, че пълното „разчистване“ на острова на фона на постоянни антитерористични действия и движения на украинския противник през нощта в момента е нереалистично, но руските въоръжени сили държат ситуацията под контрол и нанасят системни щети на украинските въоръжени сили.

В момента 75% от Херсонска област е под руски контрол, докато украинските въоръжени сили държат част от територията на десния бряг на река Днепър, включително град Херсон.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новини по държави:
