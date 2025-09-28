Нетаняху не изключва амнистия за лидери на Хамас след края на бойните действия

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не изключи възможността за амнистия на радикали от палестинското движение Хамас след края на военните действия в ивицата Газа.
Пред Fox News той подчерта, че въпросът се обсъжда, но изисква допълнителна работа.
„Мисля, че подробностите по това все още трябва да бъдат уточнени. Но в предишни изявления казах, че ако например лидерите на Хамас бъдат ескортирани от страната, да, ако спрат войната и освободят всички заложници, ние ще ги освободим“, отбеляза той.
Според Нетаняху този въпрос в момента се обсъжда. „Вече говорих за това, но трябва да се доработи. Мисля, че всичко това е част от плана. Няма да изпреварвам, но го обсъждаме в момента“, добави премиерът.
Израелските танкове навлязоха по-дълбоко в жилищните квартали на град Газа, предаде "Ройтерс".
Според свидетели израелските военни са продължили с нахлуванията си в кварталите "Сабра", "Тел Ал-Хава", "Шейх Радван" и "Ал-Насер", като така се приближават до сърцето и западните райони на град Газа, където се укриват стотици хиляди хора.
Израел започна дългоочакваната си сухопътна офанзива срещу град Газа на 16 септември след седмици на засилващи се удари по градския център, което принуди стотици палестинци са избягат.
Израелските военни съобщиха, че през последните 24 часа военновъздушните сили са ударили 140 военни цели в Газа, включително бойци и това, което те описват като военна инфраструктура.
Според здравните власти в Газа най-малко петима души са били убити при въздушен удар в района на "Ал- Насер" и за още 16 смъртни случая при удари по къщи в централната част на Газа, с което броят на жертвите става 21.
Военната обсада на Израел причини хуманитарна катастрофа в цяла Газа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Георги
14:00 28.09.2025
3 И Киев е Руски
14:01 28.09.2025
4 Тов. Членин
14:02 28.09.2025
5 гост
Коментиран от #10
14:03 28.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ударили "140 военни цели" в Гааза,
Коментиран от #42
14:04 28.09.2025
9 Браво Израел!
Коментиран от #12
14:04 28.09.2025
10 Георги
До коментар #5 от "гост":явно само ти е си разбрал "защо им трябваше", ако решиш да погледнеш как се развиха нещата последните 2 години ще да разбереш, че очевидно нападението е трябвало на евреите - не на палестинците.
Коментиран от #14, #20, #32
14:06 28.09.2025
11 Ицо
14:06 28.09.2025
12 Ъхъъъъъ (Браво Израел!)
До коментар #9 от "Браво Израел!":И да не ти идваме после на свиждане в МНС....
Коментиран от #18
14:06 28.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И Русия е Кочина .Завинаги.
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Факт.
Коментиран от #22
14:08 28.09.2025
17 Че той поне от две години
14:08 28.09.2025
18 Отец Теофилий
До коментар #12 от "Ъхъъъъъ (Браво Израел!)":Последеният човек, който ще види съм аз.
14:10 28.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ционизма синоним на ФАШИЗМА
До коментар #10 от "Георги":Заглавието ТРЕБЕ да е . ГЕНОЦИДА НА ЦИОНИСТИТЕ ФАШИСТИ ПРОДЪЛЖАВА.
Коментиран от #35
14:10 28.09.2025
21 Само ооооолигофрени
Коментиран от #25
14:10 28.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Само така!
14:13 28.09.2025
24 Да си кажем
Коментиран от #38
14:14 28.09.2025
25 гост
До коментар #21 от "Само ооооолигофрени":Ти мъжката майка Тереза ли си,ами що не ги поканиш у Вас арабите като ти са толкова мили....егати и кривите хора.
Коментиран от #27
14:14 28.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Палестинците
До коментар #25 от "гост":Си имат и земя и имоти. И държава си имат. За съжаление израелските изроди са окупатори там и света ги търпи
14:17 28.09.2025
28 АЗОВ сила!
Коментиран от #37
14:17 28.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Света мрази нацистки Израел
14:18 28.09.2025
31 Кидон
14:21 28.09.2025
32 Много правилно
До коментар #10 от "Георги":. И да допълня Хамаас са създадени изцяло от Зраел. И спонсорирани от тях в началните години. Преди две години намериха начин да си възвърнат инвестицията. Който разбрал, разбрал.
14:22 28.09.2025
33 Oфанзива за окупация
Коментиран от #34
14:23 28.09.2025
34 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #33 от "Oфанзива за окупация":Това са руски фейкове.
14:24 28.09.2025
35 Ционизма
До коментар #20 от "Ционизма синоним на ФАШИЗМА":Е еманацията на нацизма. Не само като действия и идеология но и като законодателство. Няма подобен нацистки коптор във света
14:26 28.09.2025
36 Срам ме е че съм българин
В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват....
14:34 28.09.2025
37 Наивник на средна възраст
До коментар #28 от "АЗОВ сила!":То войната в Укрия е точно заради азов и другите подобни дето избиваха хора самоопределящи се като руснаци..... но те са си отколе фашизирани...забравя се отношението им към българи някъде през 2014г..също така.че в качеството си на наемници във византийската войска именно те ослепяват Самуиловите войни имайки такъв обичай към военопленици....да не забравяме и прносът им към падането ни под византийско иго за 200г......а иначе - обичайте си ги - те избегаха от Укрия - друг трябва да пати заради тях и сделкаджиите от америчко..... а що се отнася до богоизбраниот народ" - една дума : ционист = фашист.даже и по-зле....
14:44 28.09.2025
38 наблюдател
До коментар #24 от "Да си кажем":до 24 а защо руските слуги тук подкрепяте избиването на украинци
15:11 28.09.2025
39 стоян георгиев
15:14 28.09.2025
40 Ужас:
16:34 28.09.2025
41 Лумпен
На два метра под земята!
16:41 28.09.2025
42 Kaлпазанин
До коментар #8 от "ударили "140 военни цели" в Гааза,":И нито ред какво става днес в Берлин и европейските столици ,докога ще търпим ционистки медии да бълват само простотии ,само в Берлин днес е имало 150/000 митинг
20:42 28.09.2025
43 койдазнай
21:17 28.09.2025