Нетаняху не изключва амнистия за лидери на Хамас след края на бойните действия

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не изключи възможността за амнистия на радикали от палестинското движение Хамас след края на военните действия в ивицата Газа.

Пред Fox News той подчерта, че въпросът се обсъжда, но изисква допълнителна работа.

„Мисля, че подробностите по това все още трябва да бъдат уточнени. Но в предишни изявления казах, че ако например лидерите на Хамас бъдат ескортирани от страната, да, ако спрат войната и освободят всички заложници, ние ще ги освободим“, отбеляза той.

Според Нетаняху този въпрос в момента се обсъжда. „Вече говорих за това, но трябва да се доработи. Мисля, че всичко това е част от плана. Няма да изпреварвам, но го обсъждаме в момента“, добави премиерът.

Израелските танкове навлязоха по-дълбоко в жилищните квартали на град Газа, предаде "Ройтерс".

Според свидетели израелските военни са продължили с нахлуванията си в кварталите "Сабра", "Тел Ал-Хава", "Шейх Радван" и "Ал-Насер", като така се приближават до сърцето и западните райони на град Газа, където се укриват стотици хиляди хора.

Израел започна дългоочакваната си сухопътна офанзива срещу град Газа на 16 септември след седмици на засилващи се удари по градския център, което принуди стотици палестинци са избягат.

Израелските военни съобщиха, че през последните 24 часа военновъздушните сили са ударили 140 военни цели в Газа, включително бойци и това, което те описват като военна инфраструктура.

Според здравните власти в Газа най-малко петима души са били убити при въздушен удар в района на "Ал- Насер" и за още 16 смъртни случая при удари по къщи в централната част на Газа, с което броят на жертвите става 21.

Военната обсада на Израел причини хуманитарна катастрофа в цяла Газа.