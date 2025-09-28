Новини
Нетаняху не изключва амнистия за лидери на Хамас след края на бойните действия

28 Септември, 2025 13:57, обновена 28 Септември, 2025 20:29 2 383 43

  • израел-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • газа-
  • израел кац

Израелските танкове навлизат все по-дълбоко в жилищните квартали на Газа

Нетаняху не изключва амнистия за лидери на Хамас след края на бойните действия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не изключи възможността за амнистия на радикали от палестинското движение Хамас след края на военните действия в ивицата Газа.

Пред Fox News той подчерта, че въпросът се обсъжда, но изисква допълнителна работа.

„Мисля, че подробностите по това все още трябва да бъдат уточнени. Но в предишни изявления казах, че ако например лидерите на Хамас бъдат ескортирани от страната, да, ако спрат войната и освободят всички заложници, ние ще ги освободим“, отбеляза той.

Според Нетаняху този въпрос в момента се обсъжда. „Вече говорих за това, но трябва да се доработи. Мисля, че всичко това е част от плана. Няма да изпреварвам, но го обсъждаме в момента“, добави премиерът.

Израелските танкове навлязоха по-дълбоко в жилищните квартали на град Газа, предаде "Ройтерс".

Според свидетели израелските военни са продължили с нахлуванията си в кварталите "Сабра", "Тел Ал-Хава", "Шейх Радван" и "Ал-Насер", като така се приближават до сърцето и западните райони на град Газа, където се укриват стотици хиляди хора.

Израел започна дългоочакваната си сухопътна офанзива срещу град Газа на 16 септември след седмици на засилващи се удари по градския център, което принуди стотици палестинци са избягат.

Израелските военни съобщиха, че през последните 24 часа военновъздушните сили са ударили 140 военни цели в Газа, включително бойци и това, което те описват като военна инфраструктура.

Според здравните власти в Газа най-малко петима души са били убити при въздушен удар в района на "Ал- Насер" и за още 16 смъртни случая при удари по къщи в централната част на Газа, с което броят на жертвите става 21.

Военната обсада на Израел причини хуманитарна катастрофа в цяла Газа.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Георги

    28 10 Отговор
    тея еври са много зле, вече две години не могат да превземат две села населени с невъоражени жени и деца. Иначе центаджиите лаят по руснаците, че четвърта се бият срещу ресурсите на запада.

    14:00 28.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    22 5 Отговор
    Е как е възможно Еманюел и други евро мишки признаха палестинската държава

    14:01 28.09.2025

  • 4 Тов. Членин

    4 8 Отговор
    Аз съм у Филипините ...а вы , таваришчи , куда сте ?

    14:02 28.09.2025

  • 5 гост

    18 18 Отговор
    Бой докато изчезне Хамас.Имаха не лоши отношения последните години,живееха що годе нормално,имаха палестинците работа в Израел...защо им трябваше това терористично нападение 2023 г.,,,,ще си сърбат попарата...изглежда до края.

    Коментиран от #10

    14:03 28.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ударили "140 военни цели" в Гааза,

    19 11 Отговор
    Но там няма военни цели нали? Но иначе продължаваме да тиражираме ционистките наративи и да толерираме хунтата на Натаняху. Позор !

    Коментиран от #42

    14:04 28.09.2025

  • 9 Браво Израел!

    11 16 Отговор
    Гази русофилската zган.

    Коментиран от #12

    14:04 28.09.2025

  • 10 Георги

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    явно само ти е си разбрал "защо им трябваше", ако решиш да погледнеш как се развиха нещата последните 2 години ще да разбереш, че очевидно нападението е трябвало на евреите - не на палестинците.

    Коментиран от #14, #20, #32

    14:06 28.09.2025

  • 11 Ицо

    7 8 Отговор
    ЕДНА КОПЕЙКА ИЛИ РУСКИНЯ ПО ЖЕЛАНИЕ ДА МИ ГО ПРОДУХАТ!

    14:06 28.09.2025

  • 12 Ъхъъъъъ (Браво Израел!)

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Браво Израел!":

    И да не ти идваме после на свиждане в МНС....

    Коментиран от #18

    14:06 28.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Русия е Кочина .Завинаги.

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Факт.

    Коментиран от #22

    14:08 28.09.2025

  • 17 Че той поне от две години

    8 6 Отговор
    Изрсел е започнал тази "сухопътна офанзива" да не би да е от тази сутрин.

    14:08 28.09.2025

  • 18 Отец Теофилий

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъъъъъ (Браво Израел!)":

    Последеният човек, който ще види съм аз.

    14:10 28.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ционизма синоним на ФАШИЗМА

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    Заглавието ТРЕБЕ да е . ГЕНОЦИДА НА ЦИОНИСТИТЕ ФАШИСТИ ПРОДЪЛЖАВА.

    Коментиран от #35

    14:10 28.09.2025

  • 21 Само ооооолигофрени

    10 8 Отговор
    Може да са на страната на израелските сааатрапи. Без морал и без мозък

    Коментиран от #25

    14:10 28.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Само така!

    7 6 Отговор
    Натискай тая зган!

    14:13 28.09.2025

  • 24 Да си кажем

    8 7 Отговор
    какво точно куца в България, че все още има олигофренни които геноцид подкрепят?

    Коментиран от #38

    14:14 28.09.2025

  • 25 гост

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Само ооооолигофрени":

    Ти мъжката майка Тереза ли си,ами що не ги поканиш у Вас арабите като ти са толкова мили....егати и кривите хора.

    Коментиран от #27

    14:14 28.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Палестинците

    9 6 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Си имат и земя и имоти. И държава си имат. За съжаление израелските изроди са окупатори там и света ги търпи

    14:17 28.09.2025

  • 28 АЗОВ сила!

    5 7 Отговор
    Мачкаиййй!

    Коментиран от #37

    14:17 28.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Света мрази нацистки Израел

    10 5 Отговор
    И това ясно в ООН се видя нали?

    14:18 28.09.2025

  • 31 Кидон

    2 5 Отговор
    също навлиза в ивицата Гаza на руслямиити

    14:21 28.09.2025

  • 32 Много правилно

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    . И да допълня Хамаас са създадени изцяло от Зраел. И спонсорирани от тях в началните години. Преди две години намериха начин да си възвърнат инвестицията. Който разбрал, разбрал.

    14:22 28.09.2025

  • 33 Oфанзива за окупация

    9 4 Отговор
    Как се нарича? Избиване на цивилни как се нарича? Сриване само за ден на 140 жилищни сгради как се нарича? ...

    Коментиран от #34

    14:23 28.09.2025

  • 34 Изпражнението гайтанджиева

    1 9 Отговор

    До коментар #33 от "Oфанзива за окупация":

    Това са руски фейкове.

    14:24 28.09.2025

  • 35 Ционизма

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ционизма синоним на ФАШИЗМА":

    Е еманацията на нацизма. Не само като действия и идеология но и като законодателство. Няма подобен нацистки коптор във света

    14:26 28.09.2025

  • 36 Срам ме е че съм българин

    11 4 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват....

    14:34 28.09.2025

  • 37 Наивник на средна възраст

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "АЗОВ сила!":

    То войната в Укрия е точно заради азов и другите подобни дето избиваха хора самоопределящи се като руснаци..... но те са си отколе фашизирани...забравя се отношението им към българи някъде през 2014г..също така.че в качеството си на наемници във византийската войска именно те ослепяват Самуиловите войни имайки такъв обичай към военопленици....да не забравяме и прносът им към падането ни под византийско иго за 200г......а иначе - обичайте си ги - те избегаха от Укрия - друг трябва да пати заради тях и сделкаджиите от америчко..... а що се отнася до богоизбраниот народ" - една дума : ционист = фашист.даже и по-зле....

    14:44 28.09.2025

  • 38 наблюдател

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Да си кажем":

    до 24 а защо руските слуги тук подкрепяте избиването на украинци

    15:11 28.09.2025

  • 39 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Ционизма е изродена форма на нацизъм.

    15:14 28.09.2025

  • 40 Ужас:

    6 2 Отговор
    Този и звер г изпраща танкове срещу жени и деца!

    16:34 28.09.2025

  • 41 Лумпен

    5 2 Отговор
    Дано си останат там евреите !
    На два метра под земята!

    16:41 28.09.2025

  • 42 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ударили "140 военни цели" в Гааза,":

    И нито ред какво става днес в Берлин и европейските столици ,докога ще търпим ционистки медии да бълват само простотии ,само в Берлин днес е имало 150/000 митинг

    20:42 28.09.2025

  • 43 койдазнай

    0 0 Отговор
    Ще се амнистират основно падналите в борбата лидери на Хамас.

    21:17 28.09.2025