Доналд Тръмп е оптимист за постигането на споразумение за Близкия изток, посрещна канадския премиер Карни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда "реален шанс" за мирно споразумение в Газа, тъй като преговарящите между Хамас и Израел проведоха непреки разговори по случай втората годишнина от нападението на 7 октомври, съобщава АФП.

"Много сме близо до постигане на споразумение за Близкия изток, което ще донесе мир в Близкия изток", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет заедно с канадския премиер Марк Карни. Срещата идва след обявените от Тръмп мита и заплахите му за анексиране на страната, предаде БНР.

За около пет месеца това е второто посещение на Карни в Белия дом. Вероятно в центъра на разговорите ще бъдат митата след като се знае, че повече от 77% от износа на Канада е за САЩ. Стоки и услуги на стойност около 2,5 милиарда долара преминават границата всеки ден. Около 60% от вноса на суров петрол и 85% от вноса на електроенергия в Съединените щати е от съседната държава.

Преди срещата Тръмп характеризира преговорите като "сложни", а отношенията с премиера като "естествен конфликт". Той заяви, че вярва, че "канадците ще напуснат Вашингтон щастливи", което е добър знак, дори ако двамата не постигнат никакви твърди споразумения при закрити врата. На въпрос дали евентуалната сделка предвижда споразумения за управление на доставките в млечния сектор, Тръмп отговори положително, защото, по думите му, тя "ще включва всичко".

Тарифите на Доналд Тръмп и идеята му за превръщането на Канада в 51-ви щат не подейства положително на отношенията между двете страни, но въпреки заканите му 85% от търговията между държавите продължава да е без мита.

Тръмп каза, че американски преговарящи участват в разговорите, които сега се провеждат в Египет.

"Има реален шанс да направим нещо, каза Тръмп. Мисля, че има възможност да имаме мир в Близкия изток. Това е нещо дори отвъд ситуацията в Газа. Искаме незабавно освобождаване на заложниците. Нашият екип е там сега, друг екип току-що си тръгна и други страни, буквално всяка страна по света, подкрепи плана."

Тръмп добави, че Съединените щати ще направят "всичко възможно, за да гарантират, че всички ще спазват споразумението", ако Хамас и Израел се споразумеят за прекратяване на огъня, за да се сложи край на войната.

Белият дом заяви в понеделник, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър ще играят роля.

Израелски танкове, лодки и самолети бомбардираха части от Газа, съобщава "Ройтерс".

Атаката не даде отдих на палестинците по случай втората годишнина от нападението на "Хамас", довело до войната, и подчерта предизвикателствата пред преговорите по плана на президента Тръмп за спиране на конфликта.

Израел продължи офанзивата си, след като вчера "Хамас" и Израел започнаха непреки преговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх по чувствителни въпроси, като изтеглянето на Израел от Газа и разоръжаването на "Хамас".

В послание по повод годишнината от атаката на „Хамас“ на 7 октомври израелският премиер Бенямин Нетаняху днес обеща да бъдат постигнати всички цели на войната в Газа, като се започне с освобождаването на заложниците, предаде Франс Прес.

„Намираме се в съдбовен, решаващ момент. Ще продължим да действаме за постигането на всички цели на войната - връщането на всички отвлечени, елиминирането на управлението на „Хамас“ и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление на Нетаняху, публикувано от канцеларията му.

На фона на започналите вчера в Египет непреки преговори между израелското правителство и „Хамас“ за слагане на край на войната в Газа, изявлението на Нетаняху за „елиминирането на управлението на Хамас“ изглежда бележи промяна на позицията му в сравнение с неотдавнашни негови изявления, в които той поставяше за цел унищожаването на палестинското ислямистко движение, коментира АФП.

Ръководителят на делегацията на "Хамас", която участва в преговорите в Египет за спиране на огъня в ивицата Газа, заяви, че палестинското движение иска американският президент Доналд Тръмп и посредниците да предоставят "гаранции", че войната в ивицата Газа "ще спре веднъж завинаги", предаде Франс прес.

"Не се доверяваме на окупатора", каза Халил ал Хая в интервю за египетската телевизия "Ал Кахера нюз". Той обвини Израел, че в хода на войната е нарушил две примирия. "Израелската окупация никога не си е спазвала обещанията. (…) Ето защо искаме реални гаранции от президента Тръмп и от посредниците", добави Ал Хая.

"Готови сме да работим за споразумение, което да сложи край на войната, да доведе до изтеглянето" на израелските войски от Газа и до "размяна" на заложници и затворници, каза още главният преговарящ от "Хамас".

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще пътува до Египет утре, за да участва в продължаващите преговори, които целят прекратяването на войната в Газа и освобождаването на заложниците, съобщиха днес официалните власти в Катар, цитирани от Франс прес, пише БТА.

„Министър-председателят на Катар ще пътува до Шарм ел Шейх утре сутрин, за да се присъедини към продължаващите преговори“ като част от „засилените регионални и международни усилия за постигането на постоянно прекратяване на огъня“, написа министерството на външните работи на Катар в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Турска делегация, оглавявана от шефа на разузнаването Ибрахим Калън+, заминава за Египет, за да участва в насрочените за сряда преговори за прекратяване на войната в Газа, предаде Анадолската агенция.

Водещите въпроси, които ще се обсъждат утре в египетския курорт Шарм ел Шейх, ще включват спирането на огъня, размяната на израелски заложници и палестински затворници и доставката на хуманитарна помощ.

АА отбелязва, че преди това Калън ще срещне с представители на САЩ, Египет, Катар и "Хамас".

Преговорите в Египет станаха възможни, след като Израел и "Хамас" като цяло приеха мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Турция отдавна поддържа близки отношения "Хамас" и отказва да определи палестинската групировка като терористично движение, коментира Франс прес по повод новината за участието на турска делегация в утрешните преговори.

Очаква се в индиректните преговори между Израел и "Хамас" да се включи и американска делегация, начело със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

На 7 октомври се навършиха две години от нападението на палестинското движение "Хамас" срещу Израел, което отприщи продължаващия и до днес конфликт в ивицата Газа. Годишнината беше отбелязана с възпоменателни церемонии в Израел и с реакции от световни лидери, които изразиха съпричастност към жертвите и призоваха към освобождаване на заложниците и траен мир.

На 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" нахлуха на израелска територия от ивицата Газа, убивайки над 1200 души, повечето цивилни, и отвличайки повече от 250 заложници, сред които жени, деца и възрастни хора. Това бе най-смъртоносната атака срещу евреи след Холокоста.

Отговорът на Израел бе мащабна военна операция срещу Газа, довела до десетки хиляди загинали палестинци, разрушени квартали и хуманитарна катастрофа, която продължава и днес.

Навръх годишнината, в Кайро започнаха ключови преговори, организирани от Египет, Катар и Съединените щати, по мирния план на президента Доналд Тръмп, който предвижда:

освобождаване на всички 48 останали живи и мъртви заложници в рамките на първите 72 часа;

поетапно прекратяване на огъня и изтегляне на израелските сили от Газа;

механизъм за международен надзор върху възстановяването и сигурността в анклава;

подновяване на политическия диалог за двудържавно решение.