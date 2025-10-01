Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци?

"Това не е план за мир, а рамка за преговори. В Близкия изток преговорите са страхотно блато и няма как да стане с плаващи пясъци. Изненадващо Доналд Тръмп застана с половин уста зад идеята за Палестинска държава и обяви или се приема мир в Газа, или Бенямин Нетаняху сам да се оправя." Това заяви пред bTV журналистът Петър Карабоев
Според него най-общо планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа е много общи приказки и принципи.
Карабоев посочи като важен момент, че планът на Тръмп за Газа се предвижда разформироване и ликвидиране на "Хамас".
"Всяка подобна организация има едно ново твърдо ядро и последователи по една или друга причина. Това означава практически ликвидирането и разпускането на "Хамас", ще му дадат коридор да излезе и няма да е законно да ги обстрелват", обясни Петър Карабоев.
Той е на мнение, че ситуацията в Газа продължава да бъде драматична.
"В тази офанзива срещу Газа досега са убити по-малко от 200 хора на "Хамас", но са разрушени и сгради. Това е доста зловещ баланс за това, което очаква хората в Газа и ада, в който живеят. В България не се говори какво мислят самите израелци за ситуацията", допълни журналистът.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху
11:11 01.10.2025
Самият факт, че
Пред сградата на ООН хиляди хора участваха в демонстрации срещу появата на Нетаняху. Вътре в залата по-голямата част от делегатите напуснаха, оставяйки Нетаняху да говори в предимно празна стая.Обръщението на Нетаняху до голяма степен беше формулирано като отговор на обвиненията срещу него във военни престъпления, повдигнати от Международния наказателен съд, както и на констатацията този месец на Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии на ООН, че Израел извършва геноцид в Гааза.Речта не беше опит да се опровергаят или отхвърлят тези обвинения. Вместо това, 45-минутната тирада на Нетаняху беше вариация на темата: „Виновен съм за военни престъпления и планирам да извърша още. Какво ще направите по въпроса?"
11:13 01.10.2025
Това е вариант
Първото и най-важно
Невероятен позор
