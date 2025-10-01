Новини
Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци?

1 Октомври, 2025 10:53 595 16

Най-общо планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа е много общи приказки и принципи

Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Това не е план за мир, а рамка за преговори. В Близкия изток преговорите са страхотно блато и няма как да стане с плаващи пясъци. Изненадващо Доналд Тръмп застана с половин уста зад идеята за Палестинска държава и обяви или се приема мир в Газа, или Бенямин Нетаняху сам да се оправя." Това заяви пред bTV журналистът Петър Карабоев

Според него най-общо планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа е много общи приказки и принципи.

Карабоев посочи като важен момент, че планът на Тръмп за Газа се предвижда разформироване и ликвидиране на "Хамас".

"Всяка подобна организация има едно ново твърдо ядро и последователи по една или друга причина. Това означава практически ликвидирането и разпускането на "Хамас", ще му дадат коридор да излезе и няма да е законно да ги обстрелват", обясни Петър Карабоев.

Той е на мнение, че ситуацията в Газа продължава да бъде драматична.

"В тази офанзива срещу Газа досега са убити по-малко от 200 хора на "Хамас", но са разрушени и сгради. Това е доста зловещ баланс за това, което очаква хората в Газа и ада, в който живеят. В България не се говори какво мислят самите израелци за ситуацията", допълни журналистът.


САЩ
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 2 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Планът на Тръм п за Га за е поредната му лъжа, обслужваща Израел, които е окупационна и незаконна сила отнемаща в продължение на 75 години земята на местното население. Това е систематично унищожаване на идеята за палестинска държава с методите на апартейда, фа ши зма и тероризма!

    11:06 01.10.2025

  • 3 Израелският премиер Бенямин Нетаняху

    3 0 Отговор
    произнесе в петък обръщение пред Общото събрание на ООН, в което се закле да не се подчинява на международното право, злорадстваше за извършването на масови убийства и тероризъм и обеща да продължи геноцида в Гааза, въпреки световното обществено мнение. Нетаняху пътува до Съединените щати, докато правителството му умишлено подлага населението на Гааза на най-лошия глад в света, прогонвайки палестинците от земите им и убивайки стотици хора всеки ден при нападението си срещу град Гааза. Нетаняху, който е изправен пред заповед за арест от Международния наказателен съд по обвинения във военни престъпления, пътува до Съединените щати със самолет, който лети почти изключително над вода. Той умишлено избягва въздушното пространство на Гърция, Италия, Франция и Испания, където рискува да бъде арестуван и екстрадиран, за да се изправи пред съда. Веднъж попаднал във въздушното пространство на САЩ, Нетаняху получи пълната защита на администрацията на Тръмп, която се закле да не се съобрази със заповедта за арест на МНС.

    11:11 01.10.2025

  • 5 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Освен това тия двамата ма ня ци и пси хо пати - Тръм и Биби, вероятно готвят война срещу Иран! Живеем в трагични, жестоки и много опасни времена, в които световните процеси се движат от хора ненаситни за власт и пари! Дано България поне мине между капките, както се казва!

    11:11 01.10.2025

  • 6 Самият факт, че

    2 0 Отговор
    Организацията на обединените нации е допуснала този фашистки масов убиец в сградата, камо ли да му е дала трибуната да се обърне към Общото събрание, е обвинителен акт срещу безсилието и съучастието на тази институция, чийто предшественик, Обществото на нациите, Ленин точно нарече „кухня на крадците“.
    Пред сградата на ООН хиляди хора участваха в демонстрации срещу появата на Нетаняху. Вътре в залата по-голямата част от делегатите напуснаха, оставяйки Нетаняху да говори в предимно празна стая.Обръщението на Нетаняху до голяма степен беше формулирано като отговор на обвиненията срещу него във военни престъпления, повдигнати от Международния наказателен съд, както и на констатацията този месец на Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии на ООН, че Израел извършва геноцид в Гааза.Речта не беше опит да се опровергаят или отхвърлят тези обвинения. Вместо това, 45-минутната тирада на Нетаняху беше вариация на темата: „Виновен съм за военни престъпления и планирам да извърша още. Какво ще направите по въпроса?“....

    11:13 01.10.2025

  • 7 Алексия

    0 1 Отговор
    Никоя арабска държава не иска палестинци на своя територия а Доньо ще види Нобелова награда за мир през крив макарон, съшо така както щеше да спре за 24 часа войната в Украйна 🦃

    11:16 01.10.2025

  • 10 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Лицемерен подлец ,ами тогава защо го помпи със боеприпаси пари а не остави евреите без помощ па да видим колко ще изкарат

    11:19 01.10.2025

  • 12 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    А защо демоНОкратичния свят не въорръжава палестинците, както го прави с горките Уккрра-дливи? Кат почнат да им падат самолетите и потъват корабите, иззссрраелците сами ще подвият опашки и ще се скатаят на територията, която вече са отккрраднали от тузз земците.

    11:21 01.10.2025

  • 13 Това е вариант

    2 0 Отговор
    на теорията на Адолф Хитлер за „голямата лъжа“, за която Хитлер твърди, че се вярва, защото публиката „не би повярвала, че други биха могли да имат наглостта да изопачават истината толкова позорно“. Но в случая с Нетаняху от никой не се очаква да повярва на лъжата и всичко, което остава, е наглостта. В една част от речта на Нетаняху обаче той каза истината. Обръщайки се към лидерите на империалистическите сили, Нетаняху заяви: „Вие дълбоко в себе си знаете, че Израел води вашата битка.“ Той продължи: „През юни тази година, когато Израел удари ядрените съоръжения на Иран, германският канцлер Мерц призна истината. Той каза: „Израел върши мръсната работа за всички нас.“...Тук Нетаняху е разкрил напълно правотата на империалистическите лидери. Не само Съединените щати, но и Франция, Великобритания и Германия са финансирали и въоръжавали геноцида в Гааза и публично са защитавали незаконната война на Израел за изтребление. Каквито и тактически критики да имат към Израел, всички те са съучастници в огромните престъпления, които Нетаняху е извършил. Доколкото сега критикуват едно или друго действие на израелското правителство, това е, за да прикрият този фундаментален факт.

    11:22 01.10.2025

  • 14 Агенция Голям...Тур

    2 0 Отговор
    Планът на Тръмп е, Ивицата Газа да стане 5 звезден курорт, а пък дали ще се разберат за държава Палестина, го 60ли дедовия

    11:22 01.10.2025

  • 15 Първото и най-важно

    2 0 Отговор
    е пълната безполезност на апелите към империалистическите правителства и международните институции да спрат геноцида. Всички империалистически правителства са замесени в кървавата баня в Гааза, която е част от глобална война на империалистическите сили за подчиняване на света. Целите на тази глобална война са не само в Близкия изток, но и в Русия и Китай. Същите правителства, които спонсорират геноцида в Гааза, ръководят и мащабни атаки срещу социалните и демократичните права на работническата класа. Съществува дълбока връзка между престъпността на геноцида в Гааза, чийто основен международен спонсор е Тръмп, и усилията на Белия дом да установи диктатура в Съединените щати.

    11:25 01.10.2025

  • 16 Невероятен позор

    4 0 Отговор
    е че Издирваният военнопрестъпник, премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, му беше дадена виза за САЩ и му беше позволено от САЩ да се обърне с изявление на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН... гнус ..

    11:28 01.10.2025