Планът на Тръмп за Газа – рамка за преговори или плаващи пясъци?

"Това не е план за мир, а рамка за преговори. В Близкия изток преговорите са страхотно блато и няма как да стане с плаващи пясъци. Изненадващо Доналд Тръмп застана с половин уста зад идеята за Палестинска държава и обяви или се приема мир в Газа, или Бенямин Нетаняху сам да се оправя." Това заяви пред bTV журналистът Петър Карабоев

Според него най-общо планът на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа е много общи приказки и принципи.

Карабоев посочи като важен момент, че планът на Тръмп за Газа се предвижда разформироване и ликвидиране на "Хамас".

"Всяка подобна организация има едно ново твърдо ядро и последователи по една или друга причина. Това означава практически ликвидирането и разпускането на "Хамас", ще му дадат коридор да излезе и няма да е законно да ги обстрелват", обясни Петър Карабоев.

Той е на мнение, че ситуацията в Газа продължава да бъде драматична.

"В тази офанзива срещу Газа досега са убити по-малко от 200 хора на "Хамас", но са разрушени и сгради. Това е доста зловещ баланс за това, което очаква хората в Газа и ада, в който живеят. В България не се говори какво мислят самите израелци за ситуацията", допълни журналистът.