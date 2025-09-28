Ще завие ли Молдова обратно към Русия?

Символът им включва червена звезда, сърп и чук: коалицията Патриотичен блок иска да върне Молдова в руската орбита. А Кремъл не пести средства, за да им помогне - включително с купуване на гласове.
Ако вярвате на твърденията, наводнили ТикТок, Молдова е "диктатура” - "марионетен режим”, продал се на ЕС, НАТО и Джордж Сорос цели да "унищожи молдовското земеделие", да "прокара ЛГБТИ идеологията" и да поведе страната към война с Русия. А кои са виновниците - проевропейската президентка Мая Санду и управляващата центристка Партия на действието и солидарността (ПДС).
Един от най-активните ТикТок потребители е бившият президент на Молдова и лидер на Молдовската социалистическа партия Игор Додон - лоялен поддръжник на Владимир Путин. Додон ръководи и Патриотичния блок, с който се явява на парламентарните избори. Символът на коалицията е украсен с червена звезда, в която има сърце. Върху него пък са изрисувани сърп и чук. Додон се определя като десен последовател на "традиционните ценности". Повечето му видеа завършват с думите "Бог да ни е на помощ”.
Тази комбинация - от омраза към Европа и Запада, съветска носталгия, лоялност към Кремъл, уж християнска смиреност и десен популизъм - резонира с голяма част от молдовското общество. Навярно това е обвързано и с икономическото състояние на определени групи в страната - най-вече на пенсионерите.
Близо половината избиратели не са решили кога ще подкрепят
Политическата ситуация може да се обърне на изборите, които ще се проведат тази неделя - 28 септември. Мнозина вече месеци говорят за "съдбовен вот", който ще определи дали Кишинев ще продължи по пътя на европейската интеграция или ще се върне към орбитата на Русия.
Проучванията се считат за много ненадеждни. Освен това почти половината от избирателите все още не са решили за кого да гласуват. ПДС може да загуби абсолютното си мнозинство, спечелено през 2021 г., макар че вероятно ще остане най-силната партия. Две други предизборни коалиции, които според проучванията ще бъдат представени в новия парламент, са с явно проруска ориентация - Патриотичният блок и коалицията "Алтернатива" на кмета на Кишинев Йон Чебан.
Заплахи от руския посланик
Шанс да влезе в парламента има и Ренато Усатий с "Нашата партия". Бизнесменът Усатий е натрупал богатството си в Русия. Сега той може да има решаваща роля за сформирането на мнозинство. На този фон Санду предупреди, че има сериозен риск за демокрацията, както и Русия да "изхвърли Молдова от Европа".
Проруските партии доказват, че тези избори са изключително важни за бъдещето на Молдова. Преди няколко дни руският посланик в молдовската столица Кишинев, Олег Озеров, дори отправи заплаха: Русия се застъпва за запазването на териториалната цялост и неутралитета на Република Молдова. Примерът на Украйна показва какво би се случило, ако страната се откаже от неутралитета, допълни той.
Русия не може да прости политиката на Санду
От икономическа гледна точка Кремъл няма нужда от Молдова и нейните 2,4 милиона жители. Но имперската настройка на Русия доведе до това, че през пролетта на 1992 г. там започна първата постсъветска война. В оспорваната и до днес сепаратистка Приднестровска република в момента са разположени около 1500 руски войници и огромен арсенал от оръжия.
От 2022 г. стратегическото значение на Молдова се повиши, защото със завладяването на тази военно почти беззащитна страна Москва би могла да води война на два фронта срещу Украйна. Не трябва да се подценяват и униженията, които Русия е претърпяла в отношенията си с малката държава – например, че жена като неподкупната Мая Санду успя да я освободи от руската хватка и да я поведе към Европа.
Мрежата за купуване на гласове все още работи
На този фон не е изненадващо, че Русия прави всичко възможно, за да повлияе на изборите в своя полза. Един от инструментите за това е купуването на гласове като плащанията се извършват през мобилно приложение. Още миналата година около 300 000 избиратели се бяха регистрирали за него. Тогава държавното ръководство нарече това "безпрецедентна хибридна атака" срещу Молдова.
Купуването на гласове се координира от мрежата на молдовско-израелския бизнесмен Илан Шор, чиито възложители са руските тайни служби и в крайна сметка Кремъл. Шор беше осъден в Молдова за известния милиарден грабеж от молдовската банкова система, след което избяга първо в Израел, а после и в Русия, където е в момента. Няколко партии, които той основа, след като неговата беше забранена от властите, също няма да могат да участват на изборите.
От месеци молдовската полиция предупреждава да не се допуска купуването на гласове. Явно без особен успех. В момента почти ежедневно в цялата страна се провеждат акции срещу изборни измамници, а координаторите на купуването на гласове се арестуват.
Дезинформация и проруска пропаганда
Друг метод за влияние върху изборите е добре познатото наводняване на социалните мрежи, особено на ТикТок, с хиляди видеоклипове, в които се разпространява дезинформация. Това е ефективно, защото по-голямата част от молдовските граждани се информират предимно чрез социалните мрежи. Освен типичните проруски наративи, в много видеоклипове в момента се твърди, че "режимът" на Мая Санду е въплъщение на корупцията, а управляващата партия би хвърлила стотици хиляди хора в бедност.
Всъщност Санду и основаната от нея Партия на действието и солидарността за първи път от обявяването на независимостта на Молдова водят решителна борба срещу корупцията. А войната на Русия срещу Украйна е тази, която хвърли Молдова в тежка икономическа криза, преди всичко поради драстичното повишение на цените на енергията и спирането на доставките на руски газ от началото на 2025 г.
Бившият президент Игор Додон, който е заподозрян в корупция, обаче не се впечатлява от фактите. В алюзия към жълтия цвят на партията на Санду, най-важният му предизборен лозунг е: "Жълтата чума трябва да си ходи!"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
14:29 28.09.2025
3 На кой му пука
14:30 28.09.2025
4 Путин е най-великият овчар!
Коментиран от #11, #28, #35
14:31 28.09.2025
5 КЗББ и ДП
14:32 28.09.2025
6 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Защото ще бъде ликвидиран моментално.
Коментиран от #48
14:32 28.09.2025
7 Само
14:33 28.09.2025
8 Копейки,
Коментиран от #30, #53
14:33 28.09.2025
9 Сатана Z
14:35 28.09.2025
10 az СВО Победа80
Сандо вече обяви, че при неправилен изборен резултат изборите ще бъдат анулирани.... "Демокрация", а? 🤣🤣🤣
От финала:
В края на втория гейм руснакът Романо ни разказа играта от сервис....
Коментиран от #14, #17, #29
14:35 28.09.2025
11 Димитринчо
До коментар #4 от "Путин е най-великият овчар!":Повечко са.Изкланите руснаци.
14:35 28.09.2025
12 Уъъъъъъъ
И кое не е вярно????
14:36 28.09.2025
13 Тест
14:36 28.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Глас народен
14:37 28.09.2025
16 Молдова
14:37 28.09.2025
17 Демокрацията печели в Молдова.
До коментар #10 от "az СВО Победа80":Нещо неясно?!
14:37 28.09.2025
18 Че това какви
14:38 28.09.2025
19 Комундел Комунделов
14:38 28.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не ме интересува!Аз избрах еврото!
Коментиран от #33
14:38 28.09.2025
22 Всички евроатлантици
До коментар #14 от "Копейка":викат за Италия. Природата им е предателска
14:38 28.09.2025
23 Ами гледат при нас какво е
14:39 28.09.2025
24 Доло мръсните атлантически лапи
14:40 28.09.2025
25 Историка
14:41 28.09.2025
26 PAЛИЦ KOBAЧEB
14:41 28.09.2025
27 В Молдова
14:41 28.09.2025
28 Велик е, не отричай!
До коментар #4 от "Путин е най-великият овчар!":Велик Путин? Само ако мерим ръст под 1.70 и броим колко бункера има на квадратен метър. „Грижи“ се за народа си, вярно е – като го праща в ковчези и в затвори. Толкова е „велик“, че дори на срещи не смее да се покаже без 10 метра маса между него и гостите. Величието му е като руската техника – ръждясало и постоянно в ремонт. Ако това е велик лидер, тогава Северна Корея сигурно е райска градина. Путин мисли за народа си, да – как да го намали наполовина. Ако Путин е велик, значи мишките са лъвове.
14:42 28.09.2025
29 ЕС размаза руската кочина
До коментар #10 от "az СВО Победа80":Тежка , бавна,но най-богатата машина в света.Валяк!
В Русия навсякъде базари за храна втора употреба.
80$ минимална пенсия.
Коментиран от #38
14:42 28.09.2025
30 Местим
До коментар #8 от "Копейки,":Враг будеть разбит, и Победа будет за нами.
14:43 28.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само евро и за Италия
14:45 28.09.2025
35 Обикновен човек
До коментар #4 от "Путин е най-великият овчар!":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
14:46 28.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кривогледа лайкова
До коментар #33 от "Лично АЗ":Аз също избрах евровалутата!!
14:47 28.09.2025
38 Атина Палада
До коментар #29 от "ЕС размаза руската кочина":Друго се чудя.Кск оцелява руснакът, който работи и получава 200€ заплата
14:50 28.09.2025
39 Само Беляне
Коментиран от #41
14:51 28.09.2025
40 Бай онзи
Коментиран от #42
14:52 28.09.2025
41 аz СВОПобеда80
До коментар #39 от "Само Беляне":Аз съм за Италия.
Коментиран от #46
14:53 28.09.2025
42 ХЕРА
До коментар #40 от "Бай онзи":Малко са ѝ.
14:54 28.09.2025
43 Механик
Това там дето сте го написали по-горе за ЕС, за Сорос, ЛГБТ и прочее си е съвсем вярно.
14:59 28.09.2025
44 Бах
15:00 28.09.2025
45 az СВО Победа80
След като не успя в Закавказието, сега Брюксел и Лондон планират да открият втория фронт срещу Москва в Молдова.
Коментиран от #56
15:01 28.09.2025
46 az СВО Победа80
До коментар #41 от "аz СВОПобеда80":Запомни никът ми има интервал между "СВО" и "Победа"! 🤣🤣🤣
Не можеш да заблудиш никого....
Коментиран от #50, #51
15:04 28.09.2025
47 Ха-ха-ха
15:04 28.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 аz СВОПобеда80
Руски ценности🤣🤣🤣
Коментиран от #52
15:06 28.09.2025
50 Копейкотрошач
До коментар #46 от "az СВО Победа80":Вратлето!
15:08 28.09.2025
51 Тихо пръдльо!
До коментар #46 от "az СВО Победа80":Марш да пълниш снаряди за Украйна! На арш
15:09 28.09.2025
52 Механик
До коментар #49 от "аz СВОПобеда80":Ами то и Сирски се отказа от родината си. Ама за него не викаш "руски ценности".
Коментиран от #55, #57
15:09 28.09.2025
53 Ухльоф
До коментар #8 от "Копейки,":"СБУ на Украйна ви знае всичките.", по този повод-местя! А теб те знаят във всички психодиспансери!
15:09 28.09.2025
54 Копейки,
15:09 28.09.2025
55 Сирски трепе руснаци.
До коментар #52 от "Механик":Измисли нещо друго.Като оня дето Вчера умря с Киев за двата дня.
15:12 28.09.2025
56 Ксаниба
До коментар #45 от "az СВО Победа80":Какво общо имат Брюксел и Лондон , когато агресора които напада съседите си винаги е Русия.
15:13 28.09.2025
57 Тихо бе глеч.
До коментар #52 от "Механик":Не си в час.
15:13 28.09.2025
58 НАТО да действа
15:15 28.09.2025
59 ЕДГАР КЕЙСИ
15:16 28.09.2025