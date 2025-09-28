Новини
Ще завие ли Молдова обратно към Русия?

Ще завие ли Молдова обратно към Русия?

28 Септември, 2025

От месеци молдовската полиция предупреждава да не се допуска купуването на гласове, явно без особен успех

Deutsche Welle

Символът им включва червена звезда, сърп и чук: коалицията Патриотичен блок иска да върне Молдова в руската орбита. А Кремъл не пести средства, за да им помогне - включително с купуване на гласове.

Ако вярвате на твърденията, наводнили ТикТок, Молдова е "диктатура” - "марионетен режим”, продал се на ЕС, НАТО и Джордж Сорос цели да "унищожи молдовското земеделие", да "прокара ЛГБТИ идеологията" и да поведе страната към война с Русия. А кои са виновниците - проевропейската президентка Мая Санду и управляващата центристка Партия на действието и солидарността (ПДС).

Един от най-активните ТикТок потребители е бившият президент на Молдова и лидер на Молдовската социалистическа партия Игор Додон - лоялен поддръжник на Владимир Путин. Додон ръководи и Патриотичния блок, с който се явява на парламентарните избори. Символът на коалицията е украсен с червена звезда, в която има сърце. Върху него пък са изрисувани сърп и чук. Додон се определя като десен последовател на "традиционните ценности". Повечето му видеа завършват с думите "Бог да ни е на помощ”.

Тази комбинация - от омраза към Европа и Запада, съветска носталгия, лоялност към Кремъл, уж християнска смиреност и десен популизъм - резонира с голяма част от молдовското общество. Навярно това е обвързано и с икономическото състояние на определени групи в страната - най-вече на пенсионерите.

Близо половината избиратели не са решили кога ще подкрепят

Политическата ситуация може да се обърне на изборите, които ще се проведат тази неделя - 28 септември. Мнозина вече месеци говорят за "съдбовен вот", който ще определи дали Кишинев ще продължи по пътя на европейската интеграция или ще се върне към орбитата на Русия.

Проучванията се считат за много ненадеждни. Освен това почти половината от избирателите все още не са решили за кого да гласуват. ПДС може да загуби абсолютното си мнозинство, спечелено през 2021 г., макар че вероятно ще остане най-силната партия. Две други предизборни коалиции, които според проучванията ще бъдат представени в новия парламент, са с явно проруска ориентация - Патриотичният блок и коалицията "Алтернатива" на кмета на Кишинев Йон Чебан.

Заплахи от руския посланик

Шанс да влезе в парламента има и Ренато Усатий с "Нашата партия". Бизнесменът Усатий е натрупал богатството си в Русия. Сега той може да има решаваща роля за сформирането на мнозинство. На този фон Санду предупреди, че има сериозен риск за демокрацията, както и Русия да "изхвърли Молдова от Европа".

Проруските партии доказват, че тези избори са изключително важни за бъдещето на Молдова. Преди няколко дни руският посланик в молдовската столица Кишинев, Олег Озеров, дори отправи заплаха: Русия се застъпва за запазването на териториалната цялост и неутралитета на Република Молдова. Примерът на Украйна показва какво би се случило, ако страната се откаже от неутралитета, допълни той.

Русия не може да прости политиката на Санду

От икономическа гледна точка Кремъл няма нужда от Молдова и нейните 2,4 милиона жители. Но имперската настройка на Русия доведе до това, че през пролетта на 1992 г. там започна първата постсъветска война. В оспорваната и до днес сепаратистка Приднестровска република в момента са разположени около 1500 руски войници и огромен арсенал от оръжия.

От 2022 г. стратегическото значение на Молдова се повиши, защото със завладяването на тази военно почти беззащитна страна Москва би могла да води война на два фронта срещу Украйна. Не трябва да се подценяват и униженията, които Русия е претърпяла в отношенията си с малката държава – например, че жена като неподкупната Мая Санду успя да я освободи от руската хватка и да я поведе към Европа.

Мрежата за купуване на гласове все още работи

На този фон не е изненадващо, че Русия прави всичко възможно, за да повлияе на изборите в своя полза. Един от инструментите за това е купуването на гласове като плащанията се извършват през мобилно приложение. Още миналата година около 300 000 избиратели се бяха регистрирали за него. Тогава държавното ръководство нарече това "безпрецедентна хибридна атака" срещу Молдова.

Купуването на гласове се координира от мрежата на молдовско-израелския бизнесмен Илан Шор, чиито възложители са руските тайни служби и в крайна сметка Кремъл. Шор беше осъден в Молдова за известния милиарден грабеж от молдовската банкова система, след което избяга първо в Израел, а после и в Русия, където е в момента. Няколко партии, които той основа, след като неговата беше забранена от властите, също няма да могат да участват на изборите.

От месеци молдовската полиция предупреждава да не се допуска купуването на гласове. Явно без особен успех. В момента почти ежедневно в цялата страна се провеждат акции срещу изборни измамници, а координаторите на купуването на гласове се арестуват.

Дезинформация и проруска пропаганда

Друг метод за влияние върху изборите е добре познатото наводняване на социалните мрежи, особено на ТикТок, с хиляди видеоклипове, в които се разпространява дезинформация. Това е ефективно, защото по-голямата част от молдовските граждани се информират предимно чрез социалните мрежи. Освен типичните проруски наративи, в много видеоклипове в момента се твърди, че "режимът" на Мая Санду е въплъщение на корупцията, а управляващата партия би хвърлила стотици хиляди хора в бедност.

Всъщност Санду и основаната от нея Партия на действието и солидарността за първи път от обявяването на независимостта на Молдова водят решителна борба срещу корупцията. А войната на Русия срещу Украйна е тази, която хвърли Молдова в тежка икономическа криза, преди всичко поради драстичното повишение на цените на енергията и спирането на доставките на руски газ от началото на 2025 г.

Бившият президент Игор Додон, който е заподозрян в корупция, обаче не се впечатлява от фактите. В алюзия към жълтия цвят на партията на Санду, най-важният му предизборен лозунг е: "Жълтата чума трябва да си ходи!"


Молдова (Република)
  • 2 Данко Харсъзина

    23 6 Отговор
    Ще завие.

    14:29 28.09.2025

  • 3 На кой му пука

    31 9 Отговор
    2 Милиона и нещо население. Защото са смoтaняци като нас ги подготвят за следващото пушечно месо.

    14:30 28.09.2025

  • 4 Путин е най-великият овчар!

    14 29 Отговор
    Отглежда 145 милиона руснаци.Изкла един милион от тях, а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани и да им даде вода да се измият.

    Коментиран от #11, #28, #35

    14:31 28.09.2025

  • 5 КЗББ и ДП

    35 8 Отговор
    Отново ще отменят изборите,като в Румъния. Хората там не искат ЕС

    14:32 28.09.2025

  • 6 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    8 29 Отговор
    Защо Путин не спира загубената война в Украйна.
    Защото ще бъде ликвидиран моментално.

    Коментиран от #48

    14:32 28.09.2025

  • 7 Само

    6 6 Отговор
    със зелени човечета !

    14:33 28.09.2025

  • 8 Копейки,

    7 20 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #30, #53

    14:33 28.09.2025

  • 9 Сатана Z

    25 9 Отговор
    Европейският Райх похарчи над 1 000 000 000 евро за да бъде избрана Мия Санду за президент на Молдова ,а опозиционният кандидат Евгения Гацул тикната в затвор за 7 години..Да се готви България ,в която опозицията ще бъде пъхната в затвора ако случайно спечели избори

    14:35 28.09.2025

  • 10 az СВО Победа80

    28 6 Отговор
    Няма да разрешат на Молдова да се отклони от пътя по който насочиха украинците....

    Сандо вече обяви, че при неправилен изборен резултат изборите ще бъдат анулирани.... "Демокрация", а? 🤣🤣🤣


    От финала:
    В края на втория гейм руснакът Романо ни разказа играта от сервис....

    Коментиран от #14, #17, #29

    14:35 28.09.2025

  • 11 Димитринчо

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "Путин е най-великият овчар!":

    Повечко са.Изкланите руснаци.

    14:35 28.09.2025

  • 12 Уъъъъъъъ

    25 8 Отговор
    Молдова е "диктатура” - "марионетен режим”, продал се на ЕС, НАТО и Джордж Сорос цели да "унищожи молдовското земеделие", да "прокара ЛГБТИ идеологията"

    И кое не е вярно????

    14:36 28.09.2025

  • 13 Тест

    16 4 Отговор
    И да не стане демократите ще отложат изборите и ще направят пак докато не спечели англия

    14:36 28.09.2025

  • 15 Глас народен

    13 5 Отговор
    Глас божии. НАТО и Урсулците не са богове

    14:37 28.09.2025

  • 16 Молдова

    5 10 Отговор
    географски си е Румъния !

    14:37 28.09.2025

  • 17 Демокрацията печели в Молдова.

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа80":

    Нещо неясно?!

    14:37 28.09.2025

  • 18 Че това какви

    17 2 Отговор
    Избори са? Забраниха половината опозиционни партии!

    14:38 28.09.2025

  • 19 Комундел Комунделов

    3 13 Отговор
    Аз вярвам само на Лавров, Захарова, Путин и Дядо Коледа. Ако ме убедите, че и Снежанка е с тях, направо ставам партиен секретар.

    14:38 28.09.2025

  • 21 Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    3 13 Отговор
    А вие копейки?

    Коментиран от #33

    14:38 28.09.2025

  • 22 Всички евроатлантици

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    викат за Италия. Природата им е предателска

    14:38 28.09.2025

  • 23 Ами гледат при нас какво е

    16 1 Отговор
    "Молдова е "диктатура” - "марионетен режим”, продал се на ЕС, НАТО и Джордж Сорос цели да "унищожи молдовското земеделие", да "прокара ЛГБТИ идеологията" и да поведе страната към война с Русия." Просто молдовците виждат, какво става в България и не искат от същото. Виждат Грузия и разбират, че може да са свободни, само да изберат правилните хора. Явно и в Грузия и в Молдова имат нормални вождове, които могат да бъдат избрани, докато нашата кочина е тотал щета. Тука политиците знаят само как да се навеждат и почвам да се притеснявам, дали това не ни е гена

    14:39 28.09.2025

  • 24 Доло мръсните атлантически лапи

    17 4 Отговор
    От Молдова! Не на нацизма, не на урсулците

    14:40 28.09.2025

  • 25 Историка

    13 1 Отговор
    Тази Санду е ромънка, и понятно накъде дърпа каруцата.

    14:41 28.09.2025

  • 26 PAЛИЦ KOBAЧEB

    13 2 Отговор
    HAБЛЮДАВАМЕ ПОРЕДНИЯ СРИВ НА EBPO-ГEЙСКА ЕВРОПА

    14:41 28.09.2025

  • 27 В Молдова

    12 3 Отговор
    Отдавна е установена атлантическо нацистка диктатура

    14:41 28.09.2025

  • 28 Велик е, не отричай!

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Путин е най-великият овчар!":

    Велик Путин? Само ако мерим ръст под 1.70 и броим колко бункера има на квадратен метър. „Грижи“ се за народа си, вярно е – като го праща в ковчези и в затвори. Толкова е „велик“, че дори на срещи не смее да се покаже без 10 метра маса между него и гостите. Величието му е като руската техника – ръждясало и постоянно в ремонт. Ако това е велик лидер, тогава Северна Корея сигурно е райска градина. Путин мисли за народа си, да – как да го намали наполовина. Ако Путин е велик, значи мишките са лъвове.

    14:42 28.09.2025

  • 29 ЕС размаза руската кочина

    4 16 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа80":

    Тежка , бавна,но най-богатата машина в света.Валяк!
    В Русия навсякъде базари за храна втора употреба.
    80$ минимална пенсия.

    Коментиран от #38

    14:42 28.09.2025

  • 30 Местим

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Копейки,":

    Враг будеть разбит, и Победа будет за нами.

    14:43 28.09.2025

  • 34 Само евро и за Италия

    3 8 Отговор
    НЕ на България. Да живее атланттическият нацизъм

    14:45 28.09.2025

  • 35 Обикновен човек

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Путин е най-великият овчар!":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    14:46 28.09.2025

  • 37 Кривогледа лайкова

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "Лично АЗ":

    Аз също избрах евровалутата!!

    14:47 28.09.2025

  • 38 Атина Палада

    2 9 Отговор

    До коментар #29 от "ЕС размаза руската кочина":

    Друго се чудя.Кск оцелява руснакът, който работи и получава 200€ заплата

    14:50 28.09.2025

  • 39 Само Беляне

    10 2 Отговор
    За атлантическите предатели. Долу Италия

    Коментиран от #41

    14:51 28.09.2025

  • 40 Бай онзи

    9 1 Отговор
    Кой арестува и хвърли в затвора за 7 години Евгения Гуцул?????????

    Коментиран от #42

    14:52 28.09.2025

  • 41 аz СВОПобеда80

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Само Беляне":

    Аз съм за Италия.

    Коментиран от #46

    14:53 28.09.2025

  • 42 ХЕРА

    0 6 Отговор

    До коментар #40 от "Бай онзи":

    Малко са ѝ.

    14:54 28.09.2025

  • 43 Механик

    6 2 Отговор
    Всички ще завият. Дето се вика, вече се нагледахме на демокрация и даже преядохме с нея.
    Това там дето сте го написали по-горе за ЕС, за Сорос, ЛГБТ и прочее си е съвсем вярно.

    14:59 28.09.2025

  • 44 Бах

    5 1 Отговор
    Ще завие на 180 градуса , виждали краха на запада

    15:00 28.09.2025

  • 45 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    За Молдова западът е подготвил съдбата на бивша Украйна - разходен материал във войната му срещу Русия!

    След като не успя в Закавказието, сега Брюксел и Лондон планират да открият втория фронт срещу Москва в Молдова.

    Коментиран от #56

    15:01 28.09.2025

  • 46 az СВО Победа80

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "аz СВОПобеда80":

    Запомни никът ми има интервал между "СВО" и "Победа"! 🤣🤣🤣

    Не можеш да заблудиш никого....

    Коментиран от #50, #51

    15:04 28.09.2025

  • 47 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор
    И да иска да завие към Русия просто не и оставиха възможност. Санду за да не стане като в Румъния предварително забрани всички партии. Така че урсулките са спокойни.

    15:04 28.09.2025

  • 49 аz СВОПобеда80

    1 0 Отговор
    Да уточния.За Италия играе етническият руснак Юри Романов.Който се е отказал от родината си и се е прекръстил на Юри Романо.
    Руски ценности🤣🤣🤣

    Коментиран от #52

    15:06 28.09.2025

  • 50 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "az СВО Победа80":

    Вратлето!

    15:08 28.09.2025

  • 51 Тихо пръдльо!

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна! На арш

    15:09 28.09.2025

  • 52 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "аz СВОПобеда80":

    Ами то и Сирски се отказа от родината си. Ама за него не викаш "руски ценности".

    Коментиран от #55, #57

    15:09 28.09.2025

  • 53 Ухльоф

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Копейки,":

    "СБУ на Украйна ви знае всичките.", по този повод-местя! А теб те знаят във всички психодиспансери!

    15:09 28.09.2025

  • 54 Копейки,

    2 1 Отговор
    РАБОТНАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    15:09 28.09.2025

  • 55 Сирски трепе руснаци.

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Измисли нещо друго.Като оня дето Вчера умря с Киев за двата дня.

    15:12 28.09.2025

  • 56 Ксаниба

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа80":

    Какво общо имат Брюксел и Лондон , когато агресора които напада съседите си винаги е Русия.

    15:13 28.09.2025

  • 57 Тихо бе глеч.

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Не си в час.

    15:13 28.09.2025

  • 58 НАТО да действа

    1 1 Отговор
    Един от основните развъдници на световния тероризъм е кремля.

    15:15 28.09.2025

  • 59 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    В МОЛДОВА ИМА МНОГО ..................... ТАКИВА "НЕНОРМАЛНИЦИ" КАТО КОПЕЙКН .................... ФАКТ !

    15:16 28.09.2025