Ще завие ли Молдова обратно към Русия?

Символът им включва червена звезда, сърп и чук: коалицията Патриотичен блок иска да върне Молдова в руската орбита. А Кремъл не пести средства, за да им помогне - включително с купуване на гласове.

Ако вярвате на твърденията, наводнили ТикТок, Молдова е "диктатура” - "марионетен режим”, продал се на ЕС, НАТО и Джордж Сорос цели да "унищожи молдовското земеделие", да "прокара ЛГБТИ идеологията" и да поведе страната към война с Русия. А кои са виновниците - проевропейската президентка Мая Санду и управляващата центристка Партия на действието и солидарността (ПДС).

Един от най-активните ТикТок потребители е бившият президент на Молдова и лидер на Молдовската социалистическа партия Игор Додон - лоялен поддръжник на Владимир Путин. Додон ръководи и Патриотичния блок, с който се явява на парламентарните избори. Символът на коалицията е украсен с червена звезда, в която има сърце. Върху него пък са изрисувани сърп и чук. Додон се определя като десен последовател на "традиционните ценности". Повечето му видеа завършват с думите "Бог да ни е на помощ”.

Тази комбинация - от омраза към Европа и Запада, съветска носталгия, лоялност към Кремъл, уж християнска смиреност и десен популизъм - резонира с голяма част от молдовското общество. Навярно това е обвързано и с икономическото състояние на определени групи в страната - най-вече на пенсионерите.

Близо половината избиратели не са решили кога ще подкрепят

Политическата ситуация може да се обърне на изборите, които ще се проведат тази неделя - 28 септември. Мнозина вече месеци говорят за "съдбовен вот", който ще определи дали Кишинев ще продължи по пътя на европейската интеграция или ще се върне към орбитата на Русия.

Проучванията се считат за много ненадеждни. Освен това почти половината от избирателите все още не са решили за кого да гласуват. ПДС може да загуби абсолютното си мнозинство, спечелено през 2021 г., макар че вероятно ще остане най-силната партия. Две други предизборни коалиции, които според проучванията ще бъдат представени в новия парламент, са с явно проруска ориентация - Патриотичният блок и коалицията "Алтернатива" на кмета на Кишинев Йон Чебан.

Заплахи от руския посланик

Шанс да влезе в парламента има и Ренато Усатий с "Нашата партия". Бизнесменът Усатий е натрупал богатството си в Русия. Сега той може да има решаваща роля за сформирането на мнозинство. На този фон Санду предупреди, че има сериозен риск за демокрацията, както и Русия да "изхвърли Молдова от Европа".

Проруските партии доказват, че тези избори са изключително важни за бъдещето на Молдова. Преди няколко дни руският посланик в молдовската столица Кишинев, Олег Озеров, дори отправи заплаха: Русия се застъпва за запазването на териториалната цялост и неутралитета на Република Молдова. Примерът на Украйна показва какво би се случило, ако страната се откаже от неутралитета, допълни той.

Русия не може да прости политиката на Санду

От икономическа гледна точка Кремъл няма нужда от Молдова и нейните 2,4 милиона жители. Но имперската настройка на Русия доведе до това, че през пролетта на 1992 г. там започна първата постсъветска война. В оспорваната и до днес сепаратистка Приднестровска република в момента са разположени около 1500 руски войници и огромен арсенал от оръжия.

От 2022 г. стратегическото значение на Молдова се повиши, защото със завладяването на тази военно почти беззащитна страна Москва би могла да води война на два фронта срещу Украйна. Не трябва да се подценяват и униженията, които Русия е претърпяла в отношенията си с малката държава – например, че жена като неподкупната Мая Санду успя да я освободи от руската хватка и да я поведе към Европа.

Мрежата за купуване на гласове все още работи

На този фон не е изненадващо, че Русия прави всичко възможно, за да повлияе на изборите в своя полза. Един от инструментите за това е купуването на гласове като плащанията се извършват през мобилно приложение. Още миналата година около 300 000 избиратели се бяха регистрирали за него. Тогава държавното ръководство нарече това "безпрецедентна хибридна атака" срещу Молдова.

Купуването на гласове се координира от мрежата на молдовско-израелския бизнесмен Илан Шор, чиито възложители са руските тайни служби и в крайна сметка Кремъл. Шор беше осъден в Молдова за известния милиарден грабеж от молдовската банкова система, след което избяга първо в Израел, а после и в Русия, където е в момента. Няколко партии, които той основа, след като неговата беше забранена от властите, също няма да могат да участват на изборите.

От месеци молдовската полиция предупреждава да не се допуска купуването на гласове. Явно без особен успех. В момента почти ежедневно в цялата страна се провеждат акции срещу изборни измамници, а координаторите на купуването на гласове се арестуват.

Дезинформация и проруска пропаганда

Друг метод за влияние върху изборите е добре познатото наводняване на социалните мрежи, особено на ТикТок, с хиляди видеоклипове, в които се разпространява дезинформация. Това е ефективно, защото по-голямата част от молдовските граждани се информират предимно чрез социалните мрежи. Освен типичните проруски наративи, в много видеоклипове в момента се твърди, че "режимът" на Мая Санду е въплъщение на корупцията, а управляващата партия би хвърлила стотици хиляди хора в бедност.

Всъщност Санду и основаната от нея Партия на действието и солидарността за първи път от обявяването на независимостта на Молдова водят решителна борба срещу корупцията. А войната на Русия срещу Украйна е тази, която хвърли Молдова в тежка икономическа криза, преди всичко поради драстичното повишение на цените на енергията и спирането на доставките на руски газ от началото на 2025 г.

Бившият президент Игор Додон, който е заподозрян в корупция, обаче не се впечатлява от фактите. В алюзия към жълтия цвят на партията на Санду, най-важният му предизборен лозунг е: "Жълтата чума трябва да си ходи!"