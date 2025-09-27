Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава

27 Септември, 2025 18:12, обновена 28 Септември, 2025 04:14 2 811 68

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • нато-
  • ракети

Чакаме още две системи "Пейтриът" от Израел. Приветствам заповедта за арест на Башар Асад, заяви украинският президент

Зеленски: Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски прогнозира, че руският президент Владимир Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава, предаде ФОКУС.

Говорейки в Киев след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк, украинският президент заяви, че Русия се готви за още по-голяма война.

"Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще започне нещо в друга посока. Никой не знае накъде. Той го иска“, каза Зеленски, предаде KOHA.

Украинският президент заяви, че Кремъл постоянно тества способността на Европа да защитава въздушното си пространство след скорошни инциденти, при които руски дронове нарушиха въздушното пространство на Естония и Полша. Неидентифицирани дронове бяха забелязани в Дания.

Представители на украинското правителство ще посетят САЩ в края на септември или през октомври за преговори по теми като икономиката и оръжията, заяви в събота президентът Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Украинският президент беше в САЩ тази седмица, където участва в Общото събрание на ООН и се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той заяви, че е споделил с Тръмп "определена визия за това, която може да се реализира" в отговор на действията на Русия. Зеленски обеща да отвърне, ако Москва предизвика прекъсване на електроснабдяването в Украйна.

Зеленски каза още, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ.

"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.

Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.

Приветстваме заповедта за арест на бившия президент Башар Асад от Сирия и подкрепяме всички усилия, насочени към изправянето му пред правосъдието, заяви Зеленски в профила си в платформата Х.

"От декември миналата година той се укрива в Москва заедно с украински и други високопоставени престъпници. Показателно е, че най-известните убийци и престъпници в света се крият от правосъдието в столицата на безнаказаността", каза Зеленски, допълвайки, че според него единственият начин за слагане на край на безнаказаността е чрез натиск, колективни действия и търсене на отговорност за всички престъпления.

Съдът в Сирия издаде задочно заповед за арест на Башар Асад. Повдигнати са му обвинения за "умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“.

Москва и Киев разменят обвинения за поредното изключване на Запорожката АЕЦ от електрическата мрежа, предаде БНР.

Най-голямата атомна централа в Европа е под руски контрол от първите месеци на войната, шестте ѝ реактора са изключени, а честите прекъсвания на тока увеличават риска от авария при нужното охлаждане и поддръжка.

Настоящето прекъсване е най-продължителното до момента. Според украинския външен министър Андрий Сибиха, то продължава от 4 дни и причината са руски действия.

Централата се захранва от дизелови генератори, които са снабдени с достатъчно гориво за дълго време, пишат от руското управление на АЕЦ-а, като според тях причината е украинска атака срещу електрическата мрежа във вторник.

Междувременно в нощта на събота, 27 септември, дронове на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) са ударили помпена станция № 1 (НПС Тиньговатово), разположена на на 1000 километра от Украйна, в населеното място Конар, Чувашката република в РФ, съобщава Радио НВ, цитирано от ФОКУС, като се позовава на източници в Службата за сигурност на Украйна.

Председателят на Чувашката република е потвърдил удара. "Нанесени са незначителни щети. Работата на обекта е спряна“, заявява длъжностното лице, добавяйки, че в резултат на удара няма пострадали.

Източниците на украинската медия са добавили, че СБУ е получила потвърждение за попадане в НПС с последващо възникване на пожар. Транспортирането на петрол през станцията засега е преустановено.

Чувашия се намира на около 1200 километра от фронтовата линия в Украйна.

В петък (27 септември) главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александ Сирски заяви, че ВСУ са разбили групировката на руските войски по река Казенний Торец в Донецка област, обграждайки руските войски от север и юг, "и врагът се оказа в капан, предаде ФОКУС.

В момента се извършва неговото унищожение“, добави Сирски.

Украинският военен еанализатор Константин Машовец пише, че това не е така. Според неговата информация, под Добропиля няма "котел", а руснаците успешно контраатакуват, съобщава той в своя Telegram канал.

"Направление Добропиля . Там няма никакви обкръжения и котли, а ситуацията е доста сложна. Още повече, през последните няколко дни врагът предприе по това направление цяла поредица от мерки, насочени към нейното коригиране. И частично те бяха успешни“, пише Машовец.

"Бих препоръчал на редица "експерти", а още повече на различни активисти и политици, включително и на тези, които са в кръговете на властта... да "изпуснат малко парата", за да не се получи "някак неудобно", пише военният анализатор.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чакай

    58 74 Отговор
    и два Орешника от Русия.

    Коментиран от #3, #6, #61

    18:15 27.09.2025

  • 2 Пич

    60 75 Отговор
    Браво браво , ще обърнете войната !!! Когато арабите зачебръстиха Израел , тези системи много им помогнАха на евреите...

    Коментиран от #25

    18:16 27.09.2025

  • 3 🤟🤟🤟

    46 74 Отговор

    До коментар #1 от "Чакай":

    и два Искендера да чака от Путин.

    18:17 27.09.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    36 5 Отговор
    Зеленски:"чаками да пубидим"
    ( Га родине гугутката,хахахах)

    Коментиран от #29

    18:17 27.09.2025

  • 5 име

    46 3 Отговор
    Много се харчат тия пейтриъти в бандеристан, сигурно са много хубави и търсени, най-вече от Искандерите.

    18:18 27.09.2025

  • 6 име

    42 5 Отговор

    До коментар #1 от "Чакай":

    Ама, родните кoзяци казаха, че орешника била стара ракета, от СССР. Без да осмислят, че супер-дупер натовското ПВО даже стари ракети не може да прихване.

    Коментиран от #10

    18:19 27.09.2025

  • 7 ГЛУПУ ТУПУ ПРОСТУ НАЙВНО

    23 4 Отговор
    БОСАТСТВАТА КАТО ГАЗ НЕФТ ЗЛАТО И ДР.КОЙТО ИМАТ УРКИТЕ СА ЗА АМЕРИКАНЦИТЕ ЗА РУСНАЦИТЕ КАКВОТО УКОПИРАТ ПРЕСВОЯТ. АКО СЕ ЗАБАВЯТ ОЩЕ ЗА АМЕРИКАНЦИТЕ И ЕВРО ЧЛЕНКИТЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ МАЛКО УКРАЙНСКА ЗЕМЯ ПРЕНАСЕЛЕНА МНОГО ГЪСТО ОТ УКРАЙНЦИ ЗАВЪРНАЛИ СА СЕ БЕЖЕНЦИ.

    18:20 27.09.2025

  • 8 Хохо Бохо

    42 3 Отговор
    Ние пък чакаме 8 самолета от краварника

    Коментиран от #31

    18:20 27.09.2025

  • 9 Дориана

    38 5 Отговор
    Зеленски и Украйна провокират Нова световна война между НАТО и Русия , ЕС сами се хванаха в собствения си капан и сега нямат избор - или Световна война с Русия и нейните партньори или Украйна капитулира и приема условията на Русия. Така, че световното избиване и унищожение предстои.

    Коментиран от #32, #33

    18:20 27.09.2025

  • 10 Ааа...

    7 19 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Супер Дуперите от НАТО прихващат ракети , и още как...

    Коментиран от #15, #27

    18:27 27.09.2025

  • 11 Браво на президента Зеленски !

    48 41 Отговор
    Украйна се подсигурява срещу терористическите действия на фашистите преди зимния сезон .

    Коментиран от #17

    18:33 27.09.2025

  • 12 пешо

    37 42 Отговор
    долен просяк и боклук , все чака някой да му дава

    18:37 27.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вовата съм

    41 38 Отговор
    Хахахаха. Въпрос а неповишена трудност: Защо квази-държавата Сраел се отказва от тези железа наречени патриот, при положение, че е във война? Жокер цената им на скрап е по-голяма от ефективността им... даже и срещу камилари с джапанки

    Коментиран от #48

    18:40 27.09.2025

  • 15 Вовата съм

    24 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ааа...":

    Аха, даже направо ги хващат ама навръщане

    18:42 27.09.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    37 5 Отговор
    Зеленски трябва да го обесят на показва в Киев, най- малкото заради това че лъже народа си че иска мир

    Коментиран от #35

    18:43 27.09.2025

  • 17 Мдаа

    35 36 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на президента Зеленски !":

    По добре да се подсигури с памперси и много дрога наркозависимия евреин МИЛИАРДЕР.

    18:44 27.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дудов

    37 31 Отговор
    Половината свят си пробута боkлуците на укpите , а те от щастливи по-щастливи....Проcт народ - лесно управление.Точно като в Бг

    Коментиран от #24

    18:46 27.09.2025

  • 20 Сатана Z

    31 1 Отговор
    Наркозависимият убиец на Украинци, евреят Зеленски чака от умрял писмо.

    18:46 27.09.2025

  • 21 Не е за хвалене, зелен

    28 2 Отговор
    Хитрите евреи, видели са, колко работа вършат патриотчетата и веднага "нов внос" в Украйна. Евреинът и когато воюва, в сърцето си е търговец.

    18:48 27.09.2025

  • 22 Бай онзи

    24 2 Отговор
    Някой ще се наиграе,но ще видим кой.

    18:49 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хмм

    22 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дудов":

    войната е печеливш бизнес, наистина Тръмп изглежда по-загрижен, зеленски и тези отзад са щастливи, че войната продължава и няма да има избори

    18:52 27.09.2025

  • 25 Ъхъ

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Да чакат, ще ги получат! Евреите разбраха, че никаква работа не вършат! Айде не никаква, срещу самолети от ВСВ може и да са ефикасни!😂😂😂
    А и срещу нашият Първи и Единствен самолет Ф16, също ще са напълно безпомощни😂😂😂

    19:02 27.09.2025

  • 26 1111

    24 2 Отговор
    Мдааа, ма то и руснаците ги чакат, давай координати!

    19:03 27.09.2025

  • 27 Бензъл

    21 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ааа...":

    То и невидимия беше невидим.Ама сърбите го видяха нали.100 милиарда на момента в коша

    19:05 27.09.2025

  • 28 Баш Балък

    22 3 Отговор
    Покраина фалирала и дефакто капитулирала тоя чакал помощ.

    19:08 27.09.2025

  • 29 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 21 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това за крим са болни мечти.Културните хора пишат на български!

    Коментиран от #42

    19:11 27.09.2025

  • 30 Гошо

    28 3 Отговор
    Тъз украинска свиня се изживява като Световен Вице

    19:12 27.09.2025

  • 31 факуса

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    и то платени авансово,а тез не плащат

    19:13 27.09.2025

  • 32 плюс минус права

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Ама не разбирам как ЕС ще воюва в РФ
    Щото натото,САЩ,се отдръпна🤣🤣🤣

    19:15 27.09.2025

  • 33 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 22 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Първоисточника за войната са рашистите всичко останало е следтвие.Путин копира хитлер

    Коментиран от #44

    19:18 27.09.2025

  • 34 Ханс

    18 1 Отговор
    Тоз шут зеленски,как още не са го ликвидирали Руснаците.Няма да му се размине неизбужно

    19:18 27.09.2025

  • 35 Лука

    1 16 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Злобните копейки бълват змии и гущери

    19:22 27.09.2025

  • 36 Георгиев

    19 1 Отговор
    Анатолий, трябвало да добавиш още едно изречение, че украински обстрел е изключил АЕЦ Запорожие от токови мрежи и в момента са на Дизел генератори. А от мен - време е в Киев Банкова да стане като Газа. Наистина е време.

    19:22 27.09.2025

  • 37 ПРОБИТИ ПАТРИОТИ

    18 1 Отговор
    Скоро ще има КАПИТУЛАЦИЯ и ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:23 27.09.2025

  • 38 Перо

    19 1 Отговор
    Ционисткият шут се върти всеки месец в САЩ, като куче пред месарница! Цял свят порица Израел за ивицата Газа, само циониста в Киев ги хвали! Да си ходи в историческата родина и да остави Украйна да се оправя!

    19:27 27.09.2025

  • 39 Сандо

    17 1 Отговор
    Да чака,че оня ден руснаците му опраскаха една цяла система.Ако продължава така след година ще трябва да ходи на Луната да търси патриоти /във всякакъв смисъл/.

    19:28 27.09.2025

  • 40 Йоан Шибанашвили

    17 1 Отговор
    От 15 бивши републики от СССР само УКРАЙНЦИТЕ ИЗЛЗАХА ПРОБЛЕМНИ.
    ПОВЕЧЕТО ОТ КОЙТО СА В ЕВРОСЪЮЗА И МНОГО ПРЕДИ БЪЛГАРИЯ САМО УРКИТЕ НЕЩО НЕ ВДЯВАТ. ЗА ТОВА СИ И ПАТЯТ.
    КАКВО ИСКАТ И ТЕ НЕЗНЯТ. РУСНАЦИТЕ НЯМАТ НИЩО НАПРОТИВ УРКИТЕ ДА СА В ЕВРО И СЪЮЗ.НО НЕ И В НАТО.КАТО ДРУГИТЕ РЕСПУБЛИКИ. НАИ ДОБРЕ ДА МАХНАТ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ И ПРАВИТЕЛСТВО.

    Коментиран от #50

    19:29 27.09.2025

  • 41 ЕЙ ШМЪРКАЧЕВВВ

    14 1 Отговор
    СКОРО И ТВОЙТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ ЧАКАЙ , А ОТ ТИА ПАТРИОТИ ......ФАЙДА ЬОК

    19:31 27.09.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор

    До коментар #29 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Кажи го това за българския на оня срсоид дето се е кръстил Костадин.На него правиш ли му забележки?
    Крим е бил украински само 23 г.И Това ще е ,а руски ще е до края на света.

    19:32 27.09.2025

  • 43 Японеца

    12 1 Отговор
    Призна ли палестина този про сяк?

    19:33 27.09.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 1 Отговор

    До коментар #33 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Когато си чел само факти ,а не си учил история е нормално да мисли Като тебе

    19:34 27.09.2025

  • 45 Много

    10 2 Отговор
    се надявам преди това да получиш един 7/62! Милиони украинци ще празнуват този ден.

    19:35 27.09.2025

  • 46 2 ПАТРИОТА

    11 2 Отговор
    Си играли с члена на НАТО.

    19:36 27.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пълен ли е памперса?

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Вовата съм":

    Хлебарки има ли в бункера? 🤣

    19:45 27.09.2025

  • 49 хей...

    14 1 Отговор
    зелке по добре стисни гранатата и издърпай щифта ще направиш добро на целия свят.

    19:51 27.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мисля

    8 1 Отговор
    Да не се радва,скоро ще е при Башар,ама в друга роля,не като комик.

    20:16 27.09.2025

  • 52 Гост

    6 1 Отговор
    Зеленски е пример за това, в което не трябва да се превръща политикът- супер слаб, глупав и алчен- не бъдете като Зеленски...😋

    20:57 27.09.2025

  • 53 Мошета

    3 1 Отговор
    Интересно там където има евреин става страшно напечено !

    21:18 27.09.2025

  • 54 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    Чакал още две системи.
    Да те сложат на системи дано! Изтрепа милиони народ, изрод .

    22:10 27.09.2025

  • 55 Тиква

    4 1 Отговор
    Чакай,патриот и другите краварските системи, Русия ще ти прати тухла върху твоята бандеровска тиква и на твоето семейство,подли гниди.

    22:12 27.09.2025

  • 56 Ходи го арестувай

    0 1 Отговор
    лично.

    22:49 27.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 604

    1 0 Отговор
    тоа пъ и сие повярвал, нъл знайте кой определя кой прав, кой крив накрая!!!

    02:51 28.09.2025

  • 59 Ами..

    0 1 Отговор
    Няма логика!

    04:18 28.09.2025

  • 60 Форца

    10 0 Отговор
    Форца Зеленски! Кошмар си им на новите варвари.

    04:19 28.09.2025

  • 61 Колко години да ги чакаме тия криви, 💩

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чакай":

    Орешници😂?
    До момента два се провалиха брутално. Единият не можа да уцели цял завод, а другия падна още при излитането си...

    04:24 28.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ННАПУШЕН ,АМА ИГРАЧ, ХИТРО СЕ МАЗНОТИ

    1 3 Отговор
    ТЕ ГО ПОМЯТ С/У РУСИЯ АМА И ТОЙ ХИТРЯГАТА , РАЗБИРАЙКИ КОЛКО МНОГО ПОМПЕНЕТО ИМ Е НУЖНО ,И ТОЙ МАЗНИЧЕСКИ ДОПОМПВА . ВИЖДАТЕ ЛИ ,ЧЕ ПУТИН КАТО АТАКУВА ОЩЕ ДВЕ .ЕВДЪРЖАВИ................!
    МММАЗЕН ХИТРЕЦ , ААААА ДАВАЙТЕ НИ ОРЪЖИЕ , МИЛЯРДИ ЩОТО ИАЧЕ И ВАС ПУТИН ЩЕ..............!
    КОЛКО ГГЛУПАВИ ПРАВИТЕЛСТВА ,НЕ ВДЯВАТ ЕЛЕМЕТАРНИ ИСТИНИ , ЩЕ СЕ ТРЕПЯТ ЗАЩОТО ВИДТЕ ЛИ........., ТОЙ ПУТИН .........! ПППРОСТОТИЯТА УБИВА !!!!

    04:49 28.09.2025

  • 64 Бабиното

    0 4 Отговор
    Им царува, ум робува,им патки пасе.Защо и е на Русия война с НАТО в полза на Украйна.А и то поне да беше в полза на Украйна,а то в нечия чужда полза за сметка на украинците

    04:51 28.09.2025

  • 65 Перо

    3 5 Отговор
    Ционисткият шут провокира войната с преврата и геноцида, но трудно ще провокира интернационализирането на конфликта и да вкара други държави в него!

    Коментиран от #66, #67

    04:52 28.09.2025

  • 66 Зеленски е стратег за разлика

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Перо":

    от бункерното недоразумение в Кремъл.

    05:10 28.09.2025

  • 67 Перко

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Перо":

    Зеленски е президент от 2019 !

    05:24 28.09.2025

  • 68 Молдова

    0 0 Отговор
    ако възраждането им не спечели !

    05:27 28.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания