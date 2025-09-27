Зеленски: Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава

Украинският президент Володимир Зеленски прогнозира, че руският президент Владимир Путин ще разшири войната в Украйна, като атакува друга европейска държава, предаде ФОКУС.
Говорейки в Киев след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк, украинският президент заяви, че Русия се готви за още по-голяма война.
"Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще започне нещо в друга посока. Никой не знае накъде. Той го иска“, каза Зеленски, предаде KOHA.
Украинският президент заяви, че Кремъл постоянно тества способността на Европа да защитава въздушното си пространство след скорошни инциденти, при които руски дронове нарушиха въздушното пространство на Естония и Полша. Неидентифицирани дронове бяха забелязани в Дания.
Представители на украинското правителство ще посетят САЩ в края на септември или през октомври за преговори по теми като икономиката и оръжията, заяви в събота президентът Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Украинският президент беше в САЩ тази седмица, където участва в Общото събрание на ООН и се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Той заяви, че е споделил с Тръмп "определена визия за това, която може да се реализира" в отговор на действията на Русия. Зеленски обеща да отвърне, ако Москва предизвика прекъсване на електроснабдяването в Украйна.
Зеленски каза още, че получена от Израел система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" действа в Украйна от месец и се очаква още две такива системи да бъдат доставени тази есен, предаде Укринформ.
"Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим още две системи "Пейтриът" през есента", каза Зеленски, като отбеляза, че няма да разкрие подробности по тази тема.
Министърът на отбраната Денис Шмигал по-рано обяви, че Украйна се нуждае от спешна помощ от партньорите, по-конкретно от доставка на 10 комплекса "Пейтриът", припомня Укринформ.
Приветстваме заповедта за арест на бившия президент Башар Асад от Сирия и подкрепяме всички усилия, насочени към изправянето му пред правосъдието, заяви Зеленски в профила си в платформата Х.
"От декември миналата година той се укрива в Москва заедно с украински и други високопоставени престъпници. Показателно е, че най-известните убийци и престъпници в света се крият от правосъдието в столицата на безнаказаността", каза Зеленски, допълвайки, че според него единственият начин за слагане на край на безнаказаността е чрез натиск, колективни действия и търсене на отговорност за всички престъпления.
Съдът в Сирия издаде задочно заповед за арест на Башар Асад. Повдигнати са му обвинения за "умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“.
Москва и Киев разменят обвинения за поредното изключване на Запорожката АЕЦ от електрическата мрежа, предаде БНР.
Най-голямата атомна централа в Европа е под руски контрол от първите месеци на войната, шестте ѝ реактора са изключени, а честите прекъсвания на тока увеличават риска от авария при нужното охлаждане и поддръжка.
Настоящето прекъсване е най-продължителното до момента. Според украинския външен министър Андрий Сибиха, то продължава от 4 дни и причината са руски действия.
Централата се захранва от дизелови генератори, които са снабдени с достатъчно гориво за дълго време, пишат от руското управление на АЕЦ-а, като според тях причината е украинска атака срещу електрическата мрежа във вторник.
Междувременно в нощта на събота, 27 септември, дронове на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) са ударили помпена станция № 1 (НПС Тиньговатово), разположена на на 1000 километра от Украйна, в населеното място Конар, Чувашката република в РФ, съобщава Радио НВ, цитирано от ФОКУС, като се позовава на източници в Службата за сигурност на Украйна.
Председателят на Чувашката република е потвърдил удара. "Нанесени са незначителни щети. Работата на обекта е спряна“, заявява длъжностното лице, добавяйки, че в резултат на удара няма пострадали.
Източниците на украинската медия са добавили, че СБУ е получила потвърждение за попадане в НПС с последващо възникване на пожар. Транспортирането на петрол през станцията засега е преустановено.
Чувашия се намира на около 1200 километра от фронтовата линия в Украйна.
В петък (27 септември) главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александ Сирски заяви, че ВСУ са разбили групировката на руските войски по река Казенний Торец в Донецка област, обграждайки руските войски от север и юг, "и врагът се оказа в капан, предаде ФОКУС.
В момента се извършва неговото унищожение“, добави Сирски.
Украинският военен еанализатор Константин Машовец пише, че това не е така. Според неговата информация, под Добропиля няма "котел", а руснаците успешно контраатакуват, съобщава той в своя Telegram канал.
"Направление Добропиля . Там няма никакви обкръжения и котли, а ситуацията е доста сложна. Още повече, през последните няколко дни врагът предприе по това направление цяла поредица от мерки, насочени към нейното коригиране. И частично те бяха успешни“, пише Машовец.
"Бих препоръчал на редица "експерти", а още повече на различни активисти и политици, включително и на тези, които са в кръговете на властта... да "изпуснат малко парата", за да не се получи "някак неудобно", пише военният анализатор.
