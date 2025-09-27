Лукашенко: НАТО ще получи незабавен отговор, ако руски или беларуски самолети бъдат свалени

Ако държави-членки на НАТО свалят руски или беларуски самолети, отговорът "ще дойде веднага“. Това заяви днес беларуският президент Александър Лукашенко, цитиран от ФОКУС.
Думите му бяха произнесени в разговор с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
Държавният глава подчерта, че буквално всичко може да се обсъжда в обществената сфера. В действителност обаче нещата могат да бъдат съвсем различни. Като пример Лукашенко спомена, че често лети близо до полската граница.
"Ще свалят ли хеликоптера на президента? Или някакъв военен ескортен хеликоптер? Тогава отговорът ще дойде веднага“, предупреди Лукашенко.
Той добави още, че ако ситуацията ескалира до краен етап, ще са необходими военни действия.
"Те се нуждаят от подобни изявления, за да успокоят част от полското общество. Но не могат да действат по този начин. "Хората трябва да бъдат приятели“, добави беларуският президент.
"Можете да говорите колкото искате. Но когато се стигне до това, ще видите какво ще свалят и как,“ смята Лукашенко.
Малко по-рано руският президент Владимир Путин говори за заплахите срещу Русия. Той подчерта, че всякакви стратегически атаки ще бъдат посрещнати с незабавен отговор. И не само на думи.
Вчера Лукашенко заяви, че се смята за "тръмпист", като добави, че както той, така и руският му колега Владимир Путин изпитват "голямо уважение" към президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Разбирам Тръмп. Той има тактика: натиска напред, после отстъпва, после отново натиска напред. Понякога рискува всичко. Той е бунтовник.
Аз самият не се различавам много от Тръмп в това отношение", заяви Лукашенко пред репортери след приключването на двустранните си преговори с Путин в Москва, както съобщи ТАСС.
"В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото. Тръмп е заел много добра, достойна позиция", обясни Лукашенко, като подчерта, че "няма нужда да се бърза с преценките" по отношение на изявленията на Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тихо бе дри$ък!
До коментар #2 от "До Ганьо Балкански":Некомпетентен си.
08:21 27.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
08:23 27.09.2025
7 лукашестку
08:24 27.09.2025
8 Тръмп
08:25 27.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 не така грубо
До коментар #9 от "Здрасти":Българин от Столипеново
Коментиран от #15
08:28 27.09.2025
13 вероятно
До коментар #11 от "Владо":след толкова геипаради
08:30 27.09.2025
14 Голям майтап
Коментиран от #36
08:32 27.09.2025
15 Здрасти
До коментар #12 от "не така грубо":Прав си, замествам го с лилав българин
Коментиран от #22
08:32 27.09.2025
16 Факти
08:33 27.09.2025
17 Руснакът е мръсно противно животно
08:33 27.09.2025
18 Здравейте путинофили
Коментиран от #24
08:33 27.09.2025
19 Град Козлодуй
08:37 27.09.2025
20 Кривоверен алкаш
08:39 27.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 фугата ти
До коментар #15 от "Здрасти":лилава
08:41 27.09.2025
23 Тръмпетизма е като Байданизма
08:43 27.09.2025
24 мараба
До коментар #18 от "Здравейте путинофили":бървиващо разиващо се седалище---ГЕВРЕКА С ГОЛЕМИЯТ ОТВОР СМАЗВАШ ЛИ ГО
08:44 27.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Историк
09:02 27.09.2025
27 Свободен
Браво!
09:03 27.09.2025
28 Факти
09:05 27.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Крали Марко
09:11 27.09.2025
31 Ти не си
09:14 27.09.2025
32 Голем смех
09:14 27.09.2025
33 Ха-ха-ха...
09:16 27.09.2025
34 Асен
09:17 27.09.2025
35 Ха ха ха
09:19 27.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Данко Харсъзина
Коментиран от #39
09:27 27.09.2025
38 Как
09:38 27.09.2025
39 Който разбрал
До коментар #37 от "Данко Харсъзина":Който разбрал, разбрал. Зеленски каза на Кремъл да си заредят бомбоубежището с всичко необходимо и да тренират прибежки и припълзявания до него. С Путлер на гръб. Ако и оръжието да е старо как думаеш и разговариваеш туда. Понял?
09:41 27.09.2025
40 ВВ Путин
Коментиран от #46
09:56 27.09.2025
41 Ха ха ха
09:59 27.09.2025
42 Има си хас!
10:00 27.09.2025
43 Архимандрисандрит Бибиан
10:02 27.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 !!!?
10:26 27.09.2025
46 Ще водиш
До коментар #40 от "ВВ Путин":огъня от седящо положение от крадената порцеланова огнева позиция. Мародер.
10:42 27.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
12:47 27.09.2025
50 Бацо Гацов 😂😂😂
12:47 27.09.2025
51 Хахахаха
18:23 28.09.2025
52 Софийски
18:23 28.09.2025
53 ООрана държава
18:24 28.09.2025
54 Мъйнов
18:27 28.09.2025
55 Лавров
18:30 28.09.2025
56 Готов за бой
18:30 28.09.2025