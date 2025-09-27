Новини
Свят »
Беларус »
Лукашенко: НАТО ще получи незабавен отговор, ако руски или беларуски самолети бъдат свалени

Лукашенко: НАТО ще получи незабавен отговор, ако руски или беларуски самолети бъдат свалени

27 Септември, 2025 08:18, обновена 28 Септември, 2025 18:21 2 439 56

  • александър лукашенко-
  • доналд тръмп-
  • беларус-
  • русия

Беларуският президент заяви, че се смята за "тръмпист"

Лукашенко: НАТО ще получи незабавен отговор, ако руски или беларуски самолети бъдат свалени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Ако държави-членки на НАТО свалят руски или беларуски самолети, отговорът "ще дойде веднага“. Това заяви днес беларуският президент Александър Лукашенко, цитиран от ФОКУС.

Думите му бяха произнесени в разговор с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

Държавният глава подчерта, че буквално всичко може да се обсъжда в обществената сфера. В действителност обаче нещата могат да бъдат съвсем различни. Като пример Лукашенко спомена, че често лети близо до полската граница.

"Ще свалят ли хеликоптера на президента? Или някакъв военен ескортен хеликоптер? Тогава отговорът ще дойде веднага“, предупреди Лукашенко.

Той добави още, че ако ситуацията ескалира до краен етап, ще са необходими военни действия.

"Те се нуждаят от подобни изявления, за да успокоят част от полското общество. Но не могат да действат по този начин. "Хората трябва да бъдат приятели“, добави беларуският президент.

"Можете да говорите колкото искате. Но когато се стигне до това, ще видите какво ще свалят и как,“ смята Лукашенко.

Малко по-рано руският президент Владимир Путин говори за заплахите срещу Русия. Той подчерта, че всякакви стратегически атаки ще бъдат посрещнати с незабавен отговор. И не само на думи.

Вчера Лукашенко заяви, че се смята за "тръмпист", като добави, че както той, така и руският му колега Владимир Путин изпитват "голямо уважение" към президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Разбирам Тръмп. Той има тактика: натиска напред, после отстъпва, после отново натиска напред. Понякога рискува всичко. Той е бунтовник.

Аз самият не се различавам много от Тръмп в това отношение", заяви Лукашенко пред репортери след приключването на двустранните си преговори с Путин в Москва, както съобщи ТАСС.

"В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото. Тръмп е заел много добра, достойна позиция", обясни Лукашенко, като подчерта, че "няма нужда да се бърза с преценките" по отношение на изявленията на Тръмп.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тихо бе дри$ък!

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "До Ганьо Балкански":

    Некомпетентен си.

    08:21 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    11 8 Отговор
    К.р.е.т.е.н.

    08:23 27.09.2025

  • 7 лукашестку

    16 8 Отговор
    тромпест

    08:24 27.09.2025

  • 8 Тръмп

    9 10 Отговор
    и+д-и-о-т

    08:25 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 не така грубо

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Здрасти":

    Българин от Столипеново

    Коментиран от #15

    08:28 27.09.2025

  • 13 вероятно

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Владо":

    след толкова геипаради

    08:30 27.09.2025

  • 14 Голям майтап

    24 7 Отговор
    Този ще обърка още повече нашите заблудени русофили 😂, че те постоянно си противоречат за Тръмп.

    Коментиран от #36

    08:32 27.09.2025

  • 15 Здрасти

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "не така грубо":

    Прав си, замествам го с лилав българин

    Коментиран от #22

    08:32 27.09.2025

  • 16 Факти

    24 6 Отговор
    Лукашенко тънко се намества в по-удобна позиция имайки предвид възможния колапс на Русия. Обяви се за тръмпист точно след като Тръмп каза, че НАТО трябва да сваля руски самолети и че Украйна може да си върне всички територии. Лукашенко не е глупав. Все пак е на власт по-дълго и от Путин.

    08:33 27.09.2025

  • 17 Руснакът е мръсно противно животно

    17 13 Отговор
    Той се трепе.

    08:33 27.09.2025

  • 18 Здравейте путинофили

    14 11 Отговор
    Добро утро, бав н 0 р аз виващи милиционери!

    Коментиран от #24

    08:33 27.09.2025

  • 19 Град Козлодуй

    6 6 Отговор
    Аутист.

    08:37 27.09.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    11 5 Отговор
    Живото доказателство че Клоуна е по удобен за Путин отколкото за Запада...

    08:39 27.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 фугата ти

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    лилава

    08:41 27.09.2025

  • 23 Тръмпетизма е като Байданизма

    10 2 Отговор
    МНОГО ФАЛШИВА НОВИНА.ДАЛИ ГО Е КАЗАЛ НЕ СЕ ЗНАЕ. ТА БАЙДЪН МУ СПРЕТНА ЕДНА ОРАНЖЕВА РЕВОЛЮЦИЯ ТИ ТОЯ ОДЕШЕ КАО ГЛАМАВ С АК47 В РЪКА. ТРОМПЕТА НЕ Е ПО РАЗЛИЧЕН ОТ БАЙДЪН. И ТОЙ Е ГОТОВ ДА ТИ ЗАБИЕ НОЖ В ГЪРБА КАКТО СЕ ПРЕГРЪЩАТЕ. НИЩО ЧЕ ТРЪМП ВИ ОМАЙВА.

    08:43 27.09.2025

  • 24 мараба

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Здравейте путинофили":

    бървиващо разиващо се седалище---ГЕВРЕКА С ГОЛЕМИЯТ ОТВОР СМАЗВАШ ЛИ ГО

    08:44 27.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Историк

    8 8 Отговор
    Всички путинолизци са тръмписти не само в България, но и по света. Тръмп експресно превърна САЩ в Тръмпландия, където цари беззаконие, политически репресии,забрана на свободното слово,културата,науката,пълно подчинение на еднолични режим и култ към Тръмп. Който не е съгласен с него е наказан. Класически диктаторски режим. Всички диктатори са тръмписти. Остава да свика семинар на диктаторите във Вашингтон за обмяна на опит в терора.

    09:02 27.09.2025

  • 27 Свободен

    4 3 Отговор
    Никой не се интересува от сексуалната му ориентация, но е добре че има смелост открито да заяви, че е различен!
    Браво!

    09:03 27.09.2025

  • 28 Факти

    5 6 Отговор
    Александър Лукашенко: Определям се като тръмпист, не като урсулист, макаронсист, стармърсист, мерцсист и каласист !

    09:05 27.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Крали Марко

    11 4 Отговор
    Лукашенко е съюзник на Военнопрестъпник осъден в Хага.Търси кой да го спаси от въжето...

    09:11 27.09.2025

  • 31 Ти не си

    13 4 Отговор
    Ти не си тръмпист. Ти си Лукашенко. Не се пробутвай за цивилизован! Мурзиляк с мурзиляк диктатор. Марш да се целувати с Хуйлото!

    09:14 27.09.2025

  • 32 Голем смех

    8 2 Отговор
    Тръмпанар е по-точно :) хахахаххахааха

    09:14 27.09.2025

  • 33 Ха-ха-ха...

    6 0 Отговор
    Бункерния дядка не харесва това...

    09:16 27.09.2025

  • 34 Асен

    8 0 Отговор
    Какво можете да очаквате от един тракторист.

    09:17 27.09.2025

  • 35 Ха ха ха

    9 0 Отговор
    Това виц ли е ха ха ха.Путлераста станал Тръмпист

    09:19 27.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Бай Дончо, Путин и Лукашенко май ще станат приятели. Тръмп европейската слуз ги няма за хора. Каза им ще ви продавам старо оръжие на тройна цена и ми се разкарайте от главата.

    Коментиран от #39

    09:27 27.09.2025

  • 38 Как

    3 0 Отговор
    Тръмпист и Путинист едновременно! А уж е независим !

    09:38 27.09.2025

  • 39 Който разбрал

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    Който разбрал, разбрал. Зеленски каза на Кремъл да си заредят бомбоубежището с всичко необходимо и да тренират прибежки и припълзявания до него. С Путлер на гръб. Ако и оръжието да е старо как думаеш и разговариваеш туда. Понял?

    09:41 27.09.2025

  • 40 ВВ Путин

    2 0 Отговор
    Ти гледай да не те определя за отстрелване бе батька.

    Коментиран от #46

    09:56 27.09.2025

  • 41 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Катошковия диктатор да му даде Тръмп жителство в Айдахо........ама в някой супер макс...

    09:59 27.09.2025

  • 42 Има си хас!

    5 0 Отговор
    Нали е ваш човек, Краснов!

    10:00 27.09.2025

  • 43 Архимандрисандрит Бибиан

    3 0 Отговор
    Лукавио тромпетис

    10:02 27.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 !!!?

    6 0 Отговор
    Тръмп: Диктатори от всички страни съединявайте се !!!?

    10:26 27.09.2025

  • 46 Ще водиш

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ВВ Путин":

    огъня от седящо положение от крадената порцеланова огнева позиция. Мародер.

    10:42 27.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 1 Отговор
    🤣🤣🤣..тоя пак е карал трактора с 200 из орането..

    12:47 27.09.2025

  • 50 Бацо Гацов 😂😂😂

    6 1 Отговор
    Стига ни занимавахте с тоя бор сук бе..

    12:47 27.09.2025

  • 51 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Тоя добре ли е? Естествено, че ако е Натовско пространство, трябва да бъде свален! Какво ще прави руски или беларуски самолет в Натовско пространство?

    18:23 28.09.2025

  • 52 Софийски

    1 0 Отговор
    Ще пусне тракторите комбайнера

    18:23 28.09.2025

  • 53 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Леваците от нато ще си играят на войничета и ще стане сакатлъка заради някакъв зелююю

    18:24 28.09.2025

  • 54 Мъйнов

    0 0 Отговор
    От черешата ли ?

    18:27 28.09.2025

  • 55 Лавров

    0 0 Отговор
    въвлича Беларус във войната !

    18:30 28.09.2025

  • 56 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    18:30 28.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания