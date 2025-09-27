Лукашенко: НАТО ще получи незабавен отговор, ако руски или беларуски самолети бъдат свалени

Ако държави-членки на НАТО свалят руски или беларуски самолети, отговорът "ще дойде веднага“. Това заяви днес беларуският президент Александър Лукашенко, цитиран от ФОКУС.

Думите му бяха произнесени в разговор с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.



Държавният глава подчерта, че буквално всичко може да се обсъжда в обществената сфера. В действителност обаче нещата могат да бъдат съвсем различни. Като пример Лукашенко спомена, че често лети близо до полската граница.



"Ще свалят ли хеликоптера на президента? Или някакъв военен ескортен хеликоптер? Тогава отговорът ще дойде веднага“, предупреди Лукашенко.



Той добави още, че ако ситуацията ескалира до краен етап, ще са необходими военни действия.



"Те се нуждаят от подобни изявления, за да успокоят част от полското общество. Но не могат да действат по този начин. "Хората трябва да бъдат приятели“, добави беларуският президент.



"Можете да говорите колкото искате. Но когато се стигне до това, ще видите какво ще свалят и как,“ смята Лукашенко.



Малко по-рано руският президент Владимир Путин говори за заплахите срещу Русия. Той подчерта, че всякакви стратегически атаки ще бъдат посрещнати с незабавен отговор. И не само на думи.

Вчера Лукашенко заяви, че се смята за "тръмпист", като добави, че както той, така и руският му колега Владимир Путин изпитват "голямо уважение" към президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Разбирам Тръмп. Той има тактика: натиска напред, после отстъпва, после отново натиска напред. Понякога рискува всичко. Той е бунтовник.

Аз самият не се различавам много от Тръмп в това отношение", заяви Лукашенко пред репортери след приключването на двустранните си преговори с Путин в Москва, както съобщи ТАСС.

"В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото. Тръмп е заел много добра, достойна позиция", обясни Лукашенко, като подчерта, че "няма нужда да се бърза с преценките" по отношение на изявленията на Тръмп.