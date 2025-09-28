Гориво в трюма! Руска подводница бедства в Средиземно море

Руска подводница от Черноморския флот обяви тревога за "опасност от експлозия" след сигнал за изтичане на гориво в Средиземно море, според руски Telegram канал, известен с публикуването на военни новини, посочи АП.
В публикацията се посочва, че горивото е проникнало в трюма и е създало опасно натрупване.
Добавя се, че екипажът не разполага с резервни части или специалисти, които да поправят повредата.
Източникът също така предупреждава, че моряците може да се наложи да изпомпат горивото директно в морето, за да намалят риска.
1 Абсолютно нормално ....
Коментиран от #34, #65
10:14 28.09.2025
2 мошЕто
Коментиран от #4, #27
10:14 28.09.2025
3 хххх
Коментиран от #101, #103
10:14 28.09.2025
4 Всичко е по план за 3 дни
До коментар #2 от "мошЕто":Всичко е по план пич.
Коментиран от #9
10:15 28.09.2025
5 ДядяВова
Коментиран от #47
10:15 28.09.2025
6 Механик
А дали имат краве масло и яйца??
Коментиран от #28
10:16 28.09.2025
7 Он утанал.
10:16 28.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
10:16 28.09.2025
9 мошЕто
До коментар #4 от "Всичко е по план за 3 дни":Който го е казал , на него пиши ! Руснаците не бързат - бавно , методично и сигурно ще си постигнат целите ! Да им е гадно на укрите !
Коментиран от #12, #16, #19, #25, #29
10:17 28.09.2025
10 И какво прави
10:17 28.09.2025
11 А ГДЕ
Коментиран от #105
10:17 28.09.2025
13 Ей сега
10:18 28.09.2025
14 Софийски
10:20 28.09.2025
15 Изненади няма.
10:20 28.09.2025
17 Дудов
10:21 28.09.2025
19 По продължителност СВО
До коментар #9 от "мошЕто":в Украйна(3г. 7м.) скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин са 1500км. РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 28.09.2025 от Донецк до Покровск 50км. (това е най-големия напредък по фронтовата линия).
10:22 28.09.2025
21 Ватите окрадаха армията, армията факира
10:23 28.09.2025
23 Не стига
10:25 28.09.2025
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Роден е в Житомир Бил съм в къщата му Обикновена къща
10:25 28.09.2025
25 да си знаеш
До коментар #9 от "мошЕто":Рашистите не бързали хахахахах.Само ти май не си разбрал,че нищо НЕ зависи от тея руски мижитурки ? Рашастан не може да избира дали да приключи войната която започна или не.Рашистите до момента са дали 2 милиона жертви + 40% загуба на военния си потенциал и възможности и са с икономика която е пред фалит и държава пред колапс.И ти ще ни обясняваш,че не бързали ? Русия буквално воюва на тавана на нейните възможности и повече от това НЕ може.Русия е прекалено дребна държава във военно и икономическо отношение,че да се опитва да джафка редом до големите сили.
Коментиран от #33
10:25 28.09.2025
26 Атлантик
Украинският военен еанализатор Константин Машовец пише, че това не е така. Според неговата информация, под Добропиля няма "котел", а руснаците успешно контраатакуват, съобщава той в своя Telegram канал.
"Направление Добропиля . Там няма никакви обкръжения и котли, а ситуацията е доста сложна. Още повече, през последните няколко дни врагът предприе по това направление цяла поредица от мерки, насочени към нейното коригиране. И частично те бяха успешни“, пише Машовец.
"Бих препоръчал на редица "експерти", а още повече на различни активисти и политици, включително и на тези, които са в кръговете на властта... да "изпуснат малко парата", за да не се получи "някак неудобно", пише военният анализатор.
Коментиран от #59
10:26 28.09.2025
27 Kaлпазанин
До коментар #2 от "мошЕто":Путин се изкашлял ,и НАТю обявило тревога преди два часа аааааа излетял един миг 31 ,и щото чули Путин как се изкашлял поръчали и спешно с въздушна пратка памперси от Китай щото бързали да се изпокриват по бункерите
10:26 28.09.2025
28 Kaлпазанин
До коментар #6 от "Механик":Има ама поскъпнало ,,,,,,,,,на запад
10:27 28.09.2025
29 фактите
До коментар #9 от "мошЕто":За близо 4 години война смешниците са успели да завземат цял 1% от територията на Украйна :D. Ти даваш ли си сметка,че дори България да реши да набие шамарите на Русия ще ги ритаме тея миzepници до Сибир :D
Коментиран от #46, #79, #87
10:27 28.09.2025
30 НАТО се смее на руските оръфляци
10:28 28.09.2025
31 Пич
10:28 28.09.2025
32 Гориво в трюма?
10:28 28.09.2025
33 мошЕто
До коментар #25 от "да си знаеш":НЕумни , не се хаби с тия дълги пасквили , а мисли , преди да драскаш по сайтовете ! Ако Русия е това , което си написал , едва ли всеки ден щяха да ни занимават как да се отбраняват от нея и какви санкции да измислят още и още , а не директно да я нападнат . Русия е сила , мой , затова натовците само дрънкат щуротии , но никой не смее да припари до руснаците в директен сблъсък ! Понял ?!
Коментиран от #70
10:30 28.09.2025
10:33 28.09.2025
10:33 28.09.2025
10:33 28.09.2025
39 Да я зачислят
10:33 28.09.2025
40 Фейк на часа
Коментиран от #48, #58
10:34 28.09.2025
10:34 28.09.2025
42 Патравата руска армия
Патравите 😂
10:34 28.09.2025
10:34 28.09.2025
10:34 28.09.2025
10:34 28.09.2025
46 Дисководещият
До коментар #29 от "фактите":"Правосъдието"по колко кинти дава на протестиращ,или на пазарлък,като преди?
10:34 28.09.2025
47 Медводов
До коментар #5 от "ДядяВова":Аз не съм придирчив... всичко смуча
10:35 28.09.2025
48 Дик диверсанта
До коментар #40 от "Фейк на часа":Подводницата е "Новоросийск"от червенознаменния черноморски флот, който напусна Севастопол доброволно.
10:35 28.09.2025
51 Червен кхмер
10:35 28.09.2025
10:36 28.09.2025
10:37 28.09.2025
58 Дик диверсанта
До коментар #40 от "Фейк на часа":Положението в България е в резултат на действията на СССР (окупацонната червена армия избива 5000 българи, които движат развитието и), които заедно с българските комунисти изграждат страната върху стълбовете на лъжата и кражбите.
10:37 28.09.2025
59 Шантан
До коментар #26 от "Атлантик":За пропаганда отделихме милиард евро.
Коментиран от #86
10:37 28.09.2025
60 Анализатор
10:38 28.09.2025
63 Сделано отВаTи
10:40 28.09.2025
64 Дик диверсанта
Коментиран от #104
10:41 28.09.2025
65 факти
До коментар #1 от "Абсолютно нормално ....":Обединеното кралство има четири атомни подводници от клас Vanguard, построени през 90-те години на миналия век: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Според вестника само две от тях са действащи. Друга подводница се ремонтира, а четвърта е подложена на морски изпитания след ремонт. Според Интегрирания преглед на сигурността, отбраната и външната политика на Обединеното кралство, публикуван през 2021 г., до началото на 2030-те години тези подводници ще бъдат заменени от подводници от клас „Дредноут“.
Ядрена подводница от клас „Авангард“ на британския флот почти потъна до опасна дълбочина в резултат на неизправност на сензорите. Това съобщи в. „Сън“, позовавайки се на свои източници.
10:41 28.09.2025
66 Гошо
10:41 28.09.2025
67 Фалшива новина
10:42 28.09.2025
68 Бързо
До коментар #23 от "Не стига":отивай на църква и се оплачи на дядо Господ.
10:42 28.09.2025
69 Дик диверсанта
10:43 28.09.2025
70 9988
До коментар #33 от "мошЕто":И да въртиш и да сучеш е все тая.Единствената причина поради която никой не иска да влиза в конфликт е защото държавите и ат какво да губят ,докато Русия е една доста изостанала и първобитна държава която буквално няма какво да губи защото няма нищо.А най големия фактор е ,че притежава ядрено оръжие което им гарантира сигурност на терористичните действия.Оначе във военно отношение Русия е просто един регионален агресор с ограничени възможности и всяка една държава от първите 10 сили може да смаже Русия за не повече от седмица
Коментиран от #100, #108
10:43 28.09.2025
71 Дедо
10:44 28.09.2025
73 Психо
10:45 28.09.2025
10:46 28.09.2025
10:47 28.09.2025
10:47 28.09.2025
10:47 28.09.2025
10:47 28.09.2025
79 гозд
До коментар #29 от "фактите":Слава на великия генерал Иван Колев.
10:47 28.09.2025
10:48 28.09.2025
10:48 28.09.2025
10:48 28.09.2025
10:48 28.09.2025
84 Мдаа
10:50 28.09.2025
85 ЕДГАР КЕЙСИ
10:53 28.09.2025
86 име
До коментар #59 от "Шантан":Аауу, цял милиард за пропаганда. А колко имоти можеше да си купят членовете на киевската хунта с този милиард.
10:53 28.09.2025
87 име
До коментар #29 от "фактите":"ще ги ритаме тея миzepници до Сибир"
ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ... Бегай в бандеристанрда ги риташ, де, кова само квичиш по сайтовете.
10:54 28.09.2025
88 Това мирише
10:55 28.09.2025
89 стоян георгиев
10:56 28.09.2025
90 Ю 23 и Ю 157
10:56 28.09.2025
91 11111
10:56 28.09.2025
92 Асен
10:58 28.09.2025
93 Антон
Явно западняците са достатъчно тъпи и ограничени, за да мислят критично и да вярват на подобни новини.
Прочитаме новината и се замисляме откъде някой ще знае каква комуникация се води между подводницата и командването? Задаваме си този въпрос, защото всички знаем че тези съобщения са шифровани и дори да го прехванеш е просто шум.
Не се поддавайте на западни лъжи и пропаганда!
Коментиран от #95
11:01 28.09.2025
94 Данко Харсъзина
Тази глупост я е сътворил някой възпитаник на Харвард, като наш Киро.
Коментиран от #96
11:07 28.09.2025
95 Мартин
До коментар #93 от "Антон":Всичко се знае бе копейка оръфана.
Коментиран от #98
11:14 28.09.2025
96 стоян георгиев
До коментар #94 от "Данко Харсъзина":Това са писали от подводницата.ти обаче знаеш по добре както се очаква...колко е две плюс две?
11:17 28.09.2025
97 подводница от Черноморския флот
11:18 28.09.2025
98 Антон
До коментар #95 от "Мартин":Коментара ти е показателен с какъв интелектуален капацитет разполагаш. И твоя и на колективните западнали.
Коментиран от #109
11:19 28.09.2025
99 ТИГО
Коментиран от #107
11:20 28.09.2025
100 мошЕто
До коментар #70 от "9988":Явно гледаш доста филми с военна тематика , но си на светлинни години от истината за Русия !
11:22 28.09.2025
102 Мдааа, разпалването на
11:23 28.09.2025
103 Могат
До коментар #3 от "хххх":И мизерия ,сега като източат нафтата директно в морето
11:24 28.09.2025
104 Руските
До коментар #64 от "Дик диверсанта":подводници са така.
3-4 дена бедстват, бедстват... и потънат.
11:26 28.09.2025
105 А ми
До коментар #11 от "А ГДЕ":При подводника Курск
11:26 28.09.2025
106 Няма
11:26 28.09.2025
107 ТИГО
До коментар #99 от "ТИГО":Русофилистите колкото и минуса да ми сложите истината е една !Няма нормална индустрия в СССР/Русия .Брутният вътрешен продукт е на базата на производството и употребата на водка .Има руски филми по този въпрос ограмотете се !Цялата им техника е СДЕЛАНО В СССР ! Никога ВЕФ няма да стане SONY,MARANTZ никога ЛАда няма да стане МЕРЦЕДЕС ! И никога Русия няма да стане нормална с тия селски КГБисти дето я управляват ! А знаете ли че двореца в Ленинград е нападан 2 пъти ,първият път са влезли пройдохи и пияници и са изпили целият алкохол ,след това са дошли ония с пушките да си допият ма не е имало какво ! Пак казвам има Руски филми за това ма вие и Руски не знаете !
Коментиран от #110, #114
11:32 28.09.2025
108 А пък
До коментар #70 от "9988":Ма нас ни казаха ,че е сила
11:33 28.09.2025
109 стоян георгиев
До коментар #98 от "Антон":Твоя коментар е показателен че си много зле.подводницата е част от телеграм канал.илимтова те учудва? Та в тоя телеграм канал те в комуникация с друг подобен се оплакват че са в кризисна ситуация.инфото е от поне няколко дена .върти се в руските и украински канали.естественомкатомсимфен на путлер е нормално всяко руско лай..но ти да го описваш като роза,но поне не обвинявай другите в ма.л.оумие.
Коментиран от #117
11:34 28.09.2025
110 А мъъ
До коментар #107 от "ТИГО":Те български незнаят ти за руски ги търсиш
11:38 28.09.2025
111 посейдон
11:40 28.09.2025
113 Така ли?
11:42 28.09.2025
114 А ти никога
До коментар #107 от "ТИГО":няма да разбереш колко си ел-еме-нта-рен!
Коментиран от #118
11:43 28.09.2025
115 Малийййй,
11:45 28.09.2025
116 ТИГО
11:46 28.09.2025
117 Антон
До коментар #109 от "стоян георгиев":Подводницата си говори с щаба чрез телеграм……?!
моряците на подводницата пуска телеграм съобщения до свои близки, докато са под водата. Там долу на 100 метра има нет ?!
руските подводници обменят инфо по телеграм, бидейки под водата?!
11:46 28.09.2025
118 ТИГО
До коментар #114 от "А ти никога":Да ама съм прав, а ти освен да кажеш дежурното "Вие защо биете негрите" друго не ти ражда главата ! Щото петолъчката ти е заместител на сивото вещество в главата !
11:48 28.09.2025
119 АГАТ а Кристи
А за тях чакахме по 15 г от Мототехника. И като тръгнеш на морето - два куфара инструменти...
11:51 28.09.2025