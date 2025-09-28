Гориво в трюма! Руска подводница бедства в Средиземно море

Руска подводница от Черноморския флот обяви тревога за "опасност от експлозия" след сигнал за изтичане на гориво в Средиземно море, според руски Telegram канал, известен с публикуването на военни новини, посочи АП.

В публикацията се посочва, че горивото е проникнало в трюма и е създало опасно натрупване.

Добавя се, че екипажът не разполага с резервни части или специалисти, които да поправят повредата.

Източникът също така предупреждава, че моряците може да се наложи да изпомпат горивото директно в морето, за да намалят риска.