Гориво в трюма! Руска подводница бедства в Средиземно море

Гориво в трюма! Руска подводница бедства в Средиземно море

28 Септември, 2025 10:10

Екипажът не разполага с резервни части или специалисти, които да поправят повредата

Гориво в трюма! Руска подводница бедства в Средиземно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руска подводница от Черноморския флот обяви тревога за "опасност от експлозия" след сигнал за изтичане на гориво в Средиземно море, според руски Telegram канал, известен с публикуването на военни новини, посочи АП.

В публикацията се посочва, че горивото е проникнало в трюма и е създало опасно натрупване.

Добавя се, че екипажът не разполага с резервни части или специалисти, които да поправят повредата.

Източникът също така предупреждава, че моряците може да се наложи да изпомпат горивото директно в морето, за да намалят риска.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 40 гласа.
  • 1 Абсолютно нормално ....

    78 39 Отговор
    За руските консерви

    Коментиран от #34, #65

    10:14 28.09.2025

  • 2 мошЕто

    Коментиран от #4, #27

  • 3 хххх

    82 42 Отговор
    Коментиран от #101, #103

    До коментар #2 от "мошЕто":

    Всичко е по план пич.

    Коментиран от #9

    10:15 28.09.2025

  • 5 ДядяВова

    57 28 Отговор
    пияни и безотговорни, ще изпомпят горивото директно в морето !!

    Коментиран от #47

    10:15 28.09.2025

  • 6 Механик

    А дали имат краве масло и яйца??

    Коментиран от #28

    10:16 28.09.2025

  • 7 Он утанал.

    50 26 Отговор
    да отива при кораба мАсква, заедно с екипажа!

    10:16 28.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 16 Отговор
    абе тоз Корольов не беше ли украинец , че не мога се сетя?след него само дупки в Луната и лодки под водата и се наСЕСЕСРАхме

    Коментиран от #24

    10:16 28.09.2025

  • 9 мошЕто

    26 49 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко е по план за 3 дни":

    Който го е казал , на него пиши ! Руснаците не бързат - бавно , методично и сигурно ще си постигнат целите ! Да им е гадно на укрите !

    10:17 28.09.2025

    10:17 28.09.2025

  • 13 Ей сега

    24 12 Отговор
    Ще се обади Захарова и ще обясни какво става

    10:18 28.09.2025

  • 14 Софийски

    24 14 Отговор
    Смех, а войната още не е почнала

    10:20 28.09.2025

  • 15 Изненади няма.

    22 14 Отговор
    Закривай!!!

    10:20 28.09.2025

  • 17 Дудов

    10 7 Отговор
    После средиземноморските нации ще имат постоянна ерекция

    10:21 28.09.2025

  • 19 По продължителност СВО

    25 13 Отговор

    До коментар #9 от "мошЕто":

    в Украйна(3г. 7м.) скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин са 1500км. РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 28.09.2025 от Донецк до Покровск 50км. (това е най-големия напредък по фронтовата линия).

    10:22 28.09.2025

  • 21 Ватите окрадаха армията, армията факира

    25 11 Отговор
    Западът забрани на джуджето да води война с Украйна и то маминото обяви "специална 3-дневна военна операция". Муахахахах

    10:23 28.09.2025

  • 23 Не стига

    27 10 Отговор
    Не стига че предизвикаха екологична катастрофа в Черно море, сега ще предизвикат и в Средиземно море. Русия е терористична държава.

    Коментиран от #68

    10:25 28.09.2025

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Роден е в Житомир Бил съм в къщата му Обикновена къща

    10:25 28.09.2025

  • 25 да си знаеш

    35 9 Отговор

    До коментар #9 от "мошЕто":

    Рашистите не бързали хахахахах.Само ти май не си разбрал,че нищо НЕ зависи от тея руски мижитурки ? Рашастан не може да избира дали да приключи войната която започна или не.Рашистите до момента са дали 2 милиона жертви + 40% загуба на военния си потенциал и възможности и са с икономика която е пред фалит и държава пред колапс.И ти ще ни обясняваш,че не бързали ? Русия буквално воюва на тавана на нейните възможности и повече от това НЕ може.Русия е прекалено дребна държава във военно и икономическо отношение,че да се опитва да джафка редом до големите сили.

    Коментиран от #33

    10:25 28.09.2025

  • 26 Атлантик

    12 12 Отговор
    В петък (27 септември) главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александ Сирски заяви, че ВСУ са разбили групировката на руските войски по река Казенний Торец в Донецка област, обграждайки руските войски от север и юг, "и врагът се оказа в капан. В момента се извършва неговото унищожение“, добави Сирски.

    Украинският военен еанализатор Константин Машовец пише, че това не е така. Според неговата информация, под Добропиля няма "котел", а руснаците успешно контраатакуват, съобщава той в своя Telegram канал.

    "Направление Добропиля . Там няма никакви обкръжения и котли, а ситуацията е доста сложна. Още повече, през последните няколко дни врагът предприе по това направление цяла поредица от мерки, насочени към нейното коригиране. И частично те бяха успешни“, пише Машовец.

    "Бих препоръчал на редица "експерти", а още повече на различни активисти и политици, включително и на тези, които са в кръговете на властта... да "изпуснат малко парата", за да не се получи "някак неудобно", пише военният анализатор.

    Коментиран от #59

    10:26 28.09.2025

  • 27 Kaлпазанин

    10 21 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    Путин се изкашлял ,и НАТю обявило тревога преди два часа аааааа излетял един миг 31 ,и щото чули Путин как се изкашлял поръчали и спешно с въздушна пратка памперси от Китай щото бързали да се изпокриват по бункерите

    10:26 28.09.2025

  • 28 Kaлпазанин

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Има ама поскъпнало ,,,,,,,,,на запад

    10:27 28.09.2025

  • 29 фактите

    19 10 Отговор

    До коментар #9 от "мошЕто":

    За близо 4 години война смешниците са успели да завземат цял 1% от територията на Украйна :D. Ти даваш ли си сметка,че дори България да реши да набие шамарите на Русия ще ги ритаме тея миzepници до Сибир :D

    Коментиран от #46, #79, #87

    10:27 28.09.2025

  • 30 НАТО се смее на руските оръфляци

    21 5 Отговор
    Аве добре са . То в цяла Рашка гориво няма ,а при тия прелива . Еваларка !

    10:28 28.09.2025

  • 31 Пич

    6 10 Отговор
    Само да кажа че отново се кефя на глупостта на паветниците !!! Отново са се възпалили как побеждават !!!

    10:28 28.09.2025

  • 32 Гориво в трюма?

    19 5 Отговор
    За тази солярка в Русия се избиват по опашките пред бензиностанциите, а тия я изливат в Средиземно море.

    10:28 28.09.2025

  • 33 мошЕто

    8 16 Отговор

    До коментар #25 от "да си знаеш":

    НЕумни , не се хаби с тия дълги пасквили , а мисли , преди да драскаш по сайтовете ! Ако Русия е това , което си написал , едва ли всеки ден щяха да ни занимават как да се отбраняват от нея и какви санкции да измислят още и още , а не директно да я нападнат . Русия е сила , мой , затова натовците само дрънкат щуротии , но никой не смее да припари до руснаците в директен сблъсък ! Понял ?!

    Коментиран от #70

    10:30 28.09.2025

  • 39 Да я зачислят

    11 3 Отговор
    към Сенчестия флот.

    10:33 28.09.2025

  • 40 Фейк на часа

    13 12 Отговор
    Над 70% от населението на България е на воден режим или има сериозен проблем с водата. В допълнение, цените на водата се вдигат непрекъснато, българите масово ходят умирисани, не вземат редовно душ защото това вече е лукс. Редовните полицейски проверки винаги засичат дрогирани или пияни водачи - деградацията в България е тотална. Децата в България започват с дрогата средно от 12-годишна възраст. Откъде тази заглиженост за руските подводници, а не за положението в България?

    Коментиран от #48, #58

    10:34 28.09.2025

  • 42 Патравата руска армия

    9 4 Отговор
    Аве патрави са и това си е . Тамън щяха да гръмнат по бай Доню и повреда . Нищо ,дано имат магарета да се приберат .
    Патравите 😂

    10:34 28.09.2025

  • 46 Дисководещият

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "фактите":

    "Правосъдието"по колко кинти дава на протестиращ,или на пазарлък,като преди?

    10:34 28.09.2025

  • 47 Медводов

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДядяВова":

    Аз не съм придирчив... всичко смуча

    10:35 28.09.2025

  • 48 Дик диверсанта

    9 3 Отговор

    До коментар #40 от "Фейк на часа":

    Подводницата е "Новоросийск"от червенознаменния черноморски флот, който напусна Севастопол доброволно.

    10:35 28.09.2025

  • 51 Червен кхмер

    8 4 Отговор
    Да бедства.Чии го дири там???Да си седи в Камчатка

    10:35 28.09.2025

  • 58 Дик диверсанта

    7 8 Отговор

    До коментар #40 от "Фейк на часа":

    Положението в България е в резултат на действията на СССР (окупацонната червена армия избива 5000 българи, които движат развитието и), които заедно с българските комунисти изграждат страната върху стълбовете на лъжата и кражбите.

    10:37 28.09.2025

  • 59 Шантан

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Атлантик":

    За пропаганда отделихме милиард евро.

    Коментиран от #86

    10:37 28.09.2025

  • 60 Анализатор

    8 5 Отговор
    Най-разумно е да се вкара морска вода в подводницата и да остане на дъното, заедно с екипажа за вечни времена. Може да се превърне в атракция за деца водолази...

    10:38 28.09.2025

  • 63 Сделано отВаTи

    6 4 Отговор
    Айде,направиха еко катастрофа и в Средиземно Море

    10:40 28.09.2025

  • 64 Дик диверсанта

    6 4 Отговор
    Тази подводница бедства от 26 септември близо до Гибралтар, предложена им е помощ, отказали са и 2 дни крият информацията.

    Коментиран от #104

    10:41 28.09.2025

  • 65 факти

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абсолютно нормално ....":

    Обединеното кралство има четири атомни подводници от клас Vanguard, построени през 90-те години на миналия век: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Според вестника само две от тях са действащи. Друга подводница се ремонтира, а четвърта е подложена на морски изпитания след ремонт. Според Интегрирания преглед на сигурността, отбраната и външната политика на Обединеното кралство, публикуван през 2021 г., до началото на 2030-те години тези подводници ще бъдат заменени от подводници от клас „Дредноут“.
    Ядрена подводница от клас „Авангард“ на британския флот почти потъна до опасна дълбочина в резултат на неизправност на сензорите. Това съобщи в. „Сън“, позовавайки се на свои източници.

    10:41 28.09.2025

  • 66 Гошо

    4 4 Отговор
    я го кажете тоя източник ,че нещо май само той знае коя е подводницата и какво е станало Даже и УНИАН не знаят

    10:41 28.09.2025

  • 67 Фалшива новина

    3 5 Отговор
    И тапа...те клъвнахте на чат

    10:42 28.09.2025

  • 68 Бързо

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Не стига":

    отивай на църква и се оплачи на дядо Господ.

    10:42 28.09.2025

  • 69 Дик диверсанта

    12 8 Отговор
    Инженерите и конструкторите на СССР бяха белорусите и украинците, а радиоинженерите бяха от Литва Латвия и Естония. Руснаците имаха и имат друга роля - да унищожават водката.

    10:43 28.09.2025

  • 70 9988

    10 8 Отговор

    До коментар #33 от "мошЕто":

    И да въртиш и да сучеш е все тая.Единствената причина поради която никой не иска да влиза в конфликт е защото държавите и ат какво да губят ,докато Русия е една доста изостанала и първобитна държава която буквално няма какво да губи защото няма нищо.А най големия фактор е ,че притежава ядрено оръжие което им гарантира сигурност на терористичните действия.Оначе във военно отношение Русия е просто един регионален агресор с ограничени възможности и всяка една държава от първите 10 сили може да смаже Русия за не повече от седмица

    Коментиран от #100, #108

    10:43 28.09.2025

  • 71 Дедо

    7 4 Отговор
    Където има Руснаци там винаги има екологична катастрофа и безвъзвратно замърсяваме и отравяне на природата.Примерите са много ,но емблематични са отровеното от опити с биологично оръжие Аралско море или радиоактивното замърсяване в Чернобил или Кратера Батагайка .

    10:44 28.09.2025

  • 73 Психо

    3 1 Отговор
    Чат ботовете пишат яко тука

    10:45 28.09.2025

  • 79 гозд

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "фактите":

    Слава на великия генерал Иван Колев.

    10:47 28.09.2025

  • 84 Мдаа

    2 4 Отговор
    Коя е тя...Всяка си има име! Пак пропаганден материал насочен към стадото немислещи!

    10:50 28.09.2025

  • 85 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    НЕZАБАВНО ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ДА..................... СВИКА ПО ТРЕВОГА .................. ZMИЙСКОТО КОТИЛО ОТ РЕZИДЕНТСТВОТО И КОПЕЙКИТЕ ....................... ДА СПАСЯВАТ "ТЕХНИТЕ БРАТУШКИ " ......................

    10:53 28.09.2025

  • 86 име

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Шантан":

    Аауу, цял милиард за пропаганда. А колко имоти можеше да си купят членовете на киевската хунта с този милиард.

    10:53 28.09.2025

  • 87 име

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "фактите":

    "ще ги ритаме тея миzepници до Сибир"

    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ... Бегай в бандеристанрда ги риташ, де, кова само квичиш по сайтовете.

    10:54 28.09.2025

  • 88 Това мирише

    4 7 Отговор
    на поредната пропаганда на фашизма срещу Русия! Ако има плавателен съд подал сигнал за бедствие, към него щяха да са насочени кораби. Тук няма нито сведения коя подводница, нито кой е тръгнал да оказва помощ, просто някакво твърдение типично за жълта новина и появяващо се в сайтове, които не се уважават и не проверяват новините.

    10:55 28.09.2025

  • 89 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Нищо им няма.те са все така.в русия всички са в риск и беда през целия си живот.щом подводницата не е атомна не е страшно и да потъне няма да е загуба.

    10:56 28.09.2025

  • 90 Ю 23 и Ю 157

    3 0 Отговор
    имаха подобни течове. Навън и навътре. Дизел двигател и резервоар с дългогодишен голям пробег. Като локомотив. Пускат сос и спасяват екипажа. Един двигател е 3000 евро.

    10:56 28.09.2025

  • 91 11111

    5 0 Отговор
    Пак ли, бе?

    10:56 28.09.2025

  • 92 Асен

    5 0 Отговор
    За радост на почиващите по нашето Черно море ще има нова порция петрол.

    10:58 28.09.2025

  • 93 Антон

    7 5 Отговор
    Все повече се изненадвам от нефелния запАден фейк!
    Явно западняците са достатъчно тъпи и ограничени, за да мислят критично и да вярват на подобни новини.
    Прочитаме новината и се замисляме откъде някой ще знае каква комуникация се води между подводницата и командването? Задаваме си този въпрос, защото всички знаем че тези съобщения са шифровани и дори да го прехванеш е просто шум.
    Не се поддавайте на западни лъжи и пропаганда!

    Коментиран от #95

    11:01 28.09.2025

  • 94 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    Глупост като тази, отдавна не бях срещал. Възможно е да имат технически проблем, но едва ли ще е теч на нафта. Това не е проблем.
    Тази глупост я е сътворил някой възпитаник на Харвард, като наш Киро.

    Коментиран от #96

    11:07 28.09.2025

  • 95 Мартин

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Антон":

    Всичко се знае бе копейка оръфана.

    Коментиран от #98

    11:14 28.09.2025

  • 96 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Данко Харсъзина":

    Това са писали от подводницата.ти обаче знаеш по добре както се очаква...колко е две плюс две?

    11:17 28.09.2025

  • 97 подводница от Черноморския флот

    4 1 Отговор
    Смешки ... това е нещо изпратено за скрап

    11:18 28.09.2025

  • 98 Антон

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "Мартин":

    Коментара ти е показателен с какъв интелектуален капацитет разполагаш. И твоя и на колективните западнали.

    Коментиран от #109

    11:19 28.09.2025

  • 99 ТИГО

    3 2 Отговор
    И тая ще е до Москва и Курск ! Толкова си могат с тая база от1970 година ! Най младото им оръжие е "Армата" ма и тя се запали насред площада!

    Коментиран от #107

    11:20 28.09.2025

  • 100 мошЕто

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "9988":

    Явно гледаш доста филми с военна тематика , но си на светлинни години от истината за Русия !

    11:22 28.09.2025

  • 102 Мдааа, разпалването на

    3 3 Отговор
    втората чеченска война го издигна във властта, войната в Украйна го потопява (засега само в бункера). А потъването на две подводници ще бележат безвремието и пропуснатите шансове по време на властването на този злобен, комплексиран, изостанал страхливец.

    11:23 28.09.2025

  • 103 Могат

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хххх":

    И мизерия ,сега като източат нафтата директно в морето

    11:24 28.09.2025

  • 104 Руските

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Дик диверсанта":

    подводници са така.
    3-4 дена бедстват, бедстват... и потънат.

    11:26 28.09.2025

  • 105 А ми

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "А ГДЕ":

    При подводника Курск

    11:26 28.09.2025

  • 106 Няма

    1 0 Отговор
    Край руската мъка ,няма

    11:26 28.09.2025

  • 107 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "ТИГО":

    Русофилистите колкото и минуса да ми сложите истината е една !Няма нормална индустрия в СССР/Русия .Брутният вътрешен продукт е на базата на производството и употребата на водка .Има руски филми по този въпрос ограмотете се !Цялата им техника е СДЕЛАНО В СССР ! Никога ВЕФ няма да стане SONY,MARANTZ никога ЛАда няма да стане МЕРЦЕДЕС ! И никога Русия няма да стане нормална с тия селски КГБисти дето я управляват ! А знаете ли че двореца в Ленинград е нападан 2 пъти ,първият път са влезли пройдохи и пияници и са изпили целият алкохол ,след това са дошли ония с пушките да си допият ма не е имало какво ! Пак казвам има Руски филми за това ма вие и Руски не знаете !

    Коментиран от #110, #114

    11:32 28.09.2025

  • 108 А пък

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "9988":

    Ма нас ни казаха ,че е сила

    11:33 28.09.2025

  • 109 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Антон":

    Твоя коментар е показателен че си много зле.подводницата е част от телеграм канал.илимтова те учудва? Та в тоя телеграм канал те в комуникация с друг подобен се оплакват че са в кризисна ситуация.инфото е от поне няколко дена .върти се в руските и украински канали.естественомкатомсимфен на путлер е нормално всяко руско лай..но ти да го описваш като роза,но поне не обвинявай другите в ма.л.оумие.

    Коментиран от #117

    11:34 28.09.2025

  • 110 А мъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "ТИГО":

    Те български незнаят ти за руски ги търсиш

    11:38 28.09.2025

  • 111 посейдон

    2 0 Отговор
    Нямат място в Средиземно море , замърсяват и нанасят огромни щети на морската фауна и флора.

    11:40 28.09.2025

  • 113 Така ли?

    1 0 Отговор
    Ами ще изпомпват в морето. Докато дойде сервизният кораб. С морската база в Сирия щеше да е по лесно.

    11:42 28.09.2025

  • 114 А ти никога

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "ТИГО":

    няма да разбереш колко си ел-еме-нта-рен!

    Коментиран от #118

    11:43 28.09.2025

  • 115 Малийййй,

    1 1 Отговор
    колко мъка русо фобска има в този сайт!

    11:45 28.09.2025

  • 116 ТИГО

    1 0 Отговор
    За изроди като Сталин ,Путин.Ленин и тем подобни ,човешкият фактор не е съществувал никога не са се интересували колко ще са загубите на жива сила историята го доказва ! И не мога да разбера родните рус0пиTEци, какво я славят тая мелница за месо наречена Русия ?Нито безкористно са ни освободили нито са ни дали нещо повече от пиянство селяния и комунизъм ?Те и не мислят като хората познавам трима такива и двама са алкохолици на под 50 години !А засрамете се !

    11:46 28.09.2025

  • 117 Антон

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "стоян георгиев":

    Подводницата си говори с щаба чрез телеграм……?!
    моряците на подводницата пуска телеграм съобщения до свои близки, докато са под водата. Там долу на 100 метра има нет ?!
    руските подводници обменят инфо по телеграм, бидейки под водата?!

    11:46 28.09.2025

  • 118 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "А ти никога":

    Да ама съм прав, а ти освен да кажеш дежурното "Вие защо биете негрите" друго не ти ражда главата ! Щото петолъчката ти е заместител на сивото вещество в главата !

    11:48 28.09.2025

  • 119 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Моля не ми напомняйте за москвичите...
    А за тях чакахме по 15 г от Мототехника. И като тръгнеш на морето - два куфара инструменти...

    11:51 28.09.2025

