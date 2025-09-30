Молдова каза "да" на Европа и "не" на Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изборният резултат в Молдова е тежко поражение за Русия и Кремъл, които вложиха много сили и средства в провеждането на проруска кампания. Страхът от проникващото руско влияние явно е бил огромен, пише Кено Ферзек.

"Русия и руско влияние? Не, благодаря!" - с това ясно послание от името на едно неочаквано голямо мнозинство приключиха парламентарните избори в Молдова. Категорична победителка е управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС), която противно на проучванията спечели над 50 процента от гласовете и изненадващо ще запази досегашното си абсолютно мнозинство. Тя вероятно ще разполага в новия парламент с 55 от 101 места, но губи осем в сравнение с изборните резултати от 2021-ва.

Проруският изборен съюз „Патриотичен блок“ под ръководството на бившия президент Игор Додон взе само 24 процента от гласовете и се представи много по-зле, отколкото се предвиждаше. В новия парламент ще влезе и формално неутралният, но фактически също проруски изборен блок „Алтернатива“ на кмета на Кишинев Йон Чебан с осем процента, както и партията на бизнесмена популист Ренато Усатий - „Нашата партия“, с шест процента.

Втората голяма изненада на изборите бе влизането в парламента на партия, на която нито едно допитване не предсказваше такъв успех – дяснопопулистката „Демокрация у дома“, която получи 5,6 процента от гласовете. Тя се застъпва за обединение на Молдова с Румъния и е свързана с румънския дясноекстремистки „Алианс за обединение на румънците“. Председателят на тази партия Джордже Симион има забрана за влизане на територията на Молдова.

Успехът е не само сред молдовската диаспора в чужбина

След детайлното преброяване на гласовете се видя, че Партията на действието и справедливостта е успяла да спечели не само в силната молдовска диаспора в западноевропейските страни, но и в три четвърти от избирателните райони в страната. „Патриотичният блок“ се класира на предни позиции само в традиционно проруските северни области на Молдова и в автономния регион Гагаузия, както и сред относително малкото избиратели от сепаратисткия регион Приднестровие.

Така излиза, че изборният резултат е на първо място тежко поражение за Русия и Кремъл, които вложиха много сили в провеждането на проруска кампания. Лидерът на проевропейската Партия на действието и справедливостта (ПДС) Игор Гросу, който е и председател на парламента, заяви след оповестяването на резултатите: „Молдова, прекланям се пред теб, ти спечели битката срещу враговете на страната, които изглеждаха непобедими. Русия хвърли в битката всичко най-мръсно, с което разполага – тонове пари, лъжи, нередности“. Гросу определи резултата от гласуването като ясно послание, че „у дома решаваме самите ние, а не Русия“. Той каза, че не само неговата партия е спечелила изборите, а хората в страната.

Три за Молдова, нула за Путин

Един от най-популярните кандидати на ПДС Раду Мариан написа в нощта срещу понеделник във Фейсбук: „Молдова - 3, Путин - 0. Поздравления за молдовците!“. Наред със сегашното гласуване той имаше предвид президентските избори от ноември 2024 година, спечелени от проевропейската президентка Мая Санду и паралелно проведения референдум за ЕС, на който европейската перспектива на Молдова получи мнозинство, макар и с малко.

През последните седмици и месеци Молдова бе наводнена от проруски съдържания в социалните медии. Те бяха разпространени предимно от „Патриотичния блок“, но също и от множество непознати профили. Покупка на гласове на свой ред организира от Москва осъденият в Молдова за „милиардна кражба“ бизнесмен Илан Шор.

Тренировъчен лагер за създаване на безредия

През последните седмица координаторите на неговата предизборна мрежа нееднократно бяха арестувани, и то с големи суми пари в брой, пропагандни материали, фалшифицирани бюлетини и оръжие. Освен това молдовската и сръбската полиция задържаха участниците в един тренировъчен лагер в Сърбия, в който молдовски и румънски граждани са се обучавали да предизвикват безредия около парламентарните избори.

Централната избирателна комисия в Молдова пък забрани на множество проруски партии да участват в изборите заради нелегално предизборно и партийно финансиране. На последните две от тях забрана бе наложена дни преди изборите, включително на проруската партия „Сърцето на Молдова“ на Ирина Влах, бивша губернаторка на автономния регион Гагаузия, чийто политически елит е тясно свързан с Кремъл.

Необичайно емоционално послание

В неделя молдовската президентка Мая Санду се обърна изключително емоционално и с тревога към избирателите си с думите: „Русия не е наш приятел. Тя нападна една съседна страна без какъвто и да било мотив, тя ни спря кранчето за газа, а сега иска да купи нашите гласове и нашата страна“. По-късно Санду написа и още нещо във Фейсбук: „Молдова е наша страна, а не на престъпната групировка на Шор“.

Лидерът на „Патриотичния блок“ Игор Додон заяви късно вечерта в неделя, че ПДС е загубила изборите и призова към протести в понеделник, за да се защити „победата на народа над ПДС“. Наблюдателите обаче не очакват големи протести или безредия в близките дни, тъй като резултатът е неочаквано категоричен. Кметът на Кишинев Йон Чебан написа във Фейсбук само това: „Благодарим на всички. Уважаваме гласа на гражданите“.

Председателят на ПДС и председател на парламента Игор Гросу защити на пресконференция правото на опозицията да протестира открито. Той призова „Патриотичния блок“ и своя колега и депутат Игор Додон да протестират мирно и да не плащат на участниците в протестите – както е било винаги досега.