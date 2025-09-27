Новини
Украйна има стратегия - да удари в сърцето руската война
  Тема: Украйна

Украйна има стратегия - да удари в сърцето руската война

27 Септември, 2025 11:48 575 15

Изправена пред американското изчаквателно отношение и ограниченията на западните мерки, украинската стратегия преосмисля войната за утрешния ден

Снимка: БГНЕС/ЕРА
БГНЕС

Изправена пред американското изчаквателно отношение и ограниченията на западните мерки, Киев преосмисля войната за утрешния ден намери начин да разруши руската военна машина

В продължение на няколко месеца Украйна залага на стратегия, едновременно амбициозна и безпрецедентна: да удари в сърцето на руската война – не само на бойното поле, но и в самата основа на петролната ѝ икономика.

Изправен пред колебливите дипломатически преговори и непредсказуемостта на доктрината на Тръмп, Киев, подкрепен от Европа, продължава сам напред и провежда кампания от целенасочени атаки срещу руските рафинерии, тръбопроводи и енергийна инфраструктура. В импровизирани хангари из цялата страна самоуки инженери старателно сглобяват дронове и крилати ракети. Преди три години никой от тях не е произвеждал оръжия; сега всички те принадлежат към това, което представлява първата военна индустрия „Произведено в Украйна“ след руската инвазия. От фронтовата линия или Черно море тези машини играят ключова роля: забавят руското настъпление, правят всеки зает квадратен метър ужасно скъп и дори отдалечават военните кораби далеч от украинското крайбрежие, пише „Атлантик“.

Но най-стратегическото развитие се отнася до ударите на далечни разстояния. Сега, произвеждани в големи количества, някои украински дронове могат да поразяват цели на повече от 1000 км разстояние – дълбоко в руска територия. В края на септември те поразиха огромния завод на „Газпром“ в Астрахан и ключови участъци от нефтопроводи – тежки удари по руските доставки на бензин и дизел. „Всичко започна с наблюдението, че Русия понася огромни човешки загуби, но не и загуба на пари“, обяснява мениджър на операции за далечни разстояния. „Трябва да изчерпим ресурсите, които финансират тяхната система и войната“, пояснява още той пред изданието. Така насочването на атаки към петролната индустрия се превръща във водещо.

Тази промяна съответства и на отслабването на руската противовъздушна отбрана, често преместена близо до фронтовата линия, оставяйки територията незащитена. От август насам шестнадесет руски рафинерии са били обект на атаки, някои многократно; петролни терминали са експлодирали в Приморск на Балтийско море, а помпените станции, жизненоважни за износа, са били изведени от строя.

Резултатите вече се усещат: износът на руски петрол е паднал до най-ниското си ниво от началото на конфликта, Русия е принудена да наложи вътрешни ограничения, някои бензиностанции са пресъхнали дори в предградията на Москва, а изображения на опашки се разпространяват в руските социални медии. Спадът в приходите се задълбочава дотолкова, че Кремъл е принуден да признае в държавната преса, че недостигът се разпространява в цялата страна, включително в Крим.

Тази нова форма на самоуправляващи се „санкции“ се подкрепя дискретно от Европа. Берлин обещава 9 милиарда евро на Украйна, наред с други неща, за да засили вътрешното производство на дронове. Европейският съюз също инвестира в създаването на „Алианс за дронове“ и сега се интересува от руския флот-призрак – онези петролни танкери под фалшив флаг, опериращи извън всякакви регулации. Няколко европейски държави се справят с проблема, като наблюдават и санкционират тези плавателни съдове, надявайки се да увеличат цената на руския износ. Отвъд символичното, Украйна иска да създаде реален пробив и да направи продължаването на войната икономически неустойчиво за Москва – като същевременно запази технологичната инициатива за използване на дронове. „Най-ефективните санкции са пожари в руски рафинерии, терминали, депа“, заяви неотдавна Володимир Зеленски в телевизионно обръщение.

Изправена пред американското изчаквателно отношение и ограниченията на западните мерки, украинската стратегия преосмисля войната за утрешния ден – хибрид от индустриални иновации, военна кампания и държавно икономическо таргетиране. Три години след инвазията местната изобретателност и производство задават темпото на войната – и биха могли отново да променят нейния изход.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    9 6 Отговор
    Свалям г@щи

    Коментиран от #3

    11:50 27.09.2025

  • 2 Европеец

    9 5 Отговор
    Да удари бе, да после Киев да заприлича на Газа ....

    Коментиран от #8

    11:50 27.09.2025

  • 3 100 год.

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Карл XII през 1708 г., Наполеон през 1812 г., Хитлер през 1941 г. На всеки сто години европейците атакуват Русия с всички сили и на всеки сто години получават удари в лицето. Между другото, почти са минали сто години.

    Коментиран от #12

    11:53 27.09.2025

  • 4 Линкор

    8 5 Отговор
    Киев като Дрезден.Тогава ще мирясат.

    11:53 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бат Петьо Парчето

    7 6 Отговор
    БИЙ ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ,КОМУНИСТА НЕ Е ЧОВЕК

    11:54 27.09.2025

  • 7 Запомнете

    6 8 Отговор
    Русия няма да спечели тази война

    11:54 27.09.2025

  • 8 Ама

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    След колко дня

    Коментиран от #14

    11:55 27.09.2025

  • 9 Митрофан ханъм

    4 3 Отговор
    Наши засунайски подстилки в потрес от тези факти,писъци и квичане раздират уличните контейнери с мусор...😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #15

    11:55 27.09.2025

  • 10 мошЕто

    3 3 Отговор
    Айде , стига сте ги хвалили тия укри ! От толкова стратегии държавата им се смалява с всеки изминал ден .

    11:56 27.09.2025

  • 11 Григор

    3 3 Отговор
    Хубаво четиво, ама за пациентите от Четвърти километър.

    11:56 27.09.2025

  • 12 Соваж бейби

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "100 год.":

    Този път е Америка, а всички политици които подкрепя Украйна са слуги на Америка. Никой не ни пита народа,и всички други политици са против подкрепата на Украйна в Европа.

    11:56 27.09.2025

  • 13 Бункера!

    0 1 Отговор
    Целете бункера!

    11:58 27.09.2025

  • 14 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ама":

    Питай генерал Мили за дните...

    11:59 27.09.2025

  • 15 Забелязваш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Митрофан ханъм":

    Че коментиращите копейки много намаляха ,тьотя да не я хвана кризата

    11:59 27.09.2025

