Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова твърди, че Украйна подготвя операция под чужд флаг в Румъния и Полша, използвайки ремонтирани руски дронове.
"За плановете на Киев да проведе операция под фалшив флаг в Румъния и Полша", пише Захарова в Telegram, цитирана от Фокус.
"Днес няколко унгарски медии съобщиха за плановете на Зеленски да извърши диверсии в Румъния и Полша с цел да обвини Русия за тях. Така на Банкова (на ул. "Банково" в Киев се намира сградата на президентството на Украйна) подготвят своя "Глайвицки инцидент (активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование "Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., което се приема за началото на Втората световна война) с цел да създадат Casus belli (причина за война) за война между Русия и НАТО", посочва още тя.
"Съдейки по наличната информация, планът на киевския режим е следният:
1. Да ремонтират няколко свалени или прехванати руски БПЛА.
2. Да ги оборудват с бойно оръжие.
3. Да насочат управляваните от украински специалисти БПЛА под формата на "руски дронове“ към големи транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния.
4. Едновременно с това да проведат дезинформационна кампания в Европа с цел да обвинят за всичко Москва.
5. Да разпалят въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО".
"За целите на тази провокация на 16 септември на полигона Яворовски в Западна Украйна, където се намира Международният център за миротворчество и международна сигурност на Националната академия на името на хетман Петър Сагайдачный, вече са доставени руски БПЛА "Геран“. Те са ремонтирани по-рано във Лвов в завода "ЛОРТА“.
"Както пишат унгарските журналисти, причината за тези действия на Зеленски е проста – ВСУ търпят съкрушително поражение. Разгромът на армията вече не е на тактическо ниво, а придобива стратегически характер".
"Ако всичко това се потвърди, трябва да признаем: никога в съвременната история Европа не е била толкова близо до началото на Третата световна война", посочва в заключение Захарова.
В петък (27 септември) президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски му е докладвал за инциденти с дронове на украинско-унгарската граница.
