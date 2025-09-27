Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Украйна подготвя провокация, за да започне война между Русия и НАТО
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Украйна подготвя провокация, за да започне война между Русия и НАТО

27 Септември, 2025 13:42 1 922 116

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • дронове

Говорителката на руското външно министерство твърди, че Киев подготвя операция под чужд флаг в Румъния и Полша, използвайки ремонтирани руски дронове

Мария Захарова: Украйна подготвя провокация, за да започне война между Русия и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова твърди, че Украйна подготвя операция под чужд флаг в Румъния и Полша, използвайки ремонтирани руски дронове.

"За плановете на Киев да проведе операция под фалшив флаг в Румъния и Полша", пише Захарова в Telegram, цитирана от Фокус.

"Днес няколко унгарски медии съобщиха за плановете на Зеленски да извърши диверсии в Румъния и Полша с цел да обвини Русия за тях. Така на Банкова (на ул. "Банково" в Киев се намира сградата на президентството на Украйна) подготвят своя "Глайвицки инцидент (активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование "Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., което се приема за началото на Втората световна война) с цел да създадат Casus belli (причина за война) за война между Русия и НАТО", посочва още тя.

"Съдейки по наличната информация, планът на киевския режим е следният:

1. Да ремонтират няколко свалени или прехванати руски БПЛА.

2. Да ги оборудват с бойно оръжие.

3. Да насочат управляваните от украински специалисти БПЛА под формата на "руски дронове“ към големи транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния.

4. Едновременно с това да проведат дезинформационна кампания в Европа с цел да обвинят за всичко Москва.

5. Да разпалят въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО".

"За целите на тази провокация на 16 септември на полигона Яворовски в Западна Украйна, където се намира Международният център за миротворчество и международна сигурност на Националната академия на името на хетман Петър Сагайдачный, вече са доставени руски БПЛА "Геран“. Те са ремонтирани по-рано във Лвов в завода "ЛОРТА“.

"Както пишат унгарските журналисти, причината за тези действия на Зеленски е проста – ВСУ търпят съкрушително поражение. Разгромът на армията вече не е на тактическо ниво, а придобива стратегически характер".

"Ако всичко това се потвърди, трябва да признаем: никога в съвременната история Европа не е била толкова близо до началото на Третата световна война", посочва в заключение Захарова.

В петък (27 септември) президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски му е докладвал за инциденти с дронове на украинско-унгарската граница.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    11 15 Отговор
    Аз искам такава война!Ще давам без пари на всички от Коалицията на страстно желаещите!💋🌈🛴🤔🤗🖕

    Коментиран от #29

    13:45 27.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 6 Отговор
    то вече има ли смисъл да се коментира??Раша и НАТО..

    Коментиран от #11

    13:50 27.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сбъркана нация

    21 26 Отговор
    Марчето нали се кълнеше че няма да нападат през 2022.

    Коментиран от #19

    13:51 27.09.2025

  • 6 Улав

    18 22 Отговор
    Оди пи водка ма ...

    13:52 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Руснаците обезумяха

    13 21 Отговор
    Патамууууушта мнова пропаганда.

    13:52 27.09.2025

  • 9 Ветеран от Протеста

    6 4 Отговор
    Ти да видиш !!!

    13:52 27.09.2025

  • 10 Типично по КГБейски

    17 24 Отговор
    Информация - контра дезинформация -- манипулация!!
    АааааааХахахаха
    Фюрера пеДо-фил и Фашистката П ЕДЕРАЦИЯ --- Ангели а ..жертвата Украйна,...виновни?!?
    Некой да не си помисли,че Прес- Ал..кашето Мяша е в делириум
    АааааааХахахаха

    13:52 27.09.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 16 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АБЕ верно ли , че Корольов бил украинец?щото Раша пробиха дупка в MOON

    13:54 27.09.2025

  • 12 бай Иван

    26 4 Отговор
    Как е започнала ВСВ - немци, облечени в полски униформи нападат германски пост и така...

    13:54 27.09.2025

  • 13 КаГеБе

    15 19 Отговор
    Тоест вие подготвяте провокация

    13:54 27.09.2025

  • 14 Съдията

    26 13 Отговор
    Те вече го изпробваха в Полша, за късмет доста нескопосано. А шляхтичите вече две седмици уж не могат да установят чия била ракетата, унищожила къща в Полша. Преди два дни с половин уста признаха, че "май била от нидерландски F-16". Мъка либерастска!😂

    13:55 27.09.2025

  • 15 Т Живков

    15 19 Отговор
    На това деграде трябва да му спрът пиенето,не му понася

    Коментиран от #31

    13:55 27.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 21 Отговор
    Е нали блатните алкахолици от 2022г воюват с цялото Нато, иначе щяли за три дня да вземат Кииф, поне така казваха гладните копейки‼️

    13:57 27.09.2025

  • 18 Свободен

    18 25 Отговор
    Планът е добър!
    Да го привеждат в действие!
    Русия трябва да бъде наритвана отвсякъде!

    13:57 27.09.2025

  • 19 Не само Пияната

    11 17 Отговор

    До коментар #5 от "Сбъркана нация":

    2 ДНЯ преди АНШЛУСА във независима Украйна, .. пеДо-фила се кълнеше,че Западните Служби ЛЪЖАТ а Москалбад НИКОГА НЯМА ДА НАПАДНЕ БРАТСКА УКРАЙНА!
    ФАКТ
    Ееееедехееее

    13:58 27.09.2025

  • 20 1944

    11 19 Отговор
    диляна гайтанджиева ли пише за унгарските медии. колкото намерихте натовските биолаборатории. търсят си повод нато да ги ошамари че стана срамно украйна да се гаври с магучая четвърта година. бензиностанцията даже свърши бензина. и банани нема.

    Коментиран от #62

    13:58 27.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мазохисти долни

    5 2 Отговор
    Който търси-намира !!

    13:59 27.09.2025

  • 23 Мими Кучева🐕

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Крали Марко":

    Марко,голем ли го вадиш?💋🤔🤗🖕

    Коментиран от #30

    14:00 27.09.2025

  • 24 az СВО Победа80

    17 6 Отговор
    От няколко дни планът е разкрит, а значи и провален!

    Вероятно обвиненията на просрочения срещу Будапеща за унгарски дронове, навлезли в бивша Украйна идват като отговор на провслената от унгарците провокация и опит за замитане на следите!

    А, че и Европа играе основна роля в тази планирана и провалена от Будапеща провокация говори факта, че от известно време европейците активно нагнетяват темата за "руски дронове нарушители"....

    Коментиран от #27

    14:00 27.09.2025

  • 25 Всеки 100 години, трябва голяма война!

    8 3 Отговор
    На всеки 100 години, трябва да има голяма война!
    Казал и написал в книга през 2009 г. политолога Джордж Фридман,
    р. в Будапеща преди 76 г., шеф на частната разузнавателна Стратфор.

    ПРИЧИНИТЕ - ЗАЩО и НА КОГО му трябват Световни войни?!

    В 100-летието между 1900 - 2000 г. Световните войни
    продължиха 30 години от 1914 г. до 1945 г. –

    и в името на какво загинаха
    над 100 МИЛИОНА ЧОВЕЦИ ЕВРОПЕЙЦИ основно?! .....

    В 100-летието след 2000 г. - 2100 г. отново същото -
    Световна война и пак в Европа, започната по случайно пак в и 14-та година
    от 2014 г. в нещастната Украйна, и пак милиони европейци жертви,
    и пак се пренася войната на Изток в Източна Европа и и по далече...

    И изобщо много глупаво човечество (ли), допускащо войни и
    САМОИЗТРЕБВАНЕ за ПАРИ и ЗАРАДИ ПАРИТЕ! ...
    Всички виждат и разбраха вече, че безжалостните
    безмилостните подстрекатели на войните са едни и същи!
    Там бомби не падат. ....

    Нооооо, знаете ли, за какво те харчат гигантските
    резерви на парите си, къде и как губят (губят ли въобще)
    богатствата и парите си, че непрекъснато търсят
    чуждите ресурси и правят войни?!
    Големи войни с убиване на милиони човеци.
    Защо?

    Коментиран от #41

    14:01 27.09.2025

  • 26 Боби Баламата

    10 12 Отговор
    Я някой да даде информация за това как върви 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на монголоидния пе-ДОФИЛ

    Коментиран от #34, #46

    14:01 27.09.2025

  • 27 Изпражнението гайтанджиева

    9 13 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа80":

    Това са руски фейкове.

    14:02 27.09.2025

  • 28 В Кухите Лейки

    8 13 Отговор
    На Капейките

    НАТО отдавна е във война със

    Путян.

    Нали бяха убити 100 Натовски Генерала.


    Явно Маша нещо не е разбрала .

    Сигурно е от водката .

    14:03 27.09.2025

  • 29 Европеец

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Заглавието е вярно.... да видим каква мерзост ще измислят.... Няма да чета.....

    14:03 27.09.2025

  • 30 Крали Марко

    4 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мими Кучева🐕":

    Голям Кралимарковски ...На тебе колко голям ти трябва ???

    14:03 27.09.2025

  • 31 1944

    9 10 Отговор

    До коментар #15 от "Т Живков":

    я виж как яко си фиркат с медведев. самагона малко е вкиснал щот е от картофени обелки. ама не им пречи.

    14:03 27.09.2025

  • 32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 12 Отговор
    Ще кажем на крепостните,че сме загубили от НАТО.

    14:03 27.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Механик

    10 10 Отговор

    До коментар #26 от "Боби Баламата":

    Напомням.Днес е ден 1312 от тридневната СВО.Утр т ще бъде ден 1313 .

    14:04 27.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фактура

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Я пък тоя":

    Не те слуша главата

    14:05 27.09.2025

  • 37 1944

    8 10 Отговор
    за кратко време в ленинградска област умреха 25 орки от пиене на метилов алкохол. на тие война не им требва.

    14:08 27.09.2025

  • 38 Pyccкий Карлик 😄

    6 10 Отговор
    Лапайте мухи още Четири Года и Украйна ще има две кила Плутоний на Червения площад. Несчастьници 😄👎

    14:08 27.09.2025

  • 39 Забележете,

    6 8 Отговор
    че унгарците и руснаците играят заедно!

    Цялата версия е по " разследвания " на унгарски журналисти "!

    14:09 27.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 пийте си

    6 10 Отговор

    До коментар #25 от "Всеки 100 години, трябва голяма война!":

    големите хапове по три пъти на ден. ако не помага запишете се доброволци в руската армия да освобождавате свободните.

    Коментиран от #56

    14:11 27.09.2025

  • 42 Космос

    7 9 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа80":

    Путин осъзна,че с тези некадърни руснаци ще бъде бит.Затова ги праща да умрат и след това руските вдовици ще ги оплождат с новият закон..
    От Путин ще извличат генетичен материал и ще го изпращат на рускините по пощата.

    14:11 27.09.2025

  • 43 Те провокациите

    10 7 Отговор
    на фашисткият режим в Украйна не са спрели. Проблемът е че фашизма има пионки на запад, които са готови да унищожат и друг народ.

    14:11 27.09.2025

  • 44 Цвете

    7 10 Отговор
    ЧОВЕШКАТА НАГЛОСТ ИМА ПРЕДЕЛ ГОСПОЖО. НАМИРАТЕ ПОВОДИ ДА СЕ ЗАЯЖДАТЕ ,ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ВИ БРЪСНЕ И ЗА СЛИВА ВЕЧЕ. 🤕🤔🤫🫡🫡🫡 ГЛЕДАЙТЕ ДА СИ " ОПРАВИТЕ " ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЕЗИ, КОИТО НАПАДНАХТЕ ?!

    14:12 27.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 България

    6 8 Отговор

    До коментар #26 от "Боби Баламата":

    Върви по план! За 3 -- дня ги наритаха от СИРИЯ! 12 год Безаналогов щурм срещу Украйна и...Нито една ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ! И всичко това,срещу само ...2 Милиона монголяк москали Фира!

    Коментиран от #68

    14:13 27.09.2025

  • 47 Цвете

    8 8 Отговор
    ЧОВЕШКАТА НАГЛОСТ ИМА ПРЕДЕЛ ГОСПОЖО. НАМИРАТЕ ПОВОДИ ДА СЕ ЗАЯЖДАТЕ ,ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ВИ БРЪСНЕ И ЗА СЛИВА ВЕЧЕ. 🤕🤔🤫🫡🫡🫡 ГЛЕДАЙТЕ ДА СИ " ОПРАВИТЕ " ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТЕЗИ, КОИТО НАПАДНАХТЕ ?!

    14:14 27.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Соваж бейби

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кремълски Тампон":

    По страшни от наркомана и бандата му няма ,Захарова казва ремонтирани руски дронове пак е любезна с думите си.А аз си мисля че направо е събирана скраб от улиците на Украйна и казват че Русия атакува. Що се отнася за война няма да стане ,защото както и в Франция и другите поддръжници на Америка не могат самостоятелно да вземе решение. Има си парламент това се гласува от всички депутати от другите партии които всички са против!От години се настоява поне тук да се спре помощите за Украйна .

    14:16 27.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ !

    5 11 Отговор
    2 Пъти ГЕРОЯТ на Фа шистката П ЕДЕРАЦИЯ -- ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    "Още на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО,че...НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН старуха пе-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА СРЕЩУ УКРАЙНА! Заради тях Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "
    Край на цитата

    Коментиран от #86, #92

    14:19 27.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ти спри хаповете и чети повече!

    3 8 Отговор

    До коментар #41 от "пийте си":

    Чети повече и с разбиране, понеже се самопредставяш
    като функционално неграмотен и добре платен слуга
    небългарин - факт сам го разкриваш!

    КНИГАТА ПРОЧЕТИ
    "Следващите 100 години.
    Геополитическа прогноза за ХХІ век"

    Издадена 2009 г.!
    анонс
    "Джордж Фридман, директор на един от водещите американски
    институти за геополитически анализи, твърди, че в тази сфера
    винаги е липсвала известна доза въображение.

    "Ню Йорк Таймс", където книгата два месеца оглавява класацията
    на бестселърите, описва автора по следния начин:

    ” Докато разговаряш с него, често изпитваш усещането,
    че той е вълшебник с магическо кълбо.” (дали?)

    Според Джордж Фридман през ХХІ в. светът ще преживее събития,
    които днес изглеждат невъзможни – очаква ни Втора студена война,
    в която Русия отново ще загуби.

    Полша, Турция, Япония и Мексико ще са новите велики сили,
    а Китай, разпокъсван от вътрешни противоречия, ще е само регионален фактор.

    В средата на столетието ще избухне глобален конфликт,
    но този път нито армиите ще са толкова големи,
    нито самата война толкова смъртоносна.

    САЩ окончателно ще се утвърдят като едноличен лидер
    за сметка на Европа, направлявала съдбините на човечеството
    през последните пет века.

    Развитието на технологиите ще е фокусирано в Космоса,
    което ще преобрази начина на живот.
    Що за авантюра ни предлага авторът – наука, примесена с фантастика,
    или магическо кълбо, както твърди "Ню Йорк Таймс"?
    Труден въпрос.

    Коментиран от #82

    14:20 27.09.2025

  • 57 доктор

    5 9 Отговор

    До коментар #51 от "дядото":

    Ако русия започне война с НАТО в първите часове копейките ще бъдат избити на местна почва.

    14:20 27.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Обикновен човек

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "1944":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    14:23 27.09.2025

  • 63 подстрекатели

    5 7 Отговор
    Хем слаби, хем се пъчат и интригантстват.
    Мечката няма как да победите...

    Коментиран от #107

    14:23 27.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Дух

    9 4 Отговор
    Ей това вече е абсолютна световна олигофрения ,а българите са си понеже комплексирани византийски крепостни селяни и кълват на всяка една глупост относно всяка една фалшива новина
    Американци Руснаци всички са си опекли ума отдавна,само европейските тъпанари си мислят че са безсмъртни още

    14:25 27.09.2025

  • 68 Механик

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "България":

    На мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    14:25 27.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Фейк на часа

    6 5 Отговор
    Току що стана ясно, че към тежък воден режим се включват Сливен и Ямбол. Вие продължавайте с пpимитивната си русофобия и желанието си да се включим във войната - когато няма вода ще пиете плутоний.

    14:26 27.09.2025

  • 71 Ганчев

    3 5 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    14:27 27.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Смешник

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кремълски Тампон":

    Това е само Сво То като започне истинската война ще ти се стъжни

    14:30 27.09.2025

  • 78 Ха ха ха

    2 5 Отговор
    И самолетите ли ги пребоядисват над Естония, Латвия, Балтика.....руските нацисти действат по модела на Хитлер.

    14:32 27.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Соваж бейби

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ти спри хаповете и чети повече!":

    Това си е чиста фантастика-САЩ окончателно ще се утвърдят като едноличен лидер🖕ще им се !Докато Китай е с Русия, Америка само може да мечтае и прави филми как го кристална топка 🤣За топкота на лорд Морфеюс ли е писал сценарий втори сезон на Sandman той е вълшебник с магическо кълбо.

    14:34 27.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Краснов

    4 2 Отговор
    Е,след десет дни това ли измислиха
    "мозъците" от ФСБ/КГБ/ ?,да оправдават
    нахлуванията в чужди държави.Пияното папагалче
    Машенка,само препредава кремълските бълвочи.

    14:36 27.09.2025

  • 85 Евреина Кобзон

    3 2 Отговор
    Какво стана

    Със ТИГРАН КЕОСАЯН?

    Взе ли си билета за Концерта.

    А толкова надъхан беше да убива Украинци
    Сега Маргарита Симонян
    Сама ли ще бълва Фейкове
    И ще храни със лъжи
    Капейките по света

    14:36 27.09.2025

  • 86 Ха - ха - ха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ !":

    Фактите не лъжат, но ти лъжеш като дърт циганяр.

    14:36 27.09.2025

  • 87 Ама не така

    0 0 Отговор
    Ние и без война сме си добре.

    14:36 27.09.2025

  • 88 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор
    В Русия има епидемия от ПАРАНОЯ, а пък една лекарка по "Трудова медицина" ми кажува, че не било заразно, а ма май греши...

    14:36 27.09.2025

  • 89 Пръчев

    3 0 Отговор
    Троянската война избухна заради красивата Елена, а предстоящата, заради Мара универсалната!

    14:38 27.09.2025

  • 90 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Точно "дядото" - ЕЦБ каза дръжте пари в":

    Това е за нормалните хора

    За Капейките ,
    Нали са милионери.
    Те държат в брой
    Милиони .

    Така че защо се коркаш
    Бре ТАМПОН?

    14:38 27.09.2025

  • 91 Браво пишете минуси на ЕЦБ

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Точно "дядото" - ЕЦБ каза дръжте пари в":

    Що така бе, мимета, това е банката на Европа!

    14:41 27.09.2025

  • 92 Пригожин

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ !":

    Защо му вика

    ДЕДУШКА МУДАК

    НА ПУТИН ?

    Кой по добре от Пригожин знае какъв Чатрак е

    Епилирания .

    14:43 27.09.2025

  • 93 Димитър Георгиев

    2 2 Отговор
    Захарова и изобщо от Москва като ви кажат добър ден,погледнете си часовника! Няма такива лъжци и мошеници! Путин за да остане на власт има отчаяна нужда от военни конфликти! Постоянно всяват страх сред тяхното население за война с НАТО и целия свят. Това обслужва единствено неговата шайка да запази властта си! Затова са тези провокации с дронове в страни от НАТО! Но ще му излязат криви сметките, много надълбоко е нагазил и няма спасение за диктатора! Ще последва съдбата като на всеки диктатор!

    14:43 27.09.2025

  • 94 Пригожин

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Точно "дядото" - ЕЦБ каза дръжте пари в":

    Шойгу открадна парите.

    14:44 27.09.2025

  • 95 аааа

    2 2 Отговор
    Тези олигофрени сутрин разправят че воюват с НАТО, вечер че Украйна готвила провокация да воюват с НАТО. Последно воювате ли с НАТО, или не воювате с НАТО?

    14:44 27.09.2025

  • 96 И какво

    2 0 Отговор
    А вас това притеснява ли ви нещо, жалкари ?

    14:45 27.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Размишления

    2 2 Отговор
    Само едно уточнение възможно е НАТО да знае за тези провокации и да се прави на умряла лисица все пак войната в Украйна е прокси война на колективния запад(НАТО) срещу Русия.

    Коментиран от #105

    14:48 27.09.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Русуфил хардлайнaр

    3 1 Отговор
    Мъдреците от кремъл са много предвидливи! Започнаха войната, но оставиха парите си в Европа, за да има за репарациите, ако го закъсат откъм мангизи!

    14:51 27.09.2025

  • 102 Анонимен

    2 0 Отговор
    Само това липсваше!

    14:51 27.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Силиций

    2 0 Отговор
    Ако е вярно,кой да повярва сега,когато преди да пресекат държавна граница с оръжие,руснаците отговаряха на предупрежденията и съмненията на западните служби,че това само луд може да си го помисли?А когато им гръмна Чернобил(още по времето на СССР) колко време лъгаха Европа? А когато потъна Курск и оцелелите войничета стискаха зъби и се надяваха на спасение,колко дни и колко небивалици се изприказваха от руснаците докато признаят и поискат помощ(закъсняла)?
    Сега дори да е вярна изнесената информация,Третата световна война ще е по вина колкото на наглите украинци,толкова и на лъжливите и комплексирани руснаци,а не по вина на други европейски държави.Вината на САЩ ще си е в първопричината.

    14:52 27.09.2025

  • 105 хех

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Размишления":

    Как така едновременно вече воюват с колективния запад и в същото време сега ще започват? Ти у ред ли си с главата? : ))))

    14:53 27.09.2025

  • 106 Русуфил хардлайнaр

    2 2 Отговор
    Много добре е направила, че се е накъдрила, да си личи че е уфcъ!

    14:54 27.09.2025

  • 107 1944

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "подстрекатели":

    ми тя е хартиена. видя се още 2014година. 11 война и нищо. украйна става по-силна.

    14:56 27.09.2025

  • 108 Разгеле

    2 3 Отговор
    Признаха си най-накрая, че до момента Украйна воюва сама срещу Русия и Северна Корея, подпомагани от Иран, Белорус и Китай.

    Коментиран от #114

    14:56 27.09.2025

  • 109 Силиций

    0 1 Отговор
    Сега Европа да отговори ли в стила руснаците:
    "Не се представят неопровержими доказателства"

    14:56 27.09.2025

  • 110 вехтия

    1 1 Отговор
    англичаните ги подтикват,към тез мискинлъци

    Коментиран от #112

    14:57 27.09.2025

  • 111 Това е факт

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пффф":

    Само тъп човек може да го ползва пропадналият запад за папагалене на глупави опорки, докато САЩ унищожава Европа.

    14:58 27.09.2025

  • 112 кво

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "вехтия":

    Англичаните подтикнаха Путин да нападне Украйна?

    14:59 27.09.2025

  • 113 Никой

    0 1 Отговор
    Държава , която въоръжава децата в детските градини с дървени автомати Калашников , Путин вкара идиотизираната руска нация в режим на " Ставай , ставай , страна огромная ... ".

    Коментиран от #116

    14:59 27.09.2025

  • 114 Нямаше какво да правиш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Разгеле":

    че те изкара пропадналият запад да се излагаш по форумите.

    15:01 27.09.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Никой":

    Винаги се цели в глупака.

    15:02 27.09.2025

