Четири вече са жертвите на нападението в мормонската църква в щата Мичиган ВИДЕО

Броят на жертвите на нападението в мормонска църква в малкия американски град Гранд Бланк в щата Мичиган нарасна до четири, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на местната полиция.

Атаката бе извършена по време на служба в църквата "Исус Христос на светиите от последните дни", на която са присъствали стотици хора. Според разследващите нападателят умишлено се е блъснал входа на църквата с автомобил, след което е слязъл и е открил огън с автоматично оръжие. Освен това нападателят е предизвикал пожар в църквата.

Полицията съобщи, че извършителят, идентифициран като 40-годишен бивш морски пехотинец на име Томас Джейкъб Санфорд, е живеел в близкия град Бъртън.

Двама души са загинали на място при стрелбата, а осем са били ранени и откарани в болница. Няколко часа след стрелбата в опожарената постройка са намерени още два трупа. Екипи на пожарната все още работят на място и е възможно да бъдат открити още тела.

"Все още има хора, които се водят изчезнали", заяви на пресконференция началникът на градската полиция.

"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени", добави той. "Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно!", подчерта Тръмп.

Разследващите ще претърсят дома на стрелеца и ще прегледат телефонните му записи, за да разберат какви са мотивите за нападението. Документи от военните архиви показват, че Санфорд е служил в морската пехота от 2004 до 2008 г. и е бил ветеран от войната в Ирак.

Около 14 часа преди нападението в Гранд Бланк в Северна Каролина бяха застреляни трима души и петима бяха ранени, като заподозреният извършител също е 40-годишен ветеран от морската пехота, служил в Ирак. Полицията в пристанищния град Саутпорт, Северна Каролина, задържа мъж на име Найджъл Макс Едж, който според разследващите е открил огън от лодка по посетителите на бар.

Нападението в Мичиган е 324-ото масово убийство в САЩ от началото на тази година, сочат данни на неправителствената организация "Архив за насилие с огнестрелно оръжие" (Gun Violence Archive). Организацията събира данни за този тип престъпления, като под категорията масово убийство попадат нападения, при които са загинали най-малко четирима души, без да се брои нападателят.

След убийството на Чарли Кърк на 10 септември, без да се знае веднага мотивът за него, водената от Тръмп американска десница бързо обвини левицата, че е отговорна за климата на политическо насилие, който цари в страната, и заговори за "вътрешен тероризъм", припомня АФП.