Доналд Тръмп обяви 100% мита върху заснети в чужбина филми
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп обяви 100% мита върху заснети в чужбина филми

29 Септември, 2025 17:53, обновена 29 Септември, 2025 18:23 1 274 28

  • доналд тръмп-
  • холивуд-
  • кино-
  • мита

Това е първият път, когато американски президент заплашва да наложи тарифи върху услуга, а не върху стоки

Доналд Тръмп обяви 100% мита върху заснети в чужбина филми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще наложи мито от 100 процента върху всички филми, продуцирани в чужбина - безпрецедентен ход, който заплашва да разтърси глобалния бизнес модел на Холивуд, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Действията на Тръмп показват готовността му да разшири протекционистката си търговска политика и към културните индустрии, пораждайки несигурност за киностудията, които силно зависят от международните приходи от боксофиса и копродукции с чуждестранни партньори.

Тръмп обяви мярката в публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), твърдейки, че американската филмова индустрия губи позиции заради чуждестранната конкуренция.

"Нашият филмов бизнес беше откраднат от САЩ от други държави, точно както крадат бонбони от бебе", написа той в "Трут Соушъл".

Не е ясно обаче на какво правно основание Тръмп възнамерява да наложи 100 процента мито върху филми, които са продуцирани извън страната.

Белият дом не отговори веднага на искане на Ройтерс за коментар относно начина, по който ще бъдат приложени митата.

Американският международен медиен и развлекателен конгломерат "Уорнър брос дискавъри" (Warner Bros Discovery), кабелният гигант "Комкаст" (Comcast), "Парамаунт Скайденс" (Paramount Skydance) и "Нетфликс" (Netflix) също не отговориха на искането на осведомителната агенция за коментар, а "Комкаст" отказа да коментира темата.

"Има твърде много несигурност и този последен ход повдига повече въпроси, отколкото отговори", заяви Паоло Пескаторе, анализатор от "Пи Пи Форсайт" (PP Foresight) .

Акциите на "Нетфликс" поевтиняха с 1,5 процента в ранната днешна търговия. Книжата на "Парамаунт Скайденс" и "Уорнър брос дискавъри" също поевтиняха, съответно с 2,1 и 1,3 процента.

Доналд Тръмп обяви за първи път идеята си за облагането с мита за чуждестранни филми, продуцирани извън САЩ през май, но не даде подробности, оставяйки развлекателната индустрия в неведение дали мярката ще важи само за определени страни или за всички филмови вносители.

Ръководители на филмови студия заявиха пред Ройтерс по-рано тази година, че са "напълно озадачени" как подобна мярка изобщо би могла да бъде приложена, тъй като съвременните филми обикновено включват продукция, финансиране, постпродукция и визуални ефекти, разпределени между различни държави.

Ходът на американския президент предизвика скептицизъм от страна на правни и търговски анализатори.

Някои от тях посочват, че филмовите продукции са форма на интелектуална собственост и попадат в сферата на световната търговия с услуги - област, в която САЩ традиционно имат търговски излишък. Това повдига въпроси относно законността на налагането на подобни мита.

Допълнително объркване внасят и копродукциите с чуждестранни студиа, които вече са често срещана практика и поставят въпроса как изобщо ще бъдат класифицирани такива продукции.

Междувременно Тръмп заяви също, че скоро предстои да бъдат обявени подробности за новите ставки върху вноса на мебели в САЩ, след като миналата седмица той въведе тарифи до 50 процента, допълва Ройтерс.

"Ще наложа значителни ставки на всяка държава, която не произвежда мебелите си в САЩ. Подробности предстоят", написа Тръмп в "Трут Соушъл", като посочи загубите за мебелната промишленост в щата Северна Каролина.

Тръмп обяви в края на миналата седмица върху вноса на кухненски шкафове и оборудване за баня и свързани с тях продукти, както и ставки от 30 на сто върху тапицирана мебел, като всички нови мита ще влязат в сила от 1 октомври, припомня осведомителната агенция.

Според представители на мебелната промишленост митата ще затруднят компаниите да задържат ниски цени, особено при ограничен производствен капацитет в САЩ, тъй като страната разчита основно на внос от Китай, Мексико и Виетнам.

Главните изпълнителни директори на водещи американски компании за мебели и стоки за дома като "Уилямс-Сонома" (Williams-Sonoma) и Ар Ейч (RH) изразиха притеснения относно въздействието на по-високите тарифи по време на последните си разговори с инвеститори за приходите на компаниите.

Цените на разнообразни стоки, от дрехи до телевизори, се повишиха през последните месеци, тъй като производителите и търговците на дребно се сблъскват с постоянно променяща се политика относно тарифите, като същевременно се опитват да компенсират растящите разходи за стоки и вериги за доставки.

Ръководители от филмовата индустрия предупреждават също, че широкообхватна тарифа може да засегне хилядите американски работници, наети на снимки в чужбина - от художници по визуални ефекти до продуцентски екипи, чиято работа често се координира в множество държави.


  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 2 Отговор
    Тоя дядка го хвана Байдъна

    17:55 29.09.2025

  • 2 Лост

    24 2 Отговор
    Ами тогава за всички фирми снимани в САЩ билети по 200 лева и готово.Без това повечето са боклуци.

    17:55 29.09.2025

  • 3 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Новината ви е стара.Вече я публикувах сутринта.

    17:56 29.09.2025

  • 4 честен ционист

    6 7 Отговор
    Жалко за вуйчо Ярив от Ню Бояна.

    17:56 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шпек

    12 2 Отговор
    Истината е ,че фабриката за сънища е пред фалит.Но се чудя защо бай Дончо ще спасява Холивуд,където до един гласуват за демократите?

    17:58 29.09.2025

  • 7 ха ха

    17 1 Отговор
    на Дончо му се гледат само каубойски филми явно

    17:58 29.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 11 Отговор
    както винаги съм казвал-запада не е съвършена система за управление на такова Н ЕЩО , като човека..да го търсиш със свещ , но не е измислен по-добър строй/ е вище лили П Уть ов ци до живот , и то не като наще крадци с кюлчета , а масови убийци

    17:59 29.09.2025

  • 9 Някой

    21 1 Отговор
    И как филмовата индустрия принадлежи само на САЩ? С какво право? Нима няма европейско кино? Нима няма азиатско кино? Сега следва ЕС да наложи 200% мита на всички американски филми. И без това праявт само бози през последните 20 години... Да си ги гледат само там.

    18:05 29.09.2025

  • 10 Сталин

    12 2 Отговор
    Ами ако внасяме л@йна в САЩ,ще има ли мита ,защото нии в България имаме много г©вна за износ

    18:08 29.09.2025

  • 11 Цвете

    9 4 Отговор
    АБЕ ТОЗИ РИЖАВИЯ ВЗЕ ДА СЕ ИЗЛАГА МНОГО. КЪДЕ ОЩЕ НЕ СИ Е " ПЪХНАЛ " ПРЪСТА???? ЩЯЛ ДА НАЛОЖИ, ЩЯЛ ДА ПОДПИШЕ..... ИМА ЛИ НЯКОЙ ДА МУ ПОШУШНЕ ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВА С ДЕЙСТВИЯТА СИ ,ЗАЩОТО РУШИ ДОСТА ИМИДЖ НА АМЕРИКА. 🎬📽🎞🎥🎬🎬🎬🎬📽📽📽🎞🎥🔎

    18:10 29.09.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    11 1 Отговор
    Гледаш му действията и си мислиш,,,наистина ли са толкова глупави американците за да изберат този неадекватник за Президент на САЩ...

    18:10 29.09.2025

  • 13 Мита ди дупка

    6 2 Отговор
    На тея европейски боклуци. ЕК е коптор

    18:10 29.09.2025

  • 14 Цвете

    3 4 Отговор
    АБЕ ТОЗИ РИЖАВИЯ ВЗЕ ДА СЕ ИЗЛАГА МНОГО. КЪДЕ ОЩЕ НЕ СИ Е " ПЪХНАЛ " ПРЪСТА???? ЩЯЛ ДА НАЛОЖИ, ЩЯЛ ДА ПОДПИШЕ..... ИМА ЛИ НЯКОЙ ДА МУ ПОШУШНЕ ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВА С ДЕЙСТВИЯТА СИ ,ЗАЩОТО РУШИ ДОСТА ИМИДЖ НА АМЕРИКА. 🎬📽🎞🎥🎬🎬🎬🎬📽📽📽🎞🎥🔎

    18:11 29.09.2025

  • 15 Този път европейския съюз

    4 2 Отговор
    е изпреварил Тръмп - вместо мита трябва направо да се забранява както е забранено всичко руско - това Пушкин, Гогол / нищо, че този е роден в място, наричащо се "Украйна"/, Достоевски, Толстой, Чехов...може и някой музикант да включим в списъка...Така че - давай, Дони, добър ученик се оказа...

    18:13 29.09.2025

  • 16 Руснаков

    3 1 Отговор
    Наистина го умери в ухото,но е притеснил от разстояние куршума,,, някой център в главата на Клоуна...станал от неадекватен,още по неадекватен..

    18:14 29.09.2025

  • 17 И аз Бруте

    6 1 Отговор
    Съм псевдо културник от България и искам пак на всеки 100 лв билетчета 430 лв да ми дават субсидия ....и от юни калабалък да правя към Гърция и за атлантизъм да врякам. И въобще не съм комунист да знаеш бай Тръмп щото тва и по Живково време даже го нямаше ако ме разбираш.....на 100 лв билетчета, 430 лв да ми дават държавна субсидия за всяко подарено и продадено билетче

    18:14 29.09.2025

  • 18 Комай, алчните

    8 0 Отговор
    Евреи ще си ни върнат Бояна - ще им овяхне далаверата!

    Коментиран от #21

    18:16 29.09.2025

  • 19 Мачкане и на псевдокултурниците

    5 2 Отговор
    В България трябва. ...мачкане и никаква субсидия. Комунисти гнусни и нагли ... а иначе на много пазарни ми се правят нали ? На 100 лв билетчета, 430 лв държавна субсидия, за всяко подарено и продадено билетче... и се напълнихме с над 380 000 псевдокултурника по информация на самото министерство

    Коментиран от #24

    18:20 29.09.2025

  • 20 Хубаво го запомнете еййй !

    5 2 Отговор
    На 100 лв продадени и подарени билетчета в България 430 лв. е държавната субсидия на тея боклуци ! Над 380 000 души станаха кърлежите ...псевдокултурници

    18:23 29.09.2025

  • 21 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Комай, алчните":

    Да ви върнат? По-вероятно да я продадат на Мосс фильм, или на някоя фабрика за турски сапунки.

    18:29 29.09.2025

  • 22 Ну Пагади

    2 0 Отговор
    Е без мито! Венсеремус ...

    18:33 29.09.2025

  • 23 китайски балон

    1 0 Отговор
    Значи БайДончо пак, ще "каца" на Луната и не иска друга конкуренция🤣

    18:36 29.09.2025

  • 24 Министерството на псевдокултурниците

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мачкане и на псевдокултурниците":

    Е на Слави и оня Тошко кухото. Не може без държавна субсидия. 100 лева продукция- 430 лв. държавна субсидия. 380 000 потенциални избиратели са на клона а за държавата на никой не му пука

    18:37 29.09.2025

  • 25 Гост

    3 1 Отговор
    За сметка на това руските филми ще бъдат без мито. Да видят какво е. Да се образоват.

    18:40 29.09.2025

  • 26 На 100 лв билетчета, 430 лв държавна

    3 1 Отговор
    субсидия, е все едно една продавачка на обувки да продаде един чифт обувки за 100 лева и държавата да и даде още 430 лв. Много яко е нали ? Но точно така е с българските псевдокултурници. Едно към едно и ние го търпим представете си...

    18:46 29.09.2025

  • 27 мдаа

    2 0 Отговор
    Вече само НАСА ползва услугите на Холивуд

    18:49 29.09.2025

  • 28 Тези мита показват само

    2 0 Отговор
    Колко е фалирал саш и как не може да се измъкне от дълговата спирала и как сгромолясването наближава съз страшна сила

    19:08 29.09.2025