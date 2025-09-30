Новини
YouTube се съгласи да плати 24,5 млн. долара заради спрения акаунт на Доналд Тръмп

30 Септември, 2025 10:17 677 11

Тогава редица социални медии спряха достъпа до профила на Тръмп с аргумента, че неговите публикации подтикват към ново насилие

YouTube се съгласи да плати 24,5 млн. долара заради спрения акаунт на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

YouTube, собственост на компанията Alphabet, се съгласи да изплати 24,5 милиона долара, за да уреди дело, заведено от президента на САЩ Доналд Тръмп, след като профилът му в платформата беше блокиран заради щурма на Капитолията на 6 януари 2021 г., предава Си Ен Ен.

Тогава редица социални медии спряха достъпа до профила на Тръмп с аргумента, че неговите публикации подтикват към ново насилие.

Екипът на тогава вече бившия президент на САЩ заведоха дела срещу компаниите зад социалните медии с мотив, че блокирането е неправомерно цензуриране, но редица юристи коментираха, че подобни дела обикновено падат в съда, тъй като социалните медии имат право сами да управляват съдържанието си.

Сегашното решение на YouTube да търси споразумение идва на фона на действията на други две компании - Meta и тогавашния Twitter (сега X), които също се споразумяха извънсъдебно да изплатят обезщетение.

По силата на договореното споразумение YouTube ще преведе 22 милиона долара на неправителствената организация Trust for the National Mall, която работи за опазването и развитието на парка Националната алея във Вашингтон и подкрепя проекта за изграждане на нова Бална зала в Белия дом.

Още 2,5 милиона долара ще бъдат изплатени на други ищци, сред които Американския консервативен съюз.

Сегашните извънсъдебни споразумения идват на фона на все по-примирителното, а на моменти и открито подкрепящо отношение на технологичните гиганти към Тръмп и Републиканската партия, откакто той се върна във властта през януари.

Само преди седмица YouTube съобщи, че ще върне част от блокираните акаунти, премахнати заради вече отменени правила срещу разпространение на дезинформация - включително за резултатите от изборите през 2020 г.

"Ценим консервативните гласове на нашата платформа и разбираме, че тези създатели достигат до широка аудитория и играят важна роля в обществения дебат", заяви компанията в официално изявление.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
