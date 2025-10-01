Новини
Удар по митата на Тръмп! Тайван няма да мести производството на чипове в САЩ
  Тема: Войната на митата

Удар по митата на Тръмп! Тайван няма да мести производството на чипове в САЩ

1 Октомври, 2025 09:23

Белият дом засили усилията си да окаже натиск върху бизнеса да произвежда продуктите си в САЩ

Удар по митата на Тръмп! Тайван няма да мести производството на чипове в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тайван отхвърли предложението на Вашингтон да започне да произвежда 50% от своите полупроводници в САЩ, съобщи АФП. Агенцията цитира главния преговарящ на Тайван за исканите от Тръмп мита.

"Искам да поясня, че това е идея на САЩ. Нашият преговарящ екип никога не е поемал ангажимент за 50-50 разпределение при производството на чиповете". Това заяви вицепремиерът на Тайван Чен Ли-чиун пред репортери при завръщането си в Тайпе в сряда.

"Можете да бъдете сигурни, че този път не сме обсъждали този въпрос и няма да се съгласим с такова условие", подчерта Чен Ли-чиун.

Само преди месец Доналд Тръмп заплаши, че САЩ възнамеряват да въведат 100-процентни мита върху вноса на микрочипове и полупроводници.


Тайван
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    18 1 Отговор
    С други думи - ако падне Тайван оставате без чипове. Хитро.

    09:24 01.10.2025

  • 2 Екстра

    11 0 Отговор
    Само това му остава на Тайван - да се "дърви" освен на Китай и на САЩ. Е те това е независимост

    09:25 01.10.2025

  • 3 Дончо Гламавото

    11 1 Отговор
    съвсем е изтървал кОзите.
    Не се усеща как скоро ще му ритнат столчето.
    Кратун.

    09:28 01.10.2025

  • 4 До Аризона и наДзат

    7 1 Отговор
    ЕПА у Америка кога са работили! Изкараха ги китайците, пърдон тайУанците, расисти! Много изисквания имали и бърЖе работели. Фабриката още я сецат и се изпотепаа по строежа! Мъка….

    09:30 01.10.2025

  • 5 Пич

    17 2 Отговор
    Това че Урсулианците са тъпи не означава че и Тайванците са тъпи !!! Говедата ще купуват чипове при всяко положение , и техните граждани ще плащат големият масраф !!! Урсула лесно можеше да извие ръцете на Тръмп , но е удивително тъпа !!! Европа може да купува енергия и изкопаеми откъдето си поиска на по добри цени от краварските !!!

    09:31 01.10.2025

  • 6 Губят

    3 6 Отговор
    Ще му накривят шапката на Тръмп.
    Срещу Тръмп са само загубеняци

    09:38 01.10.2025

  • 7 Подчинени но тези

    7 0 Отговор
    сатани ще останат само нашите слуги!

    09:45 01.10.2025

  • 8 Анонимен

    5 0 Отговор
    Не са все пак толкова глупави, знаят че изнесат ли производството - ще ги превърнат във военна зона.

    09:56 01.10.2025

  • 9 Госあ

    2 0 Отговор
    планктона обаче ни разтега лакърдии как краварите произвеждали чипове ха ха ха ха ха

    10:00 01.10.2025

  • 10 Си Дзинпин

    2 0 Отговор
    Дончо свърши хубава работа! Сега остава само да си прибера Тайван, за да станем номер 1 в света на всякаква техника...

    10:03 01.10.2025

  • 11 тръмпи недоразумение

    0 0 Отговор
    Дедо Тръмп е изкукал! Особено за мигрантите живеещи от години в САЩ!

    10:20 01.10.2025