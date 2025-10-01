Удар по митата на Тръмп! Тайван няма да мести производството на чипове в САЩ

Тайван отхвърли предложението на Вашингтон да започне да произвежда 50% от своите полупроводници в САЩ, съобщи АФП. Агенцията цитира главния преговарящ на Тайван за исканите от Тръмп мита.
"Искам да поясня, че това е идея на САЩ. Нашият преговарящ екип никога не е поемал ангажимент за 50-50 разпределение при производството на чиповете". Това заяви вицепремиерът на Тайван Чен Ли-чиун пред репортери при завръщането си в Тайпе в сряда.
"Можете да бъдете сигурни, че този път не сме обсъждали този въпрос и няма да се съгласим с такова условие", подчерта Чен Ли-чиун.
Само преди месец Доналд Тръмп заплаши, че САЩ възнамеряват да въведат 100-процентни мита върху вноса на микрочипове и полупроводници.
