Белият дом: САЩ се приближават към шътдаун

30 Септември, 2025 08:47 1 325 29

  • белия дом-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Хиляди служители на федералното правителство може да бъдат освободени от работа, а много услуги ще бъдат спрени

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите опоненти от Демократическата партия изглежда постигнаха малък напредък на среща в Белия дом, насочена към предотвратяване спиране на работата на правителството още от сряда, 1 октомври, съобщава "Ройтерс".

И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата ще бъде виновна, ако Конгресът не успее да удължи правителственото финансиране след крайния срок вторник, 30 септември.

"Мисля, че отиваме към спиране на работата", каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Демократите казват, че всяко споразумение за удължаване на този срок трябва също така да гарантира изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и държавното финансиране трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".

Хиляди служители на федералното правителство може да бъдат освободени от работа, а много услуги ще бъдат спрени.

Бюджетните спорове са станали сравнително рутинни във Вашингтон през последните 15 години и често се разрешават в последния момент. Но готовността на Тръмп да отмени или игнорира законите за разходите, приети от Конгреса, внесе ново измерение на несигурност.

Тръмп отказа да похарчи милиарди долари, одобрени от Конгреса, и заплашва да удължи чистката си от федералната работна сила, ако Конгресът позволи на правителството да се прекрати. Само няколко агенции досега са публикували планове, в които подробно се описва как биха процедирали в случай на прекратяване на дейността си.

Според тях са 1,7 трилиона долара "дискреционни" разходи, които финансират дейността на агенциите, което се равнява на приблизително една четвърт от общия бюджет на правителството от 7 трилиона долара. Голяма част от останалата част отива за здравни и пенсионни програми и плащания на лихви по нарастващия дълг от 37,5 трилиона долара.

Преди срещата в Белия дом демократите предложиха план, който би удължил текущото финансиране със седем до десет дни, според източници от Демократическата партия. Това би могло да спечели време за изготвяне на по-постоянно споразумение.

Това е по-кратък срок от подкрепения от републиканците, който би удължил финансирането до 21 ноември.

След завръщането си в Капитолия Шумър заяви пред репортери, че няма да приеме по-кратък законопроект за финансиране.

Лидерът на републиканците в Сената Джон Тюн се опита да окаже натиск върху демократите, като насрочи гласуване във вторник по републиканския законопроект, който вече веднъж се провали в Сената.

От 1981 г. насам е имало 14 частични спирания на работата на правителството, повечето от които са продължили само няколко дни. Последното беше и най-дългото, продължило 35 дни през 2018 и 2019 г. поради спор относно имиграцията по време на първия мандат на Тръмп.

Този път здравеопазването е под въпрос. Приблизително 24 милиона американци, които получават здравно осигуряване чрез Закона за достъпни здравни грижи, ще видят увеличение на разходите си, ако Конгресът не удължи временните данъчни облекчения, които изтичат в края на тази година.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че Конгресът трябва да направи тези данъчни облекчения постоянни сега, тъй като по-високите здравноосигурителни премии се финализират и новият период на записване започва на 1 ноември.

"Вярваме, че простото приемане на републиканския план за продължаване на атаките и съкращаването на здравеопазването е неприемливо", каза Джефрис на пресконференция в понеделник.

Републиканците са готови да разгледат въпроса, но не като част от временен корекционен план за разходи.

"Те имаха някои идеи, които аз всъщност смятах за разумни, и имаха някои идеи, които президентът смяташе за разумни. Това, което не е разумно, е да се използват тези идеи като лост и да се спре работата на правителството", каза Ванс.

Демократите искат да активизират избирателите си преди междинните избори през 2026 г., когато контролът над Конгреса ще бъде заложен на карта, и като цяло подкрепят натиска за здравеопазването.

Но помощниците на демократите частно изразиха опасения, че спирането на работата може да предизвика обществена реакция, ако демократите не защитят ефективно своята позиция и вместо това звучат като просто противници на това, което Тръмп иска - позиция, която републиканци като Тюн нарекоха "синдром на разстройството на Тръмп".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    3 2 Отговор
    Веро уелл

    08:50 30.09.2025

  • 2 Георги

    13 0 Отговор
    наистина ли някой вярва, че САЩ ще "фалират" по това начин? Ако тая вечер рижият не се появи на бял кон да спаси положението ще е утре и след два дни. Все пак само от тях зависи да си разрешат да задлъжняват повече.

    08:51 30.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Бай

    12 1 Отговор
    Ееееее нищо де, другаде пък вдигнали били много рязко с 2% дедесето.
    За домашно: колко плащат само като лихва по дълга си сащ?

    Коментиран от #8, #17

    08:52 30.09.2025

  • 5 юЕСейЕСЕСаР

    6 0 Отговор
    От Ванкувър до Владивосток

    Коментиран от #18, #22

    08:52 30.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    Приближават се към
    ДЪЛГ от 38 ООО ООО ООО ООО
    ДОЛАРА не РУБЛИ или йени‼️

    08:54 30.09.2025

  • 7 Оги

    16 0 Отговор
    Този филм го гледаме от десетилетия. Повишава се напрежението за добитъка и в последната минута на сапунката всичко се оправя и всички са щастливи.

    08:55 30.09.2025

  • 8 мхм

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    И още по интересно, на кого я изплащат лихвата.

    08:57 30.09.2025

  • 9 кой да знае

    6 0 Отговор
    Един шътдаун, три месеца света да си почине малко!

    08:57 30.09.2025

  • 10 Краварите

    11 1 Отговор
    Направо да обявяват фалит. Няма какво да крият повече

    09:01 30.09.2025

  • 11 Кореком

    6 0 Отговор
    Читателите в бг повече харесват статии за икономиката на РФ, а не за външния дълг на САЩ.

    09:03 30.09.2025

  • 12 Коста

    3 0 Отговор
    Уел дан

    09:05 30.09.2025

  • 13 Фен

    5 1 Отговор
    Когато САЩ са сглобени в собствените си проблеми, това е добра новина за останалият свят. Дерзайте!

    09:05 30.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спокойно

    0 5 Отговор
    Това русофилите го раздухват всяка есен няколко дни преди да бъде приет бюджетът в Щатите. Виж за Русия “шът дауна” ще е “ хард” от щепсъла :-)

    09:06 30.09.2025

  • 16 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Бай Дончо не спечелили от митата. Нали щяха да потекат реки от пари. Толко се хвалеше как печели милиони. Какво се обърка. На юбилейната среща на ООН хамериканците са предоставили списък от стоки който предлагат. Обърнали са политиката в пазар наречен бизнес. Ако купиш ще има политика, ако не няма. Говоря само с тези който пазаруват. Така не стана ли велика америка. Ха ха ха бай Дончо уличен бизнесмен. Изнудване и рекет така работи мафията.

    09:08 30.09.2025

  • 17 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "бай Бай":

    ДДС- го вдигам аз с 2% пак някой не е разбрал

    09:09 30.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цирк

    5 0 Отговор
    Това го слушаме всеки път. И резултатът е един и същ и предизвестен: ще гласуват печатането на едни милиарди в последния момент. Нямат друг избор, защото обратното би било катастрофа. Това го знаят и двете страни, които всъщност са една и съща страна - републиканци и демократи са едно и също. Байдън и Тръмп са в пълен унисон и единомислие - като неразделни еднояйчни близнаци.

    Коментиран от #23

    09:10 30.09.2025

  • 20 Зеленски:

    4 0 Отговор
    Ей тоя Путин!
    Освен ЕС, Успя и Америката да Фалира.

    Коментиран от #26

    09:12 30.09.2025

  • 21 дядо Мраз

    1 3 Отговор
    Русия фалира!

    09:13 30.09.2025

  • 22 Че то между

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "юЕСейЕСЕСаР":

    Тях само вода ха ха ха

    09:13 30.09.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Цирк":

    САЩинският "Титаник" потъва,
    но докато свири оркестърът-
    те ще танцуват ‼️

    09:16 30.09.2025

  • 24 Прокопи

    0 0 Отговор
    Кво туй шътдаун,бре? Я не моа ви разбера. 🤣

    09:17 30.09.2025

  • 25 Айде, от кога чакам

    4 1 Отговор
    Да фалират. Пит Негсет за това събира сега всичките генерали на армията им, да им каже: "Пари нема" , "фалирахме"!

    Коментиран от #28

    09:18 30.09.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Зеленски:":

    САЩинският проблем на Чичо С(р)ам е ,
    че след КРАЖБАТА НА ВЕКА
    светът БАВНО, НО СИГУРНО
    се отдръпва от долара‼️

    Коментиран от #27

    09:20 30.09.2025

  • 27 Ами то може

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да лъжеш цял свят стотици години, ама все някога ще се усетят, като нас с бракуваните фърчила. Даряват милиарди и години ги няма. А когато дойдат, са с такова лошо качество, че не ставят изобщо за оръжия. Еми все някога ще се усетим, че е измама.

    09:25 30.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Айде, от кога чакам":

    Всъщност чакаш някой да ти каже ОЧЕВАДНОТО ‼️

    09:25 30.09.2025

  • 29 Артилерист

    1 1 Отговор
    Рейтингът на демократите се срина заради разходите за войната им срещу Русия в Украйна чрез украинците. Тръмп в прав текст назова истината и директно ги обвини, че те са започнали войната. Затова демократите сега се чудят какви мръсни номера да му погаждат. А поводи има много, защото дългът на САЩ е критично голям. Тръмп се опитва да спре поне растежа му, но това засяга много интереси и противниците му се възползват по всякакъв начин.

    09:29 30.09.2025