Белият дом: САЩ се приближават към шътдаун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите опоненти от Демократическата партия изглежда постигнаха малък напредък на среща в Белия дом, насочена към предотвратяване спиране на работата на правителството още от сряда, 1 октомври, съобщава "Ройтерс".

И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата ще бъде виновна, ако Конгресът не успее да удължи правителственото финансиране след крайния срок вторник, 30 септември.

"Мисля, че отиваме към спиране на работата", каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Демократите казват, че всяко споразумение за удължаване на този срок трябва също така да гарантира изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и държавното финансиране трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".

Хиляди служители на федералното правителство може да бъдат освободени от работа, а много услуги ще бъдат спрени.

Бюджетните спорове са станали сравнително рутинни във Вашингтон през последните 15 години и често се разрешават в последния момент. Но готовността на Тръмп да отмени или игнорира законите за разходите, приети от Конгреса, внесе ново измерение на несигурност.

Тръмп отказа да похарчи милиарди долари, одобрени от Конгреса, и заплашва да удължи чистката си от федералната работна сила, ако Конгресът позволи на правителството да се прекрати. Само няколко агенции досега са публикували планове, в които подробно се описва как биха процедирали в случай на прекратяване на дейността си.

Според тях са 1,7 трилиона долара "дискреционни" разходи, които финансират дейността на агенциите, което се равнява на приблизително една четвърт от общия бюджет на правителството от 7 трилиона долара. Голяма част от останалата част отива за здравни и пенсионни програми и плащания на лихви по нарастващия дълг от 37,5 трилиона долара.

Преди срещата в Белия дом демократите предложиха план, който би удължил текущото финансиране със седем до десет дни, според източници от Демократическата партия. Това би могло да спечели време за изготвяне на по-постоянно споразумение.

Това е по-кратък срок от подкрепения от републиканците, който би удължил финансирането до 21 ноември.

След завръщането си в Капитолия Шумър заяви пред репортери, че няма да приеме по-кратък законопроект за финансиране.

Лидерът на републиканците в Сената Джон Тюн се опита да окаже натиск върху демократите, като насрочи гласуване във вторник по републиканския законопроект, който вече веднъж се провали в Сената.

От 1981 г. насам е имало 14 частични спирания на работата на правителството, повечето от които са продължили само няколко дни. Последното беше и най-дългото, продължило 35 дни през 2018 и 2019 г. поради спор относно имиграцията по време на първия мандат на Тръмп.

Този път здравеопазването е под въпрос. Приблизително 24 милиона американци, които получават здравно осигуряване чрез Закона за достъпни здравни грижи, ще видят увеличение на разходите си, ако Конгресът не удължи временните данъчни облекчения, които изтичат в края на тази година.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че Конгресът трябва да направи тези данъчни облекчения постоянни сега, тъй като по-високите здравноосигурителни премии се финализират и новият период на записване започва на 1 ноември.

"Вярваме, че простото приемане на републиканския план за продължаване на атаките и съкращаването на здравеопазването е неприемливо", каза Джефрис на пресконференция в понеделник.

Републиканците са готови да разгледат въпроса, но не като част от временен корекционен план за разходи.

"Те имаха някои идеи, които аз всъщност смятах за разумни, и имаха някои идеи, които президентът смяташе за разумни. Това, което не е разумно, е да се използват тези идеи като лост и да се спре работата на правителството", каза Ванс.

Демократите искат да активизират избирателите си преди междинните избори през 2026 г., когато контролът над Конгреса ще бъде заложен на карта, и като цяло подкрепят натиска за здравеопазването.

Но помощниците на демократите частно изразиха опасения, че спирането на работата може да предизвика обществена реакция, ако демократите не защитят ефективно своята позиция и вместо това звучат като просто противници на това, което Тръмп иска - позиция, която републиканци като Тюн нарекоха "синдром на разстройството на Тръмп".