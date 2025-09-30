Белият дом: САЩ се приближават към шътдаун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите опоненти от Демократическата партия изглежда постигнаха малък напредък на среща в Белия дом, насочена към предотвратяване спиране на работата на правителството още от сряда, 1 октомври, съобщава "Ройтерс".
И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата ще бъде виновна, ако Конгресът не успее да удължи правителственото финансиране след крайния срок вторник, 30 септември.
"Мисля, че отиваме към спиране на работата", каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
Демократите казват, че всяко споразумение за удължаване на този срок трябва също така да гарантира изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и държавното финансиране трябва да се разглеждат като отделни въпроси.
Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".
Хиляди служители на федералното правителство може да бъдат освободени от работа, а много услуги ще бъдат спрени.
Бюджетните спорове са станали сравнително рутинни във Вашингтон през последните 15 години и често се разрешават в последния момент. Но готовността на Тръмп да отмени или игнорира законите за разходите, приети от Конгреса, внесе ново измерение на несигурност.
Тръмп отказа да похарчи милиарди долари, одобрени от Конгреса, и заплашва да удължи чистката си от федералната работна сила, ако Конгресът позволи на правителството да се прекрати. Само няколко агенции досега са публикували планове, в които подробно се описва как биха процедирали в случай на прекратяване на дейността си.
Според тях са 1,7 трилиона долара "дискреционни" разходи, които финансират дейността на агенциите, което се равнява на приблизително една четвърт от общия бюджет на правителството от 7 трилиона долара. Голяма част от останалата част отива за здравни и пенсионни програми и плащания на лихви по нарастващия дълг от 37,5 трилиона долара.
Преди срещата в Белия дом демократите предложиха план, който би удължил текущото финансиране със седем до десет дни, според източници от Демократическата партия. Това би могло да спечели време за изготвяне на по-постоянно споразумение.
Това е по-кратък срок от подкрепения от републиканците, който би удължил финансирането до 21 ноември.
След завръщането си в Капитолия Шумър заяви пред репортери, че няма да приеме по-кратък законопроект за финансиране.
Лидерът на републиканците в Сената Джон Тюн се опита да окаже натиск върху демократите, като насрочи гласуване във вторник по републиканския законопроект, който вече веднъж се провали в Сената.
От 1981 г. насам е имало 14 частични спирания на работата на правителството, повечето от които са продължили само няколко дни. Последното беше и най-дългото, продължило 35 дни през 2018 и 2019 г. поради спор относно имиграцията по време на първия мандат на Тръмп.
Този път здравеопазването е под въпрос. Приблизително 24 милиона американци, които получават здравно осигуряване чрез Закона за достъпни здравни грижи, ще видят увеличение на разходите си, ако Конгресът не удължи временните данъчни облекчения, които изтичат в края на тази година.
Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че Конгресът трябва да направи тези данъчни облекчения постоянни сега, тъй като по-високите здравноосигурителни премии се финализират и новият период на записване започва на 1 ноември.
"Вярваме, че простото приемане на републиканския план за продължаване на атаките и съкращаването на здравеопазването е неприемливо", каза Джефрис на пресконференция в понеделник.
Републиканците са готови да разгледат въпроса, но не като част от временен корекционен план за разходи.
"Те имаха някои идеи, които аз всъщност смятах за разумни, и имаха някои идеи, които президентът смяташе за разумни. Това, което не е разумно, е да се използват тези идеи като лост и да се спре работата на правителството", каза Ванс.
Демократите искат да активизират избирателите си преди междинните избори през 2026 г., когато контролът над Конгреса ще бъде заложен на карта, и като цяло подкрепят натиска за здравеопазването.
Но помощниците на демократите частно изразиха опасения, че спирането на работата може да предизвика обществена реакция, ако демократите не защитят ефективно своята позиция и вместо това звучат като просто противници на това, което Тръмп иска - позиция, която републиканци като Тюн нарекоха "синдром на разстройството на Тръмп".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
08:50 30.09.2025
2 Георги
08:51 30.09.2025
4 бай Бай
За домашно: колко плащат само като лихва по дълга си сащ?
Коментиран от #8, #17
08:52 30.09.2025
5 юЕСейЕСЕСаР
Коментиран от #18, #22
08:52 30.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ДЪЛГ от 38 ООО ООО ООО ООО
ДОЛАРА не РУБЛИ или йени‼️
08:54 30.09.2025
7 Оги
08:55 30.09.2025
8 мхм
До коментар #4 от "бай Бай":И още по интересно, на кого я изплащат лихвата.
08:57 30.09.2025
9 кой да знае
08:57 30.09.2025
10 Краварите
09:01 30.09.2025
11 Кореком
09:03 30.09.2025
12 Коста
09:05 30.09.2025
13 Фен
09:05 30.09.2025
15 Спокойно
09:06 30.09.2025
16 Ха ха ха
09:08 30.09.2025
17 Путин
До коментар #4 от "бай Бай":ДДС- го вдигам аз с 2% пак някой не е разбрал
09:09 30.09.2025
19 Цирк
Коментиран от #23
09:10 30.09.2025
20 Зеленски:
Освен ЕС, Успя и Америката да Фалира.
Коментиран от #26
09:12 30.09.2025
21 дядо Мраз
09:13 30.09.2025
22 Че то между
До коментар #5 от "юЕСейЕСЕСаР":Тях само вода ха ха ха
09:13 30.09.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Цирк":САЩинският "Титаник" потъва,
но докато свири оркестърът-
те ще танцуват ‼️
09:16 30.09.2025
24 Прокопи
09:17 30.09.2025
25 Айде, от кога чакам
Коментиран от #28
09:18 30.09.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "Зеленски:":САЩинският проблем на Чичо С(р)ам е ,
че след КРАЖБАТА НА ВЕКА
светът БАВНО, НО СИГУРНО
се отдръпва от долара‼️
Коментиран от #27
09:20 30.09.2025
27 Ами то може
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Да лъжеш цял свят стотици години, ама все някога ще се усетят, като нас с бракуваните фърчила. Даряват милиарди и години ги няма. А когато дойдат, са с такова лошо качество, че не ставят изобщо за оръжия. Еми все някога ще се усетим, че е измама.
09:25 30.09.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #25 от "Айде, от кога чакам":Всъщност чакаш някой да ти каже ОЧЕВАДНОТО ‼️
09:25 30.09.2025
29 Артилерист
09:29 30.09.2025