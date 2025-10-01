Какво означава оттеглянето на Ерик Адамс за кметските избори в Ню Йорк

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Борбата за кметския пост в Ню Йорк се свежда до трима основни кандидати, след като през уикенда действащият кмет Ерик Адамс се отказа от кандидатурата си за преизбиране.

Кандидатът на Демократическата партия Зохран Мамдани, бившият губернатор Андрю Куомо и републиканецът Къртис Слива вече се опитват да се възползват от оттеглянето на Адамс, тъй като надпреварата навлиза в последната си фаза.

Трудно е да се предвиди какъв ефект ще има оттеглянето на Адамс върху надпреварата, но влиянието може да бъде минимално. Адамс ще остане в бюлетината, тъй като крайният срок за оттегляне на кандидатурата му е изтекъл, а проведените през септември проучвания показаха, че подкрепата за него сред избирателите в Ню Йорк е ниска.

Ето какво означава последната промяна в надпреварата:

Мамдани, 33-годишен щатски законодател и самоопределящ се като демократичен социалист, се превърна в предполагаемия фаворит в надпреварата, след като победи Куомо решително на първичните избори.

Куомо и неговите поддръжници призоваха както Адамс, така и Слива да се оттеглят от надпреварата, за да се създаде по-благоприятна ситуация за реванш един на един с Мамдани. Дори президентът републиканец Доналд Тръмп заяви, че според него бившият демократичен губернатор има по-големи шансове от Слива, като се подигра с кандидата на собствената си партия, че за него "не е точно най-добрият момент".

Експертите казват, че само оттеглянето на Адамс може да е твърде малко и твърде късно, за да помогне на Куомо да навакса.

"Не знам дали това променя драстично цялостната картина на надпреварата", каза Базил Смикъл, политически стратег на демократите и професор в Колумбийския университет. "Ако се беше случило по-рано през лятото или след първичните избори, мисля, че щеше да има много повече време да се подготви мачът между Куомо и Мамдани."

Но Куомо заяви в неделя вечерта, че оттеглянето на действащия кмет "променя цялата динамика на надпреварата".

"Сега вниманието е насочено само към мен и г-н Мамдани", каза той. "Това е надпревара между двама души."

Тръмп отново се намеси в надпреварата в понеделник, заплашвайки, че Ню Йорк "няма да получи" федерални средства, ако фаворитът Мамдани бъде избран.

"Не забравяйте, че той се нуждае от пари от мен, като президент, за да изпълни всичките си ФАЛШИВИ комунистически обещания", написа Тръмп в социалните мрежи. "Той няма да получи нищо, така че какъв е смисълът да гласувате за него?"

Куомо многократно се е опитвал да изпрати подобно послание. След като президентът обяви, че изпраща Националната гвардия във Вашингтон, Куомо предупреди, че Тръмп ще направи същото с Ню Йорк, ако Мамадани встъпи в длъжност.

"Тръмп ще го размаже като палачинка", написа Куомо в социалните медии през август.

Междувременно, в понеделник Мамдани вече беше започнал нова кампания, за да представи Куомо като предпочитания кандидат на Тръмп в този силно демократичен град.

"Знаем, че Андрю Куомо ще бъде най-доброто нещо, което може да се случи за Доналд Тръмп, защото той не просто разчиства пътя или гледа на Андрю Куомо с искрена вяра в това, което Куомо ще представи на хората в града, а че Куомо ще разчисти пътя за програмата на Доналд Тръмп", каза Мамдани пред репортери в понеделник.

Слива, колоритният основател на групата за патрулиране срещу престъпността "Ангели пазители"("Guardian Angels"), отказа да прекрати кампанията си, дори и след коментарите на Тръмп.

"Ако искате да направите нещо за Куомо, трябва да се отървете от Слива, а Слива няма да се оттегли", заяви Джордж Арц, ветеран политически консултант на Демократическата партия в Ню Йорк. "Няма да се случи нищо, освен ако Слива не бъде изваден [от надпреварата], тогава ще стане интересно."

Слива, който загуби последните кметски избори от Адамс с почти 40 процента, приветства оттеглянето на кмета от тазгодишната надпревара.

"Няма да спазвам шива [ седемдневен траурен период при юдаизма, през който близките са освободени от много от ежедневните си религиозни задължения – бел. ред.] за Ерик Адамс“, заяви той в понеделник в предаването "Добър ден, Ню Йорк" на Фокс 5.

На въпроса дали ще се оттегли, Слива посочи, че след първичните избори на Демократическата партия хората са го призовали да "се оттегли в полза на Ерик Адамс".

"Какво се получи?“, каза той, сочейки директно към камерата. "Аз съм единственият последователен кандидат и съм в надпреварата, за да спечеля."

В изявлението си в неделя Адамс каза, че се оттегля от надпреварата, защото вече отхвърлено федерално дело за корупция е накарало някои хора в града да се отнасят с недоверие към него, като същевременно обвини "постоянните спекулации в медиите" за бъдещето му за неспособността му да събере средства и да води кампания.

В седмиците преди оттеглянето си Адамс беше потърсен от посредници на администрацията на Тръмп, за да видят дали ще прекрати кампанията си в замяна на работа във федералното правителство, с цел да се разчисти пътя за Куомо.

Адамс ще продължи да изпълнява мандата си като кмет, заяви в изявление говорителят на кампанията Тод Шапиро, но добави, че "през следващите няколко дни" той ще "отдели време, за да бъде със семейството и приятелите си".

Адамс не сподели какво планира да прави след напускането на поста, но при обявяването на отказа си от надпреварата заяви: "Въпреки че това е краят на кампанията ми за преизбиране, то не е краят на обществената ми дейност."

Превод от английски: Пламен Йотински, БТА