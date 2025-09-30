Новини
Съдът спря уволнението на стотици служители на "Гласът на Америка"

30 Септември, 2025 07:18, обновена 30 Септември, 2025 06:21 582 1

Федерален съдия заяви, че правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда

Съдът спря уволнението на стотици служители на "Гласът на Америка" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федерален съдия във Вашингтон нареди на администрацията на Доналд Тръмп да спре уволнението на стотици служители от агенцията, която притежава американската информационна служба "Гласът на Америка".

Той добави, че правителствените служители са проявили "притеснително неуважение" към указанията на съда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският окръжен съдия Ройс Ламбърт спря плана, докато преценява дали Американската агенция за глобални медии (ААГМ) е спазила издадената от него през април заповед, да "изпълнява законоустановеното си задължение "Гласът на Америка" да бъде постоянно надежден и авторитетен източник на новини".

Съкращенията засягат 532 работни места на пълно работно време, което представлява по-голямата част от останалите служители на агенцията. Предаванията на "Гласът на Америка" бяха прекратени през март по заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Ламбърт заявява, че "вече не се съмнява", че ответниците, сред които са агенцията и нейният изпълнителен директор Кари Лейк, "нямат план за спазване на предварителната заповед".

Вместо това, те "изчакват края на финансовата година, като продължават да нарушават дори и най-ограниченото тълкуване на законовите задължения на ААГМ и "Гласът на Америка", смята той.

Представителите на Белия дом и агенцията, както и адвокатите на служителите, които заведоха делото, не отговориха на исканията за коментар по решението.

Основана през 1942 г. с цел да противодейства на нацистката пропаганда, миналата година "Гласът на Америка" достигаше до 360 милиона души седмично през 2024 г., според доклад на ААГМ до Конгреса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
  • 1 Тико

    3 0 Отговор
    И съдята ще си събере нещата в кашон скоро.

    06:40 30.09.2025