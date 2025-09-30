Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г.

Руското правителство наложи ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво до края на тази година, съобщи кабинетът в официалния си канал в Телеграм, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Забраната за експорта на бензин е удължена за всички участници на пазара, докато тази за дизелово гориво, корабно гориво и някои видове газьол ще важи само за износители, които не са производители.

„Новото постановление удължава временната забрана за износ на бензин от страната. Тя ще бъде в сила до 31 декември 2025 г. включително и ще се прилага за всички износители, включително преките производители“, се казва в съобщението на правителството.

Допълнително постановление забранява износа на дизелово гориво, корабно гориво и други видове газьол, включително такива, закупени на борсата. Ограничението не важи за доставки, извършвани директно от производители на горивата.

Правителството подчертава ангажимента си да поддържа стабилността на вътрешния пазар на горива. Новите мерки ще влязат в сила на следващия ден след официалното публикуване на разпореждането и ще останат в сила до 31 декември 2025 г. включително.

Руският вицепремиер Александър Новак уточни, че забраната за износ на бензин няма да се прилага за доставки по междуправителствени споразумения и че новите мерки ще осигурят допълнително снабдяване на пазара с петролни продукти, които понастоящем се изнасят.

В момента забраната за износ на бензин е в сила до 30 септември за всички участници на пазара и до 31 октомври за износители, които не са производители.