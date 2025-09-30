Новини
Свят »
Русия »
Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г.

Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г.

30 Септември, 2025 17:58 405 19

  • русия-
  • износ-
  • бензин-
  • дизел-
  • гориво

Мярката засяга различни категории износители, целейки стабилност на вътрешния пазар на горива

Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското правителство наложи ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво до края на тази година, съобщи кабинетът в официалния си канал в Телеграм, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Забраната за експорта на бензин е удължена за всички участници на пазара, докато тази за дизелово гориво, корабно гориво и някои видове газьол ще важи само за износители, които не са производители.

„Новото постановление удължава временната забрана за износ на бензин от страната. Тя ще бъде в сила до 31 декември 2025 г. включително и ще се прилага за всички износители, включително преките производители“, се казва в съобщението на правителството.

Допълнително постановление забранява износа на дизелово гориво, корабно гориво и други видове газьол, включително такива, закупени на борсата. Ограничението не важи за доставки, извършвани директно от производители на горивата.

Правителството подчертава ангажимента си да поддържа стабилността на вътрешния пазар на горива. Новите мерки ще влязат в сила на следващия ден след официалното публикуване на разпореждането и ще останат в сила до 31 декември 2025 г. включително.

Руският вицепремиер Александър Новак уточни, че забраната за износ на бензин няма да се прилага за доставки по междуправителствени споразумения и че новите мерки ще осигурят допълнително снабдяване на пазара с петролни продукти, които понастоящем се изнасят.

В момента забраната за износ на бензин е в сила до 30 септември за всички участници на пазара и до 31 октомври за износители, които не са производители.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паляница

    3 0 Отговор
    шо така 🫢?

    Коментиран от #3, #11

    18:00 30.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 е как защо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Паляница":

    щото мамуняка може да работи само "на трастиката", но не и да прави от нея захар

    18:01 30.09.2025

  • 4 Тавариши и Таварашутки

    7 3 Отговор
    Где Бензин?

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Някакви дронове
    Направиха на Къйма
    Рафинериите
    На Блатната Измет.

    18:02 30.09.2025

  • 5 Тоaлeтна чuнuя

    3 0 Отговор
    А kък ще финансира тридневната?

    18:02 30.09.2025

  • 6 Важното е

    3 1 Отговор
    Че за Китай
    Има всичко .

    Ватенките могат да го УУУУхат.

    18:03 30.09.2025

  • 7 Хахахаха, Хаххааа

    2 0 Отговор
    Не е истина!!!
    Абсолютна трагикомедия!!!
    Вода гази, жаден ходи....
    Стара русофилска мъдрост :):):)

    18:05 30.09.2025

  • 8 Тео

    1 1 Отговор
    Лоши времена настъпиха, от лошо ще става още по-лошо, добър живот ще имат едва 3% от населението👹

    18:05 30.09.2025

  • 9 Русуфил хардлайнaрин

    4 1 Отговор
    Не стигат летящите брадви, ми сеги и тъc нoвинъ!ПФУ!

    18:08 30.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    В калната бензиноколонка нет топливо, что случилас!

    18:11 30.09.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Паляница":

    Щото украйна победи.Нямаме яйца ,масло,бензин ,хляба го продават на филийки,ДДС то скочи фрапантно 2%,само Вие сте добре,всяка вечер имате доставка на Гербери

    18:12 30.09.2025

  • 12 Тео

    2 2 Отговор
    И но само тия които са окало бункерното с токчетата, а ватата ще мре от глад пак!

    18:12 30.09.2025

  • 13 демократ

    1 1 Отговор
    Дизела почина.
    Отдавна умните предлагат коли на газ като Рено Дакия Хюндай груп и тн и умните ги купуват отдавна и глупци като Дизел Пиех ФВ Шкоудъ и тн недоразумения се опитват да налагат тази скъпа и безсмислена технология глупатсите гинпослушаха и сега си скубят косите

    18:13 30.09.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор
    Но трябва да призная, че Зеленски унищожи блатната джамахирия с подръчни средства за няма и 4 години, позор за копейките наведени!

    18:14 30.09.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор
    От Кииф за три дня до къде се докара строиния геостратег от калното мазе‼️

    18:16 30.09.2025

  • 16 си дзън

    2 1 Отговор
    Бензиностанцията с ракети май ще почне да внася бензин, както внася и ракети.

    Коментиран от #17

    18:16 30.09.2025

  • 17 смех

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    От тебе ли ще внася бе го лтак

    18:17 30.09.2025

  • 18 Изпревариха Евросъюза

    0 0 Отговор
    Руснаците самие правят ограничения на бензина и дизела. Вероятно ще има ефект срещунякои държави от Евросъюза, за което естествено няма да ни кажат.

    18:18 30.09.2025

  • 19 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Зима иде, почва глада в.блатата, отново!

    18:18 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания