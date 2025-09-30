Русия удължава забраната за износ на бензин и дизелово гориво до края на 2025 г.

Руското правителство наложи ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво до края на тази година, съобщи кабинетът в официалния си канал в Телеграм, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Забраната за експорта на бензин е удължена за всички участници на пазара, докато тази за дизелово гориво, корабно гориво и някои видове газьол ще важи само за износители, които не са производители.
„Новото постановление удължава временната забрана за износ на бензин от страната. Тя ще бъде в сила до 31 декември 2025 г. включително и ще се прилага за всички износители, включително преките производители“, се казва в съобщението на правителството.
Допълнително постановление забранява износа на дизелово гориво, корабно гориво и други видове газьол, включително такива, закупени на борсата. Ограничението не важи за доставки, извършвани директно от производители на горивата.
Правителството подчертава ангажимента си да поддържа стабилността на вътрешния пазар на горива. Новите мерки ще влязат в сила на следващия ден след официалното публикуване на разпореждането и ще останат в сила до 31 декември 2025 г. включително.
Руският вицепремиер Александър Новак уточни, че забраната за износ на бензин няма да се прилага за доставки по междуправителствени споразумения и че новите мерки ще осигурят допълнително снабдяване на пазара с петролни продукти, които понастоящем се изнасят.
В момента забраната за износ на бензин е в сила до 30 септември за всички участници на пазара и до 31 октомври за износители, които не са производители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паляница
Коментиран от #3, #11
18:00 30.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 е как защо
До коментар #1 от "Паляница":щото мамуняка може да работи само "на трастиката", но не и да прави от нея захар
18:01 30.09.2025
4 Тавариши и Таварашутки
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
Някакви дронове
Направиха на Къйма
Рафинериите
На Блатната Измет.
18:02 30.09.2025
5 Тоaлeтна чuнuя
18:02 30.09.2025
6 Важното е
Има всичко .
Ватенките могат да го УУУУхат.
18:03 30.09.2025
7 Хахахаха, Хаххааа
Абсолютна трагикомедия!!!
Вода гази, жаден ходи....
Стара русофилска мъдрост :):):)
18:05 30.09.2025
8 Тео
18:05 30.09.2025
9 Русуфил хардлайнaрин
18:08 30.09.2025
10 Последния Софиянец
18:11 30.09.2025
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Паляница":Щото украйна победи.Нямаме яйца ,масло,бензин ,хляба го продават на филийки,ДДС то скочи фрапантно 2%,само Вие сте добре,всяка вечер имате доставка на Гербери
18:12 30.09.2025
12 Тео
18:12 30.09.2025
13 демократ
Отдавна умните предлагат коли на газ като Рено Дакия Хюндай груп и тн и умните ги купуват отдавна и глупци като Дизел Пиех ФВ Шкоудъ и тн недоразумения се опитват да налагат тази скъпа и безсмислена технология глупатсите гинпослушаха и сега си скубят косите
18:13 30.09.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:14 30.09.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:16 30.09.2025
16 си дзън
Коментиран от #17
18:16 30.09.2025
17 смех
До коментар #16 от "си дзън":От тебе ли ще внася бе го лтак
18:17 30.09.2025
18 Изпревариха Евросъюза
18:18 30.09.2025
19 Атина Палада
18:18 30.09.2025