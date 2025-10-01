Новини
Свят »
Филипини »
Загиналите при земетресението във Филипините вече са 72 ВИДЕО

Загиналите при земетресението във Филипините вече са 72 ВИДЕО

1 Октомври, 2025 03:48, обновена 2 Октомври, 2025 04:29 3 175 3

  • филипини-
  • земетресение-
  • загинали

Ранените са 294

Загиналите при земетресението във Филипините вече са 72 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите на земетресението онзи ден във Филипините с магнитуд 6,9 достигна 72, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на информация от днес на националната служба за гражданска защита.

Ранените на този етап са 294, допълни службата.

Правителството продължава да мобилизира екипи по спасението и издирването. Местните власти поясниха, че трусът е бил на малка дълбочина.

Епицентърът на труса е бил на около 11 километра източно-югоизточно от град Калапе в провинция Бохол, с население около 33 хиляди души. По данни на Геологическия топографски институт на САЩ, трусът е бил на дълбочина от 11 километра, а службата се наложи да коригира първоначалните си измервания от 7,0 по скалата на Рихтер.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейка

    1 3 Отговор
    Не е така!
    Байдън получи информация, че така или иначе Путин ще нападне Украйна . Войските му бяха вече на границата. Сиреч отваряше се втори фронт на който нямаше да може сащ да издържи. Това провокира изтеглянето

    06:42 01.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Добре е отборът по волейбол се прибра в България.

    Коментиран от #3

    06:45 01.10.2025

  • 3 МАХМУД

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    АЗ ИМ ЗВЪННАХ ДА ГИ ПРЕДУПРЕДЯ.А ТИ МЕ СПИРАШЕ.

    10:29 01.10.2025