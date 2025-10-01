Загиналите при земетресението във Филипините вече са 72 ВИДЕО

Броят на жертвите на земетресението онзи ден във Филипините с магнитуд 6,9 достигна 72, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на информация от днес на националната служба за гражданска защита.



Ранените на този етап са 294, допълни службата.



Правителството продължава да мобилизира екипи по спасението и издирването. Местните власти поясниха, че трусът е бил на малка дълбочина.

Епицентърът на труса е бил на около 11 километра източно-югоизточно от град Калапе в провинция Бохол, с население около 33 хиляди души. По данни на Геологическия топографски институт на САЩ, трусът е бил на дълбочина от 11 километра, а службата се наложи да коригира първоначалните си измервания от 7,0 по скалата на Рихтер.