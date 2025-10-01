Тръмп отново нарече Русия "книжен тигър", Медведев му отвърна за американските подводници в Черно море ВИДЕО

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за разполагането на американски подводници до руските брегове.

В публикация в канала си Max Медведев, цитирайки класически съветски детективски роман: „Трудно е да се намери черна котка в тъмна стая, особено ако я няма там.“

Преди това Тръмп заяви, че е изпратил ядрени подводници до руските брегове, където те са „много добре скрити“.

Американският президент отново използва фразата „книжен тигър“, въпреки обещанията си вече да не използва този термин. Той изложи позицията си в реч пред висшето командване на въоръжените сили на САЩ.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че сравнението на Русия от Тръмп с „книжен тигър“ е просто упражнение по публична дипломация.

Медведев определи фразата на Тръмп от 23 септември като доказателство, че ръководителят на Белия дом „за пореден път е влязъл в алтернативна реалност“.

На 24 септември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви в интервю за радио RBC, че Русия не е „книжен тигър“, а по-скоро се свързва с мечка, а „хартиени мечки“ не съществуват.

В началото на август Тръмп нареди две американски ядрени подводници да бъдат преразпределени „в съответните региони“ заради изказвания на Медведев.