Чехия се готви за парламентарни избори, президентът се обърна към народа

Чешкият президент Петър Павел направи обръщение към сънародниците си във връзка с предстоящите в петък и събота избори за долната камара на парламента, предаде чешката новинарска агенция ЧТК, цитирана от БТА.

Обръщението бе излъчено по чешката национална телевизия.

Чехия се нуждае от правителство, което ще гарантира нейната сигурност и суверенитет в рамките на общността на демократичните страни, и което няма да я остави на милостта на Русия, каза държавният глава.

"Имаме нужда от правителство, което ще защитава нашия суверенитет в общността на демократичните страни и няма да ни остави на милостта на Русия и на нейните опити да възобнови сферата си на влияние в Средна и Източна Европа. Това съществено би се отразило на нашата свобода, сигурност и икономическо благополучие", подчерта чешкият лидер.

Павел увери, че ще се съобрази с резултатите от изборите и че ще действа в съгласие с конституцията. Президентът призова за сформирането на стабилно и компетентно правителство.

Той призова съгражданите си да гласуват.

Хората, които няма да упражнят правото си на глас, доброволно се смиряват с факта, че вместо тях ще решават други, каза още Петър Павел.

Президентът изрази убеждението си, че изборите ще бъдат честни, и отхвърли твърденията в социалните мрежи, според които вотът ще бъде манипулиран.