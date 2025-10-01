Новини
Свят »
Чехия »
Чехия се готви за парламентарни избори, президентът се обърна към народа

Чехия се готви за парламентарни избори, президентът се обърна към народа

1 Октомври, 2025 05:18, обновена 1 Октомври, 2025 04:23 631 2

  • чехия-
  • избори-
  • парламент-
  • президент-
  • петър павел

Петър Павел призова за масово гласуване в петък и събота, "за да не решават други"

Чехия се готви за парламентарни избори, президентът се обърна към народа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешкият президент Петър Павел направи обръщение към сънародниците си във връзка с предстоящите в петък и събота избори за долната камара на парламента, предаде чешката новинарска агенция ЧТК, цитирана от БТА.

Обръщението бе излъчено по чешката национална телевизия.

Чехия се нуждае от правителство, което ще гарантира нейната сигурност и суверенитет в рамките на общността на демократичните страни, и което няма да я остави на милостта на Русия, каза държавният глава.

"Имаме нужда от правителство, което ще защитава нашия суверенитет в общността на демократичните страни и няма да ни остави на милостта на Русия и на нейните опити да възобнови сферата си на влияние в Средна и Източна Европа. Това съществено би се отразило на нашата свобода, сигурност и икономическо благополучие", подчерта чешкият лидер.

Павел увери, че ще се съобрази с резултатите от изборите и че ще действа в съгласие с конституцията. Президентът призова за сформирането на стабилно и компетентно правителство.

Той призова съгражданите си да гласуват.

Хората, които няма да упражнят правото си на глас, доброволно се смиряват с факта, че вместо тях ще решават други, каза още Петър Павел.

Президентът изрази убеждението си, че изборите ще бъдат честни, и отхвърли твърденията в социалните мрежи, според които вотът ще бъде манипулиран.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боги

    0 0 Отговор
    абе важното е да има чехкини по морето за да не на болят ръцете....

    05:36 01.10.2025

  • 2 Перо

    2 0 Отговор
    На къде ще тръгне Чехия решава народа, а не неолибералния пропагандатор - Президент!

    05:51 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания