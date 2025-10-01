Новини
Депутатите посрещнаха на крака волейболните ни национали

1 Октомври, 2025 12:59

Волейболистите пристигнаха през парадния вход, минавайки по червен килим, и бяха посрещнати с традиционна питка и сол лично от председателя на Народното събрание Наталия Киселова

Националният отбор по волейбол на България получи топъл прием в сградата на Народното събрание, където представителите на властта посрещнаха спортистите на крака и с бурни аплодисменти.

Това е поредното признание за момчетата, след като впечатлиха с постиженията си на световното първенство във Филипините.

Волейболистите пристигнаха през парадния вход, минавайки по червен килим, и бяха посрещнати с традиционна питка и сол лично от председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Атмосферата пред парламентарната сграда беше празнична, а мнозина очакваха с нетърпение появата на любимците.

След това целият тим, начело с председателя на федерацията и треньорския щаб, влезе в пленарната зала. Депутатите, без изключение, се изправиха на крака и посрещнаха отбора с продължителни овации.

Председателят Наталия Киселова връчи почетни плакети на всеки един от състезателите и треньорите, подчертавайки значимостта на техния успех.

Приемът в парламента е само част от поредица официални срещи за националите. По-рано през деня те бяха посрещнати и в президентството, където също бяха удостоени с почести.


  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Държавата лев не даде за тези момчета.Ако не беше Гриша Ганчев да даде заем на Николов сега щяха да работят в Макдоналдс.

    Коментиран от #7

    13:00 01.10.2025

  • 2 Калигула

    10 0 Отговор
    Като няма хляб поне зрелища да има.

    13:01 01.10.2025

  • 3 123456

    8 0 Отговор
    Пак така посрещайте и шампионите ни по математика, информатика, физика и всички други науки ! Не може само зрелища ! Но депутатите пак се отъркаха в успеха на друг ! Да сте живи и здрави , момчета български !

    13:05 01.10.2025

  • 4 Един

    10 0 Отговор
    Спрете се с тия волейболни национали?!

    Момичетата са световни шампионки със злато - никой не ги отчете.
    Руши е с поредно злато - прибра се човека тихомълком!

    Що не ги изпратихте волейболните национали като герои? Що не ви интересуваха преди да стигнат четвъртфинал! Сега - пълна дефекация...

    13:07 01.10.2025

  • 5 1488

    7 0 Отговор
    на крака когато е от неуважение
    на колене е трябвало
    даже въобще не е трябвало да са там, а сами да са отишли в затвора

    13:08 01.10.2025

  • 6 голямо

    10 1 Отговор
    о.иране, типично по български! То не бяха килими, то не бяха гвардейци, то не бяха изхвърляния от сульо и пульо, все едно, че без тях нямаше да се случи. В Италия и Полша да не би да имаше подобни извърляния? Момчетата да са живи и здрави, заслужиха си медалите. Само да не вземат следващия мач да паднат, че тогава ще усетят "любовта " на народа.

    13:12 01.10.2025

  • 7 Софийски селянин,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да се върнем с 31 години назад през далечната 1994 с националният отбор по футбол.
    Голяма еуфория радост чувство на гордост,и до там,всяко чудо за три дни..
    После Стоичков и компания се продадоха за пари,много пари отидоха да играят в чужбина в чужди отбори и забравиха за България...
    Съмнявам се че същото ще се случи и с тези волейболисти,защото целта и каузата за тях са да станат известни.
    И лесно ще се продадат съблазнени от финикийските знаци...

    13:18 01.10.2025

  • 8 Излагацията

    10 0 Отговор
    на Кисельова беше гигантска с обръщението ѝ към шампионите , а завършека му , омаловажаващ тази им историческа победа с "Догодина злато в София" ! В София ? Алооо , това не е някакво междуградко състезание , а СВЕТОВНО ! И победата не е за София , а за БЪЛГАРИЯ ! Пълен резил , това са ѝ възможностите .

    13:22 01.10.2025

  • 9 Попето

    8 0 Отговор
    Младежите са прекалено възпитани, иначе не трябваше изобщо да ходят в НС, институцията с най-нисък рейтинг.

    13:25 01.10.2025

  • 10 С/Р

    4 0 Отговор
    Без думи.

    13:28 01.10.2025

  • 11 Какви

    5 1 Отговор
    са тия торбички , да се чудят после къде да ги хвърлят ?! И питката със сол , повече от нехигиенично , това са СПИРТИСТИ ! И не са гости , а са в Родината си ! А пък децата в селски народни носии ? Тотални тъпи , без грам идеи и индивидуалност за отбора !

    13:33 01.10.2025

