Депутатите посрещнаха на крака волейболните ни национали

Националният отбор по волейбол на България получи топъл прием в сградата на Народното събрание, където представителите на властта посрещнаха спортистите на крака и с бурни аплодисменти.
Това е поредното признание за момчетата, след като впечатлиха с постиженията си на световното първенство във Филипините.
Волейболистите пристигнаха през парадния вход, минавайки по червен килим, и бяха посрещнати с традиционна питка и сол лично от председателя на Народното събрание Наталия Киселова.
Атмосферата пред парламентарната сграда беше празнична, а мнозина очакваха с нетърпение появата на любимците.
След това целият тим, начело с председателя на федерацията и треньорския щаб, влезе в пленарната зала. Депутатите, без изключение, се изправиха на крака и посрещнаха отбора с продължителни овации.
Председателят Наталия Киселова връчи почетни плакети на всеки един от състезателите и треньорите, подчертавайки значимостта на техния успех.
Приемът в парламента е само част от поредица официални срещи за националите. По-рано през деня те бяха посрещнати и в президентството, където също бяха удостоени с почести.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:00 01.10.2025
2 Калигула
13:01 01.10.2025
3 123456
13:05 01.10.2025
4 Един
Момичетата са световни шампионки със злато - никой не ги отчете.
Руши е с поредно злато - прибра се човека тихомълком!
Що не ги изпратихте волейболните национали като герои? Що не ви интересуваха преди да стигнат четвъртфинал! Сега - пълна дефекация...
13:07 01.10.2025
5 1488
на колене е трябвало
даже въобще не е трябвало да са там, а сами да са отишли в затвора
13:08 01.10.2025
6 голямо
13:12 01.10.2025
7 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да се върнем с 31 години назад през далечната 1994 с националният отбор по футбол.
Голяма еуфория радост чувство на гордост,и до там,всяко чудо за три дни..
После Стоичков и компания се продадоха за пари,много пари отидоха да играят в чужбина в чужди отбори и забравиха за България...
Съмнявам се че същото ще се случи и с тези волейболисти,защото целта и каузата за тях са да станат известни.
И лесно ще се продадат съблазнени от финикийските знаци...
13:18 01.10.2025
8 Излагацията
13:22 01.10.2025
9 Попето
13:25 01.10.2025
10 С/Р
13:28 01.10.2025
11 Какви
13:33 01.10.2025