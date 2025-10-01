Депутатите посрещнаха на крака волейболните ни национали

Националният отбор по волейбол на България получи топъл прием в сградата на Народното събрание, където представителите на властта посрещнаха спортистите на крака и с бурни аплодисменти.

Това е поредното признание за момчетата, след като впечатлиха с постиженията си на световното първенство във Филипините.

Волейболистите пристигнаха през парадния вход, минавайки по червен килим, и бяха посрещнати с традиционна питка и сол лично от председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Атмосферата пред парламентарната сграда беше празнична, а мнозина очакваха с нетърпение появата на любимците.

След това целият тим, начело с председателя на федерацията и треньорския щаб, влезе в пленарната зала. Депутатите, без изключение, се изправиха на крака и посрещнаха отбора с продължителни овации.

Председателят Наталия Киселова връчи почетни плакети на всеки един от състезателите и треньорите, подчертавайки значимостта на техния успех.

Приемът в парламента е само част от поредица официални срещи за националите. По-рано през деня те бяха посрещнати и в президентството, където също бяха удостоени с почести.