Папата разкритикува политиката на Вашингтон към имигрантите

Папата разкритикува политиката на Вашингтон към имигрантите

1 Октомври, 2025 05:24, обновена 1 Октомври, 2025 04:28 510 1

Главата на Ватикана демонстрира много по-сдържан стил от предшественика си

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв Четиринадесети разкритикува вчера политиката на американското правителство по отношение на имигрантите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя нечовешкото отношение към имигрантите в Съединените щати - не знам дали тази позиция е в подкрепа на живота", каза папата пред журналисти.

Светият отец направи изказването си в отговор на въпрос от американски журналист, който го попита за американските политики.

Белият дом заяви, че Тръмп е бил избран отново за президент заради многото си обещание, включително да депортира незаконно пребиваващите в САЩ и криминално проявени чужденци.

Папа Лъв, който беше избран през май за приемник на покойния папа Франциск, демонстрира много по-сдържан стил от предшественика си, който често критикуваше администрацията на Тръмп.

Лъв бе попитан за наградата, дадена от църквата в Чикаго на сенатор демократ, който подкрепя правото на аборт. Присъждането на наградата провокира бурни критики от страна на консервативните католически кръгове.

"Важно е да се обърне внимание на цялостната работа на сенатора", каза папа Лъв, като заяви, че "някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя смъртната присъда, всъщност не заема позиция в подкрепа на живота".


