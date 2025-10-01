Папата разкритикува политиката на Вашингтон към имигрантите

Папа Лъв Четиринадесети разкритикува вчера политиката на американското правителство по отношение на имигрантите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя нечовешкото отношение към имигрантите в Съединените щати - не знам дали тази позиция е в подкрепа на живота", каза папата пред журналисти.

Светият отец направи изказването си в отговор на въпрос от американски журналист, който го попита за американските политики.

Белият дом заяви, че Тръмп е бил избран отново за президент заради многото си обещание, включително да депортира незаконно пребиваващите в САЩ и криминално проявени чужденци.

Папа Лъв, който беше избран през май за приемник на покойния папа Франциск, демонстрира много по-сдържан стил от предшественика си, който често критикуваше администрацията на Тръмп.

Лъв бе попитан за наградата, дадена от църквата в Чикаго на сенатор демократ, който подкрепя правото на аборт. Присъждането на наградата провокира бурни критики от страна на консервативните католически кръгове.

"Важно е да се обърне внимание на цялостната работа на сенатора", каза папа Лъв, като заяви, че "някой, който казва, че е против абортите, но подкрепя смъртната присъда, всъщност не заема позиция в подкрепа на живота".