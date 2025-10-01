Новини
Руска въздушна атака рани шестима души в Харков
  Тема: Украйна

Руска въздушна атака рани шестима души в Харков

1 Октомври, 2025 07:08, обновена 1 Октомври, 2025 06:11

  • харков-
  • атака-
  • ранени-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Пожар е обхванал пазари и жилищни сгради

Руска въздушна атака рани шестима души в Харков - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При руска въздушна атака срещу североизточния украински град Харков тази нощ бяха ранени шестима души и причинени няколко пожара, заявиха днес представители на местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов в комуникационното приложение "Телеграм".

Кметът на Харков Игор Терехов каза, че пожар е обхванал пазари и жилищни сгради.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    2 1 Отговор
    От заглавието излиза, целта на руските удари е била да ранят тези хора. Е, бива ли руснаците да са толкова глупави, че да хабят скъпи оръжия, за да ранят няколко души и да запалят някой пожар?

    Коментиран от #3, #4, #5

    06:20 01.10.2025

  • 2 хихи

    0 1 Отговор
    Слабо Путин, Слабо!!
    Нито един спа център с брадати натовци, дошли на почивка в Одеса

    06:23 01.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хихи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Как според теб политкоректно се казва колко от ВСУ са дали фира за 24?

    06:25 01.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
