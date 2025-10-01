Руска въздушна атака рани шестима души в Харков

При руска въздушна атака срещу североизточния украински град Харков тази нощ бяха ранени шестима души и причинени няколко пожара, заявиха днес представители на местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.
Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов в комуникационното приложение "Телеграм".
Кметът на Харков Игор Терехов каза, че пожар е обхванал пазари и жилищни сгради.
